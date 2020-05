Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.29

2.7 , IRASoldier_registered ( ok ), 15:31, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Запрещено исследовать на наличие бекдоров. Спасибо, не надо. Мало ли, что они там запрещают. Кто мешает проигнорировать? 3.13 , Аноним ( 13 ), 15:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лицензия.

4.21 , IRASoldier_registered ( ok ), 15:52, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А кто узнает? :-)

5.27 , And ( ?? ), 15:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А вообще - нужно? Есть интереснее занятия.

4.41 , emg81 ( ok ), 16:11, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – У нас закон выше требований лицензии. Ст. 1280 ГК РФ разрешает таковое в определённых случаях. 3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:

1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников;

2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;

4.42 , n80 ( ? ), 16:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если договор (EULA или ещё какой) вступает в противоречие с, например, ГК РФ, второй считается более приоритетным. Но в данном случае, как говорится, геморрой тупо не стоит свеч.

2.30 , mos87 ( ok ), 15:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И правильно, что не надо! А то начнут всякие исследовать, а там такой тов. Маёр с той стороны смотрит. Всякие могут испугаться