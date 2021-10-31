Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.11, продолжающего развитие KDE 3.5

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|1.1, Аноним (1), 17:14, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Хорошая программа (нет). Можно что-нибудь сделать, чтобы dolphin не провисал в кедах? Он десятком процессов без окон остаётся висеть фоном и приходится вручную прибивать. Ну декодировщик на базе ffmpeg это довольно печально, это означает, что все проблемы ffmpeg будут, и ещё сильная зависимость от версий.
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|2.5, Аноним (-), 17:30, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+10 +/–
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> Можно что-нибудь сделать, чтобы dolphin не провисал в
> кедах? Он десятком процессов без окон остаётся висеть
> фоном и приходится вручную прибивать.
Конечно можно. Напишите автору тринити, оформьте как положено с тех. данными.
Если есть проблемы и повторяемые проблемы, то обратят внимание. А то мало ли, может
это только у вас по каким-либо дистро-специфичным причинам. Или может вы что-то не так
делаете? Просто был у меня один знакомый (FreeBSDун), он вечно жаловался что
что-то не так в линуксах, что это не так, что то не работает, это не так работает,
дрова он может поставить, иксы запустить, ещё что-то не так у него, инсталлятор
у него висит, разделы он может создать. Вечно у него какие-то проблемы. То на флэшку
он не может поставить, то с LVM у него проблемы. Каждый раз когда я ему покызал, что всё
просто и прозрачно - оказывалось, что у любителя FreeBSD руки просто из одного
места. Поэтому лично я мало кому доверяю в интернете. Никогда не знаешь - там
реальная поломка или вместо рук деревянные рубанки. Исходя из моего опыта - чаще
всего именно второе. То бишь деревянные рубанки. Но автору тринити вы всё же напишите
- пусть посмотрит, скажет вам что да как.
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|3.8, Аноним (8), 17:45, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>Поэтому лично я мало кому доверяю в интернете. Никогда не знаешь - там
реальная поломка или вместо рук деревянные рубанки.
Или это просто обиженный гномофил который набрасыват по привычке на Плазму а Тринити ни разу не запускал.
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|3.13, Аноним (1), 17:49, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я практически уверен, что это баг в dolphin. Раньше не замечал такого. Ну вот я закрыл все окна, а в процессах всё равно 10 копий висит -- никаких окон нигде нет.
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|4.17, Аноним (8), 17:53, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Ты не линуксоид, тебе уже на это прозрачно намекнули. Линуксоид вместе с багом написал бы версию СРС, название дистрибутива, версию ядра Линукс, фазу Луны, цвет носков и знак зодиака.
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|3.15, BrainFucker (ok), 17:52, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Отлично, когда выпустят KDE 6.0 и если там опять будет постоянно падать плазма, можно будет как вариант пересидеть годик на Trinity, а то в прошлые разы приходилось на XFCE отсиживаться.
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|4.23, Аноним (8), 17:59, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тринити доведенная почти до совершенства СРС. Её конечно можно развивать, но это больше касается софта. Лично я не понимаю, что ещё нового надо придумывать. Это все глупости, что надо постоянно что-то новое придумывать. GNOME 3 стал неудобнее по сравнению с GNOME 2, поэтому сделали форк MATE. KDE 5 Plasma неудобнее KDE 3.5, поэтому сделали форк TDE. Только дурачки твердят про дизайн и про ретроградов. Они на самом деле не работают за ПК им главное чтобы выглядело красивинько, эстетствующие личности, из этих они короче из меньшинств.
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|5.30, BrainFucker (ok), 18:26, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> KDE 5 Plasma неудобнее KDE 3.5,
Не согласен. Впрочем, там основное различие это в панелях и панель в KDE 4 и 5 лучше. А меню и в KDE4, и в KDE5 есть и классическое, чем я пользуюсь.
Гном 3 вот да, говно, да и 2 мне не нравился. Но вот фанатизма в отношении KDE 3.5 я понять не могу, синдром утёнка разве что. Ну да, было замечательное DE, но ни в 4, ни в 5 ничего особо кардинально не поменяли с тех пор, только дизайн панели чуть оптимизировали, но она по прежнему кастомизируется по всякому и даже больше чем можно было в 3.5.
Единственный недостаток, который можно обосновать это только возросшее потребление памяти, но и то потребляется меньше чем Гномом. Как ни странно, пятые кеды потребляют где-то на уровне XFCE.
Ну вот давайте с конретикой разберём что стало хуже в плане UX.
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|2.16, Аноним (1), 17:52, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Софт из 5 кед в достаточной мере самостоятельный и не зависит от де (в отличие от прошлых версий), но в нём нормальная интеграция только с плазмой и сддм.
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|3.19, Аноним (8), 17:54, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Trinity TDE произвели работы по отвязке кодовой базы от оригинала, по сути сделали свой фреймворк. Со времен третьих кед, их кеды переписывали с нуля.
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|4.22, Аноним (1), 17:58, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В оригинале не было ни плазмы ни сддм, не понятно, к чему ты это вообще.
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|3.18, Gedweb (ok), 17:53, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если дело только в дизайне, тогда можно было и без форков обойтись. Как там дела в нулевых?
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|4.24, Аноним (8), 18:03, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Среда рабочего стола это инструмент. Тринити удобнее Плазмы. МАТЭ удобнее Гном Шелл.
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|5.31, BrainFucker (ok), 18:32, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Тринити удобнее Плазмы.
с чего ты взял? А это точно не синдром утёнка? Давай конкретику, будет интересно сравнить. KDE 3.5 был конечно замечательным DE, но я не вижу какого-то кардинального ухода KDE 4 и 5 от тройки.
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|6.34, Аноним (8), 19:29, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я уже перечислял сто раз эти пункты в коментах предыдущих выпусков. Я не собираюсь тратить время.
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|7.35, BrainFucker (ok), 19:35, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дай хоть ссылку. Я сколько таких холиваров ни видел, конкретики никогда не встречал.
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|8.46, Аноним (8), 21:16, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ищешь по ключевым словам trinity и читаешь комментарии под новостями Мне правда... текст свёрнут, показать
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|1.11, Аноним (8), 17:48, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Моя любимая среда стола. Всем советую.
Информативная, без ненужных bells and whistles.
Ничего лишнего.
Смотришь на KDE Plasma и понимаешь, что деградация называемую развитием коснулась не только Gnome.
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|1.27, Аноним (27), 18:13, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Оболочка сама по себе хорошая, и я бы даже сидел на ней, если бы:
1. Умела бы в MTP через Konqueror
2. Konqueror умел нормально монтировать разделы через udev
Всё остальное - устраивает, и даже больше
Правда, в последний раз я пробовал её два релиза назад. С этим сейчас как дела у TDE?
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|2.47, Аноним (8), 21:18, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное странное решение совместить файловый менеджер и веб=браузер в одном Konqueror. Как браузер он устарел явно. Надо взять Хром и приделать к нему фронт-энд от Konqueror.
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|4.54, Аноним (8), 21:43, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Konqueror меня устраивает, за исключением неработающей кнопки выбора режима отображения значков.
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|5.62, Аноним (37), 22:08, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У неё поведение, как, например, у кнопки "Назад" — на неё надо нажать и держать, чтобы выбрать режим. Если просто нажать — выберется последний использованный режим.
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|2.33, Аноним (8), 19:28, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Виндовозно
Не перестану смеяться на такими комментариями. Стив Джобс украл имею графического дизайна у Xerox Alto. Бил Гейтс украл идею графического интерфейса у Стива Джобса. Первые версии гнома и кде копировали 1 в 1 интерйейс Win98 и сейчас приходит аноним и пишет свое экспертное мнение.
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|2.36, BrainFucker (ok), 19:37, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Оно, кстати, тоже к дыбасу прибито, как и нынешние кеды?
Хуже, оно небось до сих пор использует свой велосипед DCOP, в результате чего в системе будут присутствовать оба, ибо Dbus использует остальное ПО.
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|1.29, Аноним (29), 18:15, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Некрофилия. Какой адекватный челове, в здравом уме в 2021 году будет пользоваться ЭТИМ.
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|2.32, Аноним (8), 19:24, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Адекватный человек должен пользоваться гном 40, пить смузи и долбиться в пукан.
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|2.42, Аноним (37), 20:37, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Адекватный человек всиле решить сам, чем ему пользоваться, при этом не вбрасывая от безделья на альтернативы.
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|2.50, Аноним (8), 21:26, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Люди которые привыкли к функциональному интерфейсу развивают среду в которой удобно работать для таких же людей.
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|1.39, Смузихлёб (?), 20:11, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Моя любимая оболочка. Использую Q4OS на древнем третьем пне. Если без браузера, то программы летают.
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|2.40, Какаянахренразница (ok), 20:28, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мамочка моя, как я плакал, выбрасывая на мусор комп с третьим пнём... Перед тем, как выбросить, я его включил -- там он запустился в разы быстрее всех своих современных навороченных собратьев!
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|3.56, Аноньимъ (ok), 21:45, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я продал такой в своё время на местной онлайн барахолке. Кто-то на дачу покупал родителям что ли.
Зачем выбрасывать то? Коллекционеры древностей такие вещи обожают. Даёшь обьяву мол продаю за бутылку пива - самовывоз.
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|4.59, Аноним (8), 21:50, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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От ненужных вещей надо избавляться. Это психическое отклонение. https://ru.wikipedia.org/wiki/Патологическое_накопительство И если ты думаешь, что хранить старый комп который ты не используешь но тебе просто жалко его выкинуть, но ты же не такой сумасшедший, как те старухи у которых все квартиры завалены мусором и они помирают в окружении стай собак или кошек, то у меня для тебя плохая новость.
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|1.43, Аноним (29), 20:37, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Закопайте это страшилище из 2003 года обратно туда, откуда оно вылезло.
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|1.44, hargard (ok), 21:05, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Дефолтные скины на скринах ужасны.
Похожи на мои первые потуги в малевании темы для кед.
.. особенно жутки эти кнопульки-крохотульки в топ баре..
Кто пользуется сабжем, подскажите:
1. заменяет ли сабж на современном дистре плазму/гтк, или традиционное "велком в зоопарк"?
2. С потребление озу понятно (на самом деле - не очень), а вот как с потреблением видеопамяти?
3. Насколько гибко она кастомизабельна, и насколько кастомить ее сложно?
4. Валянд не спроста не упоминается, я верно понял?
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|2.45, Аноним (37), 21:12, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> .. особенно жутки эти кнопульки-крохотульки в топ баре..
Настраивается.
> Дефолтные скины на скринах ужасны.
Настраивается.
> заменяет ли сабж на современном дистре плазму/гтк, или традиционное "велком в зоопарк"?
Зависит от того, какие программы нужны.
> Насколько гибко она кастомизабельна, и насколько кастомить ее сложно?
Очень много настроек, в последнем релизе кастомизируется даже значок переключения раскладки (не шучу).
> Валянд не спроста не упоминается, я верно понял?
Да. Ещё никто не занимался этим вопросом, т.к. людей маловато и спроса на Вяленого пока особо нет.
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|2.49, Аноним (8), 21:24, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>1. заменяет ли сабж на современном дистре плазму/гтк, или традиционное "велком в зоопарк"?
Трините самодостаточная СРС. Ничем не хуже других сред. Кто-то считает даже лучше.
В полной поставке Трините много таких программ который не знаю когда даже пригодятся.
Ну а так надо поставить KDE и рядом TDE и сказать чего конкретно не хватает во втором что есть в первом.
>3. Насколько гибко она кастомизабельна, и насколько кастомить ее сложно?
Зачем тебе её кастомизировать? Она уже пригодна для повседневной работы.
>4. Валянд не спроста не упоминается, я верно понял?
Нет его. Ещё бы узнать где он есть, а главное нафига.
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|2.58, Аноньимъ (ok), 21:47, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я то же непонимаю почему такие ужасные темы, а не тот самый прекрасный кде3 который мы все любим.
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|1.64, Аноним (64), 22:33, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Идея наверное хорошая, но сейчас уже на пороге qt6, и, соответственно, kde 6.
Как и каким ресурсом авторы trinity собираются поддерживать qt3? Или перепишут на qt6? Ну так уже есть kde. Не понимаю... 🙄
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