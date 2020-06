Выпуск модуля LKRG 0.8 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

2.9 , solardiz ( ok ), 14:34, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такой попытки не было и пока не планируется. Соответственно, ничего не ответили.

3.14 , Аноним ( 14 ), 15:34, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А официально в дистры?

4.24 , solardiz ( ok ), 16:25, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, возможно, кто-то из участников сообщества или разработчиков LKRG возьмется за его поддержку в каких-либо дистрибутивах. Вот обсуждение про Debian: https://www.openwall.com/lists/lkrg-users/2020/06/21/7 https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=944476 где Mariusz Zaborski, недавно присоединившийся к разработке LKRG, брался за back-port'ы для Debian в случае включения пакета. Посмотрим.

2.13 , анонимус ( ?? ), 15:32, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Если оно станет популярным, а тем более попадет как опция в ядро, эффективность против ItW заразы упадет очень сильно, ведь сложность обхода часто не велика (https://github.com/milabs/lkrg-bypass). А пока прекрасно работает принцип security by obscurity..

3.18 , solardiz ( ok ), 15:44, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Мы это называем security through diversity. Это одна из причин почему мы не подаем LKRG для включения в ядро, хотя кроме сложности обхода есть и другие аспекты, влияющие на успешность атак in the wild (переносимость exploit'а между версиями ядра, вероятность его успешной работы с первого раза), на которые также влияет LKRG.

4.21 , Аноним ( 14 ), 15:58, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Through diversity - это ASLR.

5.25 , solardiz ( ok ), 16:26, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да, и это тоже.