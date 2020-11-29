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Доступен ELKS 0.4, вариант ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel

29.11.2020 10:34

Сформирован новый выпуск проекта ELKS 0.4 (Embeddable Linux Kernel Subset), развивающего Linux-подобную операционную систему для 16-разрядных процессоров Intel 8086, 8088, 80188, 80186, 80286 и NEC V20/V30. ОС может использоваться как на старых компьютерах класса IBM-PC XT / AT, так и на SBC / SoC / FPGA, воссоздающих архитектуру IA16. Проект развивается с 1995 года и начинался как ответвление ядра Linux для устройств без блока управления памятью (MMU). Исходные тексты поставляются под лицензией GPLv2.

Кроме адаптированного для 16-разрядных систем ядра Linux предлагается набор стандартных утилит (ps, bc, tar, du, diff, netstat, mount, sed, xargs, grep, find, telnet, meminfo и т.п.), включая совместимый с bash командный интерпретатор, консольный оконный менеджер screen, текстовые редакторы Kilo и vi, графическое окружение на базе X-сервера Nano-X. Многие компоненты пространства пользователя заимствованы из Minix, включая формат исполняемых файлов.

В ELKS предоставляется два варианта сетевого стека - штатный TCP/IP стек ядра Linux и стек ktcp, работающий в пространстве пользователя. Из сетевых карт поддерживаются Ethernet-адаптеры, совместимые с NE2K и SMC. Также возможно создания каналов связи через последовательный порт при помощи SLIP и CSLIP. Из файловых систем поддерживаются Minix v1, FAT12, FAT16 и FAT32. Настройка процесса загрузки осуществляется через сценарий /etc/rc.d/rc.sys. Система поставляется в форме образа для записи на floppy-диски или запуска в эмуляторе QEMU.



  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/jbruchon/el...)
  2. OpenNews: Релиз ОС MINIX 3.3.0
  3. OpenNews: Проект LibOS развивает вариант ядра Linux с сетевым стеком в форме библиотеки
  4. OpenNews: Представлен порт ядра Linux для процессоров семейства Synopsys ARC700
  5. OpenNews: Ядро Linux портировано для калькуляторов TI-Nspire
  6. OpenNews: Для ядра Linux развивается система распределённого выполнения потоков Popcorn
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54163-elks
Ключевые слова: elks, linux, 8086
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, leibniz (ok), 10:51, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Прям ретро-ньюз (:
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:47, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причём это в тренде тотального выпиливания 32 под линух...
     
     
  • 3.14, erthink (ok), 11:50, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причём это в тренде тотального выпиливания 32 под линух...

    ШСХ даже 30 лет не прошло )

     

  • 1.2, Аноноим (?), 10:52, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нет уж, дождусь когда linux адаптируют для zx-spectrum, а что, cpm-80 была ж на 8-битных компах.
     
  • 1.3, Сергей (??), 10:54, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня же где-то в гараже 386SX валяется. Достать что ли?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:16, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    но ведь он умеет защищенный режим, виртуальную память и может запустить настоящий линукс
    Разве нет?
     
     
  • 3.7, erthink (ok), 11:35, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > но ведь он умеет защищенный режим, виртуальную память и может запустить настоящий
    > линукс
    > Разве нет?

    Ох, смотря что называть "настоящим защищенным режимом" и "настоящим ликсусом".

    Одновременно и основная "фишка" и проблема в том, что там всё 16-битное.
    В том числе, там винтажный "защищенный" режим intel 286.

    Действительно винтажно и пойдет для "рыбок кормить", но держать такой "аквариум" скучно.

     
     
  • 4.16, Анонимленьлогиниться (?), 12:13, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А это почему? Он вполне себе 32-х битный. Регистры, команды, все соответствует IA32. Ну да, шина адреса как у двоечки, больше 16 МБ не воткнешь, но тут уж что поделаешь. Линукс там бегал все-таки настоящий.. пока не выкинули поддержку всех 386
     
     
  • 5.17, erthink (ok), 12:22, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А это почему? Он вполне себе 32-х битный. Регистры, команды, все соответствует
    > IA32. Ну да, шина адреса как у двоечки, больше 16 МБ
    > не воткнешь, но тут уж что поделаешь. Линукс там бегал все-таки
    > настоящий.. пока не выкинули поддержку всех 386

    Вы мне сейчас напомнили троицу Гайдра/Шиварднадзе/Чубайса в самом начале 90-x (ну ли еще потусуйте фамилии).

     

  • 1.4, Пыщь (?), 11:07, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сколько допаять памяти, чтобы хромоногий броузер запускался?
     
     
  • 2.9, анонимус12345 (?), 11:46, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    12Gb
     
  • 2.13, Аноним (13), 11:50, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы запускался с парой страниц - 1ГБ. На меньшее не надейся.
    Мне с The Great Suspender - 4ГБ хватает. Другой же чувак со 128ГБ ОЗУ - говорит что  The Great Suspender не нужен.
     

  • 1.5, erthink (ok), 11:15, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Няшный винтаж, аж грустно выбрасывать.
     
  • 1.8, Аноним (8), 11:46, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А где это используется?
     
     
  • 2.12, Аноним (10), 11:48, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    embedded
     
     
  • 3.15, erthink (ok), 11:54, 29/11/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > embedded

    Нет, ибо негоже на чау-чау ездить, тем более за полярным

     

  • 1.11, Аноним (11), 11:47, 29/11/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    QEMU портировали?)
     
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