Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7

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|1.1, Аноним (1), 17:21, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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От всех этих дурацких открытых мобильных ОС не будет абсолютно никакого толку, пока они не начнут поддерживать хоть какие то телефоны. Вот я бы с радостью поставил хоть что нибудь старенькое на Lumia 520, просто чтобы заменить мертвую Win8.1, но никто не поддерживает ничего, кроме Pine и эмулей.
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|2.6, Аноним (6), 17:47, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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К сожалению, есть такой момент как закрытые драйвера/прошивки. Вам скажут огромное спасибо, если вами будет найдена возможность создавать драйвер 1 раз под целый кластер устройств (пусть и кластер маленький). У Pine же прошивка открытая, открыта структура и API работы, соответственно и создать драйвер под любую ОСь для Pine - проще.
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|2.14, keydon (ok), 18:13, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Поправка: пока они не будут поддерживать ваш конкретно телефон.
Очевидно есть как минимум pinephone что уже более чем достаточно. Есть дистры на pixel и oneplus.
А искать lumia 520 и портировать систему для мимокрокодила, лично я бы не стал. Во-первых профита никакого, мимокрокодил не оценит и будет плеваться что не работает ММС например.
Во-вторых так можно прийти к целому складу устройств (тем более старых) чтобы только проверять запускается ли система (не говоря уже о времени и денег, которое на это понадобится).
В-третьих таким образом происходит поддержка проприетарщины ("ну прокатило же с люмией, возьму ещё что-нибудь проприетарное, у них цена меньше и камера новая, не я ж её реверсить буду").
Считаю концентрация на открытых устройствах (в большей степени) и (как промежуточный этап) на популярной у энтузиастов проприетарщине (в меньшей степени) это единственный правильный вариант.
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|2.19, Аноним (19), 18:49, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я до сих пор не понимаю. почему нет линукс смартфонов кроме Андроид. PinePhone и Librem 5 в расчет не берем.
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|1.2, Аноним (2), 17:21, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>Из главных проблем сейчас остаются нерешенными отправка смс(приём работает) и голосовые звонки
Андроедокапец!
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|2.7, Аноним (6), 17:50, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зря иронизируешь, это довольно старая проблема, использовать модуль сотовой связи, прошивка закрытая, фактически внутри модуля своя ОСь, работать с ней совсем не легко.
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|3.8, neochapay (ok), 17:52, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В пайнфоне на модеме работает ещё одна копия линукса...то ещё веселье...
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|4.11, Аноним (6), 17:56, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверное лучше вот эта версия понятного линукс, которая, как я понимаю из фразы - сделана убого, чем закрытое нечто, на которое даже доки днём с огнём не сыщешь
Прав ли я?
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|5.12, neochapay (ok), 17:57, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну люди работают, чтобы сделать полностью открытую прошивку...но...надо понимать, что в чипах всё на много груснее, чем в драйверах...
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|6.17, anonn (?), 18:44, 22/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про СОРМ не забывайте, ваш pinephone даже близко к россии не пустят
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|1.5, Аноним (5), 17:35, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Молодцы. Удачи проекту, от себя будет донат. Хорошенее начинание, успехов проекту.
Все это шило в виде ифонов и андроидов напичнаных телеметрией надо выбросить.
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|1.15, Аноним (15), 18:27, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> остаются нерешёнными отправка СМС
а manjaro-arm или archlinux-arm работает? я чёт не пробовал
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|1.18, Аноним (19), 18:46, 22/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В 2019 году командой энтузиастов начат перенос компонентов NemoMobile с базы Mer на базу Manjaro.
Когда я читаю такие вещи, у меня в голове не хватает абстракции, чтобы понять что там такого сущностного в NemoMobile что её можно переносить с одного на другое.
Ну и кстати почему люди на полном серьезе используют столь ненадежную вещь как Мандажа?
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