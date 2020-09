Microsoft реализовал поддержку корневого окружения для Hyper-V на базе Linux

2.8 , NVIDIA ( ? ), 23:42, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не за горами, графическую подсистему DX уже уже обсуждают.

2.16 , Аноним ( 15 ), 23:59, 16/09/2020 Дениска, Lindows уже был https://ru.wikipedia.org/wiki/Linspire

3.18 , Денис ( ?? ), 00:06, 17/09/2020 > capable of running major Microsoft Windows applications. It based its Windows compatibility on the Wine API Это был неправильный Lindows.

А так можно вспомнить еще Linux XP https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_XP

Я в свое время видел на прилавках (пиратский).

Microsoft, конечно же, будет распространять свой дистрибутив бесплатно (давно пора). Платной будет только поддержка, как у Red Hat.

4.25 , Аноним ( 15 ), 01:36, 17/09/2020 Ненене, бесплатных линуксов и так вагон и маленькая тележка, платных маловато

2.28 , Аноним ( 28 ), 02:18, 17/09/2020 а логотипом будет пингвин смотрящий в окно на зелёное поле