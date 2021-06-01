Доступен JingOS 0.9, дистрибутив для планшетных ПК

Опубликован выпуск дистрибутива JingOS 0.9, предоставляющего окружение, специально оптимизированное для установки на планшетные ПК и ноутбуки с сенсорным экраном. Проект развивает китайская компания Jingling Tech, имеющая представительство в Калифорнии. Команда разработчиков включает сотрудников, ранее работавших в компаниях Lenovo, Alibaba, Samsung, Canonical/Ubuntu и Trolltech. Размер установочного образа - 3 ГБ (x86_64). Наработки проекта распространяются под лицензией GPLv3.

Дистрибутив построен на пакетной базе Ubuntu 20.04, а пользовательское окружение основано на KDE Plasma Mobile 5.20. В планах отмечен переход на собственную оболочку JDE (Jing Desktop Environment). Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami из состава KDE Frameworks, позволяющие создавать универсальные интерфейсы, автоматически масштабируемые с учётом различных размеров экрана. Для управления на сенсорных экранах и тачпадах активно используются экранные жесты, такие как масштабирование щипком и смена страниц сдвигом. Поддерживается использование мультитач жестов.

Для тестов JingOS разработчики используют планшеты Surface pro6 и Huawei Matebook 14, но теоретически дистрибутив может работать на любых планшетах, поддерживаемых в Ubuntu 20.04. Для поддержания программного обеспечения в актуальном состоянии поддерживаются OTA-обновления. Для установки программ, помимо штатных репозиториев Ubuntu и каталога Snap, предложен отдельный магазин приложений.

Развиваемые для JingOS компоненты:

JingCore-WindowManger, композитный менеджер на базе KDE Kwin, расширенный поддержкой управления через экранные жесты и возможностями, специфичными для планшетных ПК.

JingCore-CommonComponents - фреймворк разработки приложений на базе KDE Kirigami, включающий дополнительные компоненты для JingOS.

JingSystemui-Launcher - базовый интерфейс на основе пакета plasma-phone-components. Включает реализацию домашнего экрана, dock-панели, системы вывода уведомлений и конфигуратора.

JingApps-Photos - программа для работы с коллекций фотографий, основанная на приложении Koko.

JingApps-Kalk - калькулятор.

Jing-Haruna - видеопроигрыватель на базе Qt/QML и libmpv.

JingApps-KRecorder - программа для записи звука (диктофон).

JingApps-KClock - часы с функциями таймера и будильника.

JingApps-Media-Player - мультимедийный проигрыватель на основе vvave.

Новый выпуск примечателен продолжением оптимизаций для сенсорных экранов, средствами для работы на нескольких языках (в том числе через виртуальную клавиатуру), автоматической адаптацией раскладки интерфейса в зависимости от параметров экрана, добавлением дополнительных настроек (обои рабочего стола, VPN, часовой пояс, Bluetooth, мышь, клавиатура и т.п.)​, новыми визуальными эффектами и интеграцией в файловый менеджере возможностей для работы со сжатыми данными.

Для платформы ARM развивается расширенное окружение, которое позволяет помимо стационарных приложений для рабочего стола, таких как LibreOffice, запускать и приложения, созданные для платформы Android. Предлагается гибридное окружение, где бок о бок выполняются программы для Ubuntu и Android. Формирование сборок для ARM и поддержку приложений Android обещают реализовать в выпуске JingOS 1.0, намеченном на 30 июня.

Параллельно проектом развивается собственный планшет JingPad, поставляемый с JingOS и использующий архитектуру ARM (UNISOC Tiger T7510, 4 ядра Cortex-A75 2Ghz + 4 ядра Cortex-A55 1.8Ghz). JingPad оснащён 11-дюймовым сенсорным экраном (Corning Gorilla Glass, AMOLED 266PPI, яркость 350nit, разрешение 2368x1728), аккумулятором 8000 mAh, 8 ГБ ОЗУ, 256 ГБ Flash, 16- и 8-мегапиксельными камерами, двумя микрофонами с подавлением шумов, 2.4G/5G WiFi, Bluetooth 5.0, GPS/Glonass/Galileo/Beidou, USB Type-C, MicrpoSD и подсоединяемой клавиатурой, превращающей планшет в ноутбук. Отмечается, что JingPad станет первым Linux-планшетом, поставляемым со стилусом, поддерживающим 4096 уровней чувствительности (LP). Начало поставки по предзаказам запланировано на 31 августа, а массовые продажи начнутся 27 сентября.

















