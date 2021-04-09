Уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux

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|1.1, leibniz (??), 13:45, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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это ядро монструозно, в нём слишком много кода и, соответственно, ошибок
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|2.3, Аноним (3), 13:47, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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плюсую, гайка или маленькая птичка, пьющая нектар, выглядят поинтереснее
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|2.5, Аноним (5), 13:52, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отчасти ebpf и решает эту проблему, вынося специфические части в байткод и юзерспейс.
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|2.13, Alen (??), 14:12, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В статье нет самого главного!
Для тех у кого есть голова и руки, в ядре опция:
/Networking support/Networking options/enable BPF Just In Time compiler
должна быть отлкюченной. Н этом инцидент исчерпывается.
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|2.22, kai3341 (ok), 14:48, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> это ядро монструозно, в нём слишком много кода и, соответственно, ошибок
Если бы всё было так просто. eBPF -- попытка выжать максимум производительности. Производительности же всегда мало -- как однажды сказал мой друг, задачи в идеале должны выполняться за отрицательное время
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|1.2, пох. (?), 13:46, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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sysctl net.core.bpf_jit_enable=0
sysctl: setting key "net.core.bpf_jit_enable": Invalid argument
(с echo все прокатит, но внутри файлика останется 1)
Что-то этот хак редхата, похоже, только для редхата. У которого там и так 0
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|2.10, Онаним (?), 14:09, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С моднявыми язычками ситуация ещё интереснее
"Нет софта - нет уязвимостей" называется
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|2.19, Урри (ok), 14:40, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В данном случае проблема алгоритма реализации. Ваш модномолодежный язык такие проблемы не умеет решать.
Впрочем, никого из использующих модномолодежные языки к реализации таких сложных задач и не подпускают.
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|1.6, Аноним (6), 14:00, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Давайте запихнём в ядро виртуальную машину с JIT!
Что может пойти не так?
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|1.8, Lex (??), 14:03, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А все потому, что джит.
Даёт серьезный прирост скорости норм ЯП, но делая само выполнение кода фундаментально дырявым.
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|1.9, Онаним (?), 14:08, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ну наконец-то
Я прямо ждал когда в этом ядерном JIT-шерете что-нибудь таки протечёт
JIT в ядре - зло
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|1.14, Аноним (14), 14:12, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не было и вот опять. Я и в polkit отключил жит и в qml, хотя непроверенный уод вроде не собираюсь исполнять.
А от eBPF мне до сих пор щекотно, потому что позволять пользователю загружать код в вм с житом прямо в ядре, ну то такое. К сожалению, это единственная надежда для динамического файервола (чтобы блокировать и фильтровать исходящий трафик на уровне приложений, скажем).
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|2.16, Аноним (14), 14:16, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я пытался отключить в ядре, но оно что-то больше не отключается. Однако, в proc не светится. Т.е. никаких /proc/sys/net/core/bpf_*
CONFIG_BPF=y
# CONFIG_BPF_SYSCALL is not set
CONFIG_ARCH_WANT_DEFAULT_BPF_JIT=y
# CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_BPF is not set
# CONFIG_BPFILTER is not set
# CONFIG_BPF_JIT is not set
CONFIG_HAVE_EBPF_JIT=y
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|1.15, Аноним (15), 14:12, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>>в специальной виртуальной машине с JIT
Это из самого названия понятно что это не может быть без дыр априори. Это два сложных непонятных механизма закрученный один в другой.
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|1.17, Алексей (??), 14:21, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> уязвимость может быть эксплуатирована при включении BPF JIT и наличии у пользователя прав CAP_SYS_ADMIN
То есть root может взломать сам себя? Галактика в опасности!
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|2.18, Аноним (14), 14:27, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я тоже был уверен, что старательно везде убрал на всех бинарях (а ты проверь кстати в своём дистре), а потом ой /usr/bin/PCSX2 cap_net_admin,cap_net_raw=eip какие-то лишние права.
А вот cap_sys_admin я отключал у кучи софта. Хорошо теперь есть cap_checkpoint_restore и можно убрать sys_admin и с criu.
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|3.20, Онаним (?), 14:44, 09/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как-то всё проще.
/usr/bin/newgidmap = cap_setgid+ep
/usr/bin/ping = cap_net_admin,cap_net_raw+p
/usr/bin/newuidmap = cap_setuid+ep
/usr/sbin/arping = cap_net_raw+p
/usr/sbin/clockdiff = cap_net_raw+p
/usr/sbin/fping = cap_net_raw+ep
И всё, в общем-то. А пользовательские файлухи вообще с noxattr монтируются, поэтому идут нафиг.
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|1.21, Аноним (21), 14:46, 09/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Эх, не умеют они готовить святой C и C++. Сплошные дыры в безопасности (включая прошлые новости с конфы по взлому всего и вся на C и C++)
Вот туда бы экспертов с opennet...ууууххх
...они бы показали обезьяно-макакам (JS) и ржавым петушкам (Rust) как писать идеальный код без ошибок!
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