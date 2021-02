Архитектура ia64 оставлена в ядре Linux без сопровождения

2.2 , Аноним ( 2 ), 20:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +33 + / – Спасибо что взяли на себя отвественность поставить точку в данном вопросе.

3.4 , Аноним ( 1 ), 20:36, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –7 + / – Итаник был не нужен с самого его создания, так же, как Эльбрус, ибо VLIW. Красиво в теории на бумажке, нежизнеспособно на практике. Из разряда сказочек "ну, вот когда компьютеры сами начнут писать программы"... Компиляторы так и не научились юзать VLIW эффективно.

4.5 , Аноним ( 2 ), 20:42, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С самого начала он все таки был нужен. Понимание сложилось несколько позже.

5.7 , Таненбаум ( ? ), 20:52, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Ребята, не ссорьтесь, просто надо было делать микроядро, о чём Линусу я неоднократно говорил.

6.8 , Аноним ( 8 ), 21:00, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Нужно? Так и делали бы. А то рынку оно что-то даром не нужно, единственное реальное применение - операционка для бэкдора, всучиваемая на кривой козе внагрузку.

7.10 , zzz ( ?? ), 21:20, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так объявите прайс: поддержка процессора каждый месяц - столько-то лямов, поддержка архитектуры - столько-то, видеокарты - столько-то. И всё сразу станет просто и понятно. А то опенсорс, свобода, братство.

8.21 , Dzen Python ( ok ), 21:51, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Зачем прайс ТЫ поддерживаешь архитектуру, новые ядра с ней собираются и ты не к... 9.24 , zzz ( ?? ), 22:05, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – текст свёрнут, показать Вот именно, что ТЫ ТЫ приносишь свой код и ТЕБЯ посылают найух, потому что мана... 10.34 , Dzen Python ( ok ), 22:51, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – текст свёрнут, показать Да Я приношу мой код, правящий недоработку на конкретно моей системе и его, Гре... 10.39 , YetAnotherOnanym ( ok ), 23:16, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Это тебе какие-то неадевкаты попались Когда я засылаю разрабам какие-нибудь зам... 7.14 , DildoZilla ( ? ), 21:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А ещё рынку не нужны долговечные надёжные продукты и умные покупатели. Тогда ж продажи упадут, вы чо против демократии?! Идеал рыночной экономики -- стадо лохов, покупающих разваливающийся в руках хлам каждую неделю. В партии яблоко поняли, что быстрорастворимый телефон немного противоречит законам физики и всё равно работает долше чем положено и решили прибегнуть к "аморальному устареванию".

5.11 , Аноним ( 1 ), 21:24, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, Эльбрус постарше будет, чем IA-64, их ещё в советское время девелопить начали. Выводы из этого определённые Intel мог сделать ещё тогда, и не пилить мёртворождённый продукт. Если бы не вера манагеров в сказки (ща накидаем дофига АЛУ на ядро, научим конпеляторы писать мегаоптимизированный код с утилизацией АЛУ, близкой к 100%, уберём всякие оптимизации, предсказания и т.д. из ядра CPU - и заживём). Но, увы, реальность жестока - статически в момент компиляции загрузить все АЛУ - нетривиальная задача, и на большинстве практических задач (кроме сложных и долгих расчётов) почти нереальная. Более того, уже в те времена начали набирать силу динамические языки, типа Java, которые в принципе (даже с JIT) очень паршиво ложатся на VLIW-архитектуру.

6.15 , DildoZilla ( ? ), 21:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Грят, пилилось под стыривание советских спецов, но что-то не срослось. А самим сдюжить мозгов как обычно не хватило. Хотя у Трансметы они там спёрли что-то весьма успешно, как раз перед выходом корки апосля провального нетбуэээрста.

6.31 , Аноним ( 31 ), 22:22, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче. Но как отбить рынок у гиганта Intel? У капиталистов крайне грязные приёмы. Они будут рассказывать что эти процессоры набиты российскими шпионскими жучками и их не будут покупать те у кого больше всего бабла в этом мире, то есть страны Европы и Америка. В итоге кто покупать будет и как получить господство этой архитектуры чтобы её вообще кто-то покупал? Вы думаете Китай покупать будет? У них наверняка есть свои разработки.

7.35 , крокодил мимо.. ( ? ), 22:53, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче. для Вас есть "плохие новости"™.. >> Но как отбить рынок у гиганта Intel? для этого, внезапно и неожиданно, всего лишь нужно предложить более выгодную для ЦА архитектуру в виде готового продукта.. а т.к. в этой стране самостоятельного (своего, посконного, независимого) производства нет и не предвидится - попробуйте "отбить" что-нить другое.. где-нить.. когда-нить.. начать мона с себя.. (ノಥ益ಥ)ノ彡┻━┻ ¯\_(ツ)_/¯

7.40 , Аноним ( 40 ), 23:16, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче. Но как отбить рынок у

> гиганта Intel? А с чего вы взяли, что такая задача вообще стоит?

> У капиталистов крайне грязные приёмы. Они будут рассказывать что

> эти процессоры набиты российскими шпионскими жучками и их не будут покупать

> те у кого больше всего бабла в этом мире, то есть

> страны Европы и Америка. Дык, продавать это будут здесь, потому что успешно рассказывают как буржуйские процессоры набиты нероссийскими "шпионскими жучками".

> В итоге кто покупать будет и как получить господство этой архитектуры Повторюсь, с чего вы взяли, что ГОСПОДСТВО это задача?

> чтобы её вообще кто-то покупал? Кто-то УЖЕ покупает, вернее КОЕ-КТО)) И дальше будут покупать, куда денутся?

>Вы думаете Китай покупать будет? У них наверняка есть свои разработки. Именно, у Китая есть свои разработки с китайскими "шпионскими жучками" они и так "в шоколаде".

Только вот причём здесь крутость Эльбруса? И потом, если брать рынок, в широком смысле слова, побеждает не самый крутой, а самый хитропопый и приспособленный. 6.43 , Аноньимъ ( ok ), 00:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >загрузить все АЛУ - нетривиальная задача А с чего вы взяли что это хорошо?

Загрузить полностью автомагистраль то-же очень непросто, и ненужно, потому что малейшее отклонение остановит всё движение на часы. >предсказания Это антитехнология, она увеличивает отзывчивость программы на сишке за счет нагрева вселенной, и вашего счета за электричество. Хотя есть много других способов увеличить отзывчивость и не устраивать клоунаду с вангованием ветвлений. >уберём всякие оптимизации Это вы о спектре и мелдауне говорите? >языки, типа Java, которые в принципе (даже с JIT) очень паршиво ложатся на VLIW-архитектуру. Они как раз шикарно работают с VLIW, потому что могут выполнять код наконец-то эффективно в обход костылей.

Вы где эти маркетинговые сказки вообще вычитали?