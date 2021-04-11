Выпуск пользовательского окружения Sway 1.6, использующего Wayland

2.10 , fske ( ? ), 11:55, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Ну раз надо, так начинай.

2.12 , боня ( ? ), 12:34, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – щас он сам с собой дискуссию заведёт, в которой все собеседники будут ненавидеть раст. Я угадал?

3.27 , Dimcha ( ok ), 15:13, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Народ, а за что так Rust ненавидят? Вроде концепция языка интересная. Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм. За что язык критикуют, какие недостатки есть?

4.29 , Аноним ( 29 ), 15:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм. И какие из этого можно сделать выводы?

5.31 , Dimcha ( ok ), 16:00, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >>Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.

> И какие из этого можно сделать выводы? По поводу языка? Никакие. Утилиты хорошие на мой взгляд. А какие еще можно выводы сделать?

6.42 , Аноним ( 41 ), 17:20, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя не получается.

7.47 , Dimcha ( ok ), 17:38, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе

> скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя

> не получается. Куда мне до вас, суперспособных.

7.50 , Аноним ( 50 ), 17:47, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.

> Делать выводы и думать не твой суперспособность. Жди пока большой брат тебе

> скажет как правильно. Не пытайся предпринимать попыток думать самостоятельно. У тебя не получается. И то ли дело анонимная оналитека вида "ветер дует, потому что деревья качаются" и "потому что потому! Ты дурак! Вот!"

5.49 , Аноним ( 50 ), 17:44, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Я использую несколько утилит на Rust типа exa, fd, rg, вроде все норм.

> И какие из этого можно сделать выводы? Ты надеялся услашать что-то типа

"Раст рулит, сишка сасет - очевидно же!"

дабы смело и яро стать на защиту традиционных ценностей от потерявших берега расто-меньшинств? Ну вот, можешь приступать.

В следующий раз не жди, просто придумай и напиши "ответку" от "хрустобоев" - и время сэкономишь и крсиво оспорить будет проще.

Да не тушуйся ты - из ваших так почти все делают.

4.53 , Аноним ( 53 ), 18:29, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – большой текст свёрнут, показать 1 У него отвратный синтаксис, что для 2021 года мягко говоря диагноз 2 Его ну ... 2.40 , Dzen Python ( ok ), 17:15, 11/04/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем?

Переписывать надо на самом универсальном ЯП - JS.

Свэй на электроне...

