Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.11, продолжающего развитие KDE 3.5

2.5 , Аноним ( - ), 17:30, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – > Можно что-нибудь сделать, чтобы dolphin не провисал в

> кедах? Он десятком процессов без окон остаётся висеть

> фоном и приходится вручную прибивать. Конечно можно. Напишите автору тринити, оформьте как положено с тех. данными.

Если есть проблемы и повторяемые проблемы, то обратят внимание. А то мало ли, может

это только у вас по каким-либо дистро-специфичным причинам. Или может вы что-то не так

делаете? Просто был у меня один знакомый (FreeBSDун), он вечно жаловался что

что-то не так в линуксах, что это не так, что то не работает, это не так работает,

дрова он может поставить, иксы запустить, ещё что-то не так у него, инсталлятор

у него висит, разделы он может создать. Вечно у него какие-то проблемы. То на флэшку

он не может поставить, то с LVM у него проблемы. Каждый раз когда я ему покызал, что всё

просто и прозрачно - оказывалось, что у любителя FreeBSD руки просто из одного

места. Поэтому лично я мало кому доверяю в интернете. Никогда не знаешь - там

реальная поломка или вместо рук деревянные рубанки. Исходя из моего опыта - чаще

всего именно второе. То бишь деревянные рубанки. Но автору тринити вы всё же напишите

- пусть посмотрит, скажет вам что да как.

3.8 , Аноним ( 8 ), 17:45, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >Поэтому лично я мало кому доверяю в интернете. Никогда не знаешь - там реальная поломка или вместо рук деревянные рубанки. Или это просто обиженный гномофил который набрасыват по привычке на Плазму а Тринити ни разу не запускал.

3.13 , Аноним ( 1 ), 17:49, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я практически уверен, что это баг в dolphin. Раньше не замечал такого. Ну вот я закрыл все окна, а в процессах всё равно 10 копий висит -- никаких окон нигде нет.

4.17 , Аноним ( 8 ), 17:53, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Ты не линуксоид, тебе уже на это прозрачно намекнули. Линуксоид вместе с багом написал бы версию СРС, название дистрибутива, версию ядра Линукс, фазу Луны, цвет носков и знак зодиака.

5.21 , Аноним ( 1 ), 17:56, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Мммм, ясн. А чё такое CPC и где узнать его версию?

6.25 , Аноним ( 8 ), 18:05, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – СРС это аббревиатура от среды рабочего стола, перевод на русский язык аббревиатуры desktop environment (DE).

https://ru.wikipedia.org/wiki/Среда_рабочего_стола

Как выше тебе написали, надо не здесь писать что Долфин падает а писать багрепорт разработчикам.

