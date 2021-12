Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12

2.5 , Аноним ( 5 ), 15:27, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Немцы ведь. У них большой опыт в таких операциях.

3.10 , Аноним ( 2 ), 15:33, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – советские шараги смотрят на тебя, как на коммуниста

2.6 , Аноним ( 6 ), 15:28, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > какого-то молодого и голодного дизайнера Ты сам себе противоречишь. Молодой = вырвиглазное уродство.

3.9 , Аноним ( 5 ), 15:31, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это значит свежий взгляд на искусство.

4.29 , Аноним ( 6 ), 16:54, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет. Это значит гиганские гамбургеры на пол экрана. Совершенно не логичный интерфейс понятны только ему одному.

3.17 , dullish ( ok ), 15:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – А старый = ретроградство в стиле 3.11. Именно поэтому важно, что-б молодой был ещё и голодный. Дабы полёт фантазии ограничить.

4.30 , Аноним ( 6 ), 16:56, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А никто не говорил о старом. Говорили о молодом. Не передёргивай. Твой молодняк вон из андроида полное уродство сделал. Проверить обновления в google play и засунуть это меню ля в кружочек с буквой это уже не дизайн, это идиотизм. Логики в этом нет. То что они делают - вызывает когнитивный диссонанс.

3.39 , Аноним ( - ), 17:29, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не все молодые - смузихлебы!

2.12 , Admino ( ok ), 15:34, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот да, почему-то мобильный KDE куда лучше десктопного. Хотя за голубую рамочку с синей каёмочкой можно и пожурить, явно стянули с десктопа.

3.38 , Константавр ( ok ), 17:23, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Чем лучше? Когда три кнопки в окне, это не лучше, это делается потому, что места больше нет. Или вам и надо от каждого приложения одна кнопка?