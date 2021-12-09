Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12

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|2.28, Аноним (28), 16:53, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Надо о другом спрашивать: там вообще смски можно отправлять?
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|3.31, Аноним (28), 16:56, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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P.S. И дело не в том, что они декларированы... А работают ли по факту? На каком железе?
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|2.37, Константавр (ok), 17:20, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Кто все эти люди, которым нужна запись звонков? Для чего вы её используете? Я в каждой новости про мобилные системы вижу такие претензии, но ни разу в жизни не встречал человека, который записывает звонки.
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|3.40, olegz (?), 17:31, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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я юзаю, когда мне просят что-то купить в магазине, а я забываю, и меня выручает вопроизведение последнего звонка
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|1.2, Аноним (2), 15:16, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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ужасно глючное поделие (на pinephone по крайней мере). про NeoChat, которму для сборки нужно 50 Тб оперативки (или ставить 500 метров зависимостей для флетпака, из которого этот NeoChat не запускается), помолчу
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|2.7, Аноним (7), 15:30, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Спасибо за целую пачку багрепортов, которые вы отправили разработчику. Ведь отправили, да?
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|3.14, гомогейшигори (?), 15:37, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это не баг. Это цель всего проекта. Чем более падучее и жручее у них получается окружение - тем лучше. Или ты думаешь, что за 20 лет с таким огромным сообществом нельзя было сделать всё по уму?
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|1.3, dullish (ok), 15:17, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Последнее время, есть ощущение, что ребята из KDE, таки похитили какого-то молодого и голодного дизайнера, приковали его к батарее в подвале своего офиса и заставили пилить интерфейсы. Кроме шуток, выглядит более чем годно.
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|2.6, Аноним (6), 15:28, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> какого-то молодого и голодного дизайнера
Ты сам себе противоречишь. Молодой = вырвиглазное уродство.
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|4.29, Аноним (6), 16:54, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет. Это значит гиганские гамбургеры на пол экрана. Совершенно не логичный интерфейс понятны только ему одному.
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|3.17, dullish (ok), 15:52, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А старый = ретроградство в стиле 3.11. Именно поэтому важно, что-б молодой был ещё и голодный. Дабы полёт фантазии ограничить.
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|4.30, Аноним (6), 16:56, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А никто не говорил о старом. Говорили о молодом. Не передёргивай.
Твой молодняк вон из андроида полное уродство сделал. Проверить обновления в google play и засунуть это меню ля в кружочек с буквой это уже не дизайн, это идиотизм. Логики в этом нет.
То что они делают - вызывает когнитивный диссонанс.
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|2.12, Admino (ok), 15:34, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, почему-то мобильный KDE куда лучше десктопного.
Хотя за голубую рамочку с синей каёмочкой можно и пожурить, явно стянули с десктопа.
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|3.38, Константавр (ok), 17:23, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Чем лучше? Когда три кнопки в окне, это не лучше, это делается потому, что места больше нет. Или вам и надо от каждого приложения одна кнопка?
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|2.33, Аноним (28), 16:58, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Интерфейс - ужас... Эти микроскопические кнопки на мобиле?! Они издеваются?
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|1.13, гомогейшигори (?), 15:35, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Вот и идите на свои смартфоны, кеды, и падайте лучше там. А на компах пусть будет божественный dwm
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|3.22, dullish (ok), 16:05, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это у Вас не падает. А у гомогея (Прошу модераторов меня не банить. Пользователь себе, реально такой ник скреативил.) выше падает... да и, скорее всего, вообще не стоит. Потому он, поди, и злой такой.
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|3.23, Аноним (23), 16:10, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, если честно, сомневаюсь, что она когда-либо падала -- даже в ранних 4 версиях она только зависала. Путём проб и ошибок, я выяснил, что зависает она из-за квина. Нет квина -- нет проблем. Разве что отваливается интеграция нотификации, она на плазму завязана тоже.
Но квин в целом хорошая вещь, он единственный нормально противодействует тирингу без серьёзной просадки. Без кубика и прочих эффектов сегодня жизни нет опять же (если, конечно, нужно открывать больше 2 окон одновременно).
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|4.42, Аноним (-), 17:33, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так это у гнoмoceков вечно падает без виaгpы. А у нормальных людей кеды просто работают. :)
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|2.18, dullish (ok), 15:59, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А зачем? Будет много боли и всё те-же мутные "обфускацированные" блобы в прошивке радиомодуля. Как я понимаю, цель проекта - показать, что альтернатива, в принципе, возможна, а не в пересадке на кеды всего прогрессивного человечества.
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|2.34, Аноним (28), 16:59, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> как установить КДЕ на смартфон?
Как говорится, дядь Вань, фильм уже готов, осталось его снять!
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|2.44, Аноним (-), 17:36, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проще купить готовый смарт на KDE. Таких уже штук 5 как минимум продается. Но чтобы ввести в Россию, придется писать на коробке "сосунг галакси".
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|1.21, Аноним (21), 16:05, 09/12/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Годно, если работает на 30/60 фпс стабильно - чудо. А если работает, как первые версии ФФ на андройде (зато открыто), то не сможет в конкуренцию.
Делая телефоно-ось нужно делать конкурента Андройд, а не всё с 0.
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|2.24, Аноним (23), 16:11, 09/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не нужно, есть люди которым нет никакой нужды в жабе и зондоприложениях. Если будет стабильно работать, уже хорошо.
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