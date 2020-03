NsCDE, ретро-окружение в стиле CDE, поддерживающее современные технологии

2.19 , Аноним ( 19 ), 10:41, 17/03/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надеюсь это такая толстая шутка

Lockywolf: Что не так? Motif, то есть libXm, -- это по сути единственный тулкит, полностью использующий все возможности протокола X11 и libXt. (Ну, есть ещё xaw, но он странноват.) И рабочих окружений два ровно -- mwm отдельный, и CDE. Лист рассылки живой, Unicode поддерживается, xft поддерживается. Весь профессиональный софт, PLM NX, например, или Maya, на нём написаны. А когда gtk/qt перейдут на Wayland целиком, останется единственный кроссплатформенный тулкит.

prokoudine: > Весь профессиональный софт

> Весь
Да, девочки, но нет.

Lockywolf: >> Весь профессиональный софт

>> Весь

> Да, девочки, но нет.
Ну ок, не весь. Но я не вижу смысла переписывать NX на что-то менее портабельное.

prokoudine: Это проблемы NX. Новый софт и часть старого уже на кьюте.

Lockywolf: > Это проблемы NX.

> Новый софт и часть старого уже на кьюте.
Проблемы пионеров Siemens не волнуют.

Аноним: >или Maya
Уже лет 10 минимум на Qt. Специально для тебя даже заскринил папку Maya/bin:
https://imgur.com/a/l2Z6yua

https://imgur.com/a/l2Z6yua

lockywolf: >>или Maya

> Уже лет 10 минимум на Qt. Специально для тебя даже заскринил папку

> Maya/bin:

> https://imgur.com/a/l2Z6yua
интересно, спасибо, надо поковырять. хотя скриншот как-то так очень хорошо обрезан, я прямо затрудняюсь сказать, что там за WM на десктопе ;)

htd: http://risovach.ru/kartinka/12557047

Lockywolf: > http://risovach.ru/kartinka/12557047
Я тронут до самой глубины моей светлой, как заголовок окна в twm, души.