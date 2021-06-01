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Доступен JingOS 0.9, дистрибутив для планшетных ПК

01.06.2021 12:22

Опубликован выпуск дистрибутива JingOS 0.9, предоставляющего окружение, специально оптимизированное для установки на планшетные ПК и ноутбуки с сенсорным экраном. Проект развивает китайская компания Jingling Tech, имеющая представительство в Калифорнии. Команда разработчиков включает сотрудников, ранее работавших в компаниях Lenovo, Alibaba, Samsung, Canonical/Ubuntu и Trolltech. Размер установочного образа - 3 ГБ (x86_64). Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu 20.04, а пользовательское окружение основано на KDE Plasma Mobile 5.20. В планах отмечен переход на собственную оболочку JDE (Jing Desktop Environment). Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющие создавать универсальные интерфейсы, автоматически масштабируемые с учётом различных размеров экрана. Для управления на сенсорных экранах и тачпадах активно используются экранные жесты, такие как масштабирование щипком и смена страниц сдвигом. Поддерживается использование мультитач жестов.

Для тестов JingOS разработчики используют планшеты Surface pro6 и Huawei Matebook 14, но теоретически дистрибутив может работать на любых планшетах, поддерживаемых в Ubuntu 20.04. Для поддержания программного обеспечения в актуальном состоянии поддерживаются OTA-обновления. Для установки программ, помимо штатных репозиториев Ubuntu и каталога Snap, предложен отдельный магазин приложений.

Развиваемые для JingOS компоненты:

  • JingCore-WindowManger, композитный менеджер на базе KDE Kwin, расширенный поддержкой управления через экранные жесты и возможностями, специфичными для планшетных ПК.
  • JingCore-CommonComponents - фреймворк разработки приложений на базе KDE Kirigami, включающий дополнительные компоненты для JingOS.
  • JingSystemui-Launcher - базовый интерфейс на основе пакета plasma-phone-components. Включает реализацию домашнего экрана, dock-панели, системы вывода уведомлений и конфигуратора.
  • JingApps-Photos - программа для работы с коллекций фотографий, основанная на приложении Koko.
  • JingApps-Kalk - калькулятор.
  • Jing-Haruna - видеопроигрыватель на базе Qt/QML и libmpv.
  • JingApps-KRecorder - программа для записи звука (диктофон).
  • JingApps-KClock - часы с функциями таймера и будильника.
  • JingApps-Media-Player - мультимедийный проигрыватель на основе vvave.

Новый выпуск примечателен продолжением оптимизаций для сенсорных экранов, средствами для работы на нескольких языках (в том числе через виртуальную клавиатуру), автоматической адаптацией раскладки интерфейса в зависимости от параметров экрана, добавлением дополнительных настроек (обои рабочего стола, VPN, часовой пояс, Bluetooth, мышь, клавиатура и т.п.)​, новыми визуальными эффектами и интеграцией в файловый менеджере возможностей для работы со сжатыми данными.

Для платформы ARM развивается расширенное окружение, которое позволяет помимо стационарных приложений для рабочего стола, таких как LibreOffice, запускать и приложения, созданные для платформы Android. Предлагается гибридное окружение, где бок о бок выполняются программы для Ubuntu и Android. Формирование сборок для ARM и поддержку приложений Android обещают реализовать в выпуске JingOS 1.0, намеченном на 30 июня.

Параллельно проектом развивается собственный планшет JingPad, поставляемый с JingOS и использующий архитектуру ARM (UNISOC Tiger T7510, 4 ядра Cortex-A75 2Ghz + 4 ядра Cortex-A55 1.8Ghz). JingPad оснащён 11-дюймовым сенсорным экраном (Corning Gorilla Glass, AMOLED 266PPI, яркость 350nit, разрешение 2368x1728), аккумулятором 8000 mAh, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ Flash, 16- и 8-мегапиксельными камерами, двумя микрофонами с подавлением шумов, 2.4G/5G WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Galileo/Beidou, USB Type-C, MicrpoSD и подсоединяемой клавиатурой, превращающей планшет в ноутбук. Отмечается, что JingPad станет первым Linux-планшетом, поставляемым со стилусом, поддерживающим 4096 уровней чувствительности (LP). Начало поставки по предзаказам запланировано на 31 августа, а массовые продажи начнутся 27 сентября.










  1. Главная ссылка к новости (https://forum.jingos.com/t/jin...)
  2. OpenNews: Доступен для заказа планшет PineTab, поставляемый с Ubuntu Touch
  3. OpenNews: Сanonical предложил Anbox Cloud, облачную платформу для запуска Android-приложений
  4. OpenNews: В Chrome OS появится возможность установки на любое оборудование
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu 20.10
  6. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55244-jingos
Ключевые слова: jingos, tablet
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, OnTheEdge (ok), 12:55, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    какой-то Deepin для планшетов
     
     
  • 2.11, danonimous (?), 13:18, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, такой же неприятный дизайн с прозрачно-закруглёнными панелями/виджетами.
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:57, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >ранее работавших

    уволенные за профнепригодность?

    >Ubuntu

    отвратительно

    >KDE

    а знаете, очень даже ничего

    >Mauikit

    несмотря на qml и тошнотные виджеты

    >Snap

    лишь бы без этого

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:00, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    >>KDE
    >а знаете, очень даже ничего

    сам кушай это Г, оки? а мне божественного гуя от Самсунга за глаза

     
     
  • 3.8, Аноним (5), 13:04, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там нейтив? Нейтив самсунга вроде остался в 2007. А не нейтив жрёт батарейку почём зря. И память тоже, не говоря уже о процессоре. Ладно бы ты sailfish вспомнил, но нет же.
     
     
  • 4.14, Аноним (6), 13:23, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И память тоже, не говоря уже о процессоре

    ахах а кеды нет что ли ахаха насмешил

     

  • 1.10, Аноним (10), 13:10, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Подозреваю, что пшаншетник будет стоить 2х, что будут оправдывать разработкой своей ос.
    Беда в том, что ни планшетник ни эта ос никому не нужна.
     
     
  • 2.17, Монетка (?), 13:27, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    мне похкй! базаришь? канешна!
     

  • 1.12, Аноним (12), 13:20, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Круто, что работают с планшетами.
    Но до эргономичности ipad - как синониму планшета вряд ли добраться  ¯\_(ツ)_/¯
    https://www.apple.com/ru/ipados/ipados-14/
    Да и по железу ему только самсунговские galaxy tab могут что-то противопоставить.
     
     
  • 2.15, Аноним (6), 13:26, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    изыди, яблочник!
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 13:33, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кроме хейта будет что-то ?
    К эпплу есть много конструктивной критики, но конкретно по планшетам в связке "железо+ос" они далеко от конкурентов, ладно хоть самсунг что-то делает в топ сегменте.
     

  • 1.13, ryoken (ok), 13:20, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напомнило PhoenixOS, который тоже был китайский и не особо долго прожил :). Да и много ли моделей на x86_64?
     
     
  • 2.18, OnTheEdge (ok), 13:29, 01/06/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    но только Феникс был на ведроиде основан, здесь же чистый линь
     

  • 1.16, nebularia (ok), 13:27, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит как клон iPadOS, даже в мелочах типа темы иконок...
     
  • 1.20, user90 (?), 13:37, 01/06/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для создания интерфейса приложений применяется Qt

    Какая ирония! И тут уродский GTK3, какбэ заточенный под тач, снова оказался не у дел)) Меня до сих пор интересует, чем именно упарывались разработчики, когда его создавали?..

     

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