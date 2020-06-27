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Выпуск модуля LKRG 0.8 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

27.06.2020 12:52

Проект Openwall опубликовал выпуск модуля ядра LKRG 0.8 (Linux Kernel Runtime Guard), предназначенного для выявления и блокирования атак и нарушений целостности структур ядра. Например, модуль может защитить от несанкционированного внесения изменений в работающее ядро и попыток изменения полномочий пользовательских процессов (определение применения эксплоитов). Модуль подходит как для организации защиты от уже известных эксплоитов для ядра Linux (например, в ситуациях когда в системе проблематично обновить ядро), так и для противостояния эксплоитам для ещё неизвестных уязвимостей. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Среди изменений в новой версии:

  • Изменено позиционирование проекта LKRG, который теперь не разделяется на отдельные подсистемы для проверки целостности и определения применения эксплоитов, а преподносится как цельный продукт для выявления атак и различных нарушений целостности;
  • Обеспечена совместимость с ядрами Linux с 5.3 по 5.7, а также с ядрами, собранными с агрессивными оптимизациями GCC, без опций CONFIG_USB и CONFIG_STACKTRACE или с опцией CONFIG_UNWINDER_ORC, а также с ядрами, в которых отсутствуют перехватываемые LKRG функции, если без них можно обойтись;
  • При сборке обеспечена проверка некоторых обязательных настроек ядра CONFIG_* для формирования осмысленных сообщений об ошибках вместо неясных сбоев;
  • Добавлена поддержка ждущего (ACPI S3, suspend to RAM) и спящего (S4, suspend to disk) режимов;
  • В Makefile добавлена поддержка DKMS;
  • Реализована экспериментальная поддержка 32-разрядных платформ ARM (протестировано на Raspberry Pi 3 Model B). Ранее доступная поддержка AArch64 (ARM64) дополнена обеспечением совместимости с платой Raspberry Pi 4;
  • Добавлены новые обработчики (hook), в том числе обработчик вызова capable() для лучшего определения эксплоитов, манипулирующих "capabilities", а не идентификаторами процессов (credentials);
  • Предложена новая логика определения попыток выхода из ограничений пространств имён (например, из контейнеров Docker);
  • На системах x86-64 обеспечена проверка и применение бита SMAP (Supervisor Mode Access Prevention), предназначенного для блокирования доступа к данным в пространстве пользователя из привилегированного кода, выполняемого на уровне ядра. Защита SMEP (Supervisor Mode Execution Prevention) была реализована ранее;
  • В процессе работы обеспечено размещение настроек LKRG в странице памяти, обычно доступной только для чтения;
  • Вывод в логи сведений, которые могут быть наиболее полезны для атак (например, информация об адресах в ядре), ограничен отладочным режимом (log_level=4 и выше), отключенным по умолчанию.
  • Повышена масштабируемость БД отслеживания процессов - вместо одного дерева RB, защищаемого одним spinlock, задействована хэш таблица из 512 деревьев RB, защищённых соответственно 512 блокировками чтения-записи;
  • Реализован и включён по умолчанию режим, при котором проверка целостности идентификаторов процесса часто выполняется только для текущей задачи, а также опционально для активируемых (просыпающихся) задач. Для остальных задач, находящихся в состоянии сна или работающих без обращения контролируемому в LKRG API ядра, проверка выполняется реже.
  • Добавлены новые sysctl и параметры модуля для тонкой настройки LKRG, а также два sysctl для упрощенной настройки путем выбора из подготовленных разработчиками наборов тонких настроек (profiles);
  • Настройки по умолчанию изменены для достижения более взвешенного баланса между оперативностью выявления нарушений и эффективностью реакции с одной стороны, и влиянием на производительность и риском ложных срабатываний с другой;
  • Unit-файл systemd переработан для загрузки модуля LKRG на раннем этапе загрузки (для отключения модуля может использоваться параметр командной строки ядра);

С учётом предложенных в новом выпуске оптимизаций снижение производительности при применении LKRG 0.8 оценивается на уровне 2.5% в режиме по умолчанию ("heavy") и 2% в облегченном режиме ("light").

В недавно проведённом исследовании эффективности пакетов для выявления руткитов LKRG показал лучшие результаты, без ложных срабатываний определив 8 из 9 протестированных руткиков, работающих на уровне ядра (были выявлены руткиты Diamorphine, Honey Pot Bears, LilyOfTheValley, Nuk3 Gh0st, Puszek, Reptile, Rootfoo Linux Rootkit и Sutekh, но пропущен Keysniffer, который является модулем ядра с кейлоггером, а не руткитом в прямом смысле). Для сравнения, пакеты AIDE, OSSEC и Rootkit Hunter выявили 2 руткита из 9, а Chkrootkit не выявил ни одного. При этом LKRG не поддерживает определение руткитов, размещаемых в пространстве пользователя, поэтому наибольшая эффективность достигается при использовании связки AIDE и LKRG, позволившей выявить 14 из 15 руткитов всех типов.

Дополнительно можно отметить что разработчик дистрибутива Whonix начал формирование готовых пакетов с DKMS для Debian, Whonix, Qubes и Kicksecure, а пакет для Arch Linux уже обновлен до версии 0.8. Пакеты с LKRG также присутствуют в российских ALT Linux и Astra Linux.

Проверка целостности в LKRG выполняется на основе сравнения актуального кода и данных ядра и модулей, некоторых важных структур данных и настроек CPU с сохраненными хэшами или копиями соответствующих областей памяти, структур данных или регистров. Проверки активируются как периодически по таймеру, так и при наступлении различных событий.

Определение возможного применения эксплоитов и блокирование атак производится на стадии до предоставления ядром доступа к ресурсам (например, до открытия файла), но после получения процессом несанкционированных полномочий (например, смена UID). При выявлении несанкционированного поведения процессов по умолчанию выполняется их принудительное завершение, чего достаточно для блокирования многих эксплоитов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.openwall.com/lists...)
  2. OpenNews: Выпуск модуля LKRG 0.7 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  3. OpenNews: В ядро Linux 5.4 приняты патчи для ограничения доступа root к внутренностям ядра
  4. OpenNews: Проект Openwall подготовил модуль для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux
  5. OpenNews: Экспериментальная поддержка пересборки ядра Linux в Clang с механизмом защиты CFI
  6. OpenNews: Проблемы с безопасностью в патчах, предложенных сотрудником Huawei для защиты ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53244-lkrg
Ключевые слова: lkrg, kernel, linux, protect
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (29) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:56, 27/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Вот будет номер, когда в модуле для защиты от эксплуатации уязвимостей найдут эксплуатируемую уязвимость. Будет модуль превентивного вторжения.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:04, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже тыщу раз такое было, обычно дыры находят в патчах для "защиты" правда.
     
     
  • 3.12, solardiz (ok), 15:20, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Понимаю дежурную иронию, которую мы здесь видим в комментариях почти на каждый анонс очередной версии LKRG, особенно в контексте регулярных подобных новостей про другие проекты. Современные ядра Linux слишком сложны, из-за чего в них присутствует огромное количество еще не выявленных уязвимостей. На фоне этого даже наличие в модуле защиты еще небольшого их количества существенно не ухудшит ситуацию в целом (кроме как в плане иронии), в то время как защита может помочь - в зависимости от того какие уязвимости и как реально будут пытаться эксплуатировать на конкретной системе. Мы с самого начала проекта указываем на домашней странице LKRG, что он может содержать ошибки и уязвимости, и рекомендуем взвесить пользу и риски от его использования в конкретной ситуации. LKRG наиболее актуален там, где вероятно что ядро не будет своевременно обновлено. LKRG наиболее неприятен риском ложных срабатываний. За 2.5 года публичного существования проекта уязвимостей в Linux выявлено полно, а в LKRG ни одной. Разумеется, это может измениться. Чтобы иметь шанс на отсутствие серьезных уязвимостей, надо использовать системы гораздо проще чем Linux (кстати, LKRG гораздо проще чем Linux и чем многие другие средства защиты, такие как "антивирусы" под Windows). Альтернативой же является принятие вероятного наличия уязвимостей и использование нескольких уровней защиты (что к сожалению еще более усложняет систему в целом) и/или готовность своевременно обновлять компоненты на хотя бы части уровней. Это нынешняя реальность.
     
     
  • 4.17, Аноним (17), 15:40, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Приятно вас почитать.

    Правильно понимаю, что сейчас может быть безопаснее использовать mainline ядра, чем стабильные и лонгтерм?

     
     
  • 5.22, solardiz (ok), 16:17, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это сложная тема, связанная не только с ростом сложности ядер, но и с конкретными процессами разработки (какие исправления распознаются и помечаются как требующие back-port'ов и что потом реально делается в отношении каких веток). Я не возьмусь однозначно сравнить mainline/stable/LTS ветки от kernel.org. По мне, на данный момент ядра в RHEL7 находятся в близкой к оптимальной стадии - многое уже вычищено, а поддержка еще будет. Кстати, LKRG поддерживает ядра начиная как раз с RHEL7. См. по теме: https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/12/12/3 и до конца треда https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/12/14/7 где я очень мягко попросил Greg'а уточнить его нонсенс, что он не стал делать. (Greg поддерживает stable ветки от kernel.org, за что ему искреннее спасибо.)
     
     
  • 6.26, Аноним (17), 16:49, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спасибо, интересно было почитать.

     

  • 1.2, Мордиум (?), 14:00, 27/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
     
  • 2.3, Мордиум (?), 14:01, 27/06/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 2.11, Аноним (11), 15:03, 27/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.15, Аноним (17), 15:35, 27/06/2020 Скрыто модератором
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  • 4.20, Аноним (11), 15:51, 27/06/2020 Скрыто модератором
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  • 2.16, Аноним (17), 15:35, 27/06/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (5)

  • 1.5, Fracta1L (ok), 14:04, 27/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересно, сильно ли оно тормозит работу системы
     
     
  • 2.30, solardiz (ok), 18:15, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из текста новости: снижение производительности при применении LKRG 0.8 оценивается на уровне 2.5% в режиме по умолчанию ("heavy") и 2% в облегченном режиме ("light"). Результаты отдельно по 58 тестам из Phoronix Test Suite, которые сильно отличаются друг от друга, см. в файле PERFORMANCE.
     

  • 1.6, Аноним (6), 14:10, 27/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Была попытка включить модуль в ядро? Что ответили ядерщики?
     
     
  • 2.9, solardiz (ok), 14:34, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такой попытки не было и пока не планируется. Соответственно, ничего не ответили.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 15:34, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А официально в дистры?
     
     
  • 4.24, solardiz (ok), 16:25, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, возможно, кто-то из участников сообщества или разработчиков LKRG возьмется за его поддержку в каких-либо дистрибутивах. Вот обсуждение про Debian: https://www.openwall.com/lists/lkrg-users/2020/06/21/7 https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=944476 где Mariusz Zaborski, недавно присоединившийся к разработке LKRG, брался за back-port'ы для Debian в случае включения пакета. Посмотрим.
     
  • 2.13, анонимус (??), 15:32, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Если оно станет популярным, а тем более попадет как опция в ядро, эффективность против ItW заразы упадет очень сильно, ведь сложность обхода часто не велика (https://github.com/milabs/lkrg-bypass). А пока прекрасно работает принцип security by obscurity..
     
     
  • 3.18, solardiz (ok), 15:44, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Мы это называем security through diversity. Это одна из причин почему мы не подаем LKRG для включения в ядро, хотя кроме сложности обхода есть и другие аспекты, влияющие на успешность атак in the wild (переносимость exploit'а между версиями ядра, вероятность его успешной работы с первого раза), на которые также влияет LKRG.
     
     
  • 4.21, Аноним (14), 15:58, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Through diversity - это ASLR.
     
     
  • 5.25, solardiz (ok), 16:26, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, и это тоже.
     

  • 1.7, анон (?), 14:15, 27/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что будет если наплодить процессов которые будут делать for (;;) setuid(0);
    Как-там проверка целостности в ядре работать будет?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:33, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А в чем проблема?
     
  • 2.10, solardiz (ok), 14:38, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего примечательного не будет. Система будет работать примерно так же, как и без LKRG. Проверка целостности всего ядра не станет выполняться неразумно часто. Проверка целостности параметров конкретно этих процессов будет выполняться чаще, но в их же контекстах, так что это никому не помешает и загрузку системы не повысит (они и так гоняют холостые циклы).
     

  • 1.19, Аноним (14), 15:45, 27/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Для защиты Android от Qualcommо- и Broadcomогoвна подойдёт?
     
     
  • 2.29, solardiz (ok), 17:54, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Предполагаю, что речь об атаках на Android, выполняемых из уязвимого кода прошивок сетевых "чипов". LKRG может распознать модификацию ядра Linux, осуществленную через запись в общую память из "чипа", имеющего такой доступ. LKRG может в таком случае быстро сделать kernel panic. Наверное, это поможет от атак, которые не направлены (почти) сразу на Android'овый userspace, а (сначала) модифицируют работающее ядро (и не успевают за несколько секунд закрепиться в userspace, чтобы после перезагрузки активироваться уже оттуда).
     

  • 1.23, Lex (??), 16:25, 27/06/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.28, Аноним (28), 17:14, 27/06/2020 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

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