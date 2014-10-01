Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.29

контора закупила этот остролинукс)) одна из мотиваций (почему не Альт скажем) - НА НЕВО КАСПЕРСКИЙ ставится. А на альт типа не ставится)) Ну и первое же что пришлось сделать это вырубить кашперского, ибо он стабильно и воспроизводимо (на многих или всех персоналках) кладет ось в ноль, так что она стоит колом))))))

наш кабинет тоже импортозаместили - выразилось в установке 2 персоналок с стрАшнолинуксом. Вот так и стоят, замещают))

такие новости ИЗ у меня для вас детки.

