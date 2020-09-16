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Microsoft реализовал поддержку корневого окружения для Hyper-V на базе Linux

16.09.2020 23:01

Компания Microsoft представила для обсуждения в списке рассылки разработчиков ядра Linux серию патчей, обеспечивающих работу гипервизора Hyper-V с корневым окружением на базе Linux, имеющим прямой доступ к оборудованию и применяемым для запуска гостевых систем (аналог Dom0 в Xen). До сих пор Hyper-V (Microsoft Hypervisor) поддерживал Linux лишь в гостевых окружениях, но сам гипервизор управлялся из окружения на базе Windows. Теперь компания Microsoft намерена создать полный стек виртуализации с Linux и Hyper-V.

Организация работы гиперивизора в ядре Linux и Windows заметно отличается, поэтому в реализации Hyper-V для Linux применяются иной подход к настройке подсистем и организации гипервызовов. Код для маппинга прерываний с использованием IOMMU переделан по аналогии с аналогичным кодом поддержки Xen в Linux (Xen и Hyper-V имеют похожую архитектуру и базируются на использовании привилегированного корневого/Dom0 окружения для управления).

Патчи включают минимально необходимую для работы реализацию, которая предложена как начальный прототип для обсуждения и критики. Для управления гипервизором предлагается устройство /dev/mshv при помощи которого приложения из пространства пользователя могут создавать и запускать виртуальные машины. Также предложен порт высокоуровневого гипервизора Cloud Hypervisor, позволяющий загружать виртуальные машины поверх Hyper-V вместо KVM.

В 2018 году число гостевых систем с Linux в облачном сервисе Azure превысило окружения на базе Windows, доля которых неуклонно снижается, в основном благодаря росту популярности devops-платформ и Kubernetes, завязанных на Linux. Использование единого стека на базе Linux потенциально позволит упростить сопровождение и повысить производительность серверов Hyper-V, обслуживающих гостевые системы с Linux.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2020/9/1...)
  2. OpenNews: Обновление гипервизоров Intel Cloud Hypervisor 0.3 и Amazon Firecracker 0.19, написанных на Rust
  3. OpenNews: Выпуск гипервизора Bareflank 2.0
  4. OpenNews: Компания Siemens выпустила гипервизор Jailhouse 0.12
  5. OpenNews: Выпуск гипервизора Xen 4.14
  6. OpenNews: Microsoft опубликовал репозиторий со своими модификациями для ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53727-hyper-v
Ключевые слова: hyper-v, microsoft, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 23:13, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Microsoft Enterprise Virtualization Linux
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:14, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    e Extend e
     
     
  • 2.9, Онаним (?), 23:45, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нет, это уже не EEE.
    Они похоже всерьёз задались целью закопать винду.
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 23:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Нет, они всерьёз взялись за линукс, просто разрушить они его хотят изнутри
     
     
  • 4.33, Аноним (33), 04:02, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например
    Идеи?
     
  • 3.24, Аноним (-), 01:16, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да нет, это уже не EEE.

    Т.е. они открыли HyperV под GPL, а не впендюривают поддержку своего жирного проприетарного блобика в ядро?


     

  • 1.3, Аноним (3), 23:16, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Я буду только рад, если оно не будет бсодить
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 01:04, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бсодить не будет, только паниковать.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:31, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    как всегда отличная новость от этой компании. радуют в последнее время
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:36, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Но, к сожалению (для неё), сколько-нибудь верить ей мы не будем никогда. Балмер сделал нас всех реалистами. Расчёт на подрастающее поколение, не иначе.
     
  • 2.12, бедный буратино (ok), 23:47, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро уже и не вспомнят, что у этого вендора Linux была своя операционная система, пользовавшаяся определённой популярностью :)
     
     
  • 3.19, zzz (??), 00:17, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Уже появились какие-то альтернативы Windows Server для корпоративных пользователей? Чтобы в три клика мышкой политики, установка/обновление ПО, прозрачная авторизация, иерархическая структура?
     

  • 1.5, Alex (??), 23:33, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Год 2022: Win32 и Wine обладают похожей структурой, поэтому Win32 подсистема была заменена на скриптик для запуска Wine
    Год 2025: Windows kernel и Linux kernel обладают похожими структурами. Поэтому мы добавили в Windows загрузчик возможность загрузки Windows с Linux ядром
    Год 2030: Майкрософт всегда была и остаётся ведущим Linux вендором.
     
     
  • 2.11, Онаним (?), 23:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Вполне возможно. Только не Linux вендором, а вендором GUI на основе Linux.
    И чем дальше, тем менее бредовым кажется этот расклад. Уже лет 10 как.
     
  • 2.20, Михрютка (ok), 00:44, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Год 2030: Майкрософт всегда была и остаётся ведущим systemd вендором.

    //я исправиль

     
  • 2.32, SR_team (ok), 03:36, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Год 2025: Windows kernel и Linux kernel обладают похожими структурами.

    Вообще нет. Из-за этого WSL переехал в виртуалку - не могет ядро винды быстро работать с файлами и форкать процессы

     
     
  • 3.34, Ms god (?), 04:05, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Опять таблетки забыл выпить шизик?
     
  • 3.35, Аноним (33), 04:07, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто тестил , знает каков вкус скорости WsL ?из последних сборок винды
     

  • 1.7, Денис (??), 23:40, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже ждать Lindows?
     
     
  • 2.8, NVIDIA (?), 23:42, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не за горами, графическую подсистему DX уже уже обсуждают.
     
  • 2.16, Аноним (15), 23:59, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дениска, Lindows уже был https://ru.wikipedia.org/wiki/Linspire
     
     
  • 3.18, Денис (??), 00:06, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > capable of running major Microsoft Windows applications. It based its Windows compatibility on the Wine API

    Это был неправильный Lindows.
    А так можно вспомнить еще Linux XP https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_XP
    Я в свое время видел на прилавках (пиратский).
    Microsoft, конечно же, будет распространять свой дистрибутив бесплатно (давно пора). Платной будет только поддержка, как у Red Hat.

     
     
  • 4.25, Аноним (15), 01:36, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненене, бесплатных линуксов и так вагон и маленькая тележка, платных маловато
     
  • 2.28, Аноним (28), 02:18, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а логотипом будет пингвин смотрящий в окно на зелёное поле
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:46, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Все говорят, а микрософт делает
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:03, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >> предлагается устройство /dev/mshv

    ms - это же торговая марка типа? - и она в имени устройства - вот так они и пролазят в открытые системы? а потом адвокаты-проныры если используют этот факт?

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 02:46, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Даже в FreeBSD устройство называли как hyperv
     

  • 1.21, vitektm (?), 00:56, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ну уж чего точно ждать стоит так это серверный вариант windows based linux.
     
  • 1.23, Яхз (?), 01:05, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хм. Хм-хм. Т.е. их собственный Server Core хуже? А зачем тогда было "убивать" Server Nano?
    Или же это продолжение борьбы с VMWare на поле корпоративных гипервизоров? "Теперь набор Линукс-виртуалок в Hyper-V может администрировать тот же Линукс-администратор, что и остальное, отдельный Виндовз-админ не нужен!"
    Любопытно посмотреть во что это выльется дальше
     
     
  • 2.36, Аноним (36), 04:10, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давайте разберемся, но только сначала нужно погрузиться в причуды лицензирования... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.26, Аноним (-), 01:49, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    inb4: LSW
     
  • 1.27, Аноним (28), 02:13, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    привыкли всякую хрень в ядро тянуть, лучше помогли бы Лёне запилить systemd-hyperV
     
  • 1.29, Annoynymous (ok), 02:24, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В недалёком будущем мы сможем запускать виртуалки с Linux на ядре Linux при помощи Hyper-V.

    Казалось бы, причём тут Microsoft.

     
  • 1.31, SR_team (ok), 03:34, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > позволяющий загружать виртуальные машины поверх Hyper-V вместо KVM.

    А чем оно лучше? Какой профит я получу от переезда с qemu/kvm на mshv?

     

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