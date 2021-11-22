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Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7

22.11.2021 16:38

После более чем года разработки состоялся релиз обновленного дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7 версии, использующего наработки проекта Mer, но базирующийся на базе проекта ManjaroArm. Размер системного образа для Pine Phone - 740 МБ. Все приложения и сервисы открыты под лицензиями GPL и BSD и доступны на GitРub.

NemoMobile изначально планировался как открытая замена проекту Harmattan от компании Nokia и разрабатывался в сотрудничестве сообщества и компании Jolla. Однако, со временем компания Jolla сосредоточилась на частично закрытой SailfishOS не уделяя должного внимание открытой части проекта Mer - NemoMobile. Последний релиз NemoMobile состоялся в апреле 2013 года

В 2019 году командой энтузиастов начат перенос компонентов NemoMobile с базы Mer на базу Manjaro. Также возникли проекты по переносу NemoMobile на другие операционные системы как Fedora и OpenEmbedend. Основной причиной перехода с базы Mer стали устаревшие компоненты. В частности в Mer до сих пор используется Qt версии 5.6 в связи с лицензионными ограничениями.

На данный момент осуществлён переход компонентов NemoMobile на Qt 5.15 и другие современные версии пакетов. Добавлены недостающие приложения, такие как контакты, почта, браузер, настройки, погода, пакетный менеджер, агент polkit и плагин аутентификации.

Из главных проблем сейчас остаются нерешёнными отправка СМС (приём работает) и голосовые звонки. На данный момент доступны образы для PinePhone и PineTab, так же в разработке образы для Google Pixel 3a и Volla Phone.





  1. Главная ссылка к новости (https://nemomobile.net/...)
  2. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.08
  4. OpenNews: В PinePhone решено поставлять по умолчанию Manjaro c KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: Nokia представила план развития следующего поколения устройств на платформе Maemo
  6. OpenNews: Последнее обновление прошивки к N9. Команда разработчиков MeeGo/Maemo уволена из Nokia
Автор новости: neochapay
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56207-nemomobile
Ключевые слова: nemomobile, mobile
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Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:21, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    От всех этих дурацких открытых мобильных ОС не будет абсолютно никакого толку, пока они не начнут поддерживать хоть какие то телефоны. Вот я бы с радостью поставил хоть что нибудь старенькое на Lumia 520, просто чтобы заменить мертвую Win8.1, но никто не поддерживает ничего, кроме Pine и эмулей.
     
     
  • 2.4, E71 (?), 17:34, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    эх, помянем Nokia
     
  • 2.6, Аноним (6), 17:47, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    К сожалению, есть такой момент как закрытые драйвера/прошивки. Вам скажут огромное спасибо, если вами будет найдена возможность создавать драйвер 1 раз под целый кластер устройств (пусть и кластер маленький). У Pine же прошивка открытая, открыта структура и API работы, соответственно и создать драйвер под любую ОСь для Pine - проще.
     
     
  • 3.9, neochapay (ok), 17:54, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    hallium несколько решает эту проблему...
     
     
  • 4.13, Аноним (6), 17:59, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    О, интересно, надо будет почитать, благодарю!
     
  • 2.14, keydon (ok), 18:13, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Поправка: пока они не будут поддерживать ваш конкретно телефон.

    Очевидно есть как минимум pinephone что уже более чем достаточно. Есть дистры на pixel и oneplus.
    А искать lumia 520 и портировать систему для мимокрокодила, лично я бы не стал. Во-первых профита никакого, мимокрокодил не оценит и будет плеваться что не работает ММС например.
    Во-вторых так можно прийти к целому складу устройств (тем более старых) чтобы только проверять запускается ли система (не говоря уже о времени и денег, которое на это понадобится).
    В-третьих таким образом происходит поддержка проприетарщины ("ну прокатило же с люмией, возьму ещё что-нибудь проприетарное, у них цена меньше и камера новая, не я ж её реверсить буду").
    Считаю концентрация на открытых устройствах (в большей степени) и (как промежуточный этап) на популярной у энтузиастов проприетарщине (в меньшей степени) это единственный правильный вариант.

     
  • 2.19, Аноним (19), 18:49, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я до сих пор не понимаю. почему нет линукс смартфонов кроме Андроид. PinePhone и Librem 5 в расчет не берем.
     

  • 1.2, Аноним (2), 17:21, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Из главных проблем сейчас остаются нерешенными отправка смс(приём работает) и голосовые звонки

    Андроедокапец!

     
     
  • 2.7, Аноним (6), 17:50, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря иронизируешь, это довольно старая проблема, использовать модуль сотовой связи, прошивка закрытая, фактически внутри модуля своя ОСь, работать с ней совсем не легко.
     
     
  • 3.8, neochapay (ok), 17:52, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В пайнфоне на модеме работает ещё одна копия линукса...то ещё веселье...
     
     
  • 4.11, Аноним (6), 17:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное лучше вот эта версия понятного линукс, которая, как я понимаю из фразы - сделана убого, чем закрытое нечто, на которое даже доки днём с огнём не сыщешь

    Прав ли я?

     
     
  • 5.12, neochapay (ok), 17:57, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну люди работают, чтобы сделать полностью открытую прошивку...но...надо понимать, что в чипах всё на много груснее, чем в драйверах...
     
     
  • 6.17, anonn (?), 18:44, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про СОРМ не забывайте, ваш pinephone даже близко к россии не пустят
     

  • 1.5, Аноним (5), 17:35, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Молодцы. Удачи проекту, от себя будет донат. Хорошенее начинание, успехов проекту.

    Все это шило в виде ифонов и андроидов напичнаных телеметрией надо выбросить.

     
     
  • 2.10, neochapay (ok), 17:55, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо за поддержку
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:27, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > остаются нерешёнными отправка СМС

    а manjaro-arm или archlinux-arm работает? я чёт не пробовал

     
  • 1.16, Аноним (15), 18:31, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    гуи глючат даже сильнее, чем в gnome или kde
     
  • 1.18, Аноним (19), 18:46, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В 2019 году командой энтузиастов начат перенос компонентов NemoMobile с базы Mer на базу Manjaro.

    Когда я читаю такие вещи, у меня в голове не хватает абстракции, чтобы понять что там такого сущностного в NemoMobile что её можно переносить с одного на другое.

    Ну и кстати почему люди на полном серьезе используют столь ненадежную вещь как Мандажа?

     

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