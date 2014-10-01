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Новая версия российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.29

14.05.2020 14:30

Компании "НПО РусБИТех" опубликовала выпуск дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.29, построенного на пакетной базе Debian GNU/Linux и поставляемого с собственным проприетарным рабочим столом Fly (интерактивная демонстрация), использующим библиотеку Qt. Iso-образы для загрузки пока не доступны, но предложены бинарный репозиторий и исходные тексты пакетов. Дистрибутив распространяется в рамках лицензионного соглашения, которое накладывает ряд ограничений на пользователей, в частности, запрещены коммерческое использование, декомпиляция и дизассемблирование продукта.

Основные изменения:

  • Добавлено приложение fly-admin-ltsp для создания инфраструктуры работы с "тонкими клиентами" на базе сервера LTSP (создание сервера и генерирование образов клиентов);
  • Добавлено приложение fly-admin-repo для создания собственных репозиториев c deb-пакетами;
  • Добавлено приложение fly-admin-sssd-client для ввода в домен Active Directory с использованием системного сервиса sssd, позволяющего обращаться к удалённым механизмам авторизации;
  • Предложен набор утилит Astra OEM Installer для облегчения OEM-установки ОС через настройку системы при первом старте (задание имени администратора и пароля, часового пояса и доустановки необходимых компонентов);
  • Добавлен сервис для создания цифровых подписей документов и проверки электронной подписи с применением КриптоПро CSP (fly-csp);
  • Добавлена утилита fly-admin-touchpad для настройки сенсорной панели в ноутбуках;
  • В меню "Пуск" и "Панель управления" добавлен поиск по элементам, который работает независимо от наличия соответствующего пункта в меню;
  • Обновлены реализация и оформление средств для группировки приложений на панели задач, добавлена возможность закрытия группы окон;
  • Реализована настраиваемая группировка значков приложений в системном лотке. В правой части панели задач появилось поле "Свернуть все";
  • Реализована настройка открытия ярлыков по одинарному щелчку на рабочем столе;
  • Добавлена настройка включения вертикальной синхронизации для борьбы с тирингом;
  • В файловом менеджере добавлена возможность отображения размеров файлов в байтах, оптимизирована работа с большим количеством файлов в каталоге, появилась возможность работы с шаблонами документов из контекстного меню, реализован быстрый переход к внешним ресурсам (ftp, smb) через адресную строку. Внесены улучшения в работу с SMB-ресурсами, в том числе, скорректировано определение размера свободного места для SMB-ресурсов;
  • Полностью переработана утилита регулировки яркости fly-brightness, добавлена поддержка PowerDevil, реализовано автоматическое управление яркостью при наличии датчика освещения;
  • В политике безопасности (fly-admin-local) реализован запрос пароля сразу после создания учётной записи пользователя;
  • В утилиту управления принтерами (fly-admin-printer) добавлена возможность просмотра атрибутов задачи и принтера, значительно повышена стабильность работы;
  • Улучшено поведение приложения для работы с камерой (fly-camera) при повороте устройства;
  • В утилите для смены ориентации экрана (fly-orientation) переработано приложение по повороту устройства, добавлена поддержка нескольких экранов, добавлена калибровка сенсоров и реализован выбор ориентации по умолчанию;
  • В менеджер входа (fly-qdm) добавлена экспериментальная поддержка новой темы;
  • В интерфейс обновление системы (fly-update-notifier) добавлена возможность отложить напоминание об обновлении;
  • В fly-admin-samba добавлены настройки для работы со списками контроля доступа, а также небольшие функциональные изменения;
  • Реализован новый сервис двухфакторной аутентификации на базе libpam-csp и csp-monitor;
  • В fly-xkbmap добавлена возможность настройки более 2 раскладок клавиатуры;
  • В мобильной сессии доработан диалог выбора файлов, улучшена работа с контактами;
  • Произведена адаптация для планшетов MIG Т10 на процессорной архитектуре x86_64;
  • В репозиторий добавлены пакеты:
    • audacious 3.7.2
    • clang-9 9.0.1
    • conky 1.10.8
    • csp-monitor 0.0.1
    • golang-1-10 1.10.4
    • gcc-mozilla 7.5.0
    • nvidia 440
    • pam-usbguard-astra 1.3
    • tlp 1.1
    • x2goclient 4.1.2
    • stoken 0.91
    • vagrant-libvirt 0.0.37
    • xfsdump 3.1.6
    • xmms2 0.8
    • kolourpaint 4:19.12
    • icedtea 1.7.2
    • z3 4.4.1 и другие
  • Обновлено более 300 пакетов, из них более 90 из состава графической оболочки Fly, включая fly-wm (до версии 2.30.4) и fly-fm (до версии 1.7.39). В том числе обновлены:
    • ansible 2.7.7
    • astra-openvpn-server 0.3.02
    • bsign 1.1.7
    • chromium 80
    • firefox 72
    • hplip 3.20.3
    • freeipa 4.6.4-24
    • lighttpd 1.4.53
    • libreoffice 6.3.5
    • libsane 1.0.27
    • libgost-astra 0.0.19
    • live-build-astra 0.4.19
    • lkrg 0.7
    • lxc 3.1.0
    • linux kernel 4.15.3-2
    • network-manager 1.10.14
    • nss 3.45
    • opensc 0.19
    • openssl 1.1.1d
    • puppet-agent 6.12
    • puppetserver 6.9
    • qmmp 1.3.7
    • remmina 1.3.3
    • sqlite3 3.30.1
    • vagrant 2.0.2
    • vlc 3.0.10


  1. Главная ссылка к новости (https://astralinux.ru/news/cat...)
  2. OpenNews: Готовится версия Astra Linux для смартфонов
  3. OpenNews: Выпуск российского дистрибутива Astra Linux Common Edition 2.12.13
  4. OpenNews: Дистрибутив Astra Linux адаптирован для процессоров Эльбрус
  5. OpenNews: Минобороны РФ планирует перевести все служебные компьютеры на Astra Linux
  6. OpenNews: Astra Linux и ПараТайп представили открытые шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif
Автор новости: astraman
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52955-astra
Ключевые слова: astra, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Х (?), 15:23, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    К'мон эдишен!
     
     
  • 2.23, expert (??), 15:55, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это форк дебиана с русской раскладкой?
     
     
  • 3.32, mos87 (ok), 15:59, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    без
     
  • 3.38, n80 (?), 16:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Конкретно так испоганенный форк. Недавно по работе пришлось всё-таки с этим столкнуться, неожиданные проблемы вылезли уже на этапе установки, там где их в принципе никогда не было у исходного дистра. Кое-как продрался через них, но это было весьма нетривиально. Наверное, конечно, надо это отладить и написать разработчикам, только вот есть серьёзное опасение, что это будет пустая трата времени, да ещё и ответка прилетит. Есть у кого-то положительный опыт общения с ними?
     
     
  • 4.64, Аноним (64), 16:34, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это просто классика - ныть про баги на форумах вместо того, чтобы писать о них в багтрекер.

    Про ответку - вообще ржака. Представляю, как разработчики будут негодовать, что им зарепортили баг, и вместо исправления станут тебя вычислять по айпи, что устроить хорошую жизнь, бггг.

     
  • 4.69, n80 (?), 16:38, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Справедливости ради, впрочем, стоит отметить что есть там и полезные доработки. Их бы в апстрим отправлять, тогда б имеющихся сил хватало, а на поддержку дистра на себе их явно недостаточно.
     

  • 1.2, IRASoldier_registered (ok), 15:23, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Пилите, Шура, пилите!" (с)

    P.S. Особенно доставляет значок Telegram на одном из скриншотов.

    P.P.S. Интересно, а Калькулятор в этом ихнем Fly в реальности, а не в демо, такой же конский, с неизменяемым размером окна?

     
     
  • 2.34, mos87 (ok), 16:00, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    McТролюшка, вам же объяснили - "телеграм заблочен, но не запрещён" (с) цытата оф. литса.
     

  • 1.3, Урри (?), 15:24, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +11 +/
    > запрещены декомпиляция и дизассемблирование продукта.

    Запрещено исследовать на наличие бекдоров. Спасибо, не надо.

     
     
  • 2.7, IRASoldier_registered (ok), 15:31, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Запрещено исследовать на наличие бекдоров. Спасибо, не надо.

    Мало ли, что они там запрещают. Кто мешает проигнорировать?

     
     
  • 3.13, Аноним (13), 15:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лицензия.
     
     
  • 4.21, IRASoldier_registered (ok), 15:52, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто узнает? :-)


     
     
  • 5.27, And (??), 15:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А вообще - нужно? Есть интереснее занятия.
     
  • 4.41, emg81 (ok), 16:11, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    У нас закон выше требований лицензии.

    Ст. 1280 ГК РФ разрешает таковое в определённых случаях.

    3. Лицо, правомерно владеющее экземпляром программы для ЭВМ, вправе БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ и без выплаты дополнительного вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (декомпилировать программу для ЭВМ) или поручить иным лицам осуществить эти действия, если они необходимы для достижения способности к взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой, при соблюдении следующих условий:
    1) информация, необходимая для достижения способности к взаимодействию, ранее не была доступна этому лицу из других источников;
    2) указанные действия осуществляются в отношении только тех частей декомпилируемой программы для ЭВМ, которые необходимы для достижения способности к взаимодействию;

     
  • 4.42, n80 (?), 16:12, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если договор (EULA или ещё какой) вступает в противоречие с, например, ГК РФ, второй считается более приоритетным. Но в данном случае, как говорится, геморрой тупо не стоит свеч.
     
  • 2.30, mos87 (ok), 15:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И правильно, что не надо! А то начнут всякие исследовать, а там такой тов. Маёр с той стороны смотрит. Всякие могут испугаться
     

  • 1.4, Вася (??), 15:27, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мишустин будет доволен - у него стоит в кабинете Астра Линукз
     
     
  • 2.31, mos87 (ok), 15:58, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У нас в кабинете 2.
    Мы круче мишуткина вдвое.
     
  • 2.60, snmp agent (?), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В палате ты хотел сказать?
     
     
  • 3.71, mos87 (ok), 16:39, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    рядом с уральским аппаратом ИВЛ
     

  • 1.5, Аноним (5), 15:29, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зато там есть живые программисты, которые делом заняты. Не то что.. не будут показывать пальцем...
     
  • 1.6, Аноним (6), 15:29, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Денис Попов одобряет.
     
     
  • 2.16, Аноним (5), 15:42, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Денис Попов копирайты меняют. А тут люди делом занимаются. Даже в Qt немного коммитят https://codereview.qt-project.org/q/astralinux.ru
     
     
  • 3.24, mos87 (ok), 15:56, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    сколько бюджетных денег получил Дениска, а сколько начальники "людей"?

    так может получитЬся, что Дэн работал эффективнее)) Чисто за идею)

     
     
  • 4.37, Аноним (5), 16:03, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Нюанс в том, что деньги эти всё равно уйдут. Не будут астру покупать, так венду закупят. А люди будут вообще не нужны со своими идеями.
     

  • 1.8, kknight (ok), 15:35, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Выглядит страшненько, но в целом прогресс радует. Астровцы хотя бы работают над юзабилити, выкатывают новые программы. Молодцы!

    В отличие от них, команды Альт и Росы ничего не выкатывают - им не хватает сил на своевременное обновление пакетов.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 15:50, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Но всё равно всё крутится вокруг Microsoft =)
    Почитайте, текст небольшой:
    https://www.cnews.ru/news/top/2020-03-19_megazakupka_po_microsoft_sorvana
     
  • 2.73, Аноним (19), 16:45, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что Астра, что Альт, что Роса - одного поля ягодки.
     

  • 1.9, dvz (??), 15:37, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И на кой эта проприетарщина, если есть нормальный открытый Дебиан?
     
     
  • 2.14, Аноним (13), 15:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придет к тебе начальник и скажет ставь лицензированный в России Линукс. И будет у тебя выбор это, Шигоринский альт, и роса еще может быть. Что ты выберешь Дебиан?
     
     
  • 3.18, IRASoldier_registered (ok), 15:42, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Что ты выберешь

    ...сменить начальника. Всю вертикаль.

     
     
  • 4.22, Аноним (22), 15:54, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ирландцы сменили уже один раз )
     
     
  • 5.40, mos87 (ok), 16:10, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потом бывшие боссы им кредит на еду давали)))
    после того как во вторую мировую нейтральная Ирландия на своих берегах поставила огромные плакаты - сюда не бомбить, Англия там --->
     
  • 2.15, IRASoldier_registered (ok), 15:41, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Debian же не российский. Не родной. Испытывает постоянное влияние тлетворного Запада. И на нём нельзя распилить денег - точнее, можно, но не так много, если сделать отдельный Отечественный Продукт.
     

  • 1.10, m (??), 15:38, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Можно поставить сервер виртуализации, а через какое-то длительное время купить лицензию (диск с документами)?
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:39, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Astra Linux Commonist Edition
     
  • 1.12, Аноним (12), 15:39, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зря астровцы не пошли путём СПО.
     
  • 1.17, guser (?), 15:42, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ШРИФТЫ(с)

    Ну всё. Бросаю всё остальное!

     
     
  • 2.51, Аноним (51), 16:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им просто отказали в лицензии на Times New Roman и вот им пришлось срочно рисовать свои, а ради совместимости сделали их с точно такими же размерами
     
  • 2.65, Сейд (ok), 16:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бесплатные отечественные шрифты — это хорошо.
     

  • 1.20, mos87 (ok), 15:52, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Агрономы объявили
    что-то у кого-то выросло

    контора закупила этот остролинукс)) одна из мотиваций (почему не Альт скажем) - НА НЕВО КАСПЕРСКИЙ ставится. А на альт типа не ставится)) Ну и первое же что пришлось сделать это вырубить кашперского, ибо он стабильно и воспроизводимо (на многих или всех персоналках) кладет ось в ноль, так что она стоит колом))))))

    наш кабинет тоже импортозаместили - выразилось в установке 2 персоналок с стрАшнолинуксом. Вот так и стоят, замещают))

    такие новости ИЗ у меня для вас детки.

     
     
  • 2.26, Аноним (22), 15:57, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Слабаки :)
     
     
  • 3.36, mos87 (ok), 16:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только начало)

    ну ПКшки с астрой всё-таки юзаются - в рамках удалёнки как запускалка vpn нетворк-манагером, а потом rdp-клиента.
    так что для этого он пригоден

     

  • 1.25, muunull (ok), 15:56, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ну, вообще DE Fly выглядит довольно неплохо. Я бы даже поставил его себе на ПК, если бы была такая возможность (И открытые исходники, разумеется)
     
  • 1.28, Аноним (28), 15:57, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Communism edition
     
  • 1.29, Аноним (29), 15:57, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В нашей стране нужно менять отношение к собственному труду.

    Сейчас: А, это для своих, им и так сойдёт. О! Это на внешний рынок, тут надо постараться быть на уровне.
    Надо: О! Это для своих, нужно сделать самое лучшее. А, это на внешний рынок, ну тут уж как получится.

    Это ведь не начальник РусБИТех-а рисовал жуткую тему с вырвиглазными шрифтами и блевотными отступами и рамочками. И не государство. Это ведь кто-то из сотрудников так сделал. Через эти скриншоты прямо видно как сильно он ненавидит свою работу и то чем занимается.

    А начальники таких несчастных обычно могут только ругать и лишать премии, в лучшем случае просто игнорировать, вместо того чтобы решить проблему с кадрами.

     
     
  • 2.35, And (??), 16:02, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Попробуй с полицейскими поговорить с точки зрения логичности и разумности, при случае. Интересный опыт.

    P.S. Встречал офицеров, которым спасибо за службу. Есть и другие люди.

     
     
  • 3.72, Аноним (29), 16:43, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Общался я с полицейскими вполне себе прекрасно, с участковыми Сидел в участке и... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.39, mos87 (ok), 16:07, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нормально он выглядит. для работы не нескучные обои нужны.

    проблемы в другом, вообще в философии импортозамещения. может так статься что сабж не самое уродливое её проявление.

     
  • 2.57, Anonymousss (?), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Программист не обязан быть художником. Спасибо что есть так.
     

  • 1.33, And (??), 15:59, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Собственный проприетарный рабочий стол...

    Вот уж чего не хватало, так уж нехватало. (сарказм)

    Горькое счастье - жить в стране недопетых стихов, неписанных книг. (с) А.М.

     
     
  • 2.44, жека воробьев (?), 16:16, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прост чтобы попасть в реестр отечественного ПО вроде как недостаточно поменять обои и иконки, вот они и слепили это ужасное нечто.
    Не знаю кому как, а моим глазам больно на это смотреть
     
     
  • 3.52, mos87 (ok), 16:23, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    чтобы попасть можно даже иконки не менять наверное
    скорее они слепили это для спешиал эдишна и его супер-пупер системы разграничения прав. чтоб прямо файл-манагер запрещал тебе перетаскивать мышью вордовский докУмент куда не следует. Ну и сразу рапортовал тов. Маёру конечно.
     

  • 1.43, Аноним (43), 16:14, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    У меня возникает лишь один вопрос: зачем мне система на базе дебиана с ограничениями и запретами, когда есть сам дебиан без оных?
     
     
  • 2.45, жека воробьев (?), 16:17, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Импортозамещение
     
  • 2.47, Аноним (47), 16:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    КриптоПро искоропки
     
  • 2.48, Аноним (5), 16:19, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем нужен дебиан, когда есть убунта и арч? Страдать что ли нравится?
     
     
  • 3.56, ryoken (ok), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, зачем нужны всякие бубунты, если есть Деб, в случае необходимости пакетов посвежее - Sid?
     

  • 1.46, Аноним (47), 16:18, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интерактивная демонстрация Fly - перехожу по ссылке, а там Приносим свои извинения.
    Тур по Astra Linux доступен только на ПК. Не пойму, они унижают мой комп, или только из под винды работает?
     
     
  • 2.49, Аноним (5), 16:21, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Подозреваю, что руками ты полез куда-то не туда. firefox, бубанта - УМВР. Даже обидно стало как-то.
     
  • 2.54, Аноним (54), 16:25, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    измени размер окна браузера, там дурацкий способ определения мобильных браузеров
     
     
  • 3.62, Аноним (47), 16:27, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Точно, спасибо. Половина FHD ему почему то не хватило.
     

  • 1.50, Аноним (50), 16:22, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шутки шутками, но выглядит даже не плохо и функции реально полезные делают, а не новомодную фигню.
     
     
  • 2.55, mos87 (ok), 16:25, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    просто толстые конторы для своих клиентов которые сидят на линуксе весь кастом наверняка давно сделали.
    ну а этим нужно не отставать, чтобы в конторах можно было этой безАльтернативной проприетарщиной пользоваться.
     
  • 2.61, анонимм (?), 16:27, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    собственные разработки - это всегда похвально
     

  • 1.53, ryoken (ok), 16:24, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Есть потерпевшие, у кого ЭТО по работе безальтернативно установлено? Поделитесь плз опытом использования.
     
     
  • 2.59, mos87 (ok), 16:26, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    смотря какая работа. соотв. какой юзкейс. как пускалка чего-нибудь одного вполне пригоден. ну я с ним особо не работал... пока..
     
  • 2.66, Аноним (5), 16:35, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На старый ноут накатил по приколу. Вполне отлично живёт, даже бодрее лубунты местами. Вот с софтом беда, да. Надо дебиановские репы подключать, приоритеты прописывать... Но на ноуте оно и не надо. Там фильмы смотреть и в инете елозить.
     

  • 1.58, Аноним (47), 16:26, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну как так?! Главная страница - Astra Linux Common Edition операционная система общего назначения и три кнопки: УЗНАТЬ БОЛЬШЕ, DOWNLOAD, СКАЧАТЬ. Ну как так же?!!!!
     
     
  • 2.63, mos87 (ok), 16:29, 14/05/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    согласен, нужно еще скачать на китайском.
     

  • 1.67, mos87 (ok), 16:37, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кто знает как такие демки делаются? не вручную же они накодили?
     
  • 1.68, user90 (?), 16:38, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тю, очередная сборка Debian! Лучше немного расскажите нам о НПО РусБИТех. Понажористее будет ;)
     
  • 1.70, факен (?), 16:38, 14/05/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    НПО РуБиБабло
     
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