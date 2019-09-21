Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами

2.29 , Аноним ( 25 ), 23:10, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +13 + / – Для корпораций, в будущем твой домашний каталог будет на их серверах в облаке, а локальный компьютер будет тивоизирован и у тебя не будет к нему root доступа.

3.86 , авры ( ? ), 00:48, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Зачем? Ведь уже есть андроид и эпл!

4.122 , Аноним ( 119 ), 03:10, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну как-то срвнивают и тут линух как-то уступает ...

3.191 , Аноним ( 188 ), 11:48, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – В далёком прошлом уже были сетевые монтировки... НенужноД изобрело велосипед.

4.278 , Michael Shigorin ( ok ), 14:50, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – systemd-velosiped? :)

2.32 , iLex ( ok ), 23:13, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –19 + / – Потому что это только в убогой винде все настройки лежат кучкой, в папке c:\windows\system32\config и ещё шести файлах профиля, которые суммарно составляют "реестр Windows". В гениальной же Linux настройки равномерно размазаны тонким слоем по всей системе. И если пользователь захочет просто скопировать окружение на другой комп, он затрахается собирать конфиги по всему диску, ибо где только они не разбросаны... Разве что в своп-разделе нет, и то ещё не уверен - не удивлюсь, если есть и такие компоненты системы, которые их даже там хранят.

Вот для того, чтоб прошерстить весь диск и собрать всё это барахло в единую кучку, и предназначена данная штука.

3.68 , gogo ( ? ), 00:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Какой бред.

Лично я переезжаю на новую версию ОСи просто создав юзера с таким же именем и копируя домашнюю папку. Нигде никакие настройки и конфиги у меня больше НЕ лежат. Юзерам вообще противопоказано писАть/пИсать в другие папки.

И все у меня работает.

А вот на винде я разве что могу нужные файлы сложить в отдельную папку, а на новой системе начинать пляски с инсталляциями.

Про "c:\windows\system32\config и ещё шести файлах профиля" - это очень веселая шутка. Хотел бы я посмотреть, как выглядит практически перенос юзера по такой методе. 4.77 , iLex ( ok ), 00:26, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Настройки cron у вас тоже в хомке лежат? А настройки VPN для обхода блокировок? А может, у вас и apparmor все настройки в профиле хранит? Или системы вёрстки типа LaTeX и asciidoc вдруг перестали распихивать настройки где попало, а начали цивилизованно складывать всё только в хомку?

А может, и настройки шрифтов (особенно для консоли) теперь все только в хомке?

5.89 , авры ( ? ), 00:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Параметры сборки ведра и прог не забудьте. Он же переехал на другой дистр или версию, а значит поведение системы уже изменилось.

5.246 , gogo ( ? ), 13:17, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кроны нормальные люди хранят в домашней папке и после редактирования делают crontab

Если вы компилите себе ядро - это не юзерская задача. И ХЗ как вы шрифты мучаете - у меня почему-то с ними нет проблем уже много-много лет. Вообще, речь идет о переносе юзера на РАБОТАЮЩУЮ систему.

Лично у меня 99% просто ставится из пакетов и благополучно работает с моими данными.

6.319 , bvcb ( ? ), 18:30, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что за люнукс юзер, что не поднял на своем декстопе кучу служб, не настроил ипэтаблицы вручную и маршрутизацию и т д?

4.169 , Аноним ( 169 ), 09:45, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – текст свёрнут, показать Это не бред Вы просто говорите о разных вещах Ты рассказываешь про обновление ... 5.171 , Анон444 ( ? ), 10:10, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Утилиты, многобукаф, оскорбления, а хомяк юзера в линухе уже лет 20 переносится за три команды как:

cp -ra /mnt/backup/vasya /home/

useradd vasya

chown -R vaysa.vasya /home/vasya В линуксе все просто и логично в отличие от вашей винды не нужно ничего знать про какие то программы для каких то простых действий.

Та фича, которую пилит Леня уперлась пол-проценту корпорастов, просто они видимо за нее заплатили.

З.Ы. У эникейщиков с линуксами нет проблем в крупных развертываниях, совсем. Т.к. в крупных развертываниях большая половина проблем связана с лицензиями. А тут бери один образ, раскатывай его dd, хоть даже через pxe, потом ансиблом накатится при первом старте окружение в зависимости от выбранной роли. Работает как часы годами, не забывай лишь обновлять уязвимости. 6.190 , Аноним ( 169 ), 11:47, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Да что это вообще значит переносится Типа когда по 40 раз переустанавливаешь ... 5.176 , maximnik0 ( ? ), 10:37, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Linux, .... пользователя между компьютерами - это ад Вот и выросло....поколение.

Все давно было изобретенно давно, сейчас через системd пытаются просто сделать виндрподобный велосипед.

Nfs + Nis тогда в 80, сейчас Ldap.В конце концов можно даже на самбе профили перемещаемые иметь, если включить потдерку Unix acl + Posix smb .Было в системном администратора описание такой схемы, но там просто для унификации использовали самбу, у

клиетов должна стоять настроенная библиотека и служба кербиос

6.194 , Аноним ( 169 ), 11:51, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это карточный домик на костылях и подпорках. Попробуй сделать такую систему на большое количество компьютеров раскиданных по всей стране. Потом отпишись. Эта задача любого заставит полюбить MS.

7.279 , Michael Shigorin ( ok ), 14:55, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Попробуй сделать такую систему на большое количество компьютеров

> раскиданных по всей стране. Потом отпишись.

> Эта задача любого заставит полюбить MS. ...передёрнув затвор? К нам тут одни люди приходили. Им какой-то настолько же "светлый ум" (хотя больше подходит упоминание другой части негра почему-то) "наархитектурил" один ад на всю страну. Дальше для этого гнойника почему-то понадобилась поддержка какого-то совершенно эксклюзивного уровня с ежегодным десантом чуть ли не разработчиков из некрософта. А затем наступил 2014. Сами догадаетесь, где Ваши сказки, а где сермяжный первый этаж?

8.292 , Аноним ( 292 ), 16:10, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Твое анекдотический случай не меняет картину мира Всегда можно настроить один а... 9.396 , пох. ( ? ), 18:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать я согласен на одну, можно полу-частную, можно без профилей по nfs - чтобы занест... 10.410 , maximnik0 ( ? ), 06:03, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Служба приставов в Петропавловске-Камчатском, живёт на Кубинти уже 8 год, не жал... 11.413 , пох. ( ? ), 18:32, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать ну там-то понятно ловить нечего, какая разница на чем косынку раскладывать а гл... 7.416 , maximnik0 ( ? ), 21:16, 24/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Попробуй сделать такую систему на большое количество компьютеров раскиданных по всей стране. Но МегаФон же сделал, у них распределённый атказоустойчевый реопелдап (собственноручно падченый openldap).Правда там лдап схема используется не для компьютеров а для биллинга клиентов, но несколько миллионом учетных записей тоже внушает уважение.

5.253 , gogo ( ? ), 13:31, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Дорогуша моя, я никогда не сделаю в виндовсе ничего плохого. Не переживайте ))

Да, я не разобрался и не собираюсь разбираться в системе, которая живет своей жизнью ;)

И таки да, в Линуксе у меня практически ВСЕ получается сделать простыми путями и оно все работает.

6.293 , Аноним ( 292 ), 16:11, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Удачи тебе с systemd, сладенький. :)

4.379 , Перастерос ( ok ), 13:30, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать в замечательной венде вы можете спокойно переместить профиль при наличии корп... 2.37 , XapoH ( ? ), 23:15, 21/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – что бы когда будет нужно (уже не в столь далёком будущем), отправить "товарищу майору" (или сэру мэйджору?) всё, что можно найти в "домике". Естественно, предварительно открыв канал через уже придуманный systemd. А кто не согласится - отключим газ. Ну или комп. Или хотя бы домик - что бы доказуху не потёрли.

Чует моё сердце, что этот sd довром не кончится - нас ждут весёлые времена и масса открытий. И, возможно, в самое ближайшее время.

3.199 , Аноним ( 188 ), 11:57, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – То же самое с корпоративными гугло-мылами, когда гугл предлагает хранить корпоративку у себя.

3.397 , пох. ( ? ), 18:34, 23/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > "товарищу майору" (или сэру мэйджору?) всё, что можно найти в "домике".

> Естественно, предварительно открыв канал через уже придуманный systemd. А кто не

> согласится - отключим газ. Ну или комп. Или хотя бы домик

> - что бы доказуху не потёрли. товарищмайор приходют со своей, на собственной флэшке - оттуда хрен потрешь, у него запасная есть. А у гуглоебеме другие цели - не настолько, полагаю, далекоидущие, но и слить тебя по дороге разным господам для них дело плевое, их индусы не видят в этом совершенно ничего плохого, поэтому совершенно и не парятся. > Чует моё сердце, что этот sd довром не кончится - нас ждут ну вы же хотели вeндекапеца, вот он так примерно и будет выглядеть.