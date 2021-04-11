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Выпуск пользовательского окружения Sway 1.6, использующего Wayland

11.04.2021 10:18

Доступен релиз композитного менеджера Sway 1.6, построенного с использованием протокола Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3 и панелью i3bar. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией MIT. Проект нацелен на использование в Linux и FreeBSD.

Совместимость с i3 обеспечена на уровне команд, файлов конфигурации и IPC, что позволяет использовать Sway в качестве прозрачной замены i3, использующей Wayland вместо X11. Sway позволяет размещать окна на экране не пространственно, а логически. Окна располагаются, образуя сетку, оптимально использующую экранное пространство и позволяющую быстро манипулировать окнами только при помощи клавиатуры.

Для обустройства полноценного пользовательского окружения предлагаются сопутствующие компоненты: swayidle (фоновый процесс с реализацией протокола KDE idle), swaylock (хранитель экрана), mako (менеджер уведомлений), grim (создание скриншотов), slurp (выделение области на экране), wf-recorder (захват видео), waybar (панель приложений), virtboard (экранная клавиатура), wl-clipboard (работа с буфером обмена), wallutils (управление обоями рабочего стола).

Sway развивается как модульный проект, построенный поверх библиотеки wlroots, в которую вынесены все базовые примитивы для организации работы композитного менеджера. Wlroots включает бэкенды для абстрагирования доступа к экрану, устройствам ввода, отрисовки без прямого обращения к OpenGL, взаимодействию с KMS/DRM, libinput, Wayland и X11 (предоставляется прослойка для запуска X11-приложений на базе Xwayland). Помимо Sway библиотека wlroots активно используется и в других проектах, включая Librem5 и Cage. Кроме Си/С++ разработаны биндинги для Scheme, Common Lisp, Go, Haskell, OCaml, Python и Rust.

В новом выпуске:

  • Реализована возможность использования редактора методов ввода (IME) в составе элементов интерфейса пользователя, таких как панели и экран блокировки.
  • Повышена плавность интерактивных операций перемещения и изменения размера окон.
  • В самодостаточных пакетах Flatpak и Snap для улучшения интеграции с системой задействован протокол xdg-foreign.
  • Совместимость с оконным менеджером i3 улучшена в области команд, изменяющих раскладку окон на экране.
  • Добавлена опция для скрытия курсора во время набора.
  • Реализация корзины адаптирована для работы в системах без systemd или elogind.
  • Повышена надёжность работы с буфером обмена для приложений X11.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/swaywm/sway...)
  2. OpenNews: Первый выпуск labwc, композитного сервера для Wayland
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.19
  4. OpenNews: Выпуск KWinFT 5.20 и kwin-lowlatency 5.20, форков оконного менеджера KWin
  5. OpenNews: Доступен композитный сервер Wayfire 0.5, использующий Wayland
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.5, использующего Wayland
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54946-sway
Ключевые слова: sway, wayland
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Обсуждение (53) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ИмяХ (?), 10:26, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Список изменений: добавлено ещё чуточку того, что в иксах уже существует десятки лет.
     
     
  • 2.3, Леголас (ok), 10:34, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    для X11 внезапно есть i3
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:41, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Внезапно xmonad
     
  • 2.4, Fracta1L (ok), 11:11, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Тиринг и тормоза вроде не добавляли
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 11:16, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Это как раз одним из первых добавили и встроили прямо в протокол, если в иксах оно обходилось то тут нет.
     
     
  • 4.8, Fracta1L (ok), 11:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Люблю читать умалишённых (то есть, почти всех комментаторов на Опеннете)
     
     
  • 5.9, Аноним (7), 11:54, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вас мне читать с Айпони тоже очень весело.)
     
  • 5.17, КО (?), 12:50, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Когда кончаются аргументы
     
  • 5.41, Аноним (41), 17:18, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот так-то ты сам себя и вычислил. Ты и есть тот самый умалишённый комментатор.
     
  • 3.25, Урри (ok), 15:07, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сижу через Compiz, где мне посмотреть тиринг и тормоза?
     
     
  • 4.44, Xo (?), 17:24, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На иксах всегда был тиринг и тормоза с графикой, особенно при перемещении окон. В браузерах рассинхрон видео и звука и т.д. Вяленый эти проблемы исправил!
     
     
  • 5.46, Xo (?), 17:25, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    причем без всяких костылей вроде tear_free
     
  • 5.51, Аноним (5), 17:51, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Первое, что я увидел, запустив различные приложения (на разных тулкитах) в вейланде -- это тиринг и тормоза. Таких диких тормозов у меня не было даже с tear free. Нормально работали только приложения в xwayland (чтобы запустить нативно на вейланде нужно указывать переменные окружения). Вернулся в иксы, всё сразу быстро работает, нагрузка при таскании окон круговыми движениями не поднимается выше 1%, никаких задержек, никакого тиринга. С тех пор прошёл 1 год, ничего не изменилось.
     
     
  • 6.54, Аноним (54), 19:00, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты гонишь.
     
     
  • 7.55, Аноним (5), 19:18, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про 1%? Конкретно на нвидии нужно указать переменную окружения, иначе на новом UseNvKmsCompositionPipeline загрузка очень высокая. Но это касается только оконного менеджера, на приложениях не замечал. На интеле на иксах тоже есть различные варианты в зависимости от драйвера.
     

  • 1.2, flexagoon (ok), 10:30, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –8 +/
    > мозаичным оконным менеджером
    > хранитель экрана
    > базовые примитивы

    Статья случайно не через Гугл переводчик писалась?

     
     
  • 2.11, ИмяХ (?), 12:01, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Многие люди настолько привыкли к гугл-переводчику, что даже в обычной речи используют такие словосочетания.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 14:52, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вообще очень много калек с английского.

    Чего стоит одно только совершенно бесполезное и стилистически неверное словосочетание "на постоянной основе" - вместо "постоянно".

     
     
  • 4.39, Анонимими (?), 17:15, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Калеки с английского... Хм...
     

  • 1.6, Аноним (-), 11:40, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    Надо на Rust переписать.
     
     
  • 2.10, fske (?), 11:55, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ну раз надо, так начинай.
     
  • 2.12, боня (?), 12:34, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    щас он сам с собой дискуссию заведёт, в которой все собеседники будут ненавидеть раст. Я угадал?
     
     
  • 3.27, Dimcha (ok), 15:13, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Народ, а за что так Rust ненавидят? Вроде концепция языка интересная. Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм. За что язык критикуют, какие недостатки есть?
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 15:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.

    И какие из этого можно сделать выводы?

     
     
  • 5.31, Dimcha (ok), 16:00, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.
    > И какие из этого можно сделать выводы?

    По поводу языка? Никакие. Утилиты хорошие на мой взгляд. А какие еще можно выводы сделать?

     
     
  • 6.42, Аноним (41), 17:20, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя не получается.
     
     
  • 7.47, Dimcha (ok), 17:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе
    > скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя
    > не получается.

    Куда мне до вас, суперспособных.

     
  • 7.50, Аноним (50), 17:47, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.
    > Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе
    > скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя не получается.

    И то ли дело анонимная оналитека вида "ветер дует, потому что деревья качаются" и "потому что потому! Ты дурак! Вот!"


     
  • 5.49, Аноним (50), 17:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.
    > И какие из этого можно сделать выводы?

    Ты надеялся услашать что-то типа
    "Раст рулит, сишка сасет - очевидно же!"
    дабы смело и яро стать на защиту традиционных ценностей от потерявших берега расто-меньшинств? Ну вот, можешь приступать.
    В следующий раз не жди, просто придумай и напиши "ответку" от "хрустобоев"  - и время сэкономишь и крсиво оспорить будет проще.
    Да не тушуйся ты - из ваших так почти все делают.


     
  • 4.53, Аноним (53), 18:29, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    1 У него отвратный синтаксис, что для 2021 года мягко говоря диагноз 2 Его ну ... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.40, Dzen Python (ok), 17:15, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем?
    Переписывать надо на самом универсальном ЯП - JS.
    Свэй на электроне...
     

  • 1.13, Аноним (13), 12:40, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что с дядюшкой Столманом?
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 12:49, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Боремся за него, и днём и ночью. Проприетарщики втесавшиеся в ряды СПО не должны победить!
     
     
  • 3.19, Аноним (13), 13:31, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Да там одни гомосеки и трансы. В проприетарщине такого нет. Свобода, ёпт.
     
     
  • 4.32, Lex (??), 16:02, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > там одни гомосеки и трансы. В проприетарщине такого нет

    Ты прост не видел их исходники :)

     
  • 4.36, paulus (ok), 16:41, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В гугле и микрософте лгбт больше всего по сравнению с другими... Газетки читай! :)
     
  • 4.21, боретесь (?), 13:59, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жаркая борьба в стиле Дзюбы - опопеннет-стайл.
     
  • 4.26, Урри (ok), 15:13, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Благодаря этим "на диване, под одеялом", не поленившимся подписаться настоящими именами под письмом в защиту Столлмана, его не выперли вторично. Даже больше того - у ИБМа настолько подгорело, что они назло коммьюнити отморозили себе федору.
     
  • 2.28, th3m3 (ok), 15:20, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В открытом голосовании - противники сливают.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:44, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какие еще элементы доступны IME? Все поля и так работают. Ну кроме dmenu-wl_run. Там только системные раскладки видно.

    Waybar это отдельная дополнительная панель неориигинальная. Используется в системах без системд.

    Реализация корзины стала лучше без системд, а то везде вопят мол системд победило. Ан нет. После воплей против Столлмана создатели Sway показали средний палец не только нвидии, но теперь и редхату. Сложно доминировать когда есть возможность послать системд/елогинд куда подальше.

     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:05, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оторвали от waymonad панелку если че...
     
  • 2.23, боретесь (?), 14:02, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Waybar это отдельная дополнительная панель неориигинальная. Используется в системах без системд.

    Шиза косит наши ряды. Какая в жоупень разница системде здесь? Используй хоть 10 панелей вместе.

     
     
  • 3.34, Аноним (15), 16:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Научись задавать вопросы, а то сам шизой попрости можешь. Какой-нибудь трей недоступен без шизоситемды в обычной панели. Именно поэтому ставят Waybar. Кроме того там просто правятся скрипты и лишнее говно убирается из показа. Кроме того нерационально и глупо использовать много панелей.
     

  • 1.22, user (??), 14:02, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пользователи нескольких мониторов вынуждены грызть тайлы.
     
     
  • 2.30, Аноним (29), 15:41, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему вынуждены?
     
     
  • 3.56, user (??), 19:51, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чем заменить? Остальные растягивают рабочие столы на все мониторы и не умеют переключать независимо.
     
  • 2.33, Dimcha (ok), 16:09, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Пользователи нескольких мониторов вынуждены грызть тайлы.

    Кстати, это одно из моих любимых занятий - грызть тайлы. Раз в полгода пытаюсь пересесть на что-то без тайлов, но хватает дня на два-три. Уж очень привык к тайлам вообще и к Sway в частности.

     
     
  • 3.35, Аноним (15), 16:39, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там вроде есть скрипты делаящие экран как в тайлах на КДЕхе.
     
     
  • 4.37, Dimcha (ok), 16:49, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Там вроде есть скрипты делаящие экран как в тайлах на КДЕхе.

    Пробовал. Работает, но как-то не так. В том смысле, что я часто ожидаю другое поведение от этих скриптов в тех или иных ситуациях. Возможно мне надо просто глубже покопаться в следующую попытку. Есть еще для Gnome расширение. Pop shell кажется (из Pop!_OS). Тоже не зашло мне.

     
     
  • 5.45, Аноним (15), 17:25, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вообще-то все тайлы тоже по-своему ведут себя. Мне конечно ближе логика i3/sway, но наделали всякого много. Может можно найти другой скрипт чтобы имитировать поведение нужного ВМа.
     

  • 1.38, amd_amd (ok), 17:02, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    почему не может так?

    exec --no-startup-id feh --no-fehbg --bg-fill https://picsum.photos/1920/1080

    делаю в терминале так

    feh --no-fehbg --bg-fill https://picsum.photos/1920/1080

    ошибок нет, но не работает...

     
     
  • 2.43, Аноним (15), 17:23, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому чnо делается это указанием в конфиге:

    output * bg #000000 solid_color

    или

    output "*" bg  /home/user/Изображения/жопа.jpg

     

  • 1.52, Аноним (52), 18:22, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализация корзины

    Оу!

     

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