NsCDE, ретро-окружение в стиле CDE, поддерживающее современные технологии

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|2.21, Аноним (21), 10:48, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Где там зелёные квадраты? И #79c9c4, и #4992a7 лежат между синим и голубым.
Но вообще цветовая гамма так себе.
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|5.88, Annoynymous (ok), 18:11, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мониторы и видеокарты, на которых это смотрелось нормально, не выпускают уже лет 20. В сегодняшних реалиях это карго-культ.
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|1.3, Stanislavvv (?), 09:44, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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"Надстройки написаны на Python и Shell."
Для аутентичности можно было бы написать на перле :-)
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|2.87, пох. (?), 18:02, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для аутентичности надо на tcl, а не на чужеродной хрени - но, к сожалению, модные современные разработчики знают только пихон.
Жаль не уточнили, какой именно версии, а это ведь важно.
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|2.27, Аноним (21), 11:09, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+18 +/–
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> 1к80
Эм... В 100080?
Или, может, в 1080 год? Как там Папа Григорий VII с антипапой Климентом III поживают? Рудольфа Швабского ещё не замочили? Сельджуки уже вторглись в Грузию?
А то даже в 1800? Наполеону Бонапарту там привет передавай, скажи, чтоб в Россию не лез - заодно избавишь школьников от "Войны и мира".
А если это было "1980", то ты только в очередной раз подтвердил, что родившиеся после 2000 года не отличаются умом и сообразительностью.
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|3.41, Аноним (41), 11:59, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Возможно, это вообще соотношение "1 к 80", типа шоу там или ещё чего. Если человек поленился и забабахал "к" вместо "k", и должно было быть "1k80", то это, скорее тот вариант с 1080 г., что бы тогда не происходило.
А вообще такие уникумы вполне могут писать "1k980", а то вдруг мы не поймём, что первая единица обозначает тысячу или что это вообще единица, а не "l". Заботятся о нас, можно сказать. Вдруг мы ломать голову будем, что за l980 якобы имелся в виду.
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|4.67, Zulu (?), 14:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Почему 1080? 1k = 1024, т.е. 1k80 = 1104. Тоже то еще времечко.
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|5.72, Michael Shigorin (ok), 14:58, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Почему 1080? 1k = 1024, т.е. 1k80 = 1104. Тоже то еще времечко.
Слушай, ты системами счисления контингенту, который пишет "2к19", вообще остатки крепежа сорвёшь.
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|6.75, Вашье (?), 15:30, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Произнеси 2020 по-английски, и тогда 2k20 не будет казаться странным.
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|3.49, anonymous (??), 12:43, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это больше похоже на номинал транзистора, 1800 Ом. Надо Арине Родионовне сказать, чтобы Сашку учила, что дуэли - бяка.
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|4.59, Michael Shigorin (ok), 14:02, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это смотря в какой традиции простановки десятичного разделителя считать, но предполагаемо-подразумеваемое пролетает мимо любой известной мне => #27 += 1
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|6.80, artenox (?), 17:04, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> для меня, радиолюбителя, 1к8 всегда 1800
О, я уже и позабыл. Давно уже резисторы раскрашивают в дурацкие разноцветные полоски, чтобы компьютеры умели читать.
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|3.32, Lockywolf (ok), 11:23, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Что не так? Motif, то есть libXm, -- это по сути единственный тулкит, полностью использующий все возможности протокола X11 и libXt. (Ну, есть ещё xaw, но он странноват.) И рабочих окружений два ровно -- mwm отдельный, и CDE.
Лист рассылки живой, Unicode поддерживается, xft поддерживается. Весь профессиональный софт, PLM NX, например, или Maya, на нём написаны.
А когда gtk/qt перейдут на Wayland целиком, останется единственный кроссплатформенный тулкит.
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|5.39, Lockywolf (ok), 11:53, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> Весь профессиональный софт
>> Весь
> Да, девочки, но нет.
Ну ок, не весь. Но я не вижу смысла переписывать NX на что-то менее портабельное.
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|7.78, Lockywolf (ok), 16:50, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Это проблемы NX.
> Новый софт и часть старого уже на кьюте.
Проблемы пионеров Siemens не волнуют.
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|5.43, lockywolf (ok), 12:03, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>>или Maya
> Уже лет 10 минимум на Qt. Специально для тебя даже заскринил папку
> Maya/bin:
> https://imgur.com/a/l2Z6yua
интересно, спасибо, надо поковырять.
хотя скриншот как-то так очень хорошо обрезан, я прямо затрудняюсь сказать, что там за WM на десктопе ;)
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|1.13, Ю.Т. (?), 10:23, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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И что самое смешное -- по функциональности не уступит "современным". Файлики, игралочка, настроечки обоичков.
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|1.14, Аноним (14), 10:34, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Да большинству-то смертных что надо?
Файрфокс запустил, в нём привычные и одинаково в любой DE выглядящие Одноклассники (ну и все остальные сайты - ютубы там всякие да вконтакты и т.д.).
Ну или запустил полноэкранно терминал (возможно, что в дополнение к Файрфоксу, если в терминале пишется сайт).
И как там за Файрфоксом или за терминалом выглядит рабочая среда, какие там на её "рабочем столе" обои и есть ли они там вообще - уже и не важно! :-)
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|2.30, Аноним (30), 11:14, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да большинству-то смертных что надо?
Вкусить чизбургер вместе с героями!
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|3.31, КО (?), 11:20, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Когда в HoMM играешь, на еду время не должно оставаться
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|1.15, A.Stahl (ok), 10:34, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Мило, но мне кажется что слишком поздно: все кто всеръёз мог бы использовать эту DE давно привыкли к другим. Вот МАТЕ вовремя подсуетился и не дал второгномерам разбежаться по всяким КДЕ и т.п.
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|2.18, rvs2016 (ok), 10:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Мило, но мне кажется что слишком поздно: все кто всеръёз мог бы
> использовать эту DE давно привыкли к другим. Вот МАТЕ вовремя подсуетился
> и не дал второгномерам разбежаться по всяким КДЕ и т.п.
Не совсем. Стиль ретро существует в любых областях. У автомобилистов. У компьютерщиков. Разве не интересно было бы многим нынче поработать в таком файловом менеджере, как, например, DOS Navigator? Он и в настоящее время был бы не плох. Ну и так далее.
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|3.20, A.Stahl (ok), 10:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Разве не интересно было бы многим нынче
Только небольшому проценту тех, кто его застал во время его актуальности и совсем уж паре человек любопытствующих. Уверен что основному пласту молодёжи нет абсолютно никакого дела до "ретро". Да и есть огромная пропасть между "гы-гы, какая хреновина забавная" и обычным повседневным использованием.
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|4.28, rvs2016 (ok), 11:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Чем mc ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от дос пофигатора?
Принципиально mc и от Дельфина и от "проводника виндоус" не отличается. И не отличается принципиально даже от просто набора команд ls, cp, mv, cat и т.п. Но в деталях-то есть же отличие. :-)
Чем принципиильно отличается ретро-автомобиль от современного? Принципиально - ни чем. Те же колёса, то же действие - движение самодвижущейся повозки. Ну это если принципиально. А если различать по деталям, то их найдётся, конечно, немало. :-)
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|3.84, VladSh (?), 17:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Разве не интересно было бы многим нынче поработать в таком файловом менеджере, как, например, DOS Navigator?
Так Far же есть до сих пор, со всякими современными плюшками.
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|1.16, rvs2016 (ok), 10:37, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Блин!
У меня в Файрфоксе куки все после одного из его вылетов куда-то улетели и слетела авторизация в том числе и с Опеннета. И получилось, что я своё сообщение отправлял от Анонима, а Опеннет не предупредил меня об этом. Поэтому отправляю сейчас своё сообщение от своего доброго имени:
Да большинству-то смертных что надо?
Файрфокс запустил, в нём привычные и одинаково в любой DE выглядящие Одноклассники (ну и все остальные сайты - ютубы там всякие да вконтакты и т.д.).
Ну или запустил полноэкранно терминал (возможно, что в дополнение к Файрфоксу, если в терминале пишется сайт).
И как там за Файрфоксом или за терминалом выглядит рабочая среда, какие там на её "рабочем столе" обои и есть ли они там вообще - уже и не важно! :-)
А моё сообщение от Анонима в 10:34 17/03/2020 теперь, конечно, завалите, пожалуйста.
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|2.35, artenox (?), 11:27, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Наверное, ради меньшей прожорливости. Кеды, конечно, удобные, но жирные. А третьекеды едят меньше 256 мб.
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|5.70, Аноним (56), 14:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если комп включить?
Если pim с akonadi включить, будет больше. Я ими не пользуюсь. Но в 3 их и не было.
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|1.36, Аноним (81), 11:38, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п.
А эмодзи?
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|1.53, Аноним (74), 13:01, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не понимаю, чем им КДЕ5 не нравится? Допилили, не падает, верх совершенства (из бесплатного, конечно же).
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|2.61, Hamer13 (ok), 14:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что на старых видюхах глючит. И стиль из коробки — плоское УГ.
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|1.68, Аноним (68), 14:54, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif
а вот это замечательно. Вообще, существуют ли в природе полноценные темы для сабжей, или там вся кастомизируемость заключается в смене цвета?
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|1.71, Аноним (68), 14:57, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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перешел по ссылке - на гитхабе какая то мешанина из хтмл, ксс и хрен знает чего. Оправдано ли?
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|1.90, Аноним (90), 18:22, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После вебовского высера gtk3, все что угодно будет выглядеть прогрессом.
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