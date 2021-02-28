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В ядро Linux 5.12 принята подсистема KFence для выявления ошибок при работе с памятью

28.02.2021 10:47

В состав находящегося в разработке ядра Linux 5.12 включена реализация механизма KFence (Kernel Electric Fence), который проверяет работу с памятью, отлавливая выход за границы буферов, обращения к памяти после освобождения и другие ошибки подобного класса.

Подобная функциональность уже присутствовала в ядре в виде опции сборки KASAN (kernel address sanitizer, использует Address Sanitizer в современных gcc и clang) - однако позиционировалась в основном для отладочного применения. Подсистема KFence отличается от KASAN высокой скоростью работы, что позволяет использовать эту возможность даже на ядрах в рабочих системах.

Применение на рабочих системах даст возможность отлавливать ошибки работы с памятью, которые не проявляются в тестовых запусках и всплывают только на рабочих нагрузках или при длительной работе (при большом uptime). Кроме того, применение KFence на рабочих системах даст возможность существенно увеличить число машин, вовлечённых в проверку работы ядра с памятью.

Минимальные накладные расходы, не зависящие от нагрузки, достигаются в KFence благодаря подстановке страниц защиты (guard pages) в кучу через фиксированные интервалы. После истечения времени очередного интервала защиты KFence через штатную систему распределения памяти (SLAB или SLUB allocator) добавляет очередную страницу защиты из пула объектов KFence, и начинает новый отчёт счётчика времени. Каждый объект KFence размещается в отдельной странице памяти, а страницы памяти по левой и правой границе образуют страницы защиты (guard pages), размер которых выбирается случайно.

Таким образом, страницы с объектами отделяются друг от друга страницами защиты, которые настраиваются на генерацию "page fault" при любом обращении. Для выявления операций записи за границу буфера внутри страниц с объектами дополнительно используются "красные зоны" на основе шаблонов, которые занимают память, не используемую объектами, остающуюся при выравнивании размера страниц памяти. 


---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---
   | xxxxxxxxx | O :       | xxxxxxxxx |       : O | xxxxxxxxx |
   | xxxxxxxxx | B :       | xxxxxxxxx |       : B | xxxxxxxxx |
   | x GUARD x | J : RED-  | x GUARD x | RED-  : J | x GUARD x |
   | xxxxxxxxx | E :  ZONE | xxxxxxxxx |  ZONE : E | xxxxxxxxx |
   | xxxxxxxxx | C :       | xxxxxxxxx |       : C | xxxxxxxxx |
   | xxxxxxxxx | T :       | xxxxxxxxx |       : T | xxxxxxxxx |
---+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+---

В случае попытки обращения к области вне границ буфера операция затрагивает страницу защиты, что приводит к генерации "page fault", который перехватывает KFence и выводит в лог данные о выявленной проблеме. По умолчанию KFence не блокирует ошибку и лишь выводит предупреждение в лог, но предусмотрена настройка "panic_on_warn", позволяющая в случае выявления ошибки переводить ядро в состояние краха (panic).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.8 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
  4. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  5. OpenNews: Проект grsecurity опубликовал реализацию механизма защиты RAP для ядра Linux
  6. OpenNews: Проект по продвижению в ядро Linux новых технологий активной защиты
Автор новости: Аноним
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54671-kernel
Ключевые слова: kernel, kfence, kasan
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (42) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, A.Stahl (ok), 10:43, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Всё, Раст больше не нужен? (Ну, он и раньше был не нужен, но теперь за него вообще никаких аргументов не осталось)
     
     
  • 2.4, ИмяХ (?), 10:46, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Благодаря этому инструменту выявятся те участки кода, которые нужно переписать на раст.
     
     
  • 3.6, Аноним (6), 10:57, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужно ли? Чтобы добавить оверхед на пустом месте?
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 11:31, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    А сабж - оверхед не на пустом месте?
     
     
  • 5.17, Аноним (6), 11:57, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж только для разработки и вполне отключается.
     
  • 5.18, Anonimous (?), 11:58, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так сабж всегда можно отключить, если дебаг не нужен. При отклюбчении не будет и оверхеда.
     
  • 5.19, Аноним (19), 11:58, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж это культ-карго от легковерных туземцев, которые ужас как боятся дыреней.
     
  • 4.43, Owlet (?), 14:14, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У раста нет оверхеда по сравнению с си на эквивалентном коде. Все его фичи работают во время компиляции.
     
  • 2.7, Аноним (7), 10:59, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты не так остёр, как думаешь.

    Поздно пить смузи, когда продакшн упал. И удачи с исправлением в исходниках и слел6ующим деплоем.

     
  • 2.10, Леголас (ok), 11:27, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Всё, Раст больше не нужен?

    Fracta1L теперь не нужен.

     
     
  • 3.13, A.Stahl (ok), 11:38, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    (Ну, он и раньше был не нужен, но теперь за него вообще никаких аргументов не осталось)
     
  • 3.20, Аноним (19), 11:59, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Безопасных языков еще полно, можно за любой топить хоть за zig.
     
  • 2.16, anonymous (??), 11:55, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так вот кусочек за кусочком пытаются из Си сделать недо-Rust :)
     
     
  • 3.21, alex312 (?), 12:00, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    раст, в отличии от, делает проверки на этапе компиляции
     
     
  • 4.32, Аноним (32), 12:46, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    переполнение буфера от присланного по сети кривого пакета раст тоже на этапе компиляции проверяет?
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 13:20, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При обращении к буферу Rust автоматически сделает проверки на выход за границу. При выходе будет либо паника, либо вернется Option::None, зависит как обращаться. Если эти проверки гарантированно не нужны, их выкинет оптимизатор. Для чтения данных применяются методы, которые тоже проверяют границы переданного им буфера, и не выходят за границу. (Слайсы в Rust содержат не только голый указатель, но и длину).

    Я не работал с голыми пакетами, но если объясните подробнее, как при кривом пакете происходит переполнение буфера, буду благодарен.

     

  • 1.3, Аноним (-), 10:46, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы добавили простую возможность узнавать-проверять валидные границы памяти в приложениях, существующие решения или набор непереносимых костылей или огромные библиотеки снижающие производительность
     
     
  • 2.5, Онаним (?), 10:51, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Такая возможность в C/C++ и много других языков уже давно добавлена.
    if или assert, по вкусу.
     
  • 2.22, Аноним (19), 12:02, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Умные указатели уже миллион лет как придумали в с++. Это все равно что аналог safe в с++.
     
     
  • 3.30, Аноним (12), 12:25, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Умные указатели уже миллион лет как придумали в с++

    А когда запретят писать на "тупых" указателях?

    > Это все равно что аналог safe в с++

    Что ты подразумеваешь под safe?

     
     
  • 4.34, SR_team (ok), 13:18, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А когда запретят писать на "тупых" указателях?

    Не раньше, чем из раста полностью удалят unsafe, и любой код будет safe, т.е. никогда

     

  • 1.8, Аноним (8), 11:08, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Что-то Debian стал много есть оперативки. Голая установка на uefi занимает 75 Мб оперативки. А ведь ещё пару лет назад 30 было. Ядро жиреет или что?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:27, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про systemdick не забывай.
     
  • 2.15, Аноним (8), 11:54, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего минусов налепили? Проверьте сами в виртуалке хотя бы.
     
     
  • 3.23, Аноним (19), 12:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Хорошая попытка, но нет.  Даже без гуя.  
     
     
  • 4.25, Аноним (6), 12:16, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Моё ядро занимает 80-100 (понятное дело без гуя вообще без всего). Но там все эти acpi с i2c и edac и всё прочее -- если их отключить, вроде даже можно что-то сэкономить, но тогда никакого контроля над железом просто не будет.
     
     
  • 5.26, Аноним (8), 12:17, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему раньше всё работало и занимало 30 Мб?
     
     
  • 6.27, Аноним (6), 12:20, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Из того что я знаю, добавили различные защиты и канареечные значения на случай атак, кроме того структуры ядра теперь рандомизируются в памяти.
     
  • 6.28, Аноним (12), 12:23, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Если раньше все работало, то зачем ты что-то меняешь? Сиди себе на своем старье на пуле памяти в 30мб
     
     
  • 7.40, Аноним (8), 14:03, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я хотел узнать причины, а не слушать едкие бессмысленные колкости.
     
  • 2.38, timur.davletshin (ok), 13:52, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отключи Huge pages и будет кушать НАМНОГО меньше. Другой вопрос, что ты будешь потом жаловаться на фрагментацию оперативной памяти.
     

  • 1.9, Lex (??), 11:17, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е памяти потребляться будет ещё больше ?
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:48, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нет, физическая память под guard-страницы не выделяется.
     

  • 1.24, Zenitur (ok), 12:09, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Самое то для старых компьютеров, на которых memtest бьёт тревогу, а QEMM постоянно показывает окно "ой, у вас тут содержимое памяти повредилось". Но при этом надо как-то выживать, потому что SIMM или DIMM SDRAM уже хрен купишь.

    Или это не то?

     
     
  • 2.33, Иван Лох (?), 13:17, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это не то. То (возможномть передать ядру список битых блоков RAM) есть с первых версий linux.
     
  • 2.36, n80 (?), 13:33, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не то, это легковесный аналог address sanitizer, чисто пытается проверять выходы за границу массивов/объектов. Для твоих нужд badram давно в ядре есть, если сбоят конкретные участки. Но, вообще говоря, контакты чисть и проверь охлаждение.

    И да, где это SIMM/DIMM хрен купишь? Залежи же.

     

  • 1.29, Нанобот (ok), 12:24, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Какие только костыли не придумают, лишь бы не изучать раст
     
     
  • 2.41, Аноним (41), 14:06, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Компилятор, пусть даже раста, не может дать гарантий. Гарантии корректной работы с памятью может дать только ядро OS и процессор.
     

  • 1.31, Аноним (31), 12:28, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ядро стало помойкой.
     
     
  • 2.37, Аноним (37), 13:47, 28/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а вы видимо каждый раз глаза закрываете на ту кучу уязвимостей, связанных с переполнением буфера
     

  • 1.39, Аноним (39), 13:57, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fracta1L! Ты уволен!
     
  • 1.42, Аноним (41), 14:10, 28/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему не интегрировали готовую защиту памяти от PaX из https://grsecurity.net ?

    Потому что PaX имеет очень строгую защиту памяти, наличие которой у GNU/Linux многим не нравится!

     

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