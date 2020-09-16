Microsoft реализовал поддержку корневого окружения для Hyper-V на базе Linux

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|2.9, Онаним (?), 23:45, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нет, это уже не EEE.
Они похоже всерьёз задались целью закопать винду.
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|3.15, Аноним (15), 23:54, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Нет, они всерьёз взялись за линукс, просто разрушить они его хотят изнутри
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|3.24, Аноним (-), 01:16, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да нет, это уже не EEE.
Т.е. они открыли HyperV под GPL, а не впендюривают поддержку своего жирного проприетарного блобика в ядро?
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|1.4, Аноним (4), 23:31, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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как всегда отличная новость от этой компании. радуют в последнее время
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|2.6, Аноним (6), 23:36, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Но, к сожалению (для неё), сколько-нибудь верить ей мы не будем никогда. Балмер сделал нас всех реалистами. Расчёт на подрастающее поколение, не иначе.
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|2.12, бедный буратино (ok), 23:47, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скоро уже и не вспомнят, что у этого вендора Linux была своя операционная система, пользовавшаяся определённой популярностью :)
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|3.19, zzz (??), 00:17, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Уже появились какие-то альтернативы Windows Server для корпоративных пользователей? Чтобы в три клика мышкой политики, установка/обновление ПО, прозрачная авторизация, иерархическая структура?
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|1.5, Alex (??), 23:33, 16/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Год 2022: Win32 и Wine обладают похожей структурой, поэтому Win32 подсистема была заменена на скриптик для запуска Wine
Год 2025: Windows kernel и Linux kernel обладают похожими структурами. Поэтому мы добавили в Windows загрузчик возможность загрузки Windows с Linux ядром
Год 2030: Майкрософт всегда была и остаётся ведущим Linux вендором.
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|2.11, Онаним (?), 23:46, 16/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Вполне возможно. Только не Linux вендором, а вендором GUI на основе Linux.
И чем дальше, тем менее бредовым кажется этот расклад. Уже лет 10 как.
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|2.20, Михрютка (ok), 00:44, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Год 2030: Майкрософт всегда была и остаётся ведущим systemd вендором.
//я исправиль
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|2.32, SR_team (ok), 03:36, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Год 2025: Windows kernel и Linux kernel обладают похожими структурами.
Вообще нет. Из-за этого WSL переехал в виртуалку - не могет ядро винды быстро работать с файлами и форкать процессы
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|3.35, Аноним (33), 04:07, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Кто тестил , знает каков вкус скорости WsL ?из последних сборок винды
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|3.18, Денис (??), 00:06, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> capable of running major Microsoft Windows applications. It based its Windows compatibility on the Wine API
Это был неправильный Lindows.
А так можно вспомнить еще Linux XP https://ru.wikipedia.org/wiki/Linux_XP
Я в свое время видел на прилавках (пиратский).
Microsoft, конечно же, будет распространять свой дистрибутив бесплатно (давно пора). Платной будет только поддержка, как у Red Hat.
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|4.25, Аноним (15), 01:36, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ненене, бесплатных линуксов и так вагон и маленькая тележка, платных маловато
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|1.17, Аноним (17), 00:03, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>> предлагается устройство /dev/mshv
ms - это же торговая марка типа? - и она в имени устройства - вот так они и пролазят в открытые системы? а потом адвокаты-проныры если используют этот факт?
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|1.23, Яхз (?), 01:05, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хм. Хм-хм. Т.е. их собственный Server Core хуже? А зачем тогда было "убивать" Server Nano?
Или же это продолжение борьбы с VMWare на поле корпоративных гипервизоров? "Теперь набор Линукс-виртуалок в Hyper-V может администрировать тот же Линукс-администратор, что и остальное, отдельный Виндовз-админ не нужен!"
Любопытно посмотреть во что это выльется дальше
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|2.36, Аноним (36), 04:10, 17/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Давайте разберемся, но только сначала нужно погрузиться в причуды лицензирования... большой текст свёрнут, показать
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|1.27, Аноним (28), 02:13, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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привыкли всякую хрень в ядро тянуть, лучше помогли бы Лёне запилить systemd-hyperV
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|1.29, Annoynymous (ok), 02:24, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В недалёком будущем мы сможем запускать виртуалки с Linux на ядре Linux при помощи Hyper-V.
Казалось бы, причём тут Microsoft.
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|1.31, SR_team (ok), 03:34, 17/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> позволяющий загружать виртуальные машины поверх Hyper-V вместо KVM.
А чем оно лучше? Какой профит я получу от переезда с qemu/kvm на mshv?
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