Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring

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|4.19, Аноньимъ (ok), 21:03, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вначале может и нет, а потом распробует.
Как у него с корпорациями произошло.
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|5.35, Аноним (-), 22:16, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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- Владимир Иванович, а как вы оцениваете ситуацию с "приглашением на работу" в США двух российских хакеров, после чего они были арестованы ФБР?
- Это достаточно взрослые люди, которые должны были понимать меру своей ответственности, выезжая за границу в надежде поправить свое материальное положение. Такое решение принято, по всей видимости, добровольно. Ситуация примет другой вид, если эти люди не виновны. Во всяком случае, зарубежные правоохранительные органы должны были обратиться к российским коллегам за оказанием правовой помощи в установленном порядке.
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|4.26, Аноним (-), 21:29, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну так форкни и покажи ему мастеркласс. Он даже гит напрогал для этого. Wait, oh shi- (там ведь тоже сишка)
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|6.62, Аноним (62), 02:09, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Pijul тебя подери!
Не надо питбуля! Мне кота хватило, с запасом.
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|2.38, Аноним (-), 22:21, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот и пришло время Rust 4 Kernel.
Специалисты утверждают что для большей безопасности надо пеперисать как минимум два раза.
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|4.59, Аноним (-), 02:00, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Второй раз на Haskell.
При том сначала самого автора. Иначе он спятит до того как это освоит.
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|2.4, Онаним (?), 20:22, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+9 +/–
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В отличие от несуществующего ядра на хрусте этот дуршлаг внезапно работает
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|3.17, Аноним (17), 20:49, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>несуществующего ядра на хрусте
А как же redox? Это даже целая ОС, а не просто ядро.
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|4.18, Онаним (?), 20:58, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Оно ещё и работает?
Я не про идеальные сферические в вакууме условия, а реальные боевые инсталляции :)
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|5.21, Аноним (17), 21:11, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так, не виляй. Речь шла про отсутствие ядра, я опроверг. Да, в виртуалочках работать должно. На железе не знаю.
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|6.30, Аноним (30), 21:40, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Реактос "на виртуалочках" уже лет 20 "работает". Только кому такая "работа" нужна? Это даже потребности разработчиков не покрывает, так что они пищат, кряхтят, но юзают в результате ... явно не свою операционку. Что довольно плохо для развития системы и реалистичного взгляда на мир.
А, ну да, при кодинге этой шляпы вы совершенно случано заметите что posix'ное апи максимально дурацкое, с весьма unsafe структурой и сделать это безопасТно врядли получится, а если попытаться сделать next-gen - под него софта будет ноль целых, фиг десятых. И получится - нет, даже, блин, не гайка...
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|8.60, Аноним (62), 02:04, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Да так то и жедитоба с ракатосом нашел какой-то хлам на котором оно запускается ... текст свёрнут, показать
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|7.34, Аноним (17), 22:09, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вы видимо совсем не понимаете суть диалога, как я погляжу. Речь шла _только_ про отсутствие ядра. Не про работоспособность, заметьте. Но ядро даже работает. Про актуальность и нужность речи тоже не шло. Мне эти ни к чему знать.
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|6.42, Онаним (?), 22:43, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Окей. Исправляюсь.
В отличие от условно запускающегося ядра на хрусте этот дуршлаг внезапно работает, и работает хорошо.
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|7.55, Ананимус (?), 00:43, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Удивительное рядом -- написанная на языке пятидесятилетней давности тридцателетняя программа сложнее программ на языке, который стабилизировали пять лет назад. Срочно в новости, лол.
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|4.36, Аноним (36), 22:16, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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> А как же redox?
На расте невозможно написать даже вызов ядра... Раст живёт только выше libc. Всё что ниже - на Си. Ваша ресдох оказалась всего лишь обёрткой си-методов.
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|5.39, Аноним (17), 22:29, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ты бы хоть разобрался в теме для начала. Советую зайти на главную страницу Redox и прочесть:
>Custom libc written in Rust (relibc)
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|6.50, Аноним (36), 00:10, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да-да, на расте... обёртка вокруг си на расте. У раста нет возможности вызывать ядро.
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|5.40, Chromium (ok), 22:31, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"Rust пригоден для системного программирования, в частности, он рассматривается как перспективный язык для разработки ядер операционных систем" @Википедия
"Redox > Языки программирования: Rust, Язык ассемблера" @Google
И хватит тут оффтопию разводить.
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|7.52, Аноним (52), 00:20, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Твои комментарии точно менее надежные, так что давай-ка реальный пруф на свое утверждение
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|5.54, Аноним (-), 00:41, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
очередной анонимный выброс метана https docs rs syscall 0 2 1 syscall platf... большой текст свёрнут, показать
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|6.63, Аноним (62), 02:11, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> asm!("syscall" : "={rax}"(ret)
>
> : "{rax}"(n)
>
> : "rcx", "r11", "memory"
>
> : "volatile");
> ret
Очень странный раст. Может он еще и safe? :)
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|7.64, Аноним (64), 02:23, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
Очень странный спрыг с темы оберток и невозможно написать даже вызов ядра man... большой текст свёрнут, показать
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|2.6, Аноним (-), 20:30, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Будь мужыком, перейди на Redox. Иначе коментировать придется еще лет 50, а там или шах, или ишак.
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|2.13, Леголас (ok), 20:38, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Я уже устал комментировать этот сишный дуршлаг
Будто ты не получаешь от этого странное, непонятное заурядному Анониму удовольствие.
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|3.69, Ordu (ok), 03:27, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты думаешь, что заурядному Анониму оно непонятно? Я лучше о нём думал.
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|2.24, FractaL (ok), 21:19, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я уже устал комментировать этот сишный дуршлаг
Братуха, та достал, та хоть бутылки из комнаты своей убери, воняет жешь недопитое и разлитое. Про сходить в душ я уже молчу. А то уже даже iPony домой пригласить страшно.
Позорище.
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|2.67, Аноним (66), 02:50, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Где бан? Почему тебя не банят? Ты флудишь во всех темах и нарушаешь правила форума, но тебя не банят, почему?
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|1.3, Аноним (3), 20:22, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ну вот, а говорили надо всё самое распоследнее ставить, а оно вон как.
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|2.7, Аноним (-), 20:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вообще-то САМЫЕ последние как раз таки пофикшены. А так то если некромансить, луче Win95 сразу взять. Вы вообще когда последний раз хакера под нее видели?
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|4.29, Аноним (30), 21:35, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Э не, под него может случайно откопаться какой-нибудь некромант троянивший этот винтаж, такого поди до сих пор еще на сетевых железках водится. А вот win95 уже даже их наверное не интересует.
Впрочем если ты возьмешь какой-нибудь 2.6.9 или какой там самый первый в гите, есть надежды что их черная магия все же на этом не сработает в силу динамичного развития системы. Не окжется в системе атакуемой фичи - и опачки.
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|1.5, Аноним (5), 20:23, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Вот я не всегда согласен с Фракталом, но если кого и следуют уважать за стабильность, то это Фрактал! Остальные - жалкие.
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|2.9, Аноним (-), 20:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Фрактал поди вообще програмить не умеет. Кто бы сомневался что если нет кода то и дыр нет.
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|2.28, zzz (??), 21:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Что значит "барахлит"? Он только на багах и работает. И когда пофиксят последний баг, ядро превратится в нерабочее нечто.
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|3.48, TechnoMag (??), 23:59, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дыры Венды зоопарком антивирусов затыкают. Линуксоиды пророчат смерть Венды, продолжая сидеть на бажном и дырявом Линуксе. Даже не знаю что дальше сказать.
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|1.25, Аноним (31), 21:22, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Это печально, но можно сделать какие-то выводы:
- даже у разработчиков ядра иногда недостаточно компетености чтобы не допускать ошибок с памятью
- ошибки не находятся утилитами вроде Valgrind или их не используют
- ошибки живут в ядре годами; в этой заметке не указано, но в рассылке для CVE-2021-3347 предположили что она с 2008 года - еще чуть-чуть и стала бы совершеннолетней (https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/01/29/3)
- ядру явно не хватает божественных кодеров с опеннета которые никогда не ошибаются!
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|2.33, Аноним (33), 22:03, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я бы посмотрел на твою компетентность при работе над условным механизмом с миллионом гаек и шестеренок которые меняют положение каждый день, и как бы ты искал то, что криво работает.
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|3.43, Аноним (31), 23:02, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Разумеется ее недостаточно! Но люди не умеет все и сразу.
Вот ты вернешься (хехе, если))) к накосячевшему хирургу, а он такой "посмотрел бы я на твою компетентность". Забавно будет, да?
А сложность этого механизма давно превзошла определенные рамки.
Что даже его авторы не могут его писать без ошибок.
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|4.61, Аноним (62), 02:08, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Вот ты вернешься (хехе, если))) к накосячевшему хирургу, а он такой "посмотрел
> бы я на твою компетентность". Забавно будет, да?
В принципе и такое тоже бывает. Вон в ком-то салфетки забыли, а в ком-то вообще пинцет. Так что програмеры линя пожалуй не такие уж и плохие.
> А сложность этого механизма давно превзошла определенные рамки.
> Что даже его авторы не могут его писать без ошибок.
Ну так удачи кому-то еще выехать на белом коне и сделать лучше. Только это, лысая ось без фич и с поганым перфомансом даром никому не надо, а когда вы попробуете столько же фич с тем же перфомансом - большой вопрос что получится у вас...
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|1.53, Аноним (53), 00:23, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну линукс это всегда боль и костыли. Но многим нравиться боль и костыли.
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