Инициатива по прекращению поддержки WiMAX в ядре Linux

Иньяки Перес-Гонсалес (Inaky Perez-Gonzalez) из компании Intel и Арнд Бергман (Arnd Bergmann), отвечающий за пакеты с ядром в SUSE, предложили постепенно прекратить поддержку технологии WiMAX в ядре Linux. Предложение поддержал Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за сопровождение стабильной ветки ядра Linux. На первом этапе связанный с WiMAX код предлагается переместить в ветку staging, после чего если не найдутся пользователи, которым необходим WiMAX, данный код может быть исключён из состава ядра.

Отмечается, что в настоящее время WiMAX уже не используется в публичных сетях, а в ядре единственным драйвером с которым можно использовать WiMAX остаётся устаревший драйвер Intel 2400m. В сетевом конфигураторе NetworkManager поддержка WiMAX была прекращена в 2015 году. В настоящее время WiMax практически полностью вытеснена такими технологиями, как LTE, HSPA+ и Wi-Fi 802.11n.

Большинство ранее развёрнутых WiMAX-сетей прекратили своё существование или переведены на технологию LTE. Активной WiMax сетью остаётся AeroMACS, которая используется в аэропортах, но применяемые в данной сети частоты не поддерживаются драйвером в ядре Linux. В Евросоюзе частоты для WiMAX не выдаются с 2005 года. Имеются сведения о продолжении использования WiMAX в Африке, но подключение к ним осуществляется при помощи специального комплекта оборудования, к которому клиентские устройства подключаются через порт Ethernet.



