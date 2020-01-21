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|1.1, Аноним (1), 14:52, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Приложения запускаются на внешних серверах с использованием открытого окружения Anbox
Неужели для этого нужны такие огромные мощности (с чем справится смартфон, на минуточку, да ещё и с тем же ядром Linux), что такое приходится запускать на внешних серверах с трансляцией картинки через интернет?
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|2.10, Аноним (10), 15:32, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да не нужны, тот же Anbox можно и на локальной машине давно запустить.
Как миниум раньше у него были серьезные проблемы с запуском большинства программ. Как сейчас не знаю.
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|1.2, Аноним (2), 14:55, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>без привязки к конкретным устройствам
а шпионить за пользователем как?
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|1.8, Аноним (8), 15:21, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Сanonical предложил Anbox Cloud, облачную платформу для запуска Android-приложений
Как всегда почему самое главное не пишут? Какова будет для этого облачного сервиса рекомендуемая скорость интернета? Васян из областной глубинки сможет пользоваться ею?
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|1.11, Аноним (11), 15:51, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Кадры, блин. Anbox уже год не работает на 19 убунте из-за изменения API драйвера binder_linux
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|2.12, имя_ (?), 15:59, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>в контейнерах используются Ubuntu 18.04 LTS
но ты продолжай, ага.
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|1.14, Дихлофос (?), 16:42, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ребята привет, подскажите, а есть такая готовая LIVECD-сборка Ubunt'ы для запуска Андройд приложений ???
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|2.15, Дихлофос (?), 16:43, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а то я хотел бы позупаскать всякие апэкашки, а то телефон медленный и засорять не хочется
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