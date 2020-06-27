Выпуск модуля LKRG 0.8 для защиты от эксплуатации уязвимостей в ядре Linux

|
|1.1, Аноним (1), 13:56, 27/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
|
Вот будет номер, когда в модуле для защиты от эксплуатации уязвимостей найдут эксплуатируемую уязвимость. Будет модуль превентивного вторжения.
|
|
|
|2.4, Аноним (4), 14:04, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Уже тыщу раз такое было, обычно дыры находят в патчах для "защиты" правда.
|
|
|
|3.12, solardiz (ok), 15:20, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Понимаю дежурную иронию, которую мы здесь видим в комментариях почти на каждый анонс очередной версии LKRG, особенно в контексте регулярных подобных новостей про другие проекты. Современные ядра Linux слишком сложны, из-за чего в них присутствует огромное количество еще не выявленных уязвимостей. На фоне этого даже наличие в модуле защиты еще небольшого их количества существенно не ухудшит ситуацию в целом (кроме как в плане иронии), в то время как защита может помочь - в зависимости от того какие уязвимости и как реально будут пытаться эксплуатировать на конкретной системе. Мы с самого начала проекта указываем на домашней странице LKRG, что он может содержать ошибки и уязвимости, и рекомендуем взвесить пользу и риски от его использования в конкретной ситуации. LKRG наиболее актуален там, где вероятно что ядро не будет своевременно обновлено. LKRG наиболее неприятен риском ложных срабатываний. За 2.5 года публичного существования проекта уязвимостей в Linux выявлено полно, а в LKRG ни одной. Разумеется, это может измениться. Чтобы иметь шанс на отсутствие серьезных уязвимостей, надо использовать системы гораздо проще чем Linux (кстати, LKRG гораздо проще чем Linux и чем многие другие средства защиты, такие как "антивирусы" под Windows). Альтернативой же является принятие вероятного наличия уязвимостей и использование нескольких уровней защиты (что к сожалению еще более усложняет систему в целом) и/или готовность своевременно обновлять компоненты на хотя бы части уровней. Это нынешняя реальность.
|
|
|
|4.17, Аноним (17), 15:40, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Приятно вас почитать.
Правильно понимаю, что сейчас может быть безопаснее использовать mainline ядра, чем стабильные и лонгтерм?
|
|
|
|5.22, solardiz (ok), 16:17, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это сложная тема, связанная не только с ростом сложности ядер, но и с конкретными процессами разработки (какие исправления распознаются и помечаются как требующие back-port'ов и что потом реально делается в отношении каких веток). Я не возьмусь однозначно сравнить mainline/stable/LTS ветки от kernel.org. По мне, на данный момент ядра в RHEL7 находятся в близкой к оптимальной стадии - многое уже вычищено, а поддержка еще будет. Кстати, LKRG поддерживает ядра начиная как раз с RHEL7. См. по теме: https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/12/12/3 и до конца треда https://www.openwall.com/lists/oss-security/2018/12/14/7 где я очень мягко попросил Greg'а уточнить его нонсенс, что он не стал делать. (Greg поддерживает stable ветки от kernel.org, за что ему искреннее спасибо.)
|
|
|
|2.30, solardiz (ok), 18:15, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из текста новости: снижение производительности при применении LKRG 0.8 оценивается на уровне 2.5% в режиме по умолчанию ("heavy") и 2% в облегченном режиме ("light"). Результаты отдельно по 58 тестам из Phoronix Test Suite, которые сильно отличаются друг от друга, см. в файле PERFORMANCE.
|
|
|
|2.9, solardiz (ok), 14:34, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Такой попытки не было и пока не планируется. Соответственно, ничего не ответили.
|
|2.13, анонимус (??), 15:32, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Если оно станет популярным, а тем более попадет как опция в ядро, эффективность против ItW заразы упадет очень сильно, ведь сложность обхода часто не велика (https://github.com/milabs/lkrg-bypass). А пока прекрасно работает принцип security by obscurity..
|
|
|
|3.18, solardiz (ok), 15:44, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
Мы это называем security through diversity. Это одна из причин почему мы не подаем LKRG для включения в ядро, хотя кроме сложности обхода есть и другие аспекты, влияющие на успешность атак in the wild (переносимость exploit'а между версиями ядра, вероятность его успешной работы с первого раза), на которые также влияет LKRG.
|
|1.7, анон (?), 14:15, 27/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Что будет если наплодить процессов которые будут делать for (;;) setuid(0);
Как-там проверка целостности в ядре работать будет?
|
|
|
|2.10, solardiz (ok), 14:38, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ничего примечательного не будет. Система будет работать примерно так же, как и без LKRG. Проверка целостности всего ядра не станет выполняться неразумно часто. Проверка целостности параметров конкретно этих процессов будет выполняться чаще, но в их же контекстах, так что это никому не помешает и загрузку системы не повысит (они и так гоняют холостые циклы).
|
|
|
|2.29, solardiz (ok), 17:54, 27/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Предполагаю, что речь об атаках на Android, выполняемых из уязвимого кода прошивок сетевых "чипов". LKRG может распознать модификацию ядра Linux, осуществленную через запись в общую память из "чипа", имеющего такой доступ. LKRG может в таком случае быстро сделать kernel panic. Наверное, это поможет от атак, которые не направлены (почти) сразу на Android'овый userspace, а (сначала) модифицируют работающее ядро (и не успевают за несколько секунд закрепиться в userspace, чтобы после перезагрузки активироваться уже оттуда).
|