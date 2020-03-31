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Уязвимость в ядре Linux, позволяющая повысить свои привилегии через BPF

31.03.2020 10:53

Опубликованы сведения об уязвимости (CVE-2020-8835) в ядре Linux, которая была использована в соревновании Pwn2Own 2020 при демонстрации взлома Ubuntu. Уязвимость позволила непривилегированному пользователю получить права root. Рабочий эксплоит существует, но пока не опубликован. Уязвимость присутствует в подсистеме eBPF, позволяющей запускать обработчики для трассировки, анализа работы подсистем и управления трафиком, выполняемые внутри ядра в специальной виртуальной машине с JIT.

Проблема вызвана ошибкой в функции __reg_bound_offset32(), применяемой для проверки 32-разрядных операций в байткоде BPF. Из-за неверного расчёта границ регистра, при обработке специально оформленных BPF-приложений возникали условия для записи и чтения данных вне выделенного буфера в области памяти ядра. Проблема появилась в ядре 5.5 и позднее при бэкпортировании исправлений была перенесена в ядро 5.4, а также в пакет с ядром 5.3, предлагаемым в Ubuntu Linux.

Для блокирования уязвимости рекомендовано откатить проблемный патч или запретить выполнение BPF-приложений непривилегированными пользователями через установку sysctl kernel.unprivileged_bpf_disabled в значение 1. Статус исправления в дистрибутивах: Ubuntu, Debian, Arch, Fedora и SUSE (в ядра RHEL проблемное изменение не переносилось).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2020 продемонстрированы взломы Ubuntu, Windows, macOS и VirtualBox
  3. OpenNews: В eBPF найдена возможность обхода защиты ядра Linux от атаки Spectre
  4. OpenNews: Компания Oracle намерена переработать DTrace для Linux с использованием eBPF
  5. OpenNews: В состав GCC принят бэкенд для компиляции в eBPF
  6. OpenNews: Критические уязвимости в подсистеме eBPF ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52640-bpf
Ключевые слова: bpf, linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:59, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Они думали, что они боженьки, и что вот у них-то точно получится затащить виртуальную машину с JIT в ядро, и в ней не будет дыр и граблей, на которые наступала Java.
     
     
  • 2.5, Я (??), 11:16, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    нет. они знали что дыры будут и что их придётся не раз фиксить как и любую другую технологию.
     
     
  • 3.24, gogo (?), 12:18, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Таки не "как любую другую". Тут любая дыра - рут.
     
     
  • 4.37, КО (?), 12:42, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не рут, а ядро. Рут по новым правилам слегка ограничен - а тут полная воля. :)
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:00, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сайт арча не знает об уязвимости, значит её нет на моей арч установке.
     
     
  • 2.12, Чебур (?), 11:33, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Арчу вообще стоит молчать об любых уязвимостях пока у них есть aur-помойка
     
     
  • 3.51, Аноним (51), 13:40, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В чём проблема с аур-помойкой? Не нравится - не пользуйся
     
     
  • 4.57, Michael Shigorin (ok), 14:18, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как и с любой помойкой, которой то размахивают -- "вот у нас сколько всего", то чуть что -- "...только не пользуйся".
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:06, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    JIT в ядре. Совсем страх потеряли.
     
  • 1.4, Аноним (4), 11:14, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Писали бы ядро на Rust, такого бы не случилось.
     
     
  • 2.6, анон (?), 11:21, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ядро сильно старше раста
     
  • 2.7, A.Stahl (ok), 11:21, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Ядра бы тоже случилось.
     
     
  • 3.15, нах. (?), 11:50, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    нет ядра - нет уязвимостей!
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:49, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уже пишут. Redox OS.
    Будет весело, если там таки найдут уязвимость)
     
     
  • 3.17, нах. (?), 11:52, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но таких неленивых, кому зачем-то сдался совершенно неуловимый джо - вряд ли найдется.

     
  • 3.19, gogo (?), 11:54, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не если, а когда
     
  • 2.27, Gogi (??), 12:23, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –7 +/
    У Линуса проблема была не в языке (хотя и в нём тоже), а в принципиальной архитектуре. Не зря Танненбаум макал Трольвадса в ошибки. Но.... как об стенку горох - Линус накодил то, на что хватило интеллекта. И вот он вырос - Линукс, самое безобразное поделие в ИТ.
     
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:35, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего Фуксия все поправит.
     
  • 3.33, Аноним (33), 12:38, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Топ-500 суперкомпьютеров в мире используют ТОЛЬКО линукс.
    Этот человек уже вписал себя в историю в отличии от диванных экспертов уход из жизни которых никто и не заметит.
     
  • 3.34, Fyjy (?), 12:38, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Вот только Таненбаум при этом ничего рабочего не создал, а паразитирует на грантах ЕС, а ядро Linux работает по всему миру во всех устройствах от мобил и домашних роутеров до серверов и суперкомпьютеров.
     
     
  • 4.36, Аноним (33), 12:41, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тот кто умеет - делает, а кто не умеет обсуждает и советуют другим как надо было бы сделать
     
     
  • 5.41, Fyjy (?), 12:54, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Именно так. Таненбаум только советовать может и паразитировать на грантах, ничего реального он сделать не может.
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 13:04, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ядро Таненбаума используется в каждом PC в чипах для массовой слежки, ты просто не в курсе :-)
     
  • 4.50, Аноним (50), 13:30, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
      Intel ME летище Таненбаума так-то.

    Не говоря о том, что на уроках Таненбаума выросли десятки тысяч программистов.

     
  • 3.58, Michael Shigorin (ok), 14:20, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вы правда готовы предъявить свою (не профессорскую, а свою) разработку в области ядер ОС?

    Если нет -- заткнитесь.
    Если интеллекта не хватает понять, почему -- могу объяснить.

     
  • 2.42, Анонимъ (?), 12:58, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Даже если Rust уменьшает количество ошибок, ведущих к уязвимостям, это совершенно не значит, что уязвимостей не будет совсем. Это я как ярый любитель растишки говорю.
     
     
  • 3.48, 54t45yh (?), 13:18, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сколько уменьшает? Упустить утечку памяти и прочее трудно достижимо?
     
  • 2.55, asdasd (?), 14:05, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    unsafe никуда бы не делся.
     

  • 1.8, Аноним (-), 11:24, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    есть сомнения, что будущее за микроядерной архитектурой.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:29, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Есть сомнения, что 2 + 2 = 5. И не у меня одного.
     
     
  • 3.11, And (??), 11:33, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда Лобачевский говорил: параллельные прямые пересекаются, крутили пальцем у виска. А сейчас уже ничего, что пересекаются и даже сумма углов треугольника в 270 градусов норм и не смущает.
     
     
  • 4.20, gogo (?), 11:58, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    какой  жирный пример демагогии )
    "параллельные прямые" микроядер пересекаются в умозрительном пространстве, но не в реальном эвклидовом
     
     
  • 5.32, Аноним (31), 12:36, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микроядра не могут физически реализоваться посмотри на ГНУ Хурд, например.
     
     
  • 6.44, Аноним (43), 13:06, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Посмотрел, Hurd работает, что не так?
     
  • 6.60, Аноним (-), 14:27, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Minix3 уже сколько лет существует, причём есть в Intel IME.
    Google разрабатывает о.с. Fuchsia на микроядре Zircon
     
  • 6.61, Anonymqwe (?), 14:42, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я предлагаю вам посмотреть на QNX. Она нишевая, но мы же сейчас не говорим о распространённости.
     
  • 4.30, Здрасьте (?), 12:31, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он так не говорил. Легко в этом убедиться, если погуглить.
     
  • 3.28, Аноним (-), 12:26, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если 2+2=5, тогда есть сомнения, что какие-то проблемы с арифметикой.
     
     
  • 4.46, A.Stahl (ok), 13:10, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Арифметика бывает разной. В том числе и такой где 2+2=5 и даже такой где выражение 2+2 вообще не несёт смысла.
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:33, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И как микроядерная архитектура спасает от слабоумных разработчиков которые решают выполнять JIT-код в привелигерованном кольце?
     
     
  • 3.16, нах. (?), 11:52, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Микроядерная архитектура предназначена для того, чтобы ты мог выполнять код залетного васяна в кривом драйвере в непривелигированном кольце ;-)

    "теперь мне не нужно взламывать ядро системы - достаточно подсунуть что-то драйверу в userspace!"

    это ли не прогресс науки и технологий?!

     
     
  • 4.52, Совершенно другой аноним (?), 13:46, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Принципиально, конечно, микроядерная архитектура более безопасна, хотя-бы потому, что предполагает больше колец привилегий, чем моноядерная, в которой ты или ядро, и имеешь доступ к абсолютно всему, или пользователь, и не имеешь доступа ни к чему.

    Если правильно помню, в том-же старом QNX4 использовались три кольца: 0 - микроядро, 1 - драйвера, 2 - пользовательские компоненты. Соответственно даже сломав драйвер сетевой карты ты не сможешь получить доступ к буферам дисковой подсистемы или ещё к чему-нибудь совсем с этим драйвером не связанным. В принципе даже к данным какого-нибудь левого прикладного процесса доступа не получишь.

    Другое дело, что микроядра более медленные, т.к. где в моноядре всё решается обычным вызовом функции (пусть как в Linux - косвенно, через указатель в структуре), в микроядре приходится задействовать какой-нибудь IPC с подтверждениями, блокировками и участием того самого микроядра. Ещё один минус - микроядерный подход более сложный - прийдётся чётко выверять протоколы между всеми компонентами и "Stable API nonsense" уже не очень получится, т.е. что-то поменять уже становится сложнее.

     
     
  • 5.54, КО (?), 13:52, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С другой стороны, делая данный JIT для общего случая - ему же дадут права для доступа к остальным драйверам и данным. И собственно ядро все...
     
  • 2.26, Gogi (??), 12:22, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Вместо **** из кустов, надо озвучивать конктретные аргументы, товарищ плоскоземельщик.
     
     
  • 3.29, Аноним (-), 12:28, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вроде философия микроядра в том, чтобы ядро было минималистичным, а не в том, чтобы в ядро всё подряд добавлять, в том числе jit ?
     
     
  • 4.35, Аноним (31), 12:41, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не в него, а рядом с ним. И да добавят и JIT и ты никогда не разберешься безопасно его реализовали или нет.
     
     
  • 5.53, Совершенно другой аноним (?), 13:49, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если оно будет "рядом с ядром" то и сломать что-то в самом ядре уже не сможет, а только то, к чему у него будет доступ, а т.к. суть микроядра - явное разграничение и разбивка на модули - то и заломать оно только самое себя.
     
  • 5.59, Аноним (-), 14:23, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> никогда не разберешься безопасно его реализовали или нет.

    почему? в микроядре мало кода, а чем меньше кода, тем меньше ошибок, недостатков

     

  • 1.22, gogo (?), 12:02, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Прочитал заголовок новости и подумал: "что-то долго искали дыру в BPF, давно пора было найти..." )
     
     
  • 2.38, Аноним (31), 12:43, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Одну добавили одну убрали.
     

  • 1.39, 54t45yh (?), 12:46, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как там NetBSD с Lua поживает? А ведь в недавней новости кто-то смеялся про Lua в её ядре.
     
     
  • 2.40, user90 (?), 12:53, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Выбор йазыка несколько удивляет, не больше.
     
  • 2.49, Crazy Alex (ok), 13:26, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я смеялся, и буду. Потмоу что специализированный интерпретатор байткода можно здорово ограничить, и дыр в нём при прочих равных будет меньше, чем если пихать в ядро полный интерпретатор для языка общего назначения, тем более вместе с парсером.

    Впрочем, я вообще предвзят, так как не люблю пермиссивщиков разве что чуточку меньше, чем проприетарщиков, и искренне желаю всем BSD скорейшей смерти.

     
     
  • 3.56, Совершенно другой аноним (?), 14:06, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока, похоже, BPF-у наоборот дают всё больше и больше возможностей - вон обещали и функции завезти с возможностью замены и памяти добавить, так-что это дело, похоже, наживное. В самом LUA понятия указателя нет - вроде как полезть куда попало так-сразу тоже не получится. Поддержка байт-кода, вроде там тоже какая-то была.. если не путаю, да и jit тоже был, правда сторонним проектом.
     
  • 3.62, Анонас (?), 14:47, 31/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно. Вместо зрелого проверенного продукта с 27-летней историей, отличной кастомизацией, высокой скоростью работы, большим сообществом программистов возьмем да слепим свой велосипед. Ох уж эти кернел хакеры.
     

  • 1.47, PnD (??), 13:10, 31/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    unprivileged_bpf:
    CVE-2017-16996,CVE-2017-16995,CVE-2020-8835,...
    Ничего не забыл?
     

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