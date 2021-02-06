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Уязвимости в ядре Linux, затрагивающие реализации VSOCK, Futex и io_uring

06.02.2021 19:19

В ядре Linux выявлено три уязвимости, которые потенциально позволяют локальному пользователю поднять свои привилегии в системе:

  • Уязвимость (CVE-2021-26708) в реализации сокетов с адресацией AF_VSOCK, предназначенных для сетевого взаимодействия приложений гостевых систем и хостов. Проблема вызвана состоянием гонки при установке блокировок для обработки нескольких видов транспорта (VSOCK multi-transport). Выявивший уязвимость исследователь утверждает о создании рабочего эксплоита, позволяющего получить права root в Fedora Server 33, обойдя механизмы защиты SMEP (Supervisor Mode Execution Prevention) и SMAP (Supervisor Mode Access Prevention). Код эксплоита будет опубликован после повсеместного распространения обновлений.

    Уязвимость проявляется начиная с выпуска v5.5-rc1 и устранена в обновлении 5.10.13. В RHEL проблема проявляется только начиная с выпуска 8.3 (ядро 4.18.0-240), в котором появилась поддержка VSOCK. Стабильные ветки Debian и SUSE проблеме не подвержены. В Ubuntu статус уязвимости пока не определён.

  • Уязвимость (CVE-2021-3347), потенциально позволяющая выполнить код на уровне ядра через манипуляции с futex. Проблема вызвана обращением к уже освобождённой области памяти (use-after-free) в процессе обработки исключения. Информации о наличии эксплоита пока нет, но о возможности эксплуатации подобного класса проблем может свидетельствовать появившийся в прошлом месяце эксплоит для связанной с futex старой уязвимости CVE-2014-3153, которая была найдена в 2014 году.

    Проблема проявляется с 2008 года и потенциально затрагивает все дистрибутивы. Уязвимость уже исправлена в SUSE, Fedora и частично в Debian. В Ubuntu и RHEL проблема пока не устранена.

  • Уязвимость (CVE-2021-20226) в интерфейсе асинхронного ввода/вывода io_uring, вызванная обращением к уже освобождённому блоку памяти (use-after-free) при обработке файловых дескрипторов из-за неверной проверки существования объекта перед выполнением операции IORING_OP_CLOSE. По мнению Red Hat уязвимость ограничивается отказом в обслуживании или утечкой данных из памяти ядра, но по данным Zero Day Initiative уязвимость позволяет локальному пользователю выполнить код на уровне ядра.

    Уязвимость проявляется начиная с ядра 5.5 и устранена в ядре 5.10.2 (по другим данным патч с устранением уязвимости был включён в состав ядра 5.9-rc1). Проблема уже устранена в Fedora. В RHEL и стабильных ветках Debian проблема не проявляется. В Ubuntu статус уязвимости пока не определён.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Обновление пакета с ядром для Ubuntu привело к проблемам с загрузкой на некоторых ноутбуках
  3. OpenNews: Уязвимость в драйвере vhost-net из состава ядра Linux
  4. OpenNews: Уязвимость в реализации сокетов AF_PACKET ядра Linux
  5. OpenNews: Уязвимость в Bluetooth-стеке BlueZ, позволяющая удалённо выполнить код с правами ядра Linux
  6. OpenNews: В ядре Linux выявлена локальная уязвимость, позволяющая поднять свои привилегии в системе
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54542-linux
Ключевые слова: linux, kernel, futex, vsock
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (69) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 20:12, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Вот и пришло время Rust 4 Kernel.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 20:34, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Перепишешь?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 20:43, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    охотно, но не уверен, что Линусу это понравится
     
     
  • 4.19, Аноньимъ (ok), 21:03, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вначале может и нет, а потом распробует.
    Как у него с корпорациями произошло.
     
     
  • 5.35, Аноним (-), 22:16, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    - Владимир Иванович, а как вы оцениваете ситуацию с "приглашением на работу" в США двух российских хакеров, после чего они были арестованы ФБР?

    - Это достаточно взрослые люди, которые должны были понимать меру своей ответственности, выезжая за границу в надежде поправить свое материальное положение. Такое решение принято, по всей видимости, добровольно. Ситуация примет другой вид, если эти люди не виновны. Во всяком случае, зарубежные правоохранительные органы должны были обратиться к российским коллегам за оказанием правовой помощи в установленном порядке.

     
  • 4.26, Аноним (-), 21:29, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так форкни и покажи ему мастеркласс. Он даже гит напрогал для этого. Wait, oh shi- (там ведь тоже сишка)
     
     
  • 5.32, Микрософт (?), 21:59, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Pijul тебя подери!
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 02:09, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Pijul тебя подери!

    Не надо питбуля! Мне кота хватило, с запасом.

     
  • 2.38, Аноним (-), 22:21, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Вот и пришло время Rust 4 Kernel.

    Специалисты утверждают что для большей безопасности надо пеперисать как минимум два раза.

     
     
  • 3.45, Аноним (45), 23:12, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Второй раз на Haskell.
     
     
  • 4.59, Аноним (-), 02:00, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Второй раз на Haskell.

    При том сначала самого автора. Иначе он спятит до того как это освоит.

     

  • 1.2, Fracta1L (ok), 20:17, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –16 +/
    Я уже устал комментировать этот сишный дуршлаг
     
     
  • 2.4, Онаним (?), 20:22, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +9 +/
    В отличие от несуществующего ядра на хрусте этот дуршлаг внезапно работает
     
     
  • 3.8, Леголас (ok), 20:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Хватит даже того, что оно просто есть.
     
     
  • 4.68, Аноним (68), 02:51, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Овотар вирни!
     
  • 3.17, Аноним (17), 20:49, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >несуществующего ядра на хрусте

    А как же redox? Это даже целая ОС, а не просто ядро.

     
     
  • 4.18, Онаним (?), 20:58, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Оно ещё и работает?
    Я не про идеальные сферические в вакууме условия, а реальные боевые инсталляции :)
     
     
  • 5.21, Аноним (17), 21:11, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так, не виляй. Речь шла про отсутствие ядра, я опроверг. Да, в виртуалочках работать должно. На железе не знаю.
     
     
  • 6.30, Аноним (30), 21:40, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Реактос "на виртуалочках" уже лет 20 "работает". Только кому такая "работа" нужна? Это даже потребности разработчиков не покрывает, так что они пищат, кряхтят, но юзают в результате ... явно не свою операционку. Что довольно плохо для развития системы и реалистичного взгляда на мир.

    А, ну да, при кодинге этой шляпы вы совершенно случано заметите что posix'ное апи максимально дурацкое, с весьма unsafe структурой и сделать это безопасТно врядли получится, а если попытаться сделать next-gen - под него софта будет ноль целых, фиг десятых. И получится - нет, даже, блин, не гайка...

     
     
  • 7.31, Аноним (31), 21:44, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    На реальном железе запускается https://www.redox-os.org/news/focusing-on-rustc/.
    Не на всем разумеется, но то что запускается это факт.
     
     
  • 8.60, Аноним (62), 02:04, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да так то и жедитоба с ракатосом нашел какой-то хлам на котором оно запускается ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.34, Аноним (17), 22:09, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы видимо совсем не понимаете суть диалога, как я погляжу. Речь шла _только_ про отсутствие ядра. Не про работоспособность, заметьте. Но ядро даже работает. Про актуальность и нужность речи тоже не шло. Мне эти ни к чему знать.
     
  • 6.42, Онаним (?), 22:43, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Окей. Исправляюсь.

    В отличие от условно запускающегося ядра на хрусте этот дуршлаг внезапно работает, и работает хорошо.

     
     
  • 7.55, Ананимус (?), 00:43, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Удивительное рядом -- написанная на языке пятидесятилетней давности тридцателетняя программа сложнее программ на языке, который стабилизировали пять лет назад. Срочно в новости, лол.
     
  • 5.41, Аноньимъ (ok), 22:40, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    С кем вы сражаться собрались этими инсталляциями?
     
  • 4.36, Аноним (36), 22:16, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > А как же redox?

    На расте невозможно написать даже вызов ядра... Раст живёт только выше libc. Всё что ниже - на Си. Ваша ресдох оказалась всего лишь обёрткой си-методов.

     
     
  • 5.39, Аноним (17), 22:29, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ты бы хоть разобрался в теме для начала. Советую зайти на главную страницу Redox и прочесть:
    >Custom libc written in Rust (relibc)
     
     
  • 6.50, Аноним (36), 00:10, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да-да, на расте... обёртка вокруг си на расте. У раста нет возможности вызывать ядро.
     
     
  • 7.56, Аноним (56), 01:01, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дебилизм не лечится, как я погляжу.
     
     
  • 8.57, Аноним (57), 01:05, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты сделал 6 ошибок в слове ламеризм ... текст свёрнут, показать
     
  • 7.58, амоним (?), 01:12, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    мсье совсем слаб. там вообще все ядро на расте...
     
  • 5.40, Chromium (ok), 22:31, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Rust пригоден для системного программирования, в частности, он рассматривается как перспективный язык для разработки ядер операционных систем" @Википедия
    "Redox > Языки программирования: Rust, Язык ассемблера" @Google
    И хватит тут оффтопию разводить.
     
     
  • 6.51, Аноним (36), 00:11, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Педовикия, гугл - очень надёжные источники.
     
     
  • 7.52, Аноним (52), 00:20, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Твои комментарии точно менее надежные, так что давай-ка реальный пруф на свое утверждение
     
  • 5.54, Аноним (-), 00:41, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    очередной анонимный выброс метана https docs rs syscall 0 2 1 syscall platf... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 6.63, Аноним (62), 02:11, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >     asm!("syscall" : "={rax}"(ret)
    >            
    >        : "{rax}"(n)
    >            
    >        : "rcx", "r11", "memory"
    >            
    >        : "volatile");
    >     ret

    Очень странный раст. Может он еще и safe? :)

     
     
  • 7.64, Аноним (64), 02:23, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Очень странный спрыг с темы оберток и невозможно написать даже вызов ядра man... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 8.66, Аноним (66), 02:49, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    asm код, это не rust код ... текст свёрнут, показать
     
  • 6.65, Dzen Python (ok), 02:25, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > pub unsafe fn
    > unsafe

    Можешь не продолжать, ты УЖЕ обгадился

     
  • 2.6, Аноним (-), 20:30, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Будь мужыком, перейди на Redox. Иначе коментировать придется еще лет 50, а там или шах, или ишак.
     
  • 2.13, Леголас (ok), 20:38, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Я уже устал комментировать этот сишный дуршлаг

    Будто ты не получаешь от этого странное, непонятное заурядному Анониму удовольствие.

     
     
  • 3.69, Ordu (ok), 03:27, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты думаешь, что заурядному Анониму оно непонятно? Я лучше о нём думал.
     
  • 2.16, Аноним (17), 20:48, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кроме шуток, какие языки программирования считаешь без дыр?
     
  • 2.22, Аноним (22), 21:16, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И слава богу.
     
  • 2.24, FractaL (ok), 21:19, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я уже устал комментировать этот сишный дуршлаг

    Братуха, та достал, та хоть бутылки из комнаты своей убери, воняет жешь недопитое и разлитое. Про сходить в душ я уже молчу. А то уже даже iPony домой пригласить страшно.

    Позорище.

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 21:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чтозанах? Демоны взбунтовались? Говорт, фрактал ненастоящий?!
     
     
  • 4.37, Аноним (-), 22:18, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Похоже ему переполнили изветсно что
     
  • 2.67, Аноним (66), 02:50, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Где бан? Почему тебя не банят? Ты флудишь во всех темах и нарушаешь правила форума, но тебя не банят, почему?
     

  • 1.3, Аноним (3), 20:22, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну вот, а говорили надо всё самое распоследнее ставить, а оно вон как.
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 20:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вообще-то САМЫЕ последние как раз таки пофикшены. А так то если некромансить, луче Win95 сразу взять. Вы вообще когда последний раз хакера под нее видели?
     
     
  • 3.10, Леголас (ok), 20:33, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда уж 2.6, отполированное до блеска.
     
     
  • 4.29, Аноним (30), 21:35, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э не, под него может случайно откопаться какой-нибудь некромант троянивший этот винтаж, такого поди до сих пор еще на сетевых железках водится. А вот win95 уже даже их наверное не интересует.

    Впрочем если ты возьмешь какой-нибудь 2.6.9 или какой там самый первый в гите, есть надежды что их черная магия все же на этом не сработает в силу динамичного развития системы. Не окжется в системе атакуемой фичи - и опачки.

     

  • 1.5, Аноним (5), 20:23, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Вот я не всегда согласен с Фракталом, но если кого и следуют уважать за стабильность, то это Фрактал! Остальные - жалкие.
     
     
  • 2.9, Аноним (-), 20:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Фрактал поди вообще програмить не умеет. Кто бы сомневался что если нет кода то и дыр нет.
     
     
  • 3.23, Аноним (22), 21:18, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Для комментирования это только не нужно, но и вредно.
     
  • 2.12, Леголас (ok), 20:35, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Стабильные, но ненужные извержения.
     
  • 2.47, Аноним (47), 23:35, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он просто толстый тролль 80 лвл
     

  • 1.15, Нанобот (ok), 20:43, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Опять линукс барахлит
     
     
  • 2.20, Аноним (14), 21:04, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда Linux барахлит, у Линуса попа чешется, инфа ягодка!
     
  • 2.28, zzz (??), 21:32, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Что значит "барахлит"? Он только на багах и работает. И когда пофиксят последний баг, ядро превратится в нерабочее нечто.
     
     
  • 3.48, TechnoMag (??), 23:59, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Дыры Венды зоопарком антивирусов затыкают. Линуксоиды пророчат смерть Венды, продолжая сидеть на бажном и дырявом Линуксе. Даже не знаю что дальше сказать.
     

  • 1.25, Аноним (31), 21:22, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Это печально, но можно сделать какие-то выводы:
    - даже у разработчиков ядра иногда недостаточно компетености чтобы не допускать ошибок с памятью
    - ошибки не находятся утилитами вроде Valgrind или их не используют
    - ошибки живут в ядре годами; в этой заметке не указано, но в рассылке для CVE-2021-3347 предположили что она с 2008 года - еще чуть-чуть и стала бы совершеннолетней (https://www.openwall.com/lists/oss-security/2021/01/29/3)

    - ядру явно не хватает божественных кодеров с опеннета которые никогда не ошибаются!

     
     
  • 2.33, Аноним (33), 22:03, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я бы посмотрел на твою компетентность при работе над условным механизмом с миллионом гаек и шестеренок которые меняют положение каждый день, и как бы ты искал то, что криво работает.
     
     
  • 3.43, Аноним (31), 23:02, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Разумеется ее недостаточно! Но люди не умеет все и сразу.
    Вот ты вернешься (хехе, если))) к накосячевшему хирургу, а он такой "посмотрел бы я на твою компетентность". Забавно будет, да?

    А сложность этого механизма давно превзошла определенные рамки.
    Что даже его авторы не могут его писать без ошибок.

     
     
  • 4.61, Аноним (62), 02:08, 07/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Вот ты вернешься (хехе, если))) к накосячевшему хирургу, а он такой "посмотрел
    > бы я на твою компетентность". Забавно будет, да?

    В принципе и такое тоже бывает. Вон в ком-то салфетки забыли, а в ком-то вообще пинцет. Так что програмеры линя пожалуй не такие уж и плохие.

    > А сложность этого механизма давно превзошла определенные рамки.
    > Что даже его авторы не могут его писать без ошибок.

    Ну так удачи кому-то еще выехать на белом коне и сделать лучше. Только это, лысая ось без фич и с поганым перфомансом даром никому не надо, а когда вы попробуете столько же фич с тем же перфомансом - большой вопрос что получится у вас...

     
  • 3.44, Аноним (44), 23:10, 06/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А подумать вначале? Не, не слышали.
     

  • 1.46, Аноним (47), 23:34, 06/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Растовая дырень.
     
  • 1.49, Господин (?), 00:09, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дырявое ведро
     
  • 1.53, Аноним (53), 00:23, 07/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну линукс это всегда боль и костыли. Но многим нравиться боль и костыли.
     
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