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Разработчики ядра Linux обсуждают проведение чистки устаревших платформ

13.01.2021 12:27

Арнд Бергман (Arnd Bergmann), отвечающий за пакеты с ядром в SUSE, предложил провести значительную чистку кода ядра от поддержки устаревших платформ и процессоров. В качестве претендентов на удаление называются платформы для которых с 2015 года не зафиксировано активности сопровождающих и пользователей. В случае удаления, платформы будут исключены из будущих выпусков ядра Linux, но для них можно будет использовать LTS-ядро Linux 5.10, поддержка которого продлится до декабря 2026 года.

К удалению намечены следующие ARM-платформы, которые вышли из обихода и не имеют сопровождающих (eсли найдутся пользователи, поддержка будет сохранена):

  • axxia - добавлена 2014 году, нет изменений с 2015 года
  • bcm/kona - добавлена 2013 году, нет изменений с 2014 года
  • digicolor - добавлена 2014 году, нет изменений с 2015 года
  • dove - добавлена 2009 году, нет изменений с 2015 года
  • efm32 - добавлена 2011 году, нет изменений с 2013 года
  • nspire - добавлена 2013 году, нет изменений с 2015 года
  • picoxcell - добавлена 2011 году, уже намечена к удалению
  • prima2 - добавлена 2011 году, нет изменений с 2015 года
  • spear - добавлена 2010 году, нет изменений с 2015 года
  • tango - добавлена 2015 году, нет изменений с 2017 года, но платформа свёрнута
  • u300 - добавлена 2009 году, нет изменений с 2013 года
  • vt8500 - добавлена 2010 году, нет изменений с 2014 года
  • zx - добавлена 2015 году для 32-разрядного режима и в 2017 году для 64-разрядного, с тех пор без изменений

Старые ARM-платформы, поддержку которых предлагается сохранить, если сопровождающие явно не пожелают обратного, так как для них ещё наблюдается активность:

  • clps711x
  • cns3xxx
  • ep93xx -
  • footbridge
  • gemini
  • hisi (hip01/hip05)
  • highbank
  • mmp
  • moxart
  • mv78xx0
  • nomadik
  • clps711x
  • cns3xxx
  • ep93xx
  • footbridge
  • gemini
  • hisi (hip01/hip05)
  • highbank
  • iop32x
  • ixp4xx
  • lpc18xx
  • lpc32xx
  • oxnas
  • pxa
  • rpc
  • sa1100
  • oxnas
  • pxa
  • rpc
  • sa1100

Предложенные для удаления устаревшие платформы не на основе процессоров ARM, которые не сопровождаются или не имеют пользователей:

  • h8300 - без сопровождения и имеет нерешённые проблемы.
  • c6x - в стагнации с 2011 года, но есть сопровождающий, готовый принимать патчи.
  • sparc/sun4m - проходит рецензирование патч для удаления поддержки 32-разрядных систем Sun Sparc.
  • powerpc/cell - существует более актуальный порт ps3.
  • powerpc/chrp (32-bit rs6000, pegasos2) - последнее обновление в 2009 году.
  • powerpc/amigaone - последнее обновление в 2009 году.
  • powerpc/maple - последнее обновление в 2011 году.
  • m68k/{apollo,hp300,sun3,q40} - давно заброшены (актуальны порты atari/amiga/mac и coldfire).
  • mips/jazz - последнее обновление в 2007 году.
  • mips/cobalt - последнее обновление в 2010 году.

Также предлагается удалить код для поддержки старых CPU, которые когда-то применялись в платформах, давно перешедших на более современные процессоры:

  • 80486SX/DX - поддержка CPU 80386 была прекращена в 2012 году, и, судя по всему, нет пользователей, использующих недавно выпущенные ядра на системах 486 (в обиходе остаются SoC Vortex86, но актуальные модели переведены на CPU класса 586).
  • Alpha 2106x - порт для первого поколения систем Alpha, не адаптированный для позднее выпускаемых систем.
  • IA64 Merced - порт для первых Itanium (2001), на смену которым в 2002 год пришли Itanium II.
  • MIPS R3000/TX39xx: 32-разрядные MIPS-II, на смену которым в 1991 году пришли 64-разрядные MIPS-III (R4000+). Архитектура MIPS32 остаётся актуальной.
  • PowerPC 601 - поколение 1992 года, более новые 60x, 4xx, 8xx будут сохранены.
  • SuperH SH-2 - предложение по удалению от сопровождающего (поддержка J2 и SH-4 сохранится).
  • 68000/68328 (Dragonball) - близки к процессорам 68360, поддержка которых была удалена в 2016 году. Поддержка более новых 68020+ и Coldfire MCF5xxx сохранится.


  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2021/1/8...)
  2. OpenNews: Инициатива по прекращению поддержки WiMAX в ядре Linux
  3. OpenNews: Обновлены планы по поставке 32-разрядных библиотек в Ubuntu 20.04
  4. OpenNews: В ядре Linux прекращается поддержка 32-разрядных гостевых систем Xen в режиме паравиртуализации
  5. OpenNews: Разработчики ядра Linux обсуждают вопрос удаления субархитектуры x32
  6. OpenNews: В ядре Linux из текстовой консоли удалили поддержку прокрутки текста
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54393-kernel
Ключевые слова: kernel, hardware
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (38) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:40, 13/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 12:47, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
     
  • 3.21, Аноним (1), 13:12, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.2, Аноним (2), 12:41, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Так, надо срочно на свои 4ки накатить Линукс и выпустить его в инет. Испорчу им стату, буду курлом дёргать kernel.org и сайти Суси (кстати, как там они активность пользователей определяли?) по крону по 8 раз на дню))
     
     
  • 2.3, Гимли (?), 12:43, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    давай-давай, будущее ядра в твоих руках, Анон
     
  • 2.19, Аноним (19), 13:08, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Zenitur?
     

  • 1.4, имя_ (?), 12:43, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    работает? не трогай!
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:49, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    у потерингов и растаманов всё с точностью наоборот: работает - ломай! не ты написал - ломай! сам вчера написал - завтра сломай!
     
  • 2.37, Леголас (ok), 13:51, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дебильный принцип
     

  • 1.5, Гимли (?), 12:43, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    а нафиг добавляют тогда?
     
  • 1.6, Таненбаум (?), 12:44, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    монолитное ядро такое монолитное
     
     
  • 2.7, Аноним (10), 12:45, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    X такое X
     
  • 2.20, Аноним (19), 13:12, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но востребованное. В отличие от, которое востребовано только в Intel ME. И то, только потому, что пермессив.
     

  • 1.8, iPony129412 (?), 12:46, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Правильно.
    А то сильно жирно 😠 Надо удалять устаревшие технологии.
     
     
  • 2.11, Аноним (10), 12:48, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    о-о-о-о, милости просим, эмодзифил, вас тут заждались!
     
  • 2.14, Аноним (14), 13:03, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну или рефакторить на Rust
     
  • 2.22, Аноним (19), 13:15, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это же не технологии удалять собрались, а железо. А технологии работы процессоров с 1980-х сильно не изменились.
     
     
  • 3.38, Аноним (36), 13:51, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с 1980-х

    бери раньше, все новомодные фичи современных процов взяты из прародительских больших ЭВМ.

     

  • 1.9, D (?), 12:47, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это они еще поддержку полетного компьютера Appolo уберут! И как реплртить баг с перемешиванием кислорода?
     
     
  • 2.13, Гимли (?), 12:53, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поставь FreeBSD
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 13:17, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кого патчить надо: Apollo или FreeBSD?
     
     
  • 4.26, Аноним (26), 13:30, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    KDE
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:36, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Баги репортать также как и патчи слать - через оутлук.
     

  • 1.12, A.Stahl (ok), 12:51, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да ну и ладно. Они же не уничтожают сам код, это даже не каждому проприерасту по силам, а лишь выносят его из текущей кодовой базы. Любители извращений всегда смогут накатить патчи и предаваться своим утехам дальше.
     
     
  • 2.34, Аноним (34), 13:37, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ванильно-шоколадно
    кто лайкает твои банальные высеры вообще?
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:05, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Предлагаю оставить в ядре Linux только поддержку процов с бекдорами и дырами типа Intel ME, остальные объявить устаревшими и выкинуть с ядра.
     
  • 1.16, Урри (ok), 13:05, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как то глупо удалять работащий код 5- и 3-летней давности. Железо то живет дольше.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 13:28, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Так удаляют не с железа, а из кодовой базы и то будет поддерживаться до 2026 года. Да и потом железо будет работать на старом ядре до бесконечности.
    Но если у тебя есть желание мейнтейнить какую-то устаревшую платформу, то самое время заявить об этом.
     
     
  • 3.27, Аноним (26), 13:31, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Но если у тебя есть желание мейнтейнить какую-то устаревшую платформу, то самое время заявить об этом.

    Не, ему только в комментариях поныть.

     
  • 2.32, alex312 (?), 13:36, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только вот не надо тут прибедняться.
    патчи принимаються круглосуточно.
     

  • 1.17, Урри (ok), 13:07, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Забавно - собираются удалять не тот код, которым пользуются, а тот код, который больше никто не пишет. Сразу яснопонятно для кого позиционируется продукт.

    А я говорил, что новые сосы - это первая ласточка гниения продукта, вызванного излишним количеством смузихлебов.

     
     
  • 2.24, Ватрушка с шурупами (?), 13:24, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Смузихлебы" писали код когда тебя еще даже в проекте не было на совковом заводе по производству квадратно-гнездовых биороботов.

    https://publicism.info/food/smoothie/1.html

     
  • 2.33, Аноним (25), 13:37, 13/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В качестве претендентов на удаление называются платформы для которых с 2015 года не зафиксировано активности сопровождающих и пользователей.

    Чукча не читатель, чукча - писатель?
    Могут оставить хоть все платформы, только без мейнтейнеров в этом смысла чуть меньше чем 0, а кодовая база станет неотличмой от !@#$ мамонта.
    При желании ты можешь 1)заделаться мейнтейнером прямо сейчас 2)накатить удаленные патчи на новое ядро и надеяться что оно работает или колупаться с ним пока не заработает 3)придти со своими патчами для свежего ядра через N лет и попросить добавить !@#$ мамонта в апстрим еще раз

     

  • 1.18, rvs2016 (ok), 13:07, 13/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
  • 1.28, Аноним (19), 13:32, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    c6x - это, DSP TMS320C6x? Но, ведь, они же выпускаются.
     
  • 1.29, Аноним (29), 13:33, 13/01/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Ломать не строить
     
  • 1.30, Аноним (31), 13:34, 13/01/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.35, Аноним (25), 13:38, 13/01/2021 Скрыто модератором
    		• +/
     

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