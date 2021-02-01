Архитектура ia64 оставлена в ядре Linux без сопровождения

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|2.2, Аноним (2), 20:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+33 +/–
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Спасибо что взяли на себя отвественность поставить точку в данном вопросе.
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|3.4, Аноним (1), 20:36, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Итаник был не нужен с самого его создания, так же, как Эльбрус, ибо VLIW. Красиво в теории на бумажке, нежизнеспособно на практике. Из разряда сказочек "ну, вот когда компьютеры сами начнут писать программы"... Компиляторы так и не научились юзать VLIW эффективно.
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|4.5, Аноним (2), 20:42, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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С самого начала он все таки был нужен. Понимание сложилось несколько позже.
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|5.7, Таненбаум (?), 20:52, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ребята, не ссорьтесь, просто надо было делать микроядро, о чём Линусу я неоднократно говорил.
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|6.8, Аноним (8), 21:00, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужно? Так и делали бы. А то рынку оно что-то даром не нужно, единственное реальное применение - операционка для бэкдора, всучиваемая на кривой козе внагрузку.
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|7.10, zzz (??), 21:20, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так объявите прайс: поддержка процессора каждый месяц - столько-то лямов, поддержка архитектуры - столько-то, видеокарты - столько-то. И всё сразу станет просто и понятно. А то опенсорс, свобода, братство.
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|9.24, zzz (??), 22:05, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Вот именно, что ТЫ ТЫ приносишь свой код и ТЕБЯ посылают найух, потому что мана... текст свёрнут, показать
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|7.14, DildoZilla (?), 21:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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А ещё рынку не нужны долговечные надёжные продукты и умные покупатели. Тогда ж продажи упадут, вы чо против демократии?! Идеал рыночной экономики -- стадо лохов, покупающих разваливающийся в руках хлам каждую неделю.
В партии яблоко поняли, что быстрорастворимый телефон немного противоречит законам физики и всё равно работает долше чем положено и решили прибегнуть к "аморальному устареванию".
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|5.11, Аноним (1), 21:24, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, Эльбрус постарше будет, чем IA-64, их ещё в советское время девелопить начали. Выводы из этого определённые Intel мог сделать ещё тогда, и не пилить мёртворождённый продукт. Если бы не вера манагеров в сказки (ща накидаем дофига АЛУ на ядро, научим конпеляторы писать мегаоптимизированный код с утилизацией АЛУ, близкой к 100%, уберём всякие оптимизации, предсказания и т.д. из ядра CPU - и заживём). Но, увы, реальность жестока - статически в момент компиляции загрузить все АЛУ - нетривиальная задача, и на большинстве практических задач (кроме сложных и долгих расчётов) почти нереальная. Более того, уже в те времена начали набирать силу динамические языки, типа Java, которые в принципе (даже с JIT) очень паршиво ложатся на VLIW-архитектуру.
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|6.15, DildoZilla (?), 21:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Грят, пилилось под стыривание советских спецов, но что-то не срослось. А самим сдюжить мозгов как обычно не хватило. Хотя у Трансметы они там спёрли что-то весьма успешно, как раз перед выходом корки апосля провального нетбуэээрста.
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|6.31, Аноним (31), 22:22, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче. Но как отбить рынок у гиганта Intel? У капиталистов крайне грязные приёмы. Они будут рассказывать что эти процессоры набиты российскими шпионскими жучками и их не будут покупать те у кого больше всего бабла в этом мире, то есть страны Европы и Америка. В итоге кто покупать будет и как получить господство этой архитектуры чтобы её вообще кто-то покупал? Вы думаете Китай покупать будет? У них наверняка есть свои разработки.
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|7.35, крокодил мимо.. (?), 22:53, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче.
для Вас есть "плохие новости"™..
>> Но как отбить рынок у гиганта Intel?
для этого, внезапно и неожиданно, всего лишь нужно предложить более выгодную для ЦА архитектуру в виде готового продукта.. а т.к. в этой стране самостоятельного (своего, посконного, независимого) производства нет и не предвидится - попробуйте "отбить" что-нить другое.. где-нить.. когда-нить.. начать мона с себя.. (ﾉಥ益ಥ）ﾉ彡┻━┻ ¯\_(ツ)_/¯
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|7.40, Аноним (40), 23:16, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче. Но как отбить рынок у
> гиганта Intel?
А с чего вы взяли, что такая задача вообще стоит?
> У капиталистов крайне грязные приёмы. Они будут рассказывать что
> эти процессоры набиты российскими шпионскими жучками и их не будут покупать
> те у кого больше всего бабла в этом мире, то есть
> страны Европы и Америка.
Дык, продавать это будут здесь, потому что успешно рассказывают как буржуйские процессоры набиты нероссийскими "шпионскими жучками".
> В итоге кто покупать будет и как получить господство этой архитектуры
Повторюсь, с чего вы взяли, что ГОСПОДСТВО это задача?
> чтобы её вообще кто-то покупал?
Кто-то УЖЕ покупает, вернее КОЕ-КТО)) И дальше будут покупать, куда денутся?
>Вы думаете Китай покупать будет? У них наверняка есть свои разработки.
Именно, у Китая есть свои разработки с китайскими "шпионскими жучками" они и так "в шоколаде".
Только вот причём здесь крутость Эльбруса? И потом, если брать рынок, в широком смысле слова, побеждает не самый крутой, а самый хитропопый и приспособленный.
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|6.43, Аноньимъ (ok), 00:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>загрузить все АЛУ - нетривиальная задача
А с чего вы взяли что это хорошо?
Загрузить полностью автомагистраль то-же очень непросто, и ненужно, потому что малейшее отклонение остановит всё движение на часы.
>предсказания
Это антитехнология, она увеличивает отзывчивость программы на сишке за счет нагрева вселенной, и вашего счета за электричество. Хотя есть много других способов увеличить отзывчивость и не устраивать клоунаду с вангованием ветвлений.
>уберём всякие оптимизации
Это вы о спектре и мелдауне говорите?
>языки, типа Java, которые в принципе (даже с JIT) очень паршиво ложатся на VLIW-архитектуру.
Они как раз шикарно работают с VLIW, потому что могут выполнять код наконец-то эффективно в обход костылей.
Вы где эти маркетинговые сказки вообще вычитали?
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|1.3, Аноним (3), 20:33, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Да действительно наши ее забросили.
Интересная архитектура:
3-и инструкции за раз.
Цену заломили.
Ничего не перепутал?
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|1.9, zzz (??), 21:16, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Вот тебе и сила попенсорса - стоило Intel зажать бабло, и через год "Выкидываем!". Неудивительно, что альты пилят свою ветку - с такими вымогателями на связываться
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|2.12, llolik (ok), 21:25, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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> стоило Intel зажать бабло, и через год "Выкидываем!"
И тут ты такой врываешься на LKML и говоришь: "Я БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ!!!". Именно так всё и было?
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|3.18, zzz (??), 21:43, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Скольких уж там желающих сделали контрибуторами GTK? А сколько желающих допустили до святая святых - сустемду? Скольким дали права вносить правки в код хромиума? Иди ссы в уши на хоботе.
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|4.32, llolik (ok), 22:24, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Всех и всем, прикинь. Если ты ниасилил делать приличные патчи в проекты уровня вышеперечисленных, то виноваты проекты, я правильно понял?
Бесконтрольно вносить правки в СВОЙ проект любому ПОСТОРОННЕМУ раку с горы не даст никто и никогда, даже Васян на ГитХабе. В конце концов у тебя есть право форкать и уже в СВОЁМ форке развлекаться и выёживаться как хочешь.
> Скольких уж там желающих сделали контрибуторами GTK?
Искать трудно, да? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54275 .
По остальным не знаю, публикуется-ли статистика. По chromium вообще-то и не обязана - это не коммьюнити разработка, они вообще могут не принимать ничего.
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|2.16, Аноним (1), 21:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Просто в "попенсорсе" не нашлось копрофилов, горящих желанием бесплатно поддерживать старый, знатно подсохший и никому не нужный экскремент. Оно пока ещё как-то работает. А если никто не взялся мейнтейнить то, от чего отреклись и создатели, и потребители - значит оно и впрямь никому не нужно. Даже ынтерпрайзам (для которых изначально Итаник и делали).
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|3.19, zzz (??), 21:46, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сирьезна, что ли? Ты там свечку держал? Можешь запрувить, что у HP не нашлось бабок, чтобы нанять двух full-time разрабов, чтобы поддерживать платформу?
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|4.22, Аноним (22), 21:58, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Конечно нашлось! Но злой Столлман нанял мафию, воскресил нацистских карателей и лично Джитлора, запугавшиую в ХП до дрожи зубов во вставных челюстях всех вплоть до уборщицы, а обоих фуллтаймеров лично убил. И съел. В итоге теперь все трясутся от ужаса и выкидывают архитектуру ради собственного выживания.
Почему это не предано широкой огласке? Так страшно ведь!
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|5.25, zzz (??), 22:08, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Вся соль ляликс-комьюнити - или профаны, или дураки. Неудивительно, что вас имеют корпорации, а вы просите добавки
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|4.42, Аноним (1), 23:43, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вот именно - оно HP настолько не нужно, что они не наняли даже двух фуллтаймов на это засохшее и ненужное.
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|2.20, Dzen Python (ok), 21:48, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вся сила попенсорца в том что ТЫ (да ТЫ) берешь, форкаешь и поддерживаешь хоть дло морковкиного заговерья.
Ах, денег платить не будут? Ну извини, опенсорц это тебе не коммунизм. Хотя, думается, и при реальном коммунизме это поддерживать стали бы только в качестве университетского учебного примера a-la minix - "А теперь смотрите, дети, тут у нас была архитектура итаниум64, с плюсами ..., с минусами ..., вот с такими уникальными фичами - ... и недоработками - ..., а потом она оказалась невыгодна и умерла".
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|3.26, zzz (??), 22:11, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вот чот когда Альт взялся за форк, как у кучи хомячков подгорело на этой почве - визжать начали, истерить. А как работает ляликсоидный коммунизьм - это мы все видели на примере сустемды, когда корпорация сказала "Жрите с лопаты!", хомячки сказали "Да!".
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|4.36, Dzen Python (ok), 22:55, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А, это случаем не тот, у которого даже даташит по байкалу, не то что девкит получить было нереально из-за совкоголовых бюрократов? До-до, травят, всем миром травят, а затравить не могут. ВЕРЮ!
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|5.37, крокодил мимо.. (?), 23:02, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> А, это случаем не тот, у которого даже даташит по байкалу, не то что девкит получить было нереально из-за совкоголовых бюрократов?
хмм.. эт случайно тот, который мог те даже железку (dev board) продать/подарить, при намёке на реальный проэкт под ТЗ.. в отличие от..
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|2.44, Ordu (ok), 00:52, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот тебе и сила попенсорса - стоило Intel зажать бабло, и через год "Выкидываем!".
Да, сила корпорастов гораздо выше: ms забросила поддержку 10 лет назад.
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|1.38, онанимус (?), 23:15, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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я правильно понимаю, что это единственная оставшаяся платформа без Intel ME и без стандартных вирусов-троянов?
надо брать!
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