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Архитектура ia64 оставлена в ядре Linux без сопровождения

01.02.2021 20:16

Линус Торвальдс принял в ветку ядра Linux 5.11 изменение, переводящее архитектуру ia64, применяемую в процессорах Intel Itanium, в категорию оставленных без сопровождения ("orphaned"), что подразумевает прекращение тестирования. В комментарии к изменениям Линус указал, что компания Hewlett Packard Enterprise прекратила приём заказов на новое оборудование Itanium, а Intel сделал это ещё в прошлом году. Официально продажи процессоров Itanium будут прекращены в июле 2021 года, но маловероятно, что в реальности существуют заказы на данное оборудование.

Процессоры Itanium были представлены компанией Intel в 2001 году, но архитектура ia64 не выдержала конкуренции с AMD64, главным образом из-за более высокой производительности и более гладкого перехода с 32-разрядных процессоров x86. В итоге, интересы Intel сместились в пользу процессоров x86-64, а уделом Itanium остались серверы HP Integrity. Последняя серия процессоров Itanium была выпущена в 2017 году, после чего компания Intel заявила о том, что новые серии выпускаться не будут и рекомендовала клиентам переходить на процессоры Xeon. В HP-UX 11 поддержка процессоров Itanium продлится до конца 2025 года, а в Windows уже прекращена (последним данные процессоры поддерживал Windows Server 2008 R2).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают удаление поддержки устаревших платформ
  3. OpenNews: В Red Hat Enterprise Linux 6 будет прекращена поддержка платформы Itanium
  4. OpenNews: В ядре Linux прекращена поддержка процессоров 386
  5. OpenNews: Доступен ELKS 0.4, вариант ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel
  6. OpenNews: Драйвер флоппи-дисков оставлен в ядре Linux без сопровождения
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54504-itanium
Ключевые слова: itanium, linux, kernel
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  • 1.1, Аноним (1), 20:21, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Итаник точно никому уже не нужен. AMD64 победила.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 20:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +33 +/
    Спасибо что взяли на себя отвественность поставить точку в данном вопросе.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 20:36, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    Итаник был не нужен с самого его создания, так же, как Эльбрус, ибо VLIW. Красиво в теории на бумажке, нежизнеспособно на практике. Из разряда сказочек "ну, вот когда компьютеры сами начнут писать программы"... Компиляторы так и не научились юзать VLIW эффективно.
     
     
  • 4.5, Аноним (2), 20:42, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С самого начала он все таки был нужен. Понимание сложилось несколько позже.
     
     
  • 5.7, Таненбаум (?), 20:52, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Ребята, не ссорьтесь, просто надо было делать микроядро, о чём Линусу я неоднократно говорил.
     
     
  • 6.8, Аноним (8), 21:00, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно? Так и делали бы. А то рынку оно что-то даром не нужно, единственное реальное применение - операционка для бэкдора, всучиваемая на кривой козе внагрузку.
     
     
  • 7.10, zzz (??), 21:20, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так объявите прайс: поддержка процессора каждый месяц - столько-то лямов, поддержка архитектуры - столько-то, видеокарты - столько-то. И всё сразу станет просто и понятно. А то опенсорс, свобода, братство.
     
     
  • 8.21, Dzen Python (ok), 21:51, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зачем прайс ТЫ поддерживаешь архитектуру, новые ядра с ней собираются и ты не к... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.24, zzz (??), 22:05, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот именно, что ТЫ ТЫ приносишь свой код и ТЕБЯ посылают найух, потому что мана... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.34, Dzen Python (ok), 22:51, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да Я приношу мой код, правящий недоработку на конкретно моей системе и его, Гре... текст свёрнут, показать
     
  • 10.39, YetAnotherOnanym (ok), 23:16, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это тебе какие-то неадевкаты попались Когда я засылаю разрабам какие-нибудь зам... текст свёрнут, показать
     
  • 7.14, DildoZilla (?), 21:28, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А ещё рынку не нужны долговечные надёжные продукты и умные покупатели. Тогда ж продажи упадут, вы чо против демократии?! Идеал рыночной экономики -- стадо лохов, покупающих разваливающийся в руках хлам каждую неделю.

    В партии яблоко поняли, что быстрорастворимый телефон немного противоречит законам физики и всё равно работает долше чем положено и решили прибегнуть к "аморальному устареванию".

     
  • 5.11, Аноним (1), 21:24, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, Эльбрус постарше будет, чем IA-64, их ещё в советское время девелопить начали. Выводы из этого определённые Intel мог сделать ещё тогда, и не пилить мёртворождённый продукт. Если бы не вера манагеров в сказки (ща накидаем дофига АЛУ на ядро, научим конпеляторы писать мегаоптимизированный код с утилизацией АЛУ, близкой к 100%, уберём всякие оптимизации, предсказания и т.д. из ядра CPU - и заживём). Но, увы, реальность жестока - статически в момент компиляции загрузить все АЛУ - нетривиальная задача, и на большинстве практических задач (кроме сложных и долгих расчётов) почти нереальная. Более того, уже в те времена начали набирать силу динамические языки, типа Java, которые в принципе (даже с JIT) очень паршиво ложатся на VLIW-архитектуру.
     
     
  • 6.15, DildoZilla (?), 21:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Грят, пилилось под стыривание советских спецов, но что-то не срослось. А самим сдюжить мозгов как обычно не хватило. Хотя у Трансметы они там спёрли что-то весьма успешно, как раз перед выходом корки апосля провального нетбуэээрста.
     
  • 6.31, Аноним (31), 22:22, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче. Но как отбить рынок у гиганта Intel? У капиталистов крайне грязные приёмы. Они будут рассказывать что эти процессоры набиты российскими шпионскими жучками и их не будут покупать те у кого больше всего бабла в этом мире, то есть страны Европы и Америка. В итоге кто покупать будет и как получить господство этой архитектуры чтобы её вообще кто-то покупал? Вы думаете Китай покупать будет? У них наверняка есть свои разработки.
     
     
  • 7.35, крокодил мимо.. (?), 22:53, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче.

    для Вас есть "плохие новости"™..

    >> Но как отбить рынок у гиганта Intel?

    для этого, внезапно и неожиданно, всего лишь нужно предложить более выгодную для ЦА архитектуру в виде готового продукта.. а т.к. в этой стране самостоятельного (своего, посконного, независимого) производства нет и не предвидится - попробуйте "отбить" что-нить другое.. где-нить.. когда-нить..  начать мона с себя..  (ﾉಥ益ಥ）ﾉ彡┻━┻    ¯\_(ツ)_/¯

     
  • 7.40, Аноним (40), 23:16, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну допустим, Эльбрус с VLIW архитектурой круче. Но как отбить рынок у
    > гиганта Intel?

    А с чего вы взяли, что такая задача вообще стоит?
    > У капиталистов крайне грязные приёмы. Они будут рассказывать что
    > эти процессоры набиты российскими шпионскими жучками и их не будут покупать
    > те у кого больше всего бабла в этом мире, то есть
    > страны Европы и Америка.

    Дык, продавать это будут здесь, потому что успешно рассказывают как буржуйские процессоры набиты нероссийскими "шпионскими жучками".
    > В итоге кто покупать будет и как получить господство этой архитектуры

    Повторюсь, с чего вы взяли, что ГОСПОДСТВО это задача?
    > чтобы её вообще кто-то покупал?

    Кто-то УЖЕ покупает, вернее КОЕ-КТО)) И дальше будут покупать, куда денутся?
    >Вы думаете Китай покупать будет? У них наверняка есть свои разработки.

    Именно, у Китая есть свои разработки с китайскими "шпионскими жучками" они и так "в шоколаде".
    Только вот причём здесь крутость Эльбруса? И потом, если брать рынок, в широком смысле слова, побеждает не самый крутой, а самый хитропопый и приспособленный.

     
  • 6.43, Аноньимъ (ok), 00:16, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >загрузить все АЛУ - нетривиальная задача

    А с чего вы взяли что это хорошо?
    Загрузить полностью автомагистраль то-же очень непросто, и ненужно, потому что малейшее отклонение остановит всё движение на часы.

    >предсказания

    Это антитехнология, она увеличивает отзывчивость программы на сишке за счет нагрева вселенной, и вашего счета за электричество. Хотя есть много других способов увеличить отзывчивость и не устраивать клоунаду с вангованием ветвлений.

    >уберём всякие оптимизации

    Это вы о спектре и мелдауне говорите?

    >языки, типа Java, которые в принципе (даже с JIT) очень паршиво ложатся на VLIW-архитектуру.

    Они как раз шикарно работают с VLIW, потому что могут выполнять код наконец-то эффективно в обход костылей.
    Вы где эти маркетинговые сказки вообще вычитали?

     

  • 1.3, Аноним (3), 20:33, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Да действительно наши ее забросили.

    Интересная архитектура:
    3-и инструкции за раз.
    Цену заломили.

    Ничего не перепутал?

     
     
  • 2.6, OnTheEdge (??), 20:48, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да.
     

  • 1.9, zzz (??), 21:16, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вот тебе и сила попенсорса - стоило Intel зажать бабло, и через год "Выкидываем!". Неудивительно, что альты пилят свою ветку - с такими вымогателями на связываться
     
     
  • 2.12, llolik (ok), 21:25, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    > стоило Intel зажать бабло, и через год "Выкидываем!"

    И тут ты такой врываешься на LKML и говоришь: "Я БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ!!!". Именно так всё и было?

     
     
  • 3.17, Аноним (17), 21:39, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Она уже "Поддерживает" за деньги, ей некогда
     
  • 3.18, zzz (??), 21:43, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скольких уж там желающих сделали контрибуторами GTK? А сколько желающих допустили до святая святых - сустемду? Скольким дали права вносить правки в код хромиума? Иди ссы в уши на хоботе.
     
     
  • 4.32, llolik (ok), 22:24, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Всех и всем, прикинь. Если ты ниасилил делать приличные патчи в проекты уровня вышеперечисленных, то виноваты проекты, я правильно понял?
    Бесконтрольно вносить правки в СВОЙ проект любому ПОСТОРОННЕМУ раку с горы не даст никто и никогда, даже Васян на ГитХабе. В конце концов у тебя есть право форкать и уже в СВОЁМ форке развлекаться и выёживаться как хочешь.

    > Скольких уж там желающих сделали контрибуторами GTK?

    Искать трудно, да? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54275 .
    По остальным не знаю, публикуется-ли статистика. По chromium вообще-то и не обязана - это не коммьюнити разработка, они вообще могут не принимать ничего.

     
  • 2.16, Аноним (1), 21:31, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто в "попенсорсе" не нашлось копрофилов, горящих желанием бесплатно поддерживать старый, знатно подсохший и никому не нужный экскремент. Оно пока ещё как-то работает. А если никто не взялся мейнтейнить то, от чего отреклись и создатели, и потребители - значит оно и впрямь никому не нужно. Даже ынтерпрайзам (для которых изначально Итаник и делали).
     
     
  • 3.19, zzz (??), 21:46, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сирьезна, что ли? Ты там свечку держал? Можешь запрувить, что у HP не нашлось бабок, чтобы нанять двух full-time разрабов, чтобы поддерживать платформу?  
     
     
  • 4.22, Аноним (22), 21:58, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Конечно нашлось! Но злой Столлман нанял мафию, воскресил нацистских карателей и лично Джитлора, запугавшиую в ХП до дрожи зубов во вставных челюстях всех вплоть до уборщицы, а обоих фуллтаймеров лично убил. И съел. В итоге теперь все трясутся от ужаса и выкидывают архитектуру ради собственного выживания.
    Почему это не предано широкой огласке? Так страшно ведь!
     
     
  • 5.25, zzz (??), 22:08, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Вся соль ляликс-комьюнити - или профаны, или дураки. Неудивительно, что вас имеют корпорации, а вы просите добавки
     
  • 4.42, Аноним (1), 23:43, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот именно - оно HP настолько не нужно, что они не наняли даже двух фуллтаймов на это засохшее и ненужное.
     
  • 2.20, Dzen Python (ok), 21:48, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вся сила попенсорца в том что ТЫ (да ТЫ) берешь, форкаешь и поддерживаешь хоть дло морковкиного заговерья.
    Ах, денег платить не будут? Ну извини, опенсорц это тебе не коммунизм. Хотя, думается, и при реальном коммунизме это поддерживать стали бы только в качестве университетского учебного примера a-la minix - "А теперь смотрите, дети, тут у нас была архитектура итаниум64, с плюсами ..., с минусами ..., вот с такими уникальными фичами - ... и недоработками - ..., а потом она оказалась невыгодна и умерла".
     
     
  • 3.26, zzz (??), 22:11, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вот чот когда Альт взялся за форк, как у кучи хомячков подгорело на этой почве - визжать начали, истерить. А как работает ляликсоидный коммунизьм - это мы все видели на примере сустемды, когда корпорация сказала "Жрите с лопаты!", хомячки сказали "Да!".
     
  • 3.28, крокодил мимо.. (?), 22:17, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А теперь смотрите, дети...

    казалось бы, при чём тут Эльбрус и постоянная травля "Байкала".. ( https://baikalelectronics.ru/ )

     
     
  • 4.36, Dzen Python (ok), 22:55, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А, это случаем не тот, у которого даже даташит по байкалу, не то что девкит получить было нереально из-за совкоголовых бюрократов? До-до, травят, всем миром травят, а затравить не могут. ВЕРЮ!
     
     
  • 5.37, крокодил мимо.. (?), 23:02, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А, это случаем не тот, у которого даже даташит по байкалу, не то что девкит получить было нереально из-за совкоголовых бюрократов?

    хмм.. эт случайно тот, который мог те даже железку (dev board) продать/подарить, при намёке на реальный проэкт под ТЗ..  в отличие от..

     
  • 2.44, Ordu (ok), 00:52, 02/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вот тебе и сила попенсорса - стоило Intel зажать бабло, и через год "Выкидываем!".

    Да, сила корпорастов гораздо выше: ms забросила поддержку 10 лет назад.

     

  • 1.38, онанимус (?), 23:15, 01/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    я правильно понимаю, что это единственная оставшаяся платформа без Intel ME и без стандартных вирусов-троянов?
    надо брать!
     
     
  • 2.41, анонимус (??), 23:29, 01/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    есть ещё (open)power и ultrasparc t2 и t1
     

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