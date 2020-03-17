NsCDE, ретро-окружение в стиле CDE, поддерживающее современные технологии

2.18 , rvs2016 ( ok ), 10:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Мило, но мне кажется что слишком поздно: все кто всеръёз мог бы

> использовать эту DE давно привыкли к другим. Вот МАТЕ вовремя подсуетился

> и не дал второгномерам разбежаться по всяким КДЕ и т.п. Не совсем. Стиль ретро существует в любых областях. У автомобилистов. У компьютерщиков. Разве не интересно было бы многим нынче поработать в таком файловом менеджере, как, например, DOS Navigator? Он и в настоящее время был бы не плох. Ну и так далее.

3.20 , A.Stahl ( ok ), 10:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >Разве не интересно было бы многим нынче Только небольшому проценту тех, кто его застал во время его актуальности и совсем уж паре человек любопытствующих. Уверен что основному пласту молодёжи нет абсолютно никакого дела до "ретро". Да и есть огромная пропасть между "гы-гы, какая хреновина забавная" и обычным повседневным использованием.

3.24 , Аноним ( 30 ), 11:07, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Чем mc ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от дос пофигатора?

4.28 , rvs2016 ( ok ), 11:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > Чем mc ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от дос пофигатора? Принципиально mc и от Дельфина и от "проводника виндоус" не отличается. И не отличается принципиально даже от просто набора команд ls, cp, mv, cat и т.п. Но в деталях-то есть же отличие. :-) Чем принципиильно отличается ретро-автомобиль от современного? Принципиально - ни чем. Те же колёса, то же действие - движение самодвижущейся повозки. Ну это если принципиально. А если различать по деталям, то их найдётся, конечно, немало. :-)

4.44 , anonimous ( ? ), 12:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Удобством

4.55 , б.б. ( ? ), 13:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – в mc тетриса нет.

3.62 , Michael Shigorin ( ok ), 14:08, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разве не интересно было бы многим нынче Дык http://yandex.ru/museum -- там помолодеть можно не только при виде DN ;-) (и да, я был в восхищении, уходя оттуда)

3.84 , VladSh ( ? ), 17:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Разве не интересно было бы многим нынче поработать в таком файловом менеджере, как, например, DOS Navigator? Так Far же есть до сих пор, со всякими современными плюшками.

