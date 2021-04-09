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Уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux

09.04.2021 13:26

В подсистеме eBPF, позволяющей запускать обработчики для трассировки, анализа работы подсистем и управления трафиком, выполняемые внутри ядра Linux в специальной виртуальной машине с JIT, выявлена уязвимость (CVE-2021-29154), позволяющая локальному пользователю добиться выполнения свого кода на уровне ядра. Проблема проявляется вплоть до выпуска 5.11.12 (включительно) и ещё не исправлена в дистрибутивах (Debian, Ubuntu, RHEL, Fedora, SUSE, Arch). Исправление доступно в виде патча.

По заявлению исследователей, выявивших уязвимость, им удалось разработать рабочий прототип эксплоита для 32- и 64-разрядных систем x86, который может быть использован непривилегированным пользователем. При этом компания Red Hat отмечает, что опасность проблемы зависит от доступности пользователю системного вызова eBPF. Например, в RHEL и большинстве других дистрибутивов Linux в конфигурации по умолчанию уязвимость может быть эксплуатирована при включении BPF JIT и наличии у пользователя прав CAP_SYS_ADMIN. В качестве обходной меры защиты рекомендуется отключить BPF JIT при помощи команды: 


   echo 0 > /proc/sys/net/core/bpf_jit_enable

Проблема вызвана ошибкой вычисления смещения для команд ветвления в процессе генерации машинного кода JIT-компилятором. В частности, при генерации инструкций ветвления не учитывается, что смещение может измениться после прохождения стадии оптимизации. Указанная недоработка может использоваться для формирования аномального машинного кода и его выполнения их на уровне ядре.

Примечательно, что это не единственная уязвимость в подсистеме еBPF за последнее время. В конце марта в ядре были выявлены ещё две уязвимости (CVE-2020-27170, CVE-2020-27171), предоставляющие возможность использовать еBPF для обхода защиты от уязвимостей класса Spectre, позволяющих определять содержимое памяти ядра в результате создания условий для спекулятивного выполнения определённых операций. Для атаки Spectre требуется наличие в привилегированном коде определённой последовательности команд, приводящих к спекулятивному выполнению инструкций. В еBPF найдено несколько способов генерации подобных инструкций через манипуляции с передаваемыми для выполнения BPF-програмами.

Уязвимость CVE-2020-27170 вызвана наличием в верификаторе BPF манипуляций с указателями, вызывающими спекулятивные операции обращения к области вне границ буфера. Уязвимость CVE-2020-27171 связана с ошибкой целочисленной арифметики (integer underflow) при работе с указателями, приводящей к спекулятивному обращению к данным вне буфера. Указанные проблемы уже устранены в выпусках ядра 5.11.8, 5.10.25, 5.4.107, 4.19.182 и 4.14.227, а также вошли в состав обновлений ядра большинства дистрибутивов Linux. Исследователями подготовлен протитип эксплоита, позволяющий непривилегированному пользователю извлечь данные из памяти ядра.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF
  3. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring
  6. OpenNews: В eBPF найдена возможность обхода защиты ядра Linux от атаки Spectre
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54932-bpf
Ключевые слова: bpf, kernel, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, leibniz (??), 13:45, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    это ядро монструозно, в нём слишком много кода и, соответственно, ошибок
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:47, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    плюсую, гайка или маленькая птичка, пьющая нектар, выглядят поинтереснее
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:52, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отчасти ebpf и решает эту проблему, вынося специфические части в байткод и юзерспейс.
     
  • 2.13, Alen (??), 14:12, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В статье нет самого главного!
    Для тех у кого есть голова и руки, в ядре опция:
    /Networking support/Networking options/enable BPF Just In Time compiler
    должна быть отлкюченной. Н этом инцидент исчерпывается.
     
  • 2.22, kai3341 (ok), 14:48, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > это ядро монструозно, в нём слишком много кода и, соответственно, ошибок

    Если бы всё было так просто. eBPF -- попытка выжать максимум производительности. Производительности же всегда мало -- как однажды сказал мой друг, задачи в идеале должны выполняться за отрицательное время

     

  • 1.2, пох. (?), 13:46, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    sysctl net.core.bpf_jit_enable=0
    sysctl: setting key "net.core.bpf_jit_enable": Invalid argument

    (с echo все прокатит, но внутри файлика останется 1)

    Что-то этот хак редхата, похоже, только для редхата. У которого там и так 0

     
  • 1.4, Аноним (4), 13:47, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Архаичные уязвимости отсталых языков программирования.
     
     
  • 2.10, Онаним (?), 14:09, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С моднявыми язычками ситуация ещё интереснее
    "Нет софта - нет уязвимостей" называется
     
  • 2.19, Урри (ok), 14:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В данном случае проблема алгоритма реализации. Ваш модномолодежный язык такие проблемы не умеет решать.

    Впрочем, никого из использующих модномолодежные языки к реализации таких сложных задач и не подпускают.

     

  • 1.6, Аноним (6), 14:00, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Давайте запихнём в ядро виртуальную машину с JIT!
    Что может пойти не так?
     
     
  • 2.11, Онаним (?), 14:10, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Восамомделенуштовы
     

  • 1.7, Минона (ok), 14:02, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    срочно переписать на Раст!
     
  • 1.8, Lex (??), 14:03, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А все потому, что джит.
    Даёт серьезный прирост скорости норм ЯП, но делая само выполнение кода фундаментально дырявым.
     
  • 1.9, Онаним (?), 14:08, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну наконец-то
    Я прямо ждал когда в этом ядерном JIT-шерете что-нибудь таки протечёт
    JIT в ядре - зло
     
  • 1.12, Аноним (12), 14:12, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Казалось бы, причём тут Rust?..
     
  • 1.14, Аноним (14), 14:12, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никогда не было и вот опять. Я и в polkit отключил жит и в qml, хотя непроверенный уод вроде не собираюсь исполнять.

    А от eBPF мне до сих пор щекотно, потому что позволять пользователю загружать код в вм с житом прямо в ядре, ну то такое. К сожалению, это единственная надежда для динамического файервола (чтобы блокировать и фильтровать исходящий трафик на уровне приложений, скажем).

     
     
  • 2.16, Аноним (14), 14:16, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я пытался отключить в ядре, но оно что-то больше не отключается. Однако, в proc не светится. Т.е. никаких /proc/sys/net/core/bpf_*



    CONFIG_BPF=y
    # CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
    CONFIG_ARCH_WANT_DEFAULT_BPF_JIT=y
    # CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set
    # CONFIG_BPFILTER is not set
    # CONFIG_BPF_JIT is not set
    CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y


     

  • 1.15, Аноним (15), 14:12, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>в специальной виртуальной машине с JIT

    Это из самого названия понятно что это не может быть без дыр априори. Это два сложных непонятных механизма закрученный один в другой.

     
  • 1.17, Алексей (??), 14:21, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > уязвимость может быть эксплуатирована при включении BPF JIT и наличии у пользователя прав CAP_SYS_ADMIN

    То есть root может взломать сам себя? Галактика в опасности!

     
     
  • 2.18, Аноним (14), 14:27, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я тоже был уверен, что старательно везде убрал на всех бинарях (а ты проверь кстати в своём дистре), а потом ой /usr/bin/PCSX2 cap_net_admin,cap_net_raw=eip какие-то лишние права.

    А вот cap_sys_admin я отключал у кучи софта. Хорошо теперь есть cap_checkpoint_restore и можно убрать sys_admin и с criu.

     
     
  • 3.20, Онаним (?), 14:44, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как-то всё проще.

    /usr/bin/newgidmap = cap_setgid+ep
    /usr/bin/ping = cap_net_admin,cap_net_raw+p
    /usr/bin/newuidmap = cap_setuid+ep
    /usr/sbin/arping = cap_net_raw+p
    /usr/sbin/clockdiff = cap_net_raw+p
    /usr/sbin/fping = cap_net_raw+ep

    И всё, в общем-то. А пользовательские файлухи вообще с noxattr монтируются, поэтому идут нафиг.

     

  • 1.21, Аноним (21), 14:46, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Эх, не умеют они готовить святой C и C++. Сплошные дыры в безопасности (включая прошлые новости с конфы по взлому всего и вся на C и C++)

    Вот туда бы экспертов с opennet...ууууххх
    ...они бы показали обезьяно-макакам (JS) и ржавым петушкам (Rust) как писать идеальный код без ошибок!

     
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