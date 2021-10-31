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Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.11, продолжающего развитие KDE 3.5

31.10.2021 17:04

Опубликован релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.11, продолжающего развитие кодовой базы KDE 3.5.x и Qt 3. Бинарные пакеты в ближайшее время будут подготовлены для Ubuntu, Debian, RHEL/CentOS, Fedora, openSUSE и других дистрибутивов.

Из особенностей Trinity можно отметить собственные средства для управления параметрами экрана, основанная на udev прослойка для работы с оборудованием, новый интерфейс для настройки оборудования, переход на композитный менеджер Compton-TDE (форк Compton с расширениями TDE), улучшенный конфигуратор сети и механизмы аутентификации пользователей. Окружение Trinity может быть установлено и использовано одновременно с более актуальными выпусками KDE, в том числе предоставлена возможность использования в Trinity уже установленных в системе KDE-приложений. Также присутствуют средства для корректного отображения интерфейса GTK-программ без нарушения единого стиля оформления.

В новой версии внесены изменения, главным образом связанные с устранением ошибок и проведением работы по повышению стабильности кодовой базы. Среди добавленных улучшений:

  • В состав включены новые приложения: хранитель экрана TDEAsciiquarium (аквариум в виде ASCII-графики), tdeio-модуль с поддержкой протокола Gopher, интерфейс для ввода пароля tdesshaskpass (аналог ssh-askpass с поддержкой TDEWallet).
  • Для оконного менеджера Twin реализован движок тем оформления DeKorator и набор стилей, повторяющий оформление SUSE 9.3, 10.0 и 10.1.
  • В пользовательском сеансе предоставлена возможность изменения DPI шрифтов в диапазоне от 64 до 512, что позволило улучшить работу на экранах с большим разрешением.
  • Декодировщик мультимедийных форматов в Akode переведён на API FFmpeg 4.x. Расширена поддержка видео в программе для обмена сообщениями Kopete.
  • В браузере Konqueror переработана панель KWeather с прогнозом погоды.
  • Добавлены дополнительные настройки KXkb.
  • В меню "TCC --> Window Behavior --> Titlebar/Window actions" добавлена опция для изменения направления прокрутки при вращении колеса мыши.
  • В классическом меню предоставлена возможность настройки горячих клавиш.
  • Утилита мониторинга трафика KNemo переведена по умолчанию на бэкенд "sys".
  • Часть пакетов переведена на систему сборки CMake. В некоторых пакетах прекращена поддержка automake.
  • Добавлена поддержка Debian 11, Ubuntu 21.10, Fedora 34/35 и дистрибутивов на основе Arch Linux.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.trinitydesktop.org...)
  2. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.10, продолжающего развитие KDE 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 3.14
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.08
  5. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.23
  6. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56077-trinity
Ключевые слова: trinity, tde, kde
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Обсуждение (60) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:14, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –9 +/
    Хорошая программа (нет). Можно что-нибудь сделать, чтобы dolphin не провисал в кедах? Он десятком процессов без окон остаётся висеть фоном и приходится вручную прибивать. Ну декодировщик на базе ffmpeg это довольно печально, это означает, что все проблемы ffmpeg будут, и ещё сильная зависимость от версий.
     
     
  • 2.5, Аноним (-), 17:30, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    > Можно что-нибудь сделать, чтобы dolphin не провисал в
    > кедах? Он десятком процессов без окон остаётся висеть
    > фоном и приходится вручную прибивать.

    Конечно можно. Напишите автору тринити, оформьте как положено с тех. данными.
    Если есть проблемы и повторяемые проблемы, то обратят внимание. А то мало ли, может
    это только у вас по каким-либо дистро-специфичным причинам. Или может вы что-то не так
    делаете? Просто был у меня один знакомый (FreeBSDун), он вечно жаловался что
    что-то не так в линуксах, что это не так, что то не работает, это не так работает,
    дрова он может поставить, иксы запустить, ещё что-то не так у него, инсталлятор
    у него висит, разделы он может создать. Вечно у него какие-то проблемы. То на флэшку
    он не может поставить, то с LVM у него проблемы. Каждый раз когда я ему покызал, что всё
    просто и прозрачно - оказывалось, что у любителя FreeBSD руки просто из одного
    места. Поэтому лично я мало кому доверяю в интернете. Никогда не знаешь - там
    реальная поломка или вместо рук деревянные рубанки. Исходя из моего опыта - чаще
    всего именно второе. То бишь деревянные рубанки. Но автору тринити вы всё же напишите
    - пусть посмотрит, скажет вам что да как.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 17:45, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >Поэтому лично я мало кому доверяю в интернете. Никогда не знаешь - там

    реальная поломка или вместо рук деревянные рубанки.

    Или это просто обиженный гномофил который набрасыват по привычке на Плазму а Тринити ни разу не запускал.

     
  • 3.13, Аноним (1), 17:49, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я практически уверен, что это баг в dolphin. Раньше не замечал такого. Ну вот я закрыл все окна, а в процессах всё равно 10 копий висит -- никаких окон нигде нет.
     
     
  • 4.17, Аноним (8), 17:53, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ты не линуксоид, тебе уже на это прозрачно намекнули. Линуксоид вместе с багом написал бы версию СРС, название дистрибутива, версию ядра Линукс, фазу Луны, цвет носков и знак зодиака.
     
     
  • 5.21, Аноним (1), 17:56, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мммм, ясн. А чё такое CPC и где узнать его версию?
     
     
  • 6.25, Аноним (8), 18:05, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    СРС это аббревиатура от среды рабочего стола, перевод на русский язык аббревиатуры desktop environment (DE).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Среда_рабочего_стола
    Как выше тебе написали, надо не здесь писать что Долфин падает а писать багрепорт разработчикам.
     

  • 1.3, Alex (??), 17:25, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучшая DE всех времён!!!
     
  • 1.7, Аноним (7), 17:33, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы, хорошее приятное DE.
     
  • 1.9, BrainFucker (ok), 17:47, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А если поставить, с пятыми кедами оно не конфликтует? Софт из KDE 5 работать будет?
     
     
  • 2.14, Аноним (8), 17:49, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не конфликтует, работать будет.
     
     
  • 3.15, BrainFucker (ok), 17:52, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отлично, когда выпустят KDE 6.0 и если там опять будет постоянно падать плазма, можно будет как вариант пересидеть годик на Trinity, а то в прошлые разы приходилось на XFCE отсиживаться.
     
     
  • 4.23, Аноним (8), 17:59, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тринити доведенная почти до совершенства СРС. Её конечно можно развивать, но это больше касается софта. Лично я не понимаю, что ещё нового надо придумывать. Это все глупости, что надо постоянно что-то новое придумывать. GNOME 3 стал неудобнее по сравнению с GNOME 2, поэтому сделали форк MATE. KDE 5 Plasma неудобнее KDE 3.5, поэтому сделали форк TDE. Только дурачки твердят про дизайн и  про ретроградов. Они на самом деле не работают за ПК им главное чтобы выглядело красивинько, эстетствующие личности, из этих они короче из меньшинств.
     
     
  • 5.30, BrainFucker (ok), 18:26, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > KDE 5 Plasma неудобнее KDE 3.5,

    Не согласен. Впрочем, там основное различие это в панелях и панель в KDE 4 и 5 лучше. А меню и в KDE4, и в KDE5 есть и классическое, чем я пользуюсь.
    Гном 3 вот да, говно, да и 2 мне не нравился. Но вот фанатизма в отношении KDE 3.5 я понять не могу, синдром утёнка разве что. Ну да, было замечательное DE, но ни в 4, ни в 5 ничего особо кардинально не поменяли с тех пор, только дизайн панели чуть оптимизировали, но она по прежнему кастомизируется по всякому и даже больше чем можно было в 3.5.
    Единственный недостаток, который можно обосновать это только возросшее потребление памяти, но и то потребляется меньше чем Гномом. Как ни странно, пятые кеды потребляют где-то на уровне XFCE.

    Ну вот давайте с конретикой разберём что стало хуже в плане UX.

     
  • 2.16, Аноним (1), 17:52, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Софт из 5 кед в достаточной мере самостоятельный и не зависит от де (в отличие от прошлых версий), но в нём нормальная интеграция только с плазмой и сддм.
     
     
  • 3.19, Аноним (8), 17:54, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Trinity TDE произвели работы по отвязке кодовой базы от оригинала, по сути сделали свой фреймворк. Со времен третьих кед, их кеды переписывали с  нуля.
     
     
  • 4.22, Аноним (1), 17:58, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В оригинале не было ни плазмы ни сддм, не понятно, к чему ты это вообще.
     

  • 1.10, Gedweb (ok), 17:47, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ретроградам нет покоя
     
     
  • 2.12, Аноним (8), 17:49, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай расскажи нам про "дизайн".
     
     
  • 3.18, Gedweb (ok), 17:53, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если дело только в дизайне, тогда можно было и без форков обойтись. Как там дела в нулевых?
     
     
  • 4.24, Аноним (8), 18:03, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Среда рабочего стола это инструмент. Тринити удобнее Плазмы. МАТЭ удобнее Гном Шелл.
     
     
  • 5.31, BrainFucker (ok), 18:32, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Тринити удобнее Плазмы.

    с чего ты взял? А это точно не синдром утёнка? Давай конкретику, будет интересно сравнить. KDE 3.5 был конечно замечательным DE, но я не вижу какого-то кардинального ухода KDE 4 и 5 от тройки.


     
     
  • 6.34, Аноним (8), 19:29, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я уже перечислял сто раз эти пункты в коментах предыдущих выпусков. Я не собираюсь тратить время.
     
     
  • 7.35, BrainFucker (ok), 19:35, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дай хоть ссылку. Я сколько таких холиваров ни видел, конкретики никогда не встречал.
     
     
  • 8.46, Аноним (8), 21:16, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ищешь по ключевым словам trinity и читаешь комментарии под новостями Мне правда... текст свёрнут, показать
     

  • 1.11, Аноним (8), 17:48, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Моя любимая среда стола. Всем советую.
    Информативная, без ненужных bells and whistles.
    Ничего лишнего.
    Смотришь на KDE Plasma и понимаешь, что деградация называемую развитием коснулась не только Gnome.
     
  • 1.20, eugener (ok), 17:55, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Скиншоты вырвиглазные, просто жесть.)
     
     
  • 2.26, Аноним (8), 18:07, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ну и иди смотри на свои скриншоты GNOME 40K.
     

  • 1.27, Аноним (27), 18:13, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Оболочка сама по себе хорошая, и я бы даже сидел на ней, если бы:
    1. Умела бы в MTP через Konqueror
    2. Konqueror умел нормально монтировать разделы через udev

    Всё остальное - устраивает, и даже больше

    Правда, в последний раз я пробовал её два релиза назад. С этим сейчас как дела у TDE?

     
     
  • 2.37, Аноним (37), 19:39, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поддержка MTP будет, но когда — еще неизвестно.
     
  • 2.47, Аноним (8), 21:18, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное странное решение совместить файловый менеджер и веб=браузер в одном Konqueror. Как браузер он устарел явно. Надо взять Хром и приделать к нему фронт-энд от Konqueror.
     
     
  • 3.51, Аноним (37), 21:35, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Быстрее WebKit портируют

    https://mirror.git.trinitydesktop.org/gitea/TDE/tdebase/issues/239

     
  • 3.52, Аноним (37), 21:35, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Насчёт ФМ в Тринити есть также Дельфин и Крусадер
     
     
  • 4.54, Аноним (8), 21:43, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Konqueror меня устраивает, за исключением неработающей кнопки выбора режима отображения значков.
     
     
  • 5.62, Аноним (37), 22:08, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У неё поведение, как, например, у кнопки "Назад" — на неё надо нажать и держать, чтобы выбрать режим. Если просто нажать — выберется последний использованный режим.
     
     
  • 6.63, Аноним (8), 22:26, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поведение отличное от такой же кнопки в explorer.
     

  • 1.28, Аноним (28), 18:13, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Виндовозно. Оно, кстати, тоже к дыбасу прибито, как и нынешние кеды?
     
     
  • 2.33, Аноним (8), 19:28, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Виндовозно

    Не перестану смеяться на такими комментариями. Стив Джобс украл имею графического дизайна у Xerox Alto. Бил Гейтс украл идею графического интерфейса у Стива Джобса. Первые версии гнома и кде копировали 1 в 1 интерйейс Win98 и сейчас приходит аноним и пишет свое экспертное мнение.

     
  • 2.36, BrainFucker (ok), 19:37, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >  Оно, кстати, тоже к дыбасу прибито, как и нынешние кеды?

    Хуже, оно небось до сих пор использует свой велосипед DCOP, в результате чего в системе будут присутствовать оба, ибо Dbus использует остальное ПО.

     

  • 1.29, Аноним (29), 18:15, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Некрофилия. Какой адекватный челове, в здравом уме в 2021 году будет пользоваться ЭТИМ.
     
     
  • 2.32, Аноним (8), 19:24, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Адекватный человек должен пользоваться гном 40, пить смузи и долбиться в пукан.
     
     
  • 3.48, Аноним (8), 21:19, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Забыл, а ещё он должен перемещаться на электросамокате.
     
  • 2.42, Аноним (37), 20:37, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адекватный человек всиле решить сам, чем ему пользоваться, при этом не вбрасывая от безделья на альтернативы.
     

  • 1.38, Fracta1L (ok), 19:47, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Но зачем
     
     
  • 2.41, Аноним (37), 20:36, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если звёзды горят — значит, это кому-нибудь да нужно.
     
  • 2.50, Аноним (8), 21:26, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Люди которые привыкли к функциональному интерфейсу развивают среду в которой удобно работать для таких же людей.
     

  • 1.39, Смузихлёб (?), 20:11, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Моя любимая оболочка. Использую Q4OS на древнем третьем пне. Если без браузера, то программы летают.
     
     
  • 2.40, Какаянахренразница (ok), 20:28, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мамочка моя, как я плакал, выбрасывая на мусор комп с третьим пнём... Перед тем, как выбросить, я его включил -- там он запустился в разы быстрее всех своих современных навороченных собратьев!  
     
     
  • 3.56, Аноньимъ (ok), 21:45, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я продал такой в своё время на местной онлайн барахолке. Кто-то на дачу покупал родителям что ли.

    Зачем выбрасывать то? Коллекционеры древностей такие вещи обожают. Даёшь обьяву мол продаю за бутылку пива - самовывоз.

     
     
  • 4.59, Аноним (8), 21:50, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    От ненужных вещей надо избавляться. Это психическое отклонение. https://ru.wikipedia.org/wiki/Патологическое_накопительство И если ты думаешь, что хранить старый комп который ты не используешь но тебе просто жалко его выкинуть, но ты же не такой сумасшедший, как те старухи у которых все квартиры завалены мусором и они помирают в окружении стай собак или кошек, то у меня для тебя плохая новость.
     

  • 1.43, Аноним (29), 20:37, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Закопайте это страшилище из 2003 года обратно туда, откуда оно вылезло.
     
     
  • 2.57, Аноньимъ (ok), 21:46, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ты офигел, в то время дизайн юай умели делать человеческий.
     
     
  • 3.60, Аноним (8), 21:54, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У бетей которых сделали после 2003 года проблемы с восприятием дизайна. Они не понимают что такое файловая иерархия. Они скидывают все в одну папку, а оптом в поиске вбивают. Почитай.
    https://tjournal.ru/internet/443115-prepodavateli-v-vuzah-ssha-zhaluyutsya-stu
    Они отупели из-за гаджетов совсем. И это не шутка.
    Не с проста же что в винде что на маках подабавляли поиск.
    https://portalramn.ru/health/informatsionnaya-psevdodebilnost-i-tsifrovoe-slab
     

  • 1.44, hargard (ok), 21:05, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Дефолтные скины на скринах ужасны.
    Похожи на мои первые потуги в малевании темы для кед.
    .. особенно жутки эти кнопульки-крохотульки в топ баре..
    Кто пользуется сабжем, подскажите:
    1. заменяет ли сабж на современном дистре плазму/гтк, или традиционное "велком в зоопарк"?
    2. С потребление озу понятно (на самом деле - не очень), а вот как с потреблением видеопамяти?
    3. Насколько гибко она кастомизабельна, и насколько кастомить ее сложно?
    4. Валянд не спроста не упоминается, я верно понял?
     
     
  • 2.45, Аноним (37), 21:12, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > .. особенно жутки эти кнопульки-крохотульки в топ баре..

    Настраивается.

    >  Дефолтные скины на скринах ужасны.

    Настраивается.

    > заменяет ли сабж на современном дистре плазму/гтк, или традиционное "велком в зоопарк"?

    Зависит от того, какие программы нужны.

    > Насколько гибко она кастомизабельна, и насколько кастомить ее сложно?

    Очень много настроек, в последнем релизе кастомизируется даже значок переключения раскладки (не шучу).

    > Валянд не спроста не упоминается, я верно понял?

    Да. Ещё никто не занимался этим вопросом, т.к. людей маловато и спроса на Вяленого пока особо нет.

     
  • 2.49, Аноним (8), 21:24, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1. заменяет ли сабж на современном дистре плазму/гтк, или традиционное "велком в зоопарк"?

    Трините самодостаточная СРС. Ничем не хуже других сред. Кто-то считает даже лучше.
    В полной поставке Трините много таких программ который не знаю когда даже пригодятся.
    Ну а так надо поставить KDE и рядом TDE и сказать чего конкретно не хватает во втором что есть в первом.

    >3. Насколько гибко она кастомизабельна, и насколько кастомить ее сложно?

    Зачем тебе её кастомизировать? Она уже пригодна для повседневной работы.


    >4. Валянд не спроста не упоминается, я верно понял?

    Нет его. Ещё бы узнать где он есть, а главное нафига.

     
  • 2.58, Аноньимъ (ok), 21:47, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я то же непонимаю почему такие ужасные темы, а не тот самый прекрасный кде3 который мы все любим.
     
     
  • 3.61, Аноним (37), 22:04, 31/10/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все эти темы есть в комплекте, просто не дефолт же выставлять каждый раз?
    http://trinitydesktop.org/screenshots.php
     

  • 1.64, Аноним (64), 22:33, 31/10/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Идея наверное хорошая, но сейчас уже на пороге qt6, и, соответственно, kde 6.

    Как и каким ресурсом авторы trinity собираются поддерживать qt3? Или перепишут на qt6? Ну так уже есть kde. Не понимаю... 🙄

     

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