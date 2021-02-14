Релиз ядра Linux 5.11

|
|1.7, Аноним (7), 11:11, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
> Добавлен новый механизм перехвата системных вызовов, основанный на prctl() и позволяющий из пространства пользователя генерировать исключения при обращении к определённому системному вызову и эмулировать его выполнение. Указанная функциональность востребована в Wine и Proton для эмуляции системных вызовов Windows, что необходимо для обеспечения совместимости с играми и программами, напрямую выполняющими системные вызовы в обход Windows API (например, для защиты от несанкционированного использования).
Звучит круто. Это поможет не получать баны игрокам в онлайн-игры с Wine от очень умных античитов?
|
|
|
|
|
|3.33, КО (?), 11:55, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ну давайте думать о чём-нибудь другом, как всегда игнорировать.
|
|3.66, НяшМяш (ok), 13:29, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как бы это парадоксально не звучало, но игрули двигают вайн как никто другой. Так же как прон в своё время двигал интернет.
|
|2.15, Zenitur (ok), 11:20, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, это именно для этого и нужно. Надеюсь, что виндовс-версия War Thunder теперь заработает. Кто-то считает, что в DXVK игра работает лучше, чем нативная версия, но в какой-то момент ввели античит, который не работает.
|
|
|
|3.17, Лудакрис (?), 11:24, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
а нативный вулкан разрабы этого вашего Грома Войны не могут поддержать штали? трансляторы эти уже вот где
|
|
|
|4.19, Zenitur (ok), 11:26, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> а нативный вулкан разрабы этого вашего Грома Войны не могут поддержать штали?
> трансляторы эти уже вот где
Они 2 месяца назад сделали новый движок, из Linux-версии убрали OpenGL 3 и оставили только Vulkan.
|
|4.51, Синдарин (?), 12:32, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Причём у этой проблемы даже есть имя и фамилия: Денис Ишмухаметов, граф.инженер World of Tanks, на канале Айтиборода было интервью, крутой чувак.
youtu[.]be/HVrYnPW5pi0
Напишите ему кто-нить, он слово Вулкан произносил разок за интервью
|
|
|
|5.53, Синдарин (?), 12:33, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ой или это вообще не эта игра? А и хрен с ним, я в эти ваши игры все равно не играю.
|
|2.30, Аноньимъ (ok), 11:52, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>Звучит круто. Это поможет
Механизм для отбора контроля над ПК у пользователя? Круто?
|
|
|
|3.41, Аноним (41), 12:20, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Чтобы линуксоиды да контроль отдали? А вот хрен, почитайте как это работает хотя-бы на форониксе.
|
|1.13, SR_team (ok), 11:18, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Кому там Wine не нравился? Тут по просьбе Valve на уровне ядра вводят функционал для него!
|
|
|
|2.70, flkghdfgklh (?), 13:48, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Функциона́л — функция, заданная на произвольном множестве и имеющая числовую область значений
Другого значения слово не имело и не имеет
|
|
|
|2.48, Анон Анонов (?), 12:28, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Жиденькая статья. Сначала он жалуется на уязвимость для атаки по посторонним каналам у АЕС в девайсах без AES-NI, потом на коллизии у CBC режима, потом на уязвимости на квантовых компах. И, конечно, опять пиарит сигнал.
На практике же AES-NI крутейшая фича, которая ускоряет AES очень заметно, юзать AES без него не вижу смысла, а коллизии не возможны. А про квантовые компы и разговаривать нечего пока что.
|
|1.24, Crazy Alex (ok), 11:37, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
|
Ну и ну. Давно таких проходных версий ядра не видел. Просто поразительно - ни одной интересной фичи. Не то чтобы я был в обиде - стабилизация и чистка мусора (до свидания, WiMax и Itanium) - тоже дело хорошее.
|
|
|
|2.26, Dzen Python (ok), 11:40, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да не, тут вопрос ставить иначе надо: наконец перешли от фронтира (новые фичи) к вылизыванию старого кода и чистки обсолете. Думаю, еще пару таких "проходных" версий ядру точно не помешает.
На за наносекундный сисколл спасибо.
|
|1.27, Аноним (-), 11:44, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
|
>После двух месяцев разработки Линус Торвальдс представил релиз ядра Linux 5.11.
Не корректно предствалена работа сообщества. Ядро разрабатывается командой разработчиков а не самим Линусом. Линус там постольку-поскольку. Он сам уже ничего не кодит. Вы так скрываете комманду разработчиков, складывается такое впечатление что они слэйвы на ранчо полковника Торвальдса. Вообще ни разу ни политкорректно представили новость в этот раз.
|
|
|
|2.28, Аноним (28), 11:49, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Сообщество накодило, а Линус представил. Две сотни программистов работали, а Сбер.Технологии выпустил новый продукт. Добро пожаловать в отчуждение собственного бренда. Думаешь когда-то будет возможность узнать что ты там кодил и накодил в какой-то компании?
|
|2.32, Аноним (32), 11:54, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Дак вы по ссылке "представил" перейдите:
From Linus Torvalds <>
Date Sun, 14 Feb 2021 14:45:13 -0800
Subject Linux 5.11
Он написал письмо, где сообщил о выпуске новой версии. А вы из этого истерику устроили.
|
|2.50, Аноним (-), 12:29, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
|
А, собственно, почему бы руководителю проекта, отвечающему за релиз и не представить очередной релиз?
|
|
|
|3.62, Dzen Python (ok), 13:18, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это же не тоталирантно!
Ну а так да, смех-смехом.
Как за косяки отвечать, так Линус и виноват, как тимлид и вообще ПМ. А не индус, что вкорячил кривой патч, и не Хартманн, что его проглядел.
Как версию новую представлять с proud of - так нужно поныть, что Линус за себя кучу рабов спрятал, все сообщество тоталитарно подмял и не указывает их имен.
|
|1.29, Аноним (28), 11:50, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
В каком дистрибутиве посмотреть и потестировать? Сами они собирают себе из исходников или используют какой-то дистрибутив?
|
|
|
|2.39, Аноним (41), 12:18, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Можно и самому собрать. Не особо сложная процедура само по себе. Конфиг можно взять хоть своего дистра, от прошлого ядра, но на некоторые странные вопросы ответить все же придется т.к. некоторых фич тогда еще не было и билдсистема поинтересуется куда и как это все, и надо ли это вам вообще.
Дебианобразные после всего этого могут сказать make bindeb-pkg какой - оно и соберет сразу пакетом, культурно. Можно потом пакетным менеджером поставить как белому человеку. А потом и удалить когда покажется старьем.
|
|
|
|2.68, HeavyMetal (?), 13:33, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Y530-15ICH на 5.4 были проблемы толтко с wi-fi, уже не помню подробностей, но если загрузить модуль, который активировал wi-fi - клавиатура переставла работать=)))) Начиная с ядра 5.6 всё работает нормально.
|
|1.45, Аноним (45), 12:27, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
И вот непонятно как теперь ставить непатченное ядро в Ubuntu, понапихали всяких linux-modules и linux-modules-extra, а без них как минимум отваливается ethernet. Впрочем и нужно ли это, так как 5.10 lts, очень глючным оказалось, теребонькают только на усладу красношляпе, в жо...
|
|
|
|2.56, Аноним (-), 12:34, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
make bindeb-pkg - и ставьте полученные пакеты. Какая разница что там куда в убунте напихали при этом? Это ж ваши пакеты.
|
|
|
|2.57, Аноним (-), 12:35, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не впервые вроде, но в следующую версию довольно много чего в буфере. Фороникса читайте.
|
|1.55, Аноним (55), 12:33, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
> Виртуализация и безопасность
...
> позволяет верифицировать не только сертификаты встроенные в ядро, но и сертификаты загруженные во время работы, что даёт возможность обновлять сертификаты без обновления всего ядра. ...
Это минус безопасности.
|
|1.71, Аноним (71), 13:59, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
SCTP вообще где нибудь применяется? В windows не завезли, а поэтому нет смысла применять в кроссплатформенном софте. Но для чего-то ведь его делают? Кто знает?
|