Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7

После более чем года разработки состоялся релиз обновленного дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7 версии, использующего наработки проекта Mer, но базирующийся на базе проекта ManjaroArm. Размер системного образа для Pine Phone - 740 МБ. Все приложения и сервисы открыты под лицензиями GPL и BSD и доступны на GitРub.

NemoMobile изначально планировался как открытая замена проекту Harmattan от компании Nokia и разрабатывался в сотрудничестве сообщества и компании Jolla. Однако, со временем компания Jolla сосредоточилась на частично закрытой SailfishOS не уделяя должного внимание открытой части проекта Mer - NemoMobile. Последний релиз NemoMobile состоялся в апреле 2013 года

В 2019 году командой энтузиастов начат перенос компонентов NemoMobile с базы Mer на базу Manjaro. Также возникли проекты по переносу NemoMobile на другие операционные системы как Fedora и OpenEmbedend. Основной причиной перехода с базы Mer стали устаревшие компоненты. В частности в Mer до сих пор используется Qt версии 5.6 в связи с лицензионными ограничениями.

На данный момент осуществлён переход компонентов NemoMobile на Qt 5.15 и другие современные версии пакетов. Добавлены недостающие приложения, такие как контакты, почта, браузер, настройки, погода, пакетный менеджер, агент polkit и плагин аутентификации.

Из главных проблем сейчас остаются нерешёнными отправка СМС (приём работает) и голосовые звонки. На данный момент доступны образы для PinePhone и PineTab, так же в разработке образы для Google Pixel 3a и Volla Phone.









