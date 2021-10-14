Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.23

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.23, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Выпуск приурочен ко дню 25-летия проекта - 14 октября 1996 года Маттиас Эттрих (Matthias Ettrich) объявил о создании нового свободного десктоп-окружения, ориентированного на конечных пользователей, а не на программистов или системных администраторов, и способного конкурировать с доступными в то время коммерческими продуктами, такими как CDE. Проект GNOME, имевший схожие цели, появился спустя 10 месяцев. Первый стабильный релиз KDE 1.0 был выпущен 12 июля 1998 года, KDE 2.0 был выпущен 23 октября 2000 года, KDE 3.0 - 3 апреля 2002 года, KDE 4.0 - 11 января 2008 года, KDE Plasma 5 - в июле 2014 года. Ключевые улучшения: В теме оформления Breeze изменён дизайн кнопок, элементов меню, переключателей, ползунков и полос прокрутки. Для повышения удобства работы с сенсорных экранов увеличен размер полоc прокрутки и полос-регуляторов (spinbox). Добавлен новый индикатор загрузки, оформленный в виде вращающейся шестерёнки. Реализован эффект, подсвечивающий виджеты, касающиеся края панели. Для виджетов, размещённых на рабочем столе, обеспечено размытие фона.

Значительно переработан код с реализацией нового меню Kickoff, повышена производительность и устранены мешающие работе ошибки. Предоставлена возможность выбора между показом имеющихся программ в виде списка или сетки пиктограмм. Добавлена кнопка для закрепления открытого меню на экране. На сенсорных экранах удерживание касания теперь приводит к открытию контекстного меню. Предоставлена возможность настройки показа кнопок для управления сеансом и завершением работы.

При переходе в режим планшета обеспечено увеличение пиктограмм в системном лотке для упрощения управления с сенсорных экранов.

В интерфейсе показа уведомлений предоставлена поддержка копирования текста в буфер обмена при помощи комбинации клавиш Ctrl+C.

Апплет с реализацией глобального меню сделан более похожим на обычное меню.

Предоставлена возможность быстрого переключения между профилями энергопотребления: "экономия энергии", "высокая производительность" и "сбалансированные настройки".

В системном мониторе и виджетах для показа состояния датчиков обеспечено отображение усреднённого показателя нагрузки (LA, load average).

В виджете для работы буфером обмена обеспечено запоминание 20 последних элементов и игнорирование выделенных областей, для которых явно не выполнена операция копирования. Имеется возможность удаления выбранных элементов в буфере обмена через нажатие клавиши Delete.

В апплете управления громкостью реализовано разделение приложений, воспроизводящих и записывающих звук.

В виджете управления сетевым соединением добавлен показ дополнительных деталей о текущей сети. Предоставлена возможность ручного выставления скорости для Ethernet-соединения и отключения IPv6. Для соединений через OpenVPN добавлена поддержка дополнительных протоколов и настроек аутентификации.

В виджете управления медиапроигрывателем включён постоянный показ обложки альбома, которая одновременно используется для формирования фона.

Расширена логика переноса текста названий миниатюр в режиме Folder View - метки с текстом в стиле CamelCase теперь переносятся как в Dolphin по границе неразделённых пробелом слов.

Улучшен интерфейс для настройки параметров системы. На странице "Обратная связь" предоставлен отчёт о всей информации, ранее отправленной разработчикам KDE. Добавлена опция для включения или отключения Bluetooth во время входа пользователя. На странице настройки экрана входа появилась опция для синхронизации расположения экрана. Улучшен интерфейс поиска по имеющимся настройкам, к параметрам привязаны дополнительные ключевые слова. На странице настройки ночного режима обеспечен вывод уведомлений для действий, приводящих к обращению ко внешним сервисам определения местоположения. На странице настройки цветов предоставлена возможность переопределения основного цвета в цветовой схеме.

После применения новых настроек экрана обеспечен вывод диалога подтверждения изменения с обратным отчётом времени, позволяющим автоматически вернуть старые параметры в случае нарушения нормального вывода на экран.

В центре управления приложениями ускорена загрузка и обеспечен показ источника получения приложения на кнопке установки.

Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland. Реализована возможность вставки из буфера обмена средней кнопкой мыши и применения интерфейса drag-and-drop между программами, использующими Wayland и запущенными при помощи XWayland. Устранено несколько проблем, возникавших при использовании GPU NVIDIA. Добавлена поддержка изменения разрешения экрана при запуске в системах виртуализации. Улучшен эффект размытия фона. Обеспечено сохранение параметров виртуальных рабочих столов. Предоставлена возможность изменения настроек RGB для видеодрайвера Intel. Добавлена новая анимация поворота экрана. При записи приложением содержимого экрана обеспечен вывод специального индикатора в системном лотке, позволяющим отключить запись. Улучшено управление жестами на тачпаде. В менеджере задач реализована визуальная индикация клика на пиктограммы приложений. Для индикации начала запуска программ предложена специальная анимация курсора.

Обеспечено согласование раскладки экранов в многомониторных конфигурациях между сеансами X11 и Wayland.

Переписана реализация эффекта "Презентация окон" (Present Windows).

В приложении для отправки сообщений об ошибках (DrKonqi) добавлено уведомление о приложениях, оставшихся без сопровождения.

Из заголовков окон с диалогами и настройками убрана кнопка "?".

Запрещено использование прозрачности при перемещении или изменении размера окон.



