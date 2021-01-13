Разработчики ядра Linux обсуждают проведение чистки устаревших платформ

Арнд Бергман (Arnd Bergmann), отвечающий за пакеты с ядром в SUSE, предложил провести значительную чистку кода ядра от поддержки устаревших платформ и процессоров. В качестве претендентов на удаление называются платформы для которых с 2015 года не зафиксировано активности сопровождающих и пользователей. В случае удаления, платформы будут исключены из будущих выпусков ядра Linux, но для них можно будет использовать LTS-ядро Linux 5.10, поддержка которого продлится до декабря 2026 года. К удалению намечены следующие ARM-платформы, которые вышли из обихода и не имеют сопровождающих (eсли найдутся пользователи, поддержка будет сохранена): axxia - добавлена 2014 году, нет изменений с 2015 года

bcm/kona - добавлена 2013 году, нет изменений с 2014 года

digicolor - добавлена 2014 году, нет изменений с 2015 года

dove - добавлена 2009 году, нет изменений с 2015 года

efm32 - добавлена 2011 году, нет изменений с 2013 года

nspire - добавлена 2013 году, нет изменений с 2015 года

picoxcell - добавлена 2011 году, уже намечена к удалению

prima2 - добавлена 2011 году, нет изменений с 2015 года

spear - добавлена 2010 году, нет изменений с 2015 года

tango - добавлена 2015 году, нет изменений с 2017 года, но платформа свёрнута

u300 - добавлена 2009 году, нет изменений с 2013 года

vt8500 - добавлена 2010 году, нет изменений с 2014 года

zx - добавлена 2015 году для 32-разрядного режима и в 2017 году для 64-разрядного, с тех пор без изменений Старые ARM-платформы, поддержку которых предлагается сохранить, если сопровождающие явно не пожелают обратного, так как для них ещё наблюдается активность: clps711x

cns3xxx

ep93xx -

footbridge

gemini

hisi (hip01/hip05)

highbank

mmp

moxart

mv78xx0

nomadik

clps711x

cns3xxx

ep93xx

footbridge

gemini

hisi (hip01/hip05)

highbank

iop32x

ixp4xx

lpc18xx

lpc32xx

oxnas

pxa

rpc

sa1100

oxnas

pxa

rpc

sa1100 Предложенные для удаления устаревшие платформы не на основе процессоров ARM, которые не сопровождаются или не имеют пользователей: h8300 - без сопровождения и имеет нерешённые проблемы.

c6x - в стагнации с 2011 года, но есть сопровождающий, готовый принимать патчи.

sparc/sun4m - проходит рецензирование патч для удаления поддержки 32-разрядных систем Sun Sparc.

powerpc/cell - существует более актуальный порт ps3.

powerpc/chrp (32-bit rs6000, pegasos2) - последнее обновление в 2009 году.

powerpc/amigaone - последнее обновление в 2009 году.

powerpc/maple - последнее обновление в 2011 году.

m68k/{apollo,hp300,sun3,q40} - давно заброшены (актуальны порты atari/amiga/mac и coldfire).

mips/jazz - последнее обновление в 2007 году.

mips/cobalt - последнее обновление в 2010 году. Также предлагается удалить код для поддержки старых CPU, которые когда-то применялись в платформах, давно перешедших на более современные процессоры: 80486SX/DX - поддержка CPU 80386 была прекращена в 2012 году, и, судя по всему, нет пользователей, использующих недавно выпущенные ядра на системах 486 (в обиходе остаются SoC Vortex86, но актуальные модели переведены на CPU класса 586).

Alpha 2106x - порт для первого поколения систем Alpha, не адаптированный для позднее выпускаемых систем.

IA64 Merced - порт для первых Itanium (2001), на смену которым в 2002 год пришли Itanium II.

MIPS R3000/TX39xx: 32-разрядные MIPS-II, на смену которым в 1991 году пришли 64-разрядные MIPS-III (R4000+). Архитектура MIPS32 остаётся актуальной.

PowerPC 601 - поколение 1992 года, более новые 60x, 4xx, 8xx будут сохранены.

SuperH SH-2 - предложение по удалению от сопровождающего (поддержка J2 и SH-4 сохранится).

68000/68328 (Dragonball) - близки к процессорам 68360, поддержка которых была удалена в 2016 году. Поддержка более новых 68020+ и Coldfire MCF5xxx сохранится.



