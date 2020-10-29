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Инициатива по прекращению поддержки WiMAX в ядре Linux

29.10.2020 10:50

Иньяки Перес-Гонсалес (Inaky Perez-Gonzalez) из компании Intel и Арнд Бергман (Arnd Bergmann), отвечающий за пакеты с ядром в SUSE, предложили постепенно прекратить поддержку технологии WiMAX в ядре Linux. Предложение поддержал Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), отвечающий за сопровождение стабильной ветки ядра Linux. На первом этапе связанный с WiMAX код предлагается переместить в ветку staging, после чего если не найдутся пользователи, которым необходим WiMAX, данный код может быть исключён из состава ядра.

Отмечается, что в настоящее время WiMAX уже не используется в публичных сетях, а в ядре единственным драйвером с которым можно использовать WiMAX остаётся устаревший драйвер Intel 2400m. В сетевом конфигураторе NetworkManager поддержка WiMAX была прекращена в 2015 году. В настоящее время WiMax практически полностью вытеснена такими технологиями, как LTE, HSPA+ и Wi-Fi 802.11n.

Большинство ранее развёрнутых WiMAX-сетей прекратили своё существование или переведены на технологию LTE. Активной WiMax сетью остаётся AeroMACS, которая используется в аэропортах, но применяемые в данной сети частоты не поддерживаются драйвером в ядре Linux. В Евросоюзе частоты для WiMAX не выдаются с 2005 года. Имеются сведения о продолжении использования WiMAX в Африке, но подключение к ним осуществляется при помощи специального комплекта оборудования, к которому клиентские устройства подключаются через порт Ethernet.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/10/...)
  2. OpenNews: Linux драйвер для Samsung SWC-U200, USB адаптера для доступа к сетям Mobile Wimax
  3. OpenNews: NEC предоставит драйверы для работы с WiMAX-сетями проекту Moblin
  4. OpenNews: Разработан Linux-драйвер для WiMax/4G модемов Sagem и Seowon
  5. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  6. OpenNews: В ядре Linux из текстовой консоли удалили поддержку прокрутки текста
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53988-wimax
Ключевые слова: wimax, linux, kernel
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, m.makhno (ok), 10:59, 29/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    А какие частоты WiMAX у африканцев?) Может они поддерживаются ядром.
     
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