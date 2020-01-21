The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Сanonical предложил Anbox Cloud, облачную платформу для запуска Android-приложений

21.01.2020 14:37

Компания Сanonical представила новый облачный сервис Anbox Cloud, позволяющий на любых системах запускать приложения и играть игры, созданные для платформы Android. Приложения запускаются на внешних серверах с использованием открытого окружения Anbox, c потоковой трансляцией вывода на систему клиента и передачей событий от устройств ввода c минимальными задержками.

Помимо окружения Anbox, для организации выполнения и оркестровки запуска приложений в контейнерах используются Ubuntu 18.04 LTS и открытые пакеты LXD, Juju и MAAS. Составные компоненты платформы развиваются как открытые проекты, но в целом продукт Anbox Cloud является коммерческим и доступен только после заполнения заявки.

Предполагается, что компании могут использовать Anbox Cloud для выноса приложений в публичные или приватные облачные платформы, давая возможность запускать их на любых системах без привязки к мобильным устройствам. Разработчики игровых приложений могут использовать Anbox Cloud для расширения игровой аудитории за счёт возможности играть в игры с любых систем. Среди областей применения упоминаются: организация потоковых игровых сервисов (Game streaming), обеспечение доступа к приложениям через облако, создание виртуальных устройств, организация работы с корпоративными мобильными приложениями, тестирование мобильных приложений.

  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/canoni...)
  2. OpenNews: Проект Anbox развивает окружение для запуска Android-приложений в дистрибутивах Linux
  3. OpenNews: Проект Halium нацелен на унификацию основы мобильных Linux-платформ, отличных от Android
  4. OpenNews: Google в Android начинает использовать штатные DRM/KMS драйверы Linux
  5. OpenNews: Компания Collabora представила окружение для запуска Android-приложений в Linux
  6. OpenNews: Google работает над использованием обычного ядра Linux в Android
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: anbox, game, ubuntu, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:52, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Приложения запускаются на внешних серверах с использованием открытого окружения Anbox

    Неужели для этого нужны такие огромные мощности (с чем справится смартфон, на минуточку, да ещё и с тем же ядром Linux), что такое приходится запускать на внешних серверах с трансляцией картинки через интернет?

     
     
  • 2.4, заминированный тапок (?), 14:58, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    вероятно это не конечный продукт, а первые шаги к чемуто другому. просто через армию тестировщиков
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:59, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    они просто хотят заработать
     
  • 2.6, хотел спросить (?), 15:15, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага... и притом очень секурно всё ))
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 15:19, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    S in "Anbox Cloud" stands for "Security"
     
  • 2.10, Аноним (10), 15:32, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да не нужны, тот же Anbox можно и на локальной машине давно запустить.
    Как миниум раньше у него были серьезные проблемы с запуском большинства программ. Как сейчас не знаю.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:55, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >без привязки к конкретным устройствам

    а шпионить за пользователем как?

     
  • 1.3, заминированный тапок (?), 14:56, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    епт велосипед
    ну, зато может както помогут с поддержкой гпу
     
  • 1.8, Аноним (8), 15:21, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Сanonical предложил Anbox Cloud, облачную платформу для запуска Android-приложений

    Как всегда почему самое главное не пишут? Какова будет для этого облачного сервиса рекомендуемая скорость интернета? Васян из областной глубинки сможет пользоваться ею?

     
  • 1.9, Аноним (9), 15:23, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Эх зря закрыли Samsung DeX, как раз бы пригодился под эту штуку.
     
  • 1.11, Аноним (11), 15:51, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кадры, блин. Anbox уже год не работает на 19 убунте из-за изменения API драйвера binder_linux
     
     
  • 2.12, имя_ (?), 15:59, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в контейнерах используются Ubuntu 18.04 LTS

    но ты продолжай, ага.

     

  • 1.13, Аноним (-), 16:11, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Google rolled out Stadia.
    Canonical: Take my beer!
     
  • 1.14, Дихлофос (?), 16:42, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ребята привет, подскажите, а есть такая готовая LIVECD-сборка Ubunt'ы для запуска Андройд приложений ???
     
     
  • 2.15, Дихлофос (?), 16:43, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а то я хотел бы позупаскать всякие апэкашки, а то телефон медленный и засорять не хочется
     
     
  • 3.17, Херзнаеним (?), 17:01, 21/01/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.android-x86.org/ не проще?
     

  • 1.16, Аноним (16), 16:57, 21/01/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сanonical завидовал Гуглю и нашёл способ, как тоже собирать инфу.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Слёрм
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру