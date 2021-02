Релиз ядра Linux 5.11

2.10 , Лудакрис ( ? ), 11:13, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – только об игрулях и думаете?

3.33 , КО ( ? ), 11:55, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ну давайте думать о чём-нибудь другом, как всегда игнорировать.

4.42 , Лудакрис ( ? ), 12:21, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – чего игнорировать? капитан, вы трезвы?

3.61 , HeavyMetal ( ? ), 13:16, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А что плохого думать в том числе и про игры(как частный случай ПО)?

3.66 , НяшМяш ( ok ), 13:29, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как бы это парадоксально не звучало, но игрули двигают вайн как никто другой. Так же как прон в своё время двигал интернет.

2.15 , Zenitur ( ok ), 11:20, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, это именно для этого и нужно. Надеюсь, что виндовс-версия War Thunder теперь заработает. Кто-то считает, что в DXVK игра работает лучше, чем нативная версия, но в какой-то момент ввели античит, который не работает.

3.17 , Лудакрис ( ? ), 11:24, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а нативный вулкан разрабы этого вашего Грома Войны не могут поддержать штали? трансляторы эти уже вот где

4.19 , Zenitur ( ok ), 11:26, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > а нативный вулкан разрабы этого вашего Грома Войны не могут поддержать штали?

> трансляторы эти уже вот где Они 2 месяца назад сделали новый движок, из Linux-версии убрали OpenGL 3 и оставили только Vulkan.

4.51 , Синдарин ( ? ), 12:32, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Причём у этой проблемы даже есть имя и фамилия: Денис Ишмухаметов, граф.инженер World of Tanks, на канале Айтиборода было интервью, крутой чувак. youtu[.]be/HVrYnPW5pi0 Напишите ему кто-нить, он слово Вулкан произносил разок за интервью

5.53 , Синдарин ( ? ), 12:33, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Ой или это вообще не эта игра? А и хрен с ним, я в эти ваши игры все равно не играю.

2.30 , Аноньимъ ( ok ), 11:52, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Звучит круто. Это поможет Механизм для отбора контроля над ПК у пользователя? Круто?

3.41 , Аноним ( 41 ), 12:20, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чтобы линуксоиды да контроль отдали? А вот хрен, почитайте как это работает хотя-бы на форониксе.

2.35 , Kron4ek ( ok ), 12:02, 15/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нет, в реализации работы античитов это не поможет (вопреки ожиданию многих людей), так как Wine-Staging (именно Staging, ванильный пока не умеет) и Proton уже давно умеют перехватывать системные вызовы с помощью seccomp. А этот новый механизм просто более производительный, но никакого нового фукнционала он не добавляет, насколько я понимаю. Ссылки по теме: https://www.reddit.com/r/linux_gaming/comments/l6cam9/syscall_dispatch_and_ker https://old.reddit.com/r/linux_gaming/comments/jtz08q/collabora_on_twitter_tom Причем вторая ссылка - это пояснение напрямую от разработчика из Valve.