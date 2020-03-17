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NsCDE, ретро-окружение в стиле CDE, поддерживающее современные технологии

17.03.2020 09:30

В рамках проекта NsCDE (Not so Common Desktop Environment) развивается окружение рабочего стола, предлагающее ретро-интерфейс в стиле CDE (Common Desktop Environment), адаптированный для использования на современных Unix-подобных системах и Linux. Окружение базируется на оконном менеджере FVWM с темой оформления, приложениями, патчами и надстройками для воссоздания оригинального рабочего стола CDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3. Надстройки написаны на Python и Shell.

Целью проекта является предоставление комфортного и удобного окружения для любителей ретро-стиля, поддерживающего современные технологии и не вызывающего дискомфорта из-за отсутствия функциональности. Для придания запускаемым пользовательским приложениям стиля CDE подготовлены генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif, GTK2, GTK3, Qt4 и Qt5, позволяющие стилизовать под ретро-интерфейс оформление большинства программ, использующих X11. NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п.



  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE 2.2.4
  3. OpenNews: Первый стабильный выпуск открытого варианта десктоп-окружения CDE
  4. OpenNews: Десктоп окружение CDE переведено в разряд открытых проектов
  5. OpenNews: Релиз оконного менеджера FVWM 2.6.0
  6. OpenNews: Тулкит Motif переведен в разряд свободных проектов
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52555-nscde
Ключевые слова: nscde, cde, motif, x11, window, fvwm, wm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (89) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 09:37, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Это просто адище!
     
     
  • 2.65, Crazy Alex (ok), 14:28, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не нравится - не ешь. Для глаз явно комфортно.
     

  • 1.2, коржик (?), 09:39, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    О как мне нравятся эти зеленые квадраты.
     
     
  • 2.21, Аноним (21), 10:48, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Где там зелёные квадраты? И #79c9c4, и #4992a7 лежат между синим и голубым.
    Но вообще цветовая гамма так себе.
     
     
  • 3.54, user (??), 13:07, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это какая-то радуга для дальтоников.
     
     
  • 4.57, Michael Shigorin (ok), 14:00, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это промэргономика.
     
     
  • 5.74, Аноним (74), 15:26, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Это копроэргономика

    Исправил за тебя.

     
  • 5.77, Вебмакака (?), 16:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее, это "переведено и озвучено профессиональными программистами"
     
  • 5.88, Annoynymous (ok), 18:11, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мониторы и видеокарты, на которых это смотрелось нормально, не выпускают уже лет 20. В сегодняшних реалиях это карго-культ.
     

  • 1.3, Stanislavvv (?), 09:44, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    "Надстройки написаны на Python и Shell."

    Для аутентичности можно было бы написать на перле :-)

     
     
  • 2.87, пох. (?), 18:02, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для аутентичности надо на tcl, а не на чужеродной хрени - но, к сожалению, модные современные разработчики знают только пихон.
    Жаль не уточнили, какой именно версии, а это ведь важно.

     

  • 1.4, Аноним (4), 09:59, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –15 +/
    лол добро пожаловать в 1к80
     
     
  • 2.7, ryoken (ok), 10:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    А чем плохо? :)
     
  • 2.27, Аноним (21), 11:09, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +18 +/
    > 1к80

    Эм... В 100080?
    Или, может, в 1080 год? Как там Папа Григорий VII с антипапой Климентом III поживают? Рудольфа Швабского ещё не замочили? Сельджуки уже вторглись в Грузию?
    А то даже в 1800? Наполеону Бонапарту там привет передавай, скажи, чтоб в Россию не лез - заодно избавишь школьников от "Войны и мира".

    А если это было "1980", то ты только в очередной раз подтвердил, что родившиеся после 2000 года не отличаются умом и сообразительностью.

     
     
  • 3.41, Аноним (41), 11:59, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Возможно, это вообще соотношение "1 к 80", типа шоу там или ещё чего. Если человек поленился и забабахал "к" вместо "k", и должно было быть "1k80", то это, скорее тот вариант с 1080 г., что бы тогда не происходило.

    А вообще такие уникумы вполне могут писать "1k980", а то вдруг мы не поймём, что первая единица обозначает тысячу или что это вообще единица, а не "l". Заботятся о нас, можно сказать. Вдруг мы ломать голову будем, что за l980 якобы имелся в виду.

     
     
  • 4.42, Аноним (41), 12:00, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *ни происходило
     
  • 4.67, Zulu (?), 14:52, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Почему 1080? 1k = 1024, т.е. 1k80 = 1104. Тоже то еще времечко.
     
     
  • 5.72, Michael Shigorin (ok), 14:58, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Почему 1080? 1k = 1024, т.е. 1k80 = 1104. Тоже то еще времечко.

    Слушай, ты системами счисления контингенту, который пишет "2к19", вообще остатки крепежа сорвёшь.

     
     
  • 6.75, Вашье (?), 15:30, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Произнеси 2020 по-английски, и тогда 2k20 не будет казаться странным.
     
     
  • 7.86, geekay (ok), 17:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чё - "twenty-twenty". Что должно стать понятно?
     
  • 3.49, anonymous (??), 12:43, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это больше похоже на номинал транзистора, 1800 Ом. Надо Арине Родионовне сказать, чтобы Сашку учила, что дуэли - бяка.
     
     
  • 4.51, anonymous (??), 12:46, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *резистора
     
  • 3.50, Аноним (50), 12:44, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 1к80

    1800 же

     
     
  • 4.59, Michael Shigorin (ok), 14:02, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это смотря в какой традиции простановки десятичного разделителя считать, но предполагаемо-подразумеваемое пролетает мимо любой известной мне => #27 += 1
     
     
  • 5.76, SatyaNadella (?), 15:54, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для меня, радиолюбителя, 1к8 всегда 1800
     
     
  • 6.80, artenox (?), 17:04, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > для меня, радиолюбителя, 1к8 всегда 1800

    О, я уже и позабыл. Давно уже резисторы раскрашивают в дурацкие разноцветные полоски, чтобы компьютеры умели читать.

     
  • 2.29, Ordu (ok), 11:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    2k-20
     
  • 2.63, Антонидас (?), 14:21, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1.9k80!
     

  • 1.5, ryoken (ok), 10:00, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ебилды есть? :)
     
     
  • 2.17, семеро с ложкой (?), 10:39, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, но терпеливо ожидаем!
     
     
  • 3.26, Анонимчик (?), 11:09, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так сам CDE соберите. 9999 ебилд есть.
     
  • 2.33, Константавр (ok), 11:26, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    чеголды?
     
     
  • 3.60, Michael Shigorin (ok), 14:03, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/16842 [I]![/I]
     
  • 2.82, VladSh (?), 17:22, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ебилды, как всегда, на Ебае.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:00, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Всё круто, кроме пистона.
     
  • 1.8, x0r (??), 10:09, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    нравится
     
  • 1.9, Lockywolf (ok), 10:10, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Почему бы в оригинальный CDE не контрибутить?
     
     
  • 2.19, Аноним (19), 10:41, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надеюсь это такая толстая шутка
     
     
  • 3.32, Lockywolf (ok), 11:23, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Что не так? Motif, то есть libXm, -- это по сути единственный тулкит, полностью использующий все возможности протокола X11 и libXt. (Ну, есть ещё xaw, но он странноват.) И рабочих окружений два ровно -- mwm отдельный, и CDE.

    Лист рассылки живой, Unicode поддерживается, xft поддерживается. Весь профессиональный софт, PLM NX, например, или Maya, на нём написаны.

    А когда gtk/qt перейдут на Wayland целиком, останется единственный кроссплатформенный тулкит.

     
     
  • 4.38, prokoudine (ok), 11:51, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Весь профессиональный софт
    > Весь

    Да, девочки, но нет.

     
     
  • 5.39, Lockywolf (ok), 11:53, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Весь профессиональный софт
    >> Весь
    > Да, девочки, но нет.

    Ну ок, не весь. Но я не вижу смысла переписывать NX на что-то менее портабельное.

     
     
  • 6.73, prokoudine (ok), 15:10, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это проблемы NX.

    Новый софт и часть старого уже на кьюте.

     
     
  • 7.78, Lockywolf (ok), 16:50, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Это проблемы NX.
    > Новый софт и часть старого уже на кьюте.

    Проблемы пионеров Siemens не волнуют.

     
  • 4.40, Аноним (40), 11:58, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >или Maya

    Уже лет 10 минимум на Qt. Специально для тебя даже заскринил папку Maya/bin:
    https://imgur.com/a/l2Z6yua

     
     
  • 5.43, lockywolf (ok), 12:03, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >>или Maya
    > Уже лет 10 минимум на Qt. Специально для тебя даже заскринил папку
    > Maya/bin:
    > https://imgur.com/a/l2Z6yua

    интересно, спасибо, надо поковырять.

    хотя скриншот как-то так очень хорошо обрезан, я прямо затрудняюсь сказать, что там за WM на десктопе ;)

     
  • 2.45, htd (?), 12:10, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    http://risovach.ru/kartinka/12557047
     
     
  • 3.79, Lockywolf (ok), 16:53, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > http://risovach.ru/kartinka/12557047

    Я тронут до самой глубины моей светлой, как заголовок окна в twm, души.

     

  • 1.10, artenox (?), 10:11, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Надеюсь, там нет зазора у скроллбара в ФМ, как в KDE3.
     
  • 1.11, Анонимчик (?), 10:11, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    xmonad рулит, здесь же много лишнего, устанешь кастомизировать. :)
     
  • 1.13, Ю.Т. (?), 10:23, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    И что самое смешное -- по функциональности не уступит "современным". Файлики, игралочка, настроечки обоичков.
     
  • 1.14, Аноним (14), 10:34, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Да большинству-то смертных что надо?
    Файрфокс запустил, в нём привычные и одинаково в любой DE выглядящие Одноклассники (ну и все остальные сайты - ютубы там всякие да вконтакты и т.д.).
    Ну или запустил полноэкранно терминал (возможно, что в дополнение к Файрфоксу, если в терминале пишется сайт).
    И как там за Файрфоксом или за терминалом выглядит рабочая среда, какие там на её "рабочем столе" обои и есть ли они там вообще - уже и не важно! :-)
     
     
  • 2.23, Анонимчик (?), 11:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совершенно согласен. Мне как хомячку много к примеру не надо.)
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:14, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да большинству-то смертных что надо?

    Вкусить чизбургер вместе с героями!

     
     
  • 3.31, КО (?), 11:20, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Когда в HoMM играешь, на еду время не должно оставаться
     

  • 1.15, A.Stahl (ok), 10:34, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Мило, но мне кажется что слишком поздно: все кто всеръёз мог бы использовать эту DE давно привыкли к другим. Вот МАТЕ вовремя подсуетился и не дал второгномерам разбежаться по всяким КДЕ и т.п.
     
     
  • 2.18, rvs2016 (ok), 10:40, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Мило, но мне кажется что слишком поздно: все кто всеръёз мог бы
    > использовать эту DE давно привыкли к другим. Вот МАТЕ вовремя подсуетился
    > и не дал второгномерам разбежаться по всяким КДЕ и т.п.

    Не совсем. Стиль ретро существует в любых областях. У автомобилистов. У компьютерщиков. Разве не интересно было бы многим нынче поработать в таком файловом менеджере, как, например, DOS Navigator? Он и в настоящее время был бы не плох. Ну и так далее.

     
     
  • 3.20, A.Stahl (ok), 10:47, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Разве не интересно было бы многим нынче

    Только небольшому проценту тех, кто его застал во время его актуальности и совсем уж паре человек любопытствующих. Уверен что основному пласту молодёжи нет абсолютно никакого дела до "ретро". Да и есть огромная пропасть между "гы-гы, какая хреновина забавная" и обычным повседневным использованием.

     
  • 3.24, Аноним (30), 11:07, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чем mc ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от дос пофигатора?
     
     
  • 4.28, rvs2016 (ok), 11:13, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Чем mc ПРИНЦИПИАЛЬНО отличается от дос пофигатора?

    Принципиально mc и от Дельфина и от "проводника виндоус" не отличается. И не отличается принципиально даже от просто набора команд ls, cp, mv, cat и т.п. Но в деталях-то есть же отличие. :-)

    Чем принципиильно отличается ретро-автомобиль от современного? Принципиально - ни чем. Те же колёса, то же действие - движение самодвижущейся повозки. Ну это если принципиально. А если различать по деталям, то их найдётся, конечно, немало. :-)

     
  • 4.44, anonimous (?), 12:06, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Удобством
     
  • 4.55, б.б. (?), 13:31, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    в mc тетриса нет.
     
  • 3.62, Michael Shigorin (ok), 14:08, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве не интересно было бы многим нынче

    Дык http://yandex.ru/museum -- там помолодеть можно не только при виде DN ;-) (и да, я был в восхищении, уходя оттуда)

     
  • 3.84, VladSh (?), 17:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Разве не интересно было бы многим нынче поработать в таком файловом менеджере, как, например, DOS Navigator?

    Так Far же есть до сих пор, со всякими современными плюшками.

     

  • 1.16, rvs2016 (ok), 10:37, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Блин!
    У меня в Файрфоксе куки все после одного из его вылетов куда-то улетели и слетела авторизация в том числе и с Опеннета. И получилось, что я своё сообщение отправлял от Анонима, а Опеннет не предупредил меня об этом. Поэтому отправляю сейчас своё сообщение от своего доброго имени:

    Да большинству-то смертных что надо?
    Файрфокс запустил, в нём привычные и одинаково в любой DE выглядящие Одноклассники (ну и все остальные сайты - ютубы там всякие да вконтакты и т.д.).
    Ну или запустил полноэкранно терминал (возможно, что в дополнение к Файрфоксу, если в терминале пишется сайт).
    И как там за Файрфоксом или за терминалом выглядит рабочая среда, какие там на её "рабочем столе" обои и есть ли они там вообще - уже и не важно! :-)

    А моё сообщение от Анонима в 10:34 17/03/2020 теперь, конечно, завалите, пожалуйста.

     
  • 1.22, Fracta1L (ok), 10:49, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем это нужно, если можно настроить KDE в стиле CDE и наслаждаться жизнью (насколько это возможно в look'n'feel CDE)?

    https://forum.manjaro.org/uploads/default/original/3X/8/9/89ff6b67fe947b8bda97

     
     
  • 2.25, Аноним (30), 11:08, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не кедерастами едиными.
     
  • 2.35, artenox (?), 11:27, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Наверное, ради меньшей прожорливости. Кеды, конечно, удобные, но жирные. А третьекеды едят меньше 256 мб.
     
     
  • 3.56, Аноним (56), 13:34, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пятокеды едят меньше 256мб. Что сказать то хотели?
     
     
  • 4.66, my_name_is_Mud (ok), 14:32, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если комп включить?
     
     
  • 5.70, Аноним (56), 14:56, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если комп включить?

    Если pim с akonadi включить, будет больше. Я ими не пользуюсь. Но в 3 их и не было.

     
  • 5.81, Аноним (81), 17:20, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда лучше выключить, память эконится охрененно.
     
  • 3.69, Fracta1L (ok), 14:55, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 2020 год
    > 256 мб

    Хм

     

  • 1.34, Аноним (56), 11:27, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шг не оч — не ламповые совсем, иконки уг.
     
  • 1.36, Аноним (81), 11:38, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >NsCDE позволяет связать оформление CDE и современные технологии, такие как растеризация шрифтов с использованием XFT, Unicode, динамические и функциональные меню, виртуальные рабочие столы, апплеты, обои рабочего стола, темы оформления/пиктограмм и т.п.

    А эмодзи?

     
  • 1.37, Аноним (81), 11:44, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Градиентов и теней не хватает.
     
  • 1.46, FreeStyler (ok), 12:24, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Современность и без вяленого?! Пффф... -___-
     
  • 1.47, Аноним (47), 12:42, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А можно мне Windows 3.11 стиль запилить?
     
     
  • 2.48, FreeStyler (ok), 12:43, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ра3решаю! Можеш сразу под DOS заодно!
     
  • 2.85, Аноним (81), 17:25, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А стиль на скринах не сильно от Windows 3.11 отличается.
     

  • 1.52, Аноним (52), 12:49, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждем NsCDEbuntu и Manjaro NsCDE.
     
  • 1.53, Аноним (74), 13:01, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не понимаю, чем им КДЕ5 не нравится? Допилили, не падает, верх совершенства (из бесплатного, конечно же).
     
     
  • 2.61, Hamer13 (ok), 14:05, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что на старых видюхах глючит. И стиль из коробки — плоское УГ.
     
     
  • 3.83, Аноним (81), 17:23, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Например, на Radeon HD2600 (10+ лет назад) не глючит.
     

  • 1.58, Аноним (58), 14:00, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    бабуля DE
     
  • 1.64, Аноним (52), 14:26, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    NSFW DE
     
  • 1.68, Аноним (68), 14:54, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >генераторы тем оформления для Xt, Xaw, Motif

    а вот это замечательно. Вообще, существуют ли в природе полноценные темы для сабжей, или там вся кастомизируемость заключается в смене цвета?

     
  • 1.71, Аноним (68), 14:57, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    перешел по ссылке - на гитхабе какая то мешанина из хтмл, ксс и хрен знает чего. Оправдано ли?
     
  • 1.89, Аноснюс (?), 18:18, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мой батя бы протащился
     
  • 1.90, Аноним (90), 18:22, 17/03/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После вебовского высера gtk3, все что угодно будет выглядеть прогрессом.
     

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