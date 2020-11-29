Доступен ELKS 0.4, вариант ядра Linux для старых 16-разрядных процессоров Intel

Сформирован новый выпуск проекта ELKS 0.4 (Embeddable Linux Kernel Subset), развивающего Linux-подобную операционную систему для 16-разрядных процессоров Intel 8086, 8088, 80188, 80186, 80286 и NEC V20/V30. ОС может использоваться как на старых компьютерах класса IBM-PC XT / AT, так и на SBC / SoC / FPGA, воссоздающих архитектуру IA16. Проект развивается с 1995 года и начинался как ответвление ядра Linux для устройств без блока управления памятью (MMU). Исходные тексты поставляются под лицензией GPLv2.

Кроме адаптированного для 16-разрядных систем ядра Linux предлагается набор стандартных утилит (ps, bc, tar, du, diff, netstat, mount, sed, xargs, grep, find, telnet, meminfo и т.п.), включая совместимый с bash командный интерпретатор, консольный оконный менеджер screen, текстовые редакторы Kilo и vi, графическое окружение на базе X-сервера Nano-X. Многие компоненты пространства пользователя заимствованы из Minix, включая формат исполняемых файлов.

В ELKS предоставляется два варианта сетевого стека - штатный TCP/IP стек ядра Linux и стек ktcp, работающий в пространстве пользователя. Из сетевых карт поддерживаются Ethernet-адаптеры, совместимые с NE2K и SMC. Также возможно создания каналов связи через последовательный порт при помощи SLIP и CSLIP. Из файловых систем поддерживаются Minix v1, FAT12, FAT16 и FAT32. Настройка процесса загрузки осуществляется через сценарий /etc/rc.d/rc.sys. Система поставляется в форме образа для записи на floppy-диски или запуска в эмуляторе QEMU.



