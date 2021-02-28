В ядро Linux 5.12 принята подсистема KFence для выявления ошибок при работе с памятью

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|1.2, A.Stahl (ok), 10:43, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Всё, Раст больше не нужен? (Ну, он и раньше был не нужен, но теперь за него вообще никаких аргументов не осталось)
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|2.4, ИмяХ (?), 10:46, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Благодаря этому инструменту выявятся те участки кода, которые нужно переписать на раст.
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|5.18, Anonimous (?), 11:58, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так сабж всегда можно отключить, если дебаг не нужен. При отклюбчении не будет и оверхеда.
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|5.19, Аноним (19), 11:58, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сабж это культ-карго от легковерных туземцев, которые ужас как боятся дыреней.
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|4.43, Owlet (?), 14:14, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У раста нет оверхеда по сравнению с си на эквивалентном коде. Все его фичи работают во время компиляции.
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|2.7, Аноним (7), 10:59, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты не так остёр, как думаешь.
Поздно пить смузи, когда продакшн упал. И удачи с исправлением в исходниках и слел6ующим деплоем.
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|3.13, A.Stahl (ok), 11:38, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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(Ну, он и раньше был не нужен, но теперь за него вообще никаких аргументов не осталось)
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|3.20, Аноним (19), 11:59, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Безопасных языков еще полно, можно за любой топить хоть за zig.
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|4.32, Аноним (32), 12:46, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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переполнение буфера от присланного по сети кривого пакета раст тоже на этапе компиляции проверяет?
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|5.35, Аноним (35), 13:20, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При обращении к буферу Rust автоматически сделает проверки на выход за границу. При выходе будет либо паника, либо вернется Option::None, зависит как обращаться. Если эти проверки гарантированно не нужны, их выкинет оптимизатор. Для чтения данных применяются методы, которые тоже проверяют границы переданного им буфера, и не выходят за границу. (Слайсы в Rust содержат не только голый указатель, но и длину).
Я не работал с голыми пакетами, но если объясните подробнее, как при кривом пакете происходит переполнение буфера, буду благодарен.
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|1.3, Аноним (-), 10:46, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Лучше бы добавили простую возможность узнавать-проверять валидные границы памяти в приложениях, существующие решения или набор непереносимых костылей или огромные библиотеки снижающие производительность
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|2.5, Онаним (?), 10:51, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Такая возможность в C/C++ и много других языков уже давно добавлена.
if или assert, по вкусу.
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|2.22, Аноним (19), 12:02, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Умные указатели уже миллион лет как придумали в с++. Это все равно что аналог safe в с++.
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|3.30, Аноним (12), 12:25, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Умные указатели уже миллион лет как придумали в с++
А когда запретят писать на "тупых" указателях?
> Это все равно что аналог safe в с++
Что ты подразумеваешь под safe?
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|4.34, SR_team (ok), 13:18, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А когда запретят писать на "тупых" указателях?
Не раньше, чем из раста полностью удалят unsafe, и любой код будет safe, т.е. никогда
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|1.8, Аноним (8), 11:08, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Что-то Debian стал много есть оперативки. Голая установка на uefi занимает 75 Мб оперативки. А ведь ещё пару лет назад 30 было. Ядро жиреет или что?
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|4.25, Аноним (6), 12:16, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Моё ядро занимает 80-100 (понятное дело без гуя вообще без всего). Но там все эти acpi с i2c и edac и всё прочее -- если их отключить, вроде даже можно что-то сэкономить, но тогда никакого контроля над железом просто не будет.
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|6.27, Аноним (6), 12:20, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Из того что я знаю, добавили различные защиты и канареечные значения на случай атак, кроме того структуры ядра теперь рандомизируются в памяти.
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|6.28, Аноним (12), 12:23, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Если раньше все работало, то зачем ты что-то меняешь? Сиди себе на своем старье на пуле памяти в 30мб
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|7.40, Аноним (8), 14:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я хотел узнать причины, а не слушать едкие бессмысленные колкости.
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|2.38, timur.davletshin (ok), 13:52, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Отключи Huge pages и будет кушать НАМНОГО меньше. Другой вопрос, что ты будешь потом жаловаться на фрагментацию оперативной памяти.
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|1.24, Zenitur (ok), 12:09, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Самое то для старых компьютеров, на которых memtest бьёт тревогу, а QEMM постоянно показывает окно "ой, у вас тут содержимое памяти повредилось". Но при этом надо как-то выживать, потому что SIMM или DIMM SDRAM уже хрен купишь.
Или это не то?
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|2.33, Иван Лох (?), 13:17, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нет. Это не то. То (возможномть передать ядру список битых блоков RAM) есть с первых версий linux.
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|2.36, n80 (?), 13:33, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не то, это легковесный аналог address sanitizer, чисто пытается проверять выходы за границу массивов/объектов. Для твоих нужд badram давно в ядре есть, если сбоят конкретные участки. Но, вообще говоря, контакты чисть и проверь охлаждение.
И да, где это SIMM/DIMM хрен купишь? Залежи же.
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|2.41, Аноним (41), 14:06, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Компилятор, пусть даже раста, не может дать гарантий. Гарантии корректной работы с памятью может дать только ядро OS и процессор.
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|2.37, Аноним (37), 13:47, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а вы видимо каждый раз глаза закрываете на ту кучу уязвимостей, связанных с переполнением буфера
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