Выпуск пользовательского окружения Sway 1.6, использующего Wayland

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|1.1, ИмяХ (?), 10:26, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Список изменений: добавлено ещё чуточку того, что в иксах уже существует десятки лет.
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|3.5, Аноним (5), 11:16, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Это как раз одним из первых добавили и встроили прямо в протокол, если в иксах оно обходилось то тут нет.
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|4.8, Fracta1L (ok), 11:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Люблю читать умалишённых (то есть, почти всех комментаторов на Опеннете)
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|5.41, Аноним (41), 17:18, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот так-то ты сам себя и вычислил. Ты и есть тот самый умалишённый комментатор.
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|3.25, Урри (ok), 15:07, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сижу через Compiz, где мне посмотреть тиринг и тормоза?
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|4.44, Xo (?), 17:24, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На иксах всегда был тиринг и тормоза с графикой, особенно при перемещении окон. В браузерах рассинхрон видео и звука и т.д. Вяленый эти проблемы исправил!
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|5.51, Аноним (5), 17:51, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Лол. Первое, что я увидел, запустив различные приложения (на разных тулкитах) в вейланде -- это тиринг и тормоза. Таких диких тормозов у меня не было даже с tear free. Нормально работали только приложения в xwayland (чтобы запустить нативно на вейланде нужно указывать переменные окружения). Вернулся в иксы, всё сразу быстро работает, нагрузка при таскании окон круговыми движениями не поднимается выше 1%, никаких задержек, никакого тиринга. С тех пор прошёл 1 год, ничего не изменилось.
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|7.55, Аноним (5), 19:18, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про 1%? Конкретно на нвидии нужно указать переменную окружения, иначе на новом UseNvKmsCompositionPipeline загрузка очень высокая. Но это касается только оконного менеджера, на приложениях не замечал. На интеле на иксах тоже есть различные варианты в зависимости от драйвера.
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|1.2, flexagoon (ok), 10:30, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–8 +/–
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> мозаичным оконным менеджером
> хранитель экрана
> базовые примитивы
Статья случайно не через Гугл переводчик писалась?
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|2.11, ИмяХ (?), 12:01, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Многие люди настолько привыкли к гугл-переводчику, что даже в обычной речи используют такие словосочетания.
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|3.24, Аноним (24), 14:52, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Вообще очень много калек с английского.
Чего стоит одно только совершенно бесполезное и стилистически неверное словосочетание "на постоянной основе" - вместо "постоянно".
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|2.12, боня (?), 12:34, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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щас он сам с собой дискуссию заведёт, в которой все собеседники будут ненавидеть раст. Я угадал?
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|3.27, Dimcha (ok), 15:13, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Народ, а за что так Rust ненавидят? Вроде концепция языка интересная. Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм. За что язык критикуют, какие недостатки есть?
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|4.29, Аноним (29), 15:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.
И какие из этого можно сделать выводы?
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|5.31, Dimcha (ok), 16:00, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.
> И какие из этого можно сделать выводы?
По поводу языка? Никакие. Утилиты хорошие на мой взгляд. А какие еще можно выводы сделать?
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|6.42, Аноним (41), 17:20, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя не получается.
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|7.47, Dimcha (ok), 17:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе
> скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя
> не получается.
Куда мне до вас, суперспособных.
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|7.50, Аноним (50), 17:47, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.
> Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе
> скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя не получается.
И то ли дело анонимная оналитека вида "ветер дует, потому что деревья качаются" и "потому что потому! Ты дурак! Вот!"
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|5.49, Аноним (50), 17:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.
> И какие из этого можно сделать выводы?
Ты надеялся услашать что-то типа
"Раст рулит, сишка сасет - очевидно же!"
дабы смело и яро стать на защиту традиционных ценностей от потерявших берега расто-меньшинств? Ну вот, можешь приступать.
В следующий раз не жди, просто придумай и напиши "ответку" от "хрустобоев" - и время сэкономишь и крсиво оспорить будет проще.
Да не тушуйся ты - из ваших так почти все делают.
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|4.53, Аноним (53), 18:29, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
1 У него отвратный синтаксис, что для 2021 года мягко говоря диагноз 2 Его ну ... большой текст свёрнут, показать
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|2.16, Аноним (16), 12:49, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Боремся за него, и днём и ночью. Проприетарщики втесавшиеся в ряды СПО не должны победить!
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|3.19, Аноним (13), 13:31, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Да там одни гомосеки и трансы. В проприетарщине такого нет. Свобода, ёпт.
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|4.32, Lex (??), 16:02, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> там одни гомосеки и трансы. В проприетарщине такого нет
Ты прост не видел их исходники :)
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|4.36, paulus (ok), 16:41, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В гугле и микрософте лгбт больше всего по сравнению с другими... Газетки читай! :)
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|4.26, Урри (ok), 15:13, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Благодаря этим "на диване, под одеялом", не поленившимся подписаться настоящими именами под письмом в защиту Столлмана, его не выперли вторично. Даже больше того - у ИБМа настолько подгорело, что они назло коммьюнити отморозили себе федору.
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|1.15, Аноним (15), 12:44, 11/04/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Какие еще элементы доступны IME? Все поля и так работают. Ну кроме dmenu-wl_run. Там только системные раскладки видно.
Waybar это отдельная дополнительная панель неориигинальная. Используется в системах без системд.
Реализация корзины стала лучше без системд, а то везде вопят мол системд победило. Ан нет. После воплей против Столлмана создатели Sway показали средний палец не только нвидии, но теперь и редхату. Сложно доминировать когда есть возможность послать системд/елогинд куда подальше.
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|2.23, боретесь (?), 14:02, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Waybar это отдельная дополнительная панель неориигинальная. Используется в системах без системд.
Шиза косит наши ряды. Какая в жоупень разница системде здесь? Используй хоть 10 панелей вместе.
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|3.34, Аноним (15), 16:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Научись задавать вопросы, а то сам шизой попрости можешь. Какой-нибудь трей недоступен без шизоситемды в обычной панели. Именно поэтому ставят Waybar. Кроме того там просто правятся скрипты и лишнее говно убирается из показа. Кроме того нерационально и глупо использовать много панелей.
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|3.56, user (??), 19:51, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А чем заменить? Остальные растягивают рабочие столы на все мониторы и не умеют переключать независимо.
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|2.33, Dimcha (ok), 16:09, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Пользователи нескольких мониторов вынуждены грызть тайлы.
Кстати, это одно из моих любимых занятий - грызть тайлы. Раз в полгода пытаюсь пересесть на что-то без тайлов, но хватает дня на два-три. Уж очень привык к тайлам вообще и к Sway в частности.
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|4.37, Dimcha (ok), 16:49, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Там вроде есть скрипты делаящие экран как в тайлах на КДЕхе.
Пробовал. Работает, но как-то не так. В том смысле, что я часто ожидаю другое поведение от этих скриптов в тех или иных ситуациях. Возможно мне надо просто глубже покопаться в следующую попытку. Есть еще для Gnome расширение. Pop shell кажется (из Pop!_OS). Тоже не зашло мне.
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|5.45, Аноним (15), 17:25, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну вообще-то все тайлы тоже по-своему ведут себя. Мне конечно ближе логика i3/sway, но наделали всякого много. Может можно найти другой скрипт чтобы имитировать поведение нужного ВМа.
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|2.43, Аноним (15), 17:23, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому чnо делается это указанием в конфиге:
output * bg #000000 solid_color
или
output "*" bg /home/user/Изображения/жопа.jpg
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