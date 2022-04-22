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Выпуск KDE Gear 22.04, набора приложений от проекта KDE

22.04.2022 20:36

Представлено апрельское сводное обновление приложений (22.04), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 232 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • В файловом менеджере Dolphin расширен диапазон типов файлов для которых доступен предпросмотр эскизов, а также обеспечен вывод дополнительной информации о каждом элементе файловой системы. Например, добавлен показ миниатюр для файлов ePub, а при предпросмотре изображений обеспечен вывод информации о разрешении. Файлы, загруженные или скопированные неполностью, теперь снабжаются расширением ".part". Улучшено взаимодействие с устройствами, такими как камеры, по протоколу MTP.
  • Для эмулятора терминала Konsole предложен плагин Quick Commands ( Plugins > Show Quick Commands), позволяющий создавать и быстро запускать небольшие скрипты, автоматизирующие часто выполняемые дейсвтия. В плагине SSH предоставлена возможность назначения разных визуальных профилей, дающих возможность привязать к каждой учётной записи SSH свои цвета для фона и текста. Добавлена возможность отображения картинок прямо в терминале с использованием сиксельной графики (sixel, компоновка изображения из 6-пиксельных блоков). При клике на каталогах правой кнопкой мыши предоставлена поддержка открытия этого каталога в любом выбранном приложении, а не только в файловом менеджере. Примерно в два раза повышена производительность прокрутки и улучшена прокрутка касанием к тачпаду или сенсорному экрану.
  • Расширен спектр ключевых фраз по которым можно найти Dolphin и Konsole при поиске приложений, например, для вызова файлового менеджера можно использовать поиск по ключам "Explorer", "Finder", "files", "file manager" и "network share", а для терминала - "cmd" и "command prompt".
  • В видеоредакторе Kdenlive добавлена поддержка устройств Apple с чипом M1. Полностью переделан диалог рендеринга, в котором упрощён доступ к имеющимся опциям отрисовки и добавлены новые возможности, такие как поддержка создания настроенных под свои предпочтения профилей и функция рендеринга отдельных зон. Добавлена начальная поддержка 10-битовой глубины цвета.
  • В текстовом редакторе Kate ускорен запуск, упрощена навигация по каталогам проектов и улучшен поиск файлов. Обеспечено более наглядное разделение работы с файлами с одинаковыми именами, но размещёнными в разных каталогах. Улучшена работа в окружениях на базе протокола Wayland. Переработан состав меню. Улучшено выравнивание редактируемого кода.
  • В просмотрщик документов Okular добавлен экран начального запуска, показываемый при открытии программы без указания документа. Добавлено предупреждение, показываемое при переходе к подписыванию документа без наличия корректного сертификата.
  • Предложена новая универсальная реализация календаря-планировщика, работающая как на настольных системах, так и на мобильных устройствах под управлением Plasma Mobile.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa улучшена поддержка сенсорных экранов и предоставлена возможность перемещения музыки и списков воспроизведения из файлового менеджера в режиме drag&drop.
  • В программе для сканирования документов Skanpage появилась возможность передачи отсканированных файлов, включая многостраничные PDF, в другие приложения, например, в программы для отправки сообщений, передачи данных по Bluetooth или работы с облачными хранилищами.
  • В программе для создания скриншотов Spectacle улучшены инструменты добавления аннотаций к изображениям и обеспечено сохранение настроек аннотирования.
  • В программе просмотра изображений предложена функция предпросмотра перед выводом на печать и предоставлен интерфейс для установки дополнений для импорта снимков с камер.
  • Улучшен ассистент в путешествиях KDE Itinerary, помогающий добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге (расписания движения транспорта, расположение вокзалов и остановок, информация о гостиницах, прогноз погоды, проходящие мероприятия). Добавлена поддержка новых ЖД-компаний и авиакомпаний. Повышена детализация сведений о погоде. Улучшен интерфейс для сканирования штрих-кодов, которым теперь можно сканировать билеты.
  • В видеопроигрыватель Haruna, представляющий собой надстройку над MPV, добавлена поддержка глобального меню, приостановки воспроизведения при сворачивании окна, открытия последнего просмотренного видео, перехода на начало видео и запоминания позиции для возвращения через какое-то время. В меню добавлена секция с недавно открытыми файлами.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 22.02
  3. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.24
  4. OpenNews: В KDE планируют в 2022 году достичь паритета сеансов Wayland и X11
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.12, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.11, продолжающего развитие KDE 3.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/57069-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (1) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:55, 22/04/2022 [ответить]  
    		• –1 +/
    Единственный годный набор десктопного софт во всем линуксе.
     
     
  • 2, Аноним (2), 21:20, 22/04/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Единственный годный набор десктопного софт во всем линуксе.

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