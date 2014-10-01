Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.29

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|3.38, n80 (?), 16:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Конкретно так испоганенный форк. Недавно по работе пришлось всё-таки с этим столкнуться, неожиданные проблемы вылезли уже на этапе установки, там где их в принципе никогда не было у исходного дистра. Кое-как продрался через них, но это было весьма нетривиально. Наверное, конечно, надо это отладить и написать разработчикам, только вот есть серьёзное опасение, что это будет пустая трата времени, да ещё и ответка прилетит. Есть у кого-то положительный опыт общения с ними?
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|4.64, Аноним (64), 16:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это просто классика - ныть про баги на форумах вместо того, чтобы писать о них в багтрекер.
Про ответку - вообще ржака. Представляю, как разработчики будут негодовать, что им зарепортили баг, и вместо исправления станут тебя вычислять по айпи, что устроить хорошую жизнь, бггг.
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|4.69, n80 (?), 16:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Справедливости ради, впрочем, стоит отметить что есть там и полезные доработки. Их бы в апстрим отправлять, тогда б имеющихся сил хватало, а на поддержку дистра на себе их явно недостаточно.
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|1.2, IRASoldier_registered (ok), 15:23, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Пилите, Шура, пилите!" (с)
P.S. Особенно доставляет значок Telegram на одном из скриншотов.
P.P.S. Интересно, а Калькулятор в этом ихнем Fly в реальности, а не в демо, такой же конский, с неизменяемым размером окна?
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|2.34, mos87 (ok), 16:00, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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McТролюшка, вам же объяснили - "телеграм заблочен, но не запрещён" (с) цытата оф. литса.
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|1.3, Урри (?), 15:24, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+11 +/–
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> запрещены декомпиляция и дизассемблирование продукта.
Запрещено исследовать на наличие бекдоров. Спасибо, не надо.
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|2.7, IRASoldier_registered (ok), 15:31, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Запрещено исследовать на наличие бекдоров. Спасибо, не надо.
Мало ли, что они там запрещают. Кто мешает проигнорировать?
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|4.41, emg81 (ok), 16:11, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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У нас закон выше требований лицензии.
Ст. 1280 ГК РФ разрешает таковое в определённых случаях.
3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:
1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников;
2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;
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|4.42, n80 (?), 16:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если договор (EULA или ещё какой) вступает в противоречие с, например, ГК РФ, второй считается более приоритетным. Но в данном случае, как говорится, геморрой тупо не стоит свеч.
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|2.30, mos87 (ok), 15:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И правильно, что не надо! А то начнут всякие исследовать, а там такой тов. Маёр с той стороны смотрит. Всякие могут испугаться
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|1.4, Вася (??), 15:27, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мишустин будет доволен - у него стоит в кабинете Астра Линукз
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|1.5, Аноним (5), 15:29, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зато там есть живые программисты, которые делом заняты. Не то что.. не будут показывать пальцем...
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|3.24, mos87 (ok), 15:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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сколько бюджетных денег получил Дениска, а сколько начальники "людей"?
так может получитЬся, что Дэн работал эффективнее)) Чисто за идею)
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|4.37, Аноним (5), 16:03, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Нюанс в том, что деньги эти всё равно уйдут. Не будут астру покупать, так венду закупят. А люди будут вообще не нужны со своими идеями.
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|1.8, kknight (ok), 15:35, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Выглядит страшненько, но в целом прогресс радует. Астровцы хотя бы работают над юзабилити, выкатывают новые программы. Молодцы!
В отличие от них, команды Альт и Росы ничего не выкатывают - им не хватает сил на своевременное обновление пакетов.
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|1.9, dvz (??), 15:37, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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И на кой эта проприетарщина, если есть нормальный открытый Дебиан?
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|2.14, Аноним (13), 15:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Придет к тебе начальник и скажет ставь лицензированный в России Линукс. И будет у тебя выбор это, Шигоринский альт, и роса еще может быть. Что ты выберешь Дебиан?
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|5.40, mos87 (ok), 16:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потом бывшие боссы им кредит на еду давали)))
после того как во вторую мировую нейтральная Ирландия на своих берегах поставила огромные плакаты - сюда не бомбить, Англия там --->
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|2.15, IRASoldier_registered (ok), 15:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Debian же не российский. Не родной. Испытывает постоянное влияние тлетворного Запада. И на нём нельзя распилить денег - точнее, можно, но не так много, если сделать отдельный Отечественный Продукт.
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|1.10, m (??), 15:38, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Можно поставить сервер виртуализации, а через какое-то длительное время купить лицензию (диск с документами)?
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|2.51, Аноним (51), 16:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Им просто отказали в лицензии на Times New Roman и вот им пришлось срочно рисовать свои, а ради совместимости сделали их с точно такими же размерами
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|1.20, mos87 (ok), 15:52, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Агрономы объявили
что-то у кого-то выросло
контора закупила этот остролинукс)) одна из мотиваций (почему не Альт скажем) - НА НЕВО КАСПЕРСКИЙ ставится. А на альт типа не ставится)) Ну и первое же что пришлось сделать это вырубить кашперского, ибо он стабильно и воспроизводимо (на многих или всех персоналках) кладет ось в ноль, так что она стоит колом))))))
наш кабинет тоже импортозаместили - выразилось в установке 2 персоналок с стрАшнолинуксом. Вот так и стоят, замещают))
такие новости ИЗ у меня для вас детки.
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|3.36, mos87 (ok), 16:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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только начало)
ну ПКшки с астрой всё-таки юзаются - в рамках удалёнки как запускалка vpn нетворк-манагером, а потом rdp-клиента.
так что для этого он пригоден
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|1.25, muunull (ok), 15:56, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ну, вообще DE Fly выглядит довольно неплохо. Я бы даже поставил его себе на ПК, если бы была такая возможность (И открытые исходники, разумеется)
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|1.29, Аноним (29), 15:57, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В нашей стране нужно менять отношение к собственному труду.
Сейчас: А, это для своих, им и так сойдёт. О! Это на внешний рынок, тут надо постараться быть на уровне.
Надо: О! Это для своих, нужно сделать самое лучшее. А, это на внешний рынок, ну тут уж как получится.
Это ведь не начальник РусБИТех-а рисовал жуткую тему с вырвиглазными шрифтами и блевотными отступами и рамочками. И не государство. Это ведь кто-то из сотрудников так сделал. Через эти скриншоты прямо видно как сильно он ненавидит свою работу и то чем занимается.
А начальники таких несчастных обычно могут только ругать и лишать премии, в лучшем случае просто игнорировать, вместо того чтобы решить проблему с кадрами.
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|2.35, And (??), 16:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Попробуй с полицейскими поговорить с точки зрения логичности и разумности, при случае. Интересный опыт.
P.S. Встречал офицеров, которым спасибо за службу. Есть и другие люди.
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|3.72, Аноним (29), 16:43, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Общался я с полицейскими вполне себе прекрасно, с участковыми Сидел в участке и... большой текст свёрнут, показать
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|2.39, mos87 (ok), 16:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нормально он выглядит. для работы не нескучные обои нужны.
проблемы в другом, вообще в философии импортозамещения. может так статься что сабж не самое уродливое её проявление.
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|1.33, And (??), 15:59, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Собственный проприетарный рабочий стол...
Вот уж чего не хватало, так уж нехватало. (сарказм)
Горькое счастье - жить в стране недопетых стихов, неписанных книг. (с) А.М.
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|2.44, жека воробьев (?), 16:16, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прост чтобы попасть в реестр отечественного ПО вроде как недостаточно поменять обои и иконки, вот они и слепили это ужасное нечто.
Не знаю кому как, а моим глазам больно на это смотреть
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|3.52, mos87 (ok), 16:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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чтобы попасть можно даже иконки не менять наверное
скорее они слепили это для спешиал эдишна и его супер-пупер системы разграничения прав. чтоб прямо файл-манагер запрещал тебе перетаскивать мышью вордовский докУмент куда не следует. Ну и сразу рапортовал тов. Маёру конечно.
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|1.43, Аноним (43), 16:14, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня возникает лишь один вопрос: зачем мне система на базе дебиана с ограничениями и запретами, когда есть сам дебиан без оных?
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|2.48, Аноним (5), 16:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем нужен дебиан, когда есть убунта и арч? Страдать что ли нравится?
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|3.56, ryoken (ok), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, зачем нужны всякие бубунты, если есть Деб, в случае необходимости пакетов посвежее - Sid?
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|1.46, Аноним (47), 16:18, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Интерактивная демонстрация Fly - перехожу по ссылке, а там Приносим свои извинения.
Тур по Astra Linux доступен только на ПК. Не пойму, они унижают мой комп, или только из под винды работает?
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|2.49, Аноним (5), 16:21, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Подозреваю, что руками ты полез куда-то не туда. firefox, бубанта - УМВР. Даже обидно стало как-то.
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|2.54, Аноним (54), 16:25, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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измени размер окна браузера, там дурацкий способ определения мобильных браузеров
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|1.50, Аноним (50), 16:22, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шутки шутками, но выглядит даже не плохо и функции реально полезные делают, а не новомодную фигню.
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|2.55, mos87 (ok), 16:25, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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просто толстые конторы для своих клиентов которые сидят на линуксе весь кастом наверняка давно сделали.
ну а этим нужно не отставать, чтобы в конторах можно было этой безАльтернативной проприетарщиной пользоваться.
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|1.53, ryoken (ok), 16:24, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Есть потерпевшие, у кого ЭТО по работе безальтернативно установлено? Поделитесь плз опытом использования.
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|2.59, mos87 (ok), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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смотря какая работа. соотв. какой юзкейс. как пускалка чего-нибудь одного вполне пригоден. ну я с ним особо не работал... пока..
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|2.66, Аноним (5), 16:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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На старый ноут накатил по приколу. Вполне отлично живёт, даже бодрее лубунты местами. Вот с софтом беда, да. Надо дебиановские репы подключать, приоритеты прописывать... Но на ноуте оно и не надо. Там фильмы смотреть и в инете елозить.
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|1.58, Аноним (47), 16:26, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ну как так?! Главная страница - Astra Linux Common Edition операционная система общего назначения и три кнопки: УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, DOWNLOAD, СКАЧАТЬ. Ну как так же?!!!!
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|1.68, user90 (?), 16:38, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тю, очередная сборка Debian! Лучше немного расскажите нам о НПО РусБИТех. Понажористее будет ;)
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