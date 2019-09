Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами

2.201 , ig0r ( ?? ), 12:00, 22/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Осталось только убедить администратора подписать профиль или подделать подпись.

3.212 , crypt ( ok ), 12:09, 22/09/2019 кстати, если тебе пароль нужно будет сменить, то теперь это тоже к нему? password hash у нас в этом же файле.

4.219 , ig0r ( ?? ), 12:16, 22/09/2019 Очевидно у профиля должны быть части которые требуют подписи и части которые подписи не требуют, напомню, что в профиле также хранятся персональные данные (как например профиль firefox) которые часто изменяются и в подписании не нуждаются.

5.223 , crypt ( ok ), 12:24, 22/09/2019 иии это поттер так сказал? я что-то не заметил этого в видеовыступлении. то есть мы имеем json-лапшу в .identity, часть из которой верифицируется, а часть нет? может, наоборот у нас утилита для смены пароля будет с привилегиями?

6.239 , ig0r ( ?? ), 12:56, 22/09/2019 Я не смотрел, видео выступление, я сделал вывод о том что часть профиля верифицируется а часть нет на основании того что сама подпись это часть json файла, подписание которой было бы рекурсивной задачей.

7.385 , Аноним ( 385 ), 16:03, 23/09/2019 Не обязательно, обычно это делается через вырезание или заполнение нулями подписи при подписывании и проверке.

8.407 , ig0r ( ?? ), 23:57, 23/09/2019 Чем это отличается от не верифицируется ... 5.224 , crypt ( ok ), 12:25, 22/09/2019 про профиль файрфокс в .identity я не слышал. откуда это?

6.226 , ig0r ( ?? ), 12:37, 22/09/2019 Пардон, это я погорячился, я почему то подумал речь идёт о всём профиле включая персональные данные

7.229 , crypt ( ok ), 12:43, 22/09/2019 > Пардон, это я погорячился, я почему то подумал речь идёт о всём > профиле включая персональные данные

ну да, у меня тоже появилось чувство, что поттеринг так глубоко задачу не обдумывал. systemd-homed похоже очень местечковое решение. я так понимаю, что админский ключ для подписи уникален для каждой машины и это делает нереальным использование этого добра в масштабах предприятия.

8.236 , ig0r ( ?? ), 12:52, 22/09/2019 Я не поттеринг, поэтому мои ошибки в понимании не говорят о том насколько он обд... 9.240 , crypt ( ok ), 12:58, 22/09/2019 потеринг хоть раз об этом сказал зачем додумывать за него ... 10.242 , ig0r ( ?? ), 13:06, 22/09/2019 Я не знаю, я не смотрел, что поттрениг сказал, Я думаю для того чтобы иметь своё... 5.370 , EuPhobos ( ok ), 10:33, 23/09/2019 "Очевидно у профиля должны быть..." - кажется первое слово в этом предложении тут совсем лишнее.

Все идеи Пёттеринга слишком не очевидные.

Мне вот не очевидно, почему в systemd замечательного дистрибутива Debian 10 происходит race condition сервиса nftables и сетевых интерфейсов, и почему бывает от загрузки к загрузки файрволл тупо не стартанул и система оказалась голенькой.

2.204 , crypt ( ok ), 12:01, 22/09/2019 там подпись идет к этому файлу. т.е. профиль подписывается администратором системы. если ты просто поменяешь, то работать не будет.

3.217 , Аноним ( 217 ), 12:12, 22/09/2019 Как же я тогда подключу свою флешку к "любому компьютеру", например, своему домашнему, если система ничего не знает об администраторе?

4.221 , ig0r ( ?? ), 12:20, 22/09/2019 Если системя ничего не знает о вашем профиле и ничего не знает о подписи которой подписан профиль, значит такое профиль не принадлежит этой системе и не должен быть использован.

5.255 , Аноним ( 255 ), 13:35, 22/09/2019 А. То есть вначале администратор должен как-то синхронизировать данные на всех ПК куда пользователь захочет ткнуть свой профиль? И только потом пользователь сможет его таскать туда-сюда. А смысл тогда в этом?

6.264 , Имя ( ? ), 14:06, 22/09/2019 Это взято из виндовс. Все компьютеры подключены по сети к серверу. При первом залогинивании компьютер обращается к серверу. Сервер разрешает создать пользователя.

Без сети и сервера не создать нового пользователя .

7.266 , Имя ( ? ), 14:12, 22/09/2019 все компьютеры не хранят информации о пользователе. Разрешение профиля - на сервере. Данные каждого профиля находится на одном компьютере. Так в винде. Но винда ещё умеет подключаться к конкретному компьютеру по сети. Думаю системД в будущем позволит подключиться к каждому компьютеру по сети и каждому пользователю получить доступ к своим данным на всех компьютерах. А админу к данным на всех компьютерах.

8.271 , Аноним ( 255 ), 14:18, 22/09/2019 Описание varlink не хватило Что-то такое они им и пытаются провернуть Странно ... 7.267 , Аноним ( 255 ), 14:15, 22/09/2019 > Это взято из виндовс. Все компьютеры подключены по сети к серверу. При > первом залогинивании компьютер обращается к серверу. Сервер разрешает создать пользователя. > Без сети и сервера не создать нового пользователя .

> первом залогинивании компьютер обращается к серверу. Сервер разрешает создать пользователя.

Ещё раз обращу внимание. По предложенному решению пользователь все системные настройки с собой таскает. В винде большинство их хранится в домене. Здесь я не наблюдаю: серверную часть, механизм раздачи прав на местах, отзыва прав, механизм кеширования(да, как в винде когда можно залогиниться и работать без сети) и наверняка много чего ещё упущено.

8.389 , rshadow ( ok ), 17:00, 23/09/2019 Мне показалось да и судя по названию , что это сделано исключительно для перено... 6.269 , gogo ( ? ), 14:17, 22/09/2019 Таки да. Смысла мало.

Если система специально настраивается, чтобы иметь возможность запустить именно этот профиль, то на кой хрен этот велосипед вообще нужен?

7.390 , rshadow ( ok ), 17:04, 23/09/2019 Очевидно чтобы легко переносить свои настройки. Как например перенос аккаунта в винде или андроиде. Только без сторонних проприетарных серверов. Простым копированием.

Сейчас же чтобы перенести пользователя, надо его создавать на новой системе. P.S. на самом деле компьютеры как правило - персональные. И имеют кучу настроек в etc, как бы печально это не звучало. А еще и данные в var хранятся.

4.222 , crypt ( ok ), 12:21, 22/09/2019 я хз на самом деле. так говорит Поттер в своем видеообращении. логично предположить, что профиль должен быть подписан ключами от нескольких систем? но как это будет работать, если он зашифрован? его сначала расшифровывают юзерским паролем, а потом, видимо, пытаются импортировать в систему.