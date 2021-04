Выпуск пользовательского окружения Sway 1.6, использующего Wayland

2.3 , Леголас ( ok ), 10:34, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – для X11 внезапно есть i3

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:41, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Внезапно xmonad

2.4 , Fracta1L ( ok ), 11:11, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +12 + / – Тиринг и тормоза вроде не добавляли

3.5 , Аноним ( 5 ), 11:16, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Это как раз одним из первых добавили и встроили прямо в протокол, если в иксах оно обходилось то тут нет.

4.8 , Fracta1L ( ok ), 11:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +6 + / – Люблю читать умалишённых (то есть, почти всех комментаторов на Опеннете)

5.9 , Аноним ( 7 ), 11:54, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Вас мне читать с Айпони тоже очень весело.)

5.17 , КО ( ? ), 12:50, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Когда кончаются аргументы

5.41 , Аноним ( 41 ), 17:18, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот так-то ты сам себя и вычислил. Ты и есть тот самый умалишённый комментатор.

3.25 , Урри ( ok ), 15:07, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сижу через Compiz, где мне посмотреть тиринг и тормоза?

4.44 , Xo ( ? ), 17:24, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На иксах всегда был тиринг и тормоза с графикой, особенно при перемещении окон. В браузерах рассинхрон видео и звука и т.д. Вяленый эти проблемы исправил!

5.46 , Xo ( ? ), 17:25, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – причем без всяких костылей вроде tear_free

5.51 , Аноним ( 5 ), 17:51, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лол. Первое, что я увидел, запустив различные приложения (на разных тулкитах) в вейланде -- это тиринг и тормоза. Таких диких тормозов у меня не было даже с tear free. Нормально работали только приложения в xwayland (чтобы запустить нативно на вейланде нужно указывать переменные окружения). Вернулся в иксы, всё сразу быстро работает, нагрузка при таскании окон круговыми движениями не поднимается выше 1%, никаких задержек, никакого тиринга. С тех пор прошёл 1 год, ничего не изменилось.

6.54 , Аноним ( 54 ), 19:00, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да ты гонишь.

7.55 , Аноним ( 5 ), 19:18, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про 1%? Конкретно на нвидии нужно указать переменную окружения, иначе на новом UseNvKmsCompositionPipeline загрузка очень высокая. Но это касается только оконного менеджера, на приложениях не замечал. На интеле на иксах тоже есть различные варианты в зависимости от драйвера.