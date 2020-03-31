Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF

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|1.1, Аноним (1), 10:59, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+14 +/–
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Они думали, что они боженьки, и что вот у них-то точно получится затащить виртуальную машину с JIT в ядро, и в ней не будет дыр и граблей, на которые наступала Java.
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|2.5, Я (??), 11:16, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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нет. они знали что дыры будут и что их придётся не раз фиксить как и любую другую технологию.
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|4.37, КО (?), 12:42, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Не рут, а ядро. Рут по новым правилам слегка ограничен - а тут полная воля. :)
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|1.2, Аноним (2), 11:00, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сайт арча не знает об уязвимости, значит её нет на моей арч установке.
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|2.12, Чебур (?), 11:33, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Арчу вообще стоит молчать об любых уязвимостях пока у них есть aur-помойка
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|4.57, Michael Shigorin (ok), 14:18, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как и с любой помойкой, которой то размахивают -- "вот у нас сколько всего", то чуть что -- "...только не пользуйся".
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|2.14, Аноним (14), 11:49, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уже пишут. Redox OS.
Будет весело, если там таки найдут уязвимость)
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|3.17, нах. (?), 11:52, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но таких неленивых, кому зачем-то сдался совершенно неуловимый джо - вряд ли найдется.
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|2.27, Gogi (??), 12:23, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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У Линуса проблема была не в языке (хотя и в нём тоже), а в принципиальной архитектуре. Не зря Танненбаум макал Трольвадса в ошибки. Но.... как об стенку горох - Линус накодил то, на что хватило интеллекта. И вот он вырос - Линукс, самое безобразное поделие в ИТ.
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|3.33, Аноним (33), 12:38, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Топ-500 суперкомпьютеров в мире используют ТОЛЬКО линукс.
Этот человек уже вписал себя в историю в отличии от диванных экспертов уход из жизни которых никто и не заметит.
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|3.34, Fyjy (?), 12:38, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Вот только Таненбаум при этом ничего рабочего не создал, а паразитирует на грантах ЕС, а ядро Linux работает по всему миру во всех устройствах от мобил и домашних роутеров до серверов и суперкомпьютеров.
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|4.36, Аноним (33), 12:41, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тот кто умеет - делает, а кто не умеет обсуждает и советуют другим как надо было бы сделать
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|5.41, Fyjy (?), 12:54, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Именно так. Таненбаум только советовать может и паразитировать на грантах, ничего реального он сделать не может.
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|6.43, Аноним (43), 13:04, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ядро Таненбаума используется в каждом PC в чипах для массовой слежки, ты просто не в курсе :-)
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|4.50, Аноним (50), 13:30, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Intel ME летище Таненбаума так-то.
Не говоря о том, что на уроках Таненбаума выросли десятки тысяч программистов.
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|3.58, Michael Shigorin (ok), 14:20, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вы правда готовы предъявить свою (не профессорскую, а свою) разработку в области ядер ОС?
Если нет -- заткнитесь.
Если интеллекта не хватает понять, почему -- могу объяснить.
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|2.42, Анонимъ (?), 12:58, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Даже если Rust уменьшает количество ошибок, ведущих к уязвимостям, это совершенно не значит, что уязвимостей не будет совсем. Это я как ярый любитель растишки говорю.
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|3.48, 54t45yh (?), 13:18, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На сколько уменьшает? Упустить утечку памяти и прочее трудно достижимо?
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|3.11, And (??), 11:33, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Когда Лобачевский говорил: параллельные прямые пересекаются, крутили пальцем у виска. А сейчас уже ничего, что пересекаются и даже сумма углов треугольника в 270 градусов норм и не смущает.
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|4.20, gogo (?), 11:58, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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какой жирный пример демагогии )
"параллельные прямые" микроядер пересекаются в умозрительном пространстве, но не в реальном эвклидовом
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|5.32, Аноним (31), 12:36, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Микроядра не могут физически реализоваться посмотри на ГНУ Хурд, например.
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|6.60, Аноним (-), 14:27, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Minix3 уже сколько лет существует, причём есть в Intel IME.
Google разрабатывает о.с. Fuchsia на микроядре Zircon
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|6.61, Anonymqwe (?), 14:42, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я предлагаю вам посмотреть на QNX. Она нишевая, но мы же сейчас не говорим о распространённости.
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|3.28, Аноним (-), 12:26, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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если 2+2=5, тогда есть сомнения, что какие-то проблемы с арифметикой.
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|4.46, A.Stahl (ok), 13:10, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Арифметика бывает разной. В том числе и такой где 2+2=5 и даже такой где выражение 2+2 вообще не несёт смысла.
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|2.10, Аноним (10), 11:33, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И как микроядерная архитектура спасает от слабоумных разработчиков которые решают выполнять JIT-код в привелигерованном кольце?
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|3.16, нах. (?), 11:52, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Микроядерная архитектура предназначена для того, чтобы ты мог выполнять код залетного васяна в кривом драйвере в непривелигированном кольце ;-)
"теперь мне не нужно взламывать ядро системы - достаточно подсунуть что-то драйверу в userspace!"
это ли не прогресс науки и технологий?!
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|4.52, Совершенно другой аноним (?), 13:46, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Принципиально, конечно, микроядерная архитектура более безопасна, хотя-бы потому, что предполагает больше колец привилегий, чем моноядерная, в которой ты или ядро, и имеешь доступ к абсолютно всему, или пользователь, и не имеешь доступа ни к чему.
Если правильно помню, в том-же старом QNX4 использовались три кольца: 0 - микроядро, 1 - драйвера, 2 - пользовательские компоненты. Соответственно даже сломав драйвер сетевой карты ты не сможешь получить доступ к буферам дисковой подсистемы или ещё к чему-нибудь совсем с этим драйвером не связанным. В принципе даже к данным какого-нибудь левого прикладного процесса доступа не получишь.
Другое дело, что микроядра более медленные, т.к. где в моноядре всё решается обычным вызовом функции (пусть как в Linux - косвенно, через указатель в структуре), в микроядре приходится задействовать какой-нибудь IPC с подтверждениями, блокировками и участием того самого микроядра. Ещё один минус - микроядерный подход более сложный - прийдётся чётко выверять протоколы между всеми компонентами и "Stable API nonsense" уже не очень получится, т.е. что-то поменять уже становится сложнее.
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|5.54, КО (?), 13:52, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С другой стороны, делая данный JIT для общего случая - ему же дадут права для доступа к остальным драйверам и данным. И собственно ядро все...
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|2.26, Gogi (??), 12:22, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Вместо **** из кустов, надо озвучивать конктретные аргументы, товарищ плоскоземельщик.
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|3.29, Аноним (-), 12:28, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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вроде философия микроядра в том, чтобы ядро было минималистичным, а не в том, чтобы в ядро всё подряд добавлять, в том числе jit ?
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|4.35, Аноним (31), 12:41, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не в него, а рядом с ним. И да добавят и JIT и ты никогда не разберешься безопасно его реализовали или нет.
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|5.53, Совершенно другой аноним (?), 13:49, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если оно будет "рядом с ядром" то и сломать что-то в самом ядре уже не сможет, а только то, к чему у него будет доступ, а т.к. суть микроядра - явное разграничение и разбивка на модули - то и заломать оно только самое себя.
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|5.59, Аноним (-), 14:23, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> никогда не разберешься безопасно его реализовали или нет.
почему? в микроядре мало кода, а чем меньше кода, тем меньше ошибок, недостатков
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|1.22, gogo (?), 12:02, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Прочитал заголовок новости и подумал: "что-то долго искали дыру в BPF, давно пора было найти..." )
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|1.39, 54t45yh (?), 12:46, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как там NetBSD с Lua поживает? А ведь в недавней новости кто-то смеялся про Lua в её ядре.
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|2.49, Crazy Alex (ok), 13:26, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я смеялся, и буду. Потмоу что специализированный интерпретатор байткода можно здорово ограничить, и дыр в нём при прочих равных будет меньше, чем если пихать в ядро полный интерпретатор для языка общего назначения, тем более вместе с парсером.
Впрочем, я вообще предвзят, так как не люблю пермиссивщиков разве что чуточку меньше, чем проприетарщиков, и искренне желаю всем BSD скорейшей смерти.
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|3.56, Совершенно другой аноним (?), 14:06, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока, похоже, BPF-у наоборот дают всё больше и больше возможностей - вон обещали и функции завезти с возможностью замены и памяти добавить, так-что это дело, похоже, наживное. В самом LUA понятия указателя нет - вроде как полезть куда попало так-сразу тоже не получится. Поддержка байт-кода, вроде там тоже какая-то была.. если не путаю, да и jit тоже был, правда сторонним проектом.
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|3.62, Анонас (?), 14:47, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Действительно. Вместо зрелого проверенного продукта с 27-летней историей, отличной кастомизацией, высокой скоростью работы, большим сообществом программистов возьмем да слепим свой велосипед. Ох уж эти кернел хакеры.
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|1.47, PnD (??), 13:10, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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unprivileged_bpf:
CVE-2017-16996,CVE-2017-16995,CVE-2020-8835,...
Ничего не забыл?
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