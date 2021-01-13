Разработчики ядра Linux обсуждают проведение чистки устаревших платформ

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|1.2, Аноним (2), 12:41, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Так, надо срочно на свои 4ки накатить Линукс и выпустить его в инет. Испорчу им стату, буду курлом дёргать kernel.org и сайти Суси (кстати, как там они активность пользователей определяли?) по крону по 8 раз на дню))
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|2.36, Аноним (36), 13:49, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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у потерингов и растаманов всё с точностью наоборот: работает - ломай! не ты написал - ломай! сам вчера написал - завтра сломай!
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|2.20, Аноним (19), 13:12, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но востребованное. В отличие от, которое востребовано только в Intel ME. И то, только потому, что пермессив.
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|2.22, Аноним (19), 13:15, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это же не технологии удалять собрались, а железо. А технологии работы процессоров с 1980-х сильно не изменились.
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|3.38, Аноним (36), 13:51, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> с 1980-х
бери раньше, все новомодные фичи современных процов взяты из прародительских больших ЭВМ.
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|1.9, D (?), 12:47, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Это они еще поддержку полетного компьютера Appolo уберут! И как реплртить баг с перемешиванием кислорода?
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|1.12, A.Stahl (ok), 12:51, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да ну и ладно. Они же не уничтожают сам код, это даже не каждому проприерасту по силам, а лишь выносят его из текущей кодовой базы. Любители извращений всегда смогут накатить патчи и предаваться своим утехам дальше.
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|1.15, Аноним (15), 13:05, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Предлагаю оставить в ядре Linux только поддержку процов с бекдорами и дырами типа Intel ME, остальные объявить устаревшими и выкинуть с ядра.
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|1.16, Урри (ok), 13:05, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Как то глупо удалять работащий код 5- и 3-летней давности. Железо то живет дольше.
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|2.25, Аноним (25), 13:28, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Так удаляют не с железа, а из кодовой базы и то будет поддерживаться до 2026 года. Да и потом железо будет работать на старом ядре до бесконечности.
Но если у тебя есть желание мейнтейнить какую-то устаревшую платформу, то самое время заявить об этом.
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|3.27, Аноним (26), 13:31, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Но если у тебя есть желание мейнтейнить какую-то устаревшую платформу, то самое время заявить об этом.
Не, ему только в комментариях поныть.
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|2.32, alex312 (?), 13:36, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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только вот не надо тут прибедняться.
патчи принимаються круглосуточно.
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|1.17, Урри (ok), 13:07, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Забавно - собираются удалять не тот код, которым пользуются, а тот код, который больше никто не пишет. Сразу яснопонятно для кого позиционируется продукт.
А я говорил, что новые сосы - это первая ласточка гниения продукта, вызванного излишним количеством смузихлебов.
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|2.33, Аноним (25), 13:37, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В качестве претендентов на удаление называются платформы для которых с 2015 года не зафиксировано активности сопровождающих и пользователей.
Чукча не читатель, чукча - писатель?
Могут оставить хоть все платформы, только без мейнтейнеров в этом смысла чуть меньше чем 0, а кодовая база станет неотличмой от !@#$ мамонта.
При желании ты можешь 1)заделаться мейнтейнером прямо сейчас 2)накатить удаленные патчи на новое ядро и надеяться что оно работает или колупаться с ним пока не заработает 3)придти со своими патчами для свежего ядра через N лет и попросить добавить !@#$ мамонта в апстрим еще раз
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