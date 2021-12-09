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Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12

09.12.2021 15:06

Опубликован выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12, основанной на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке ModemManager и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для вывода графики в Plasma Mobile используется композитный сервер kwin_wayland, а для обработки звука применяется PulseAudio. Одновременно подготовлен выпуск набора мобильных приложений Plasma Mobile Gear 21.12, формируемого по аналогии с набором KDE Gear. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющий создавать универсальные интерфейсы, пригодные для смартфонов, планшетов и ПК.

В состав входят такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмоторщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

В новой версии:

  • Связанные с телефонией функции, такие как осуществление звонков, передача данных через сотового оператора и отправка SMS, переведены с изначально применяемого стека oFono на ModemManager, который интегрируется с сетевым конфигуратором NetworkManager, в то время как oFono завязан на конфигуратор ConnMan. ConnMan продолжает использоваться в проектах Ubuntu Touch и Sailfish, сопровождающих для него собственные наборы патчей. NetworkManager оказался более предпочтителен для KDE Plasma Mobile, так как уже используется в KDE Plasma (а также в GNOME и Phosh). Кроме того, в отличие от oFono проект ModemManager активно развивается и в него регулярно переносится поддержка новых устройств, в то время как oFono зависит от серии внешних патчей. В ModemManager также имеется более качественная и стабильная поддержка модемов, используемых в устройствах Pinephone и OnePlus 6. Ранее миграции мешала привязка к oFono использовавшегося в KDE Plasma Mobile системного окружения Halium, но после решения прекратить в Plasma Mobile поддержку Halium это перестало быть сдерживающим фактором.
  • В виртуальной клавиатуре Maliit налажен вызов вариантов клавиатуры, специфичных для вводимых данных, например, в числовых полях показывается вариант клавиатуры для ввода цифр. Также улучшено поведение, связанное с условиями показа клавиатуры (в каких условиях показывать, а в каких - нет).
  • Решены проблемы с подключением к телефону внешних экранов, приводившие к выделению в KWin лишней видеопамяти и сбоям на смартфоне Pinephone. К эскизам запущенных приложений прикреплена новая кнопка, при помощи которой можно переместить приложение на внешний экран. В рамках цикла разработки следующего выпуска реализована концепция первичного вывода (Primary Output), позволяющего управлять на какой из экранов будет обеспечиваться вывод по умолчанию. С практической стороны данная возможность позволит создавать полноценные рабочие окружения при подключении внешнего экрана, клавиатуры и мыши, а также даст возможность использовать на внешних экранах классический рабочий стол KDE Plasma.
  • Переработана реализация интерфейса быстрой настройки верхней панели. Появилась возможность подключения расширений и добавления собственных настроек, а также вызова виджета часов при клике на метке часов в панели. Добавлена быстрая настройка для перехода в режим полёта. Индикатор подключения к мобильной сети переработан для использования ModemManager. Раскладка элементов на верхней панели адаптирована для экранов с мёртвой областью для камеры.
  • Реализована возможность перемещения нижней панели задач вбок для экономии вертикального пространства в ландшафтном режиме.
  • Интегрирована поддержка протокола xdg-activation, позволяющего передать фокус между разными поверхностями первого уровня. Например, при помощи xdg-activation один интерфейс для запуска приложений может передать фокус другому интерфейсу или одно приложение может переключить фокус на другое. При помощи xdg-activation реализована более качественная анимация при запуске приложений, выключении экрана и повороте изображения.
  • Во фреймворке Kirigami, позволяющем создавать универсальные интерфейсы для мобильных и настольных систем, реализован компонент NavigationTabBar, позволяющий размещать элементы навигации в нижней панели. Компонент построен на основе нижних навигационных блоков, применяемых в интерфейсе набора номера и часах, и уже адаптирован для таких приложений, как Elisa, Discover, Tokodon и Kasts.
  • В приложении для просмотра прогноза погоды переделана реализация динамических визуализаций и изменено поведение при переключении местоположения. Например, визуализация дождя на телефоне Pinephone теперь может отображаться с частотой 30 кадров в секунду вместо 5. Из мобильного варианта интерфейса полностью исключена боковая панель.
  • В просмотрщике изображений Koko предложен мобильный вариант нижней навигационной панели, упрощающей управление с телефона. Добавлена новая обзорная страница, включающая все ранее показанные изображения и предоставляющая возможность фильтрации по местоположению, дате и сетевым каталогам. Предложен новый диалог "Share", применяемый для отправки изображений. Во встроенном редакторе изображений добавлена функция изменения размера и улучшена операция кадрирования. Кроме того, в Koko улучшена отрисовка файлов SVG и обеспечена цветовая коррекция на системах X11.
  • В web-браузере Angelfish появилась кнопка для очистки истории посещений, улучшена интеграция с виртуальной клавиатурой, добавлено всплывающее окно для игнорирования ошибок установки защищённых соединений. В реализацию блокировщика рекламы добавлена поддержка косметических фильтров (для скрытия элементов на странице).
  • Переделан эмулятор терминала QMLKonsole, в котором появилась поддержка вкладок и кнопка управления показом виртуальной клавиатуры.
  • В часах KClock блок настроек перемещён из панели навигации в заголовочное меню. Навигационная панель переведена на виджет NavigationTabBar. Изменено поведение при выводе уведомлений о срабатывании будильника. Обеспечено автоматическое закрытие фонового процесса KClockd через 30 секунд неактивности, если не запущена программа KClock, не выставлен будильник и не используется таймер.
  • Значительно расширены возможности программы для прослушивания подкастов Kasts. Добавлена поддержка разделов с информацией о разных эпизодах, упоминаемых в RSS и MP3-тегах. Настройки разделены на отдельные категории. Глобальное меню заменено на нижнюю панель и контекстное меню в верхней панели. Обеспечена сортировка подписок с учётом непрослушанных эпизодов. На странице эпизодов предложен единый список, вместо разделения на вкладки. Значительно ускорены операции добавления и обновления подписок, которые в некоторых ситуации стали выполняться до 10 раз быстрее. Добавлена возможность синхронизации информации о подписках и прослушиваемых эпизодах через сервис gpodder.net или приложение nextcloud-gpodder.
  • В Mastodon-клиенте Tokodon улучшена реализация боковой панели в интерфейсе, которая теперь показывается только при наличии необходимого экранного пространства и отображает аватары учётных записей. Добавлена поддержка проверки правописания и реализованы базовые средства управления учётными записями.
  • Продолжена модернизация календаря-планировщике Kalendar.
  • В Spacebar, программе для приёма и отправки SMS, появилась поддержка MMS-сообщений. Приложение переведено с API oFono на ModemManager. Добавлена возможность настройки цвета и размера шрифта для сообщений участников чата. Добавлена функция удаления отдельных сообщений и повторной отправки недоставленных сообщений.
  • Интерфейс для осуществления телефонных вызовов Dialer переведён с API oFono на ModemManager. Приложение разделено на два компонента - графический интерфейс и фоновый сервис.
  • В состав включена программа для обмена сообщениями NeoChat (форк программы Spectral, переписанный с использованием фреймворка Kirigami для создания интерфейса и библиотеки libQuotient для поддержки протокола Matrix).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.plasma-mobile.org/...)
  2. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.08
  4. OpenNews: Проект PINE64 представил электронную книгу PineNote
  5. OpenNews: Доступен JingOS 0.9, дистрибутив для планшетных ПК
  6. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.06, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56310-kde
Ключевые слова: kde, plasma, mobile
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Обсуждение (44) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, th3m3 (ok), 15:16, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    Там хоть запись звонков есть?
     
     
  • 2.19, iPony129412 (?), 16:00, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Думаю, что только через консоль PulseAudio  писать.
     
  • 2.28, Аноним (28), 16:53, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Надо о другом спрашивать: там вообще смски можно отправлять?
     
     
  • 3.31, Аноним (28), 16:56, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    P.S. И дело не в том, что они декларированы... А работают ли по факту? На каком железе?
     
  • 2.37, Константавр (ok), 17:20, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Кто все эти люди, которым нужна запись звонков? Для чего вы её используете? Я в каждой новости про мобилные системы вижу такие претензии, но ни разу в жизни не встречал человека, который записывает звонки.
     
     
  • 3.40, olegz (?), 17:31, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    я юзаю, когда мне просят что-то купить в магазине, а я забываю, и меня выручает вопроизведение последнего звонка
     
  • 2.45, Аноним (-), 17:38, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что, товарищ майор, уже потираешь свои потные ручки? ;)
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:16, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    ужасно глючное поделие (на pinephone по крайней мере). про NeoChat, которму для сборки нужно 50 Тб оперативки (или ставить 500 метров зависимостей для флетпака, из которого этот NeoChat не запускается), помолчу
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 15:30, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Спасибо за целую пачку багрепортов, которые вы отправили разработчику. Ведь отправили, да?
     
     
  • 3.8, Аноним (2), 15:31, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    отправил, только тебе забыл отчитаться
     
  • 3.14, гомогейшигори (?), 15:37, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это не баг. Это цель всего проекта. Чем более падучее и жручее у них получается окружение - тем лучше. Или ты думаешь, что за 20 лет с таким огромным сообществом нельзя было сделать всё по уму?
     

  • 1.3, dullish (ok), 15:17, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Последнее время, есть ощущение, что ребята из KDE, таки похитили какого-то молодого и голодного дизайнера, приковали его к батарее в подвале своего офиса и заставили пилить интерфейсы. Кроме шуток, выглядит более чем годно.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:27, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Немцы ведь. У них большой опыт в таких операциях.  
     
     
  • 3.10, Аноним (2), 15:33, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    советские шараги смотрят на тебя, как на коммуниста
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:28, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > какого-то молодого и голодного дизайнера

    Ты сам себе противоречишь. Молодой = вырвиглазное уродство.

     
     
  • 3.9, Аноним (5), 15:31, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это значит свежий взгляд на искусство.  
     
     
  • 4.29, Аноним (6), 16:54, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет. Это значит гиганские гамбургеры на пол экрана. Совершенно не логичный интерфейс понятны только ему одному.
     
  • 3.17, dullish (ok), 15:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А старый = ретроградство в стиле 3.11. Именно поэтому важно, что-б молодой был ещё и голодный. Дабы полёт фантазии ограничить.
     
     
  • 4.30, Аноним (6), 16:56, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А никто не говорил о старом. Говорили о молодом. Не передёргивай.

    Твой молодняк вон из андроида полное уродство сделал. Проверить обновления в google play и засунуть это меню ля в кружочек с буквой это уже не дизайн, это идиотизм. Логики в этом нет.

    То что они делают - вызывает когнитивный диссонанс.

     
  • 3.39, Аноним (-), 17:29, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все молодые - смузихлебы!
     
  • 2.12, Admino (ok), 15:34, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, почему-то мобильный KDE куда лучше десктопного.

    Хотя за голубую рамочку с синей каёмочкой можно и пожурить, явно стянули с десктопа.

     
     
  • 3.38, Константавр (ok), 17:23, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем лучше? Когда три кнопки в окне, это не лучше, это делается потому, что места больше нет. Или вам и надо от каждого приложения одна кнопка?
     

  • 1.11, Huy21sm (?), 15:34, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пилите, Шура, пилите ©
     
     
  • 2.33, Аноним (28), 16:58, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Интерфейс - ужас... Эти микроскопические кнопки на мобиле?! Они издеваются?
     
     
  • 3.41, Аноним (-), 17:31, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гeйфоне и ведройде не так? лол
     

  • 1.13, гомогейшигори (?), 15:35, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Вот и идите на свои смартфоны, кеды, и падайте лучше там. А на компах пусть будет божественный dwm
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 15:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так плазма давно уже не падает :)
     
     
  • 3.22, dullish (ok), 16:05, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у Вас не падает. А у гомогея (Прошу модераторов меня не банить. Пользователь себе, реально такой ник скреативил.) выше падает... да и, скорее всего, вообще не стоит. Потому он, поди, и злой такой.
     
  • 3.23, Аноним (23), 16:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, если честно, сомневаюсь, что она когда-либо падала -- даже в ранних 4 версиях она только зависала. Путём проб и ошибок, я выяснил, что зависает она из-за квина. Нет квина -- нет проблем. Разве что отваливается интеграция нотификации, она на плазму завязана тоже.

    Но квин в целом хорошая вещь, он единственный нормально противодействует тирингу без серьёзной просадки. Без кубика и прочих эффектов сегодня жизни нет опять же (если, конечно, нужно открывать больше 2 окон одновременно).

     
     
  • 4.42, Аноним (-), 17:33, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это у гнoмoceков вечно падает без виaгpы. А у нормальных людей кеды просто работают. :)
     

  • 1.15, Аноним (-), 15:44, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А как установить КДЕ на смартфон?
     
     
  • 2.18, dullish (ok), 15:59, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А зачем? Будет много боли и всё те-же мутные "обфускацированные" блобы в прошивке радиомодуля. Как я понимаю, цель проекта - показать, что альтернатива, в принципе, возможна, а не в пересадке на кеды всего прогрессивного человечества.
     
  • 2.34, Аноним (28), 16:59, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > как установить КДЕ на смартфон?

    Как говорится, дядь Вань, фильм уже готов, осталось его снять!

     
  • 2.44, Аноним (-), 17:36, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проще купить готовый смарт на KDE. Таких уже штук 5 как минимум продается. Но чтобы ввести в Россию, придется писать на коробке "сосунг галакси".
     

  • 1.20, Аноним (20), 16:01, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    KDE? Нет, не только не это.
     
     
  • 2.26, Аноним (-), 16:28, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GNOME тебя ждёт, с распростёртыми объятиями.
     
     
  • 3.43, Аноним (-), 17:34, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > с распростёртыми объятиями.

    И растoпырeнными зaдницами...

     

  • 1.21, Аноним (21), 16:05, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, если работает на 30/60 фпс стабильно - чудо. А если работает, как первые версии ФФ на андройде (зато открыто), то не сможет в конкуренцию.
    Делая телефоно-ось нужно делать конкурента Андройд, а не всё с 0.
     
     
  • 2.24, Аноним (23), 16:11, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не нужно, есть люди которым нет никакой нужды в жабе и зондоприложениях. Если будет стабильно работать, уже хорошо.
     

  • 1.25, Аноним (25), 16:27, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Как пропатчить KDE mobile под Android?
     
  • 1.27, Анонимчик (?), 16:39, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чем то на Blackberry OS 10 похожа.
     
  • 1.32, Аноним (32), 16:56, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    И на какой телефон это можно поставить?
     
     
  • 2.35, Аноним (28), 17:02, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вот это - большой секрет... Об этом - ни слова.
     

  • 1.36, Аноним (36), 17:09, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интерфейс на скриншотах гномом отдаёт.
     

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