Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux

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|3.13, А.Н.Оним (?), 13:53, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дядь, говнокод не имеет национальности. Хреново писать код дело не хитрое
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|4.24, Аноним (24), 14:31, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Национальности он, может, и не имеет, а культуру (которая с национальностью коррелирует сильно) - вполне. У китайцев тысячелетняя традиция делать все ровно настолько хорошо, чтобы не настучали бамбуковыми палками по пяткам, и ни на миллиметр лучше.
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|2.30, Аноним (-), 15:06, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Хитpoжoпые китaйцы! Сначала весь мир зapaзили, теперь мой Linux зapaжают.
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|1.3, proninyaroslav (ok), 13:08, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну а что, американские чёрных ходы есть, почему бы не добавить китайские, для конкуренции. Смешно выглядит только то, как они открестились от патчей
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|1.4, Аноним (4), 13:09, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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> педставители Huawei опровергли связь проекта HKSP с компанией и заявили, что код разработан по личной инициативе работника
И вообще, этот сотрудник уволился еще две недели назад.
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|2.8, КО (?), 13:31, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И торговую марку он использовал чисто случайно
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|1.9, Аноним (9), 13:33, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Grsecurity разве не оштрафовали на сотни килобаксов за необоснованные наезды?
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|2.12, pin (??), 13:50, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да пофиг на суд и штрафы. Он профи свого дела, главное, что бы продолжали свою деятельность.
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|1.11, Аноним (11), 13:45, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> наличие тривиально эксплуатируемой уязвимости в наборе патчей HKSP (Huawei Kernel Self Protection), несколько дней назад предложенных для повышения защиты ядра Linux. Ситуация напоминает случай с Samsung, в котором попытка повышения безопасности системы привела к появлению новой уязвимости и упростила компрометацию устройств.
Это все не баги, а фичи.
> педставители Huawei опровергли связь проекта HKSP с компанией и заявили, что код разработан по личной инициативе работника, не является официальным проектом Huawei и не используется в продуктах данной компании
Не используется но хотели...
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|1.17, тоже Аноним (ok), 14:12, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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- А что это у вас в счете такое написано: "Итого: 2000. Получилось: 2400"?
- Ну, значит, не получилось...
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|1.18, Аноним (18), 14:13, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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посоны суды проиграли и теперь с издевкой как бы себе набивают, "тогда поймешь, кого ты потеряла"
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|1.20, robot228 (?), 14:14, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Китая самая опасная и хитрая нация на земле. Вы не представляете что они делают у себя на родине (а я знаю частично как они ведут себя, особенно с иностраницами т.к. мы были их клиентами как и они нашими)). Неудивительно ,что шпион проникшей в линукс нарочно оставил дыру в безопасности.
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|1.21, Аноним (-), 14:18, 13/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Слишком топорный бэкдур, надо было изловчиться и что-нибудь пооригинальнее придумать. Учитесь, китайские программисты, у Оракла и Рэдхата.
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|2.31, КО (?), 15:07, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да ладно тебе - его легко исправят и вуаля - проект прошел рецензирование у самих посонов из GR, замечания исправлены. Второй то раз и пристально никто глядеть и не будет. ;)
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|2.27, Аноним (27), 14:56, 13/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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