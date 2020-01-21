Сanonical предложил Anbox Cloud, облачную платформу для запуска Android-приложений

Компания Сanonical представила новый облачный сервис Anbox Cloud, позволяющий на любых системах запускать приложения и играть игры, созданные для платформы Android. Приложения запускаются на внешних серверах с использованием открытого окружения Anbox, c потоковой трансляцией вывода на систему клиента и передачей событий от устройств ввода c минимальными задержками.

Помимо окружения Anbox, для организации выполнения и оркестровки запуска приложений в контейнерах используются Ubuntu 18.04 LTS и открытые пакеты LXD, Juju и MAAS. Составные компоненты платформы развиваются как открытые проекты, но в целом продукт Anbox Cloud является коммерческим и доступен только после заполнения заявки.

Предполагается, что компании могут использовать Anbox Cloud для выноса приложений в публичные или приватные облачные платформы, давая возможность запускать их на любых системах без привязки к мобильным устройствам. Разработчики игровых приложений могут использовать Anbox Cloud для расширения игровой аудитории за счёт возможности играть в игры с любых систем. Среди областей применения упоминаются: организация потоковых игровых сервисов (Game streaming), обеспечение доступа к приложениям через облако, создание виртуальных устройств, организация работы с корпоративными мобильными приложениями, тестирование мобильных приложений.



