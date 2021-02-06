Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring

> Вот ты вернешься (хехе, если))) к накосячевшему хирургу, а он такой "посмотрел

> бы я на твою компетентность". Забавно будет, да? В принципе и такое тоже бывает. Вон в ком-то салфетки забыли, а в ком-то вообще пинцет. Так что програмеры линя пожалуй не такие уж и плохие. > А сложность этого механизма давно превзошла определенные рамки.

> Что даже его авторы не могут его писать без ошибок. Ну так удачи кому-то еще выехать на белом коне и сделать лучше. Только это, лысая ось без фич и с поганым перфомансом даром никому не надо, а когда вы попробуете столько же фич с тем же перфомансом - большой вопрос что получится у вас...

