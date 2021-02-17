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Выпуск дистрибутива Q4OS 3.14

17.02.2021 08:56

Состоялся выпуск дистрибутива Q4OS 3.14, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. Размер загрузочного образа 731 МБ (x86_64).

В новом выпуске осуществлена синхронизация пакетной базы с Debian 10.8. Обеспечена автоматическая установка дополнений Virtualbox для гостевых систем. Добавлен скрипт для настройки браузера по умолчанию для рабочих столов KDE Plasma и Trinity. Добавлена утилита для подключения репозитория Google Chrome. Улучшена работа инсталлятора Calamares.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.q4os.org/blog.html...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 3.13
  3. OpenNews: Проект KDE отметил своё двадцатилетие повторным выпуском KDE 1
  4. OpenNews: Проект по портированию KDE 2 для работы в современных дистрибутивах
  5. OpenNews: Релиз десктоп-окружения Trinity R14.0.9, продолжающего развитие KDE 3.5
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2021.02
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54600-q4os
Ключевые слова: q4os, trinity
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 09:07, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity
    > Добавлена утилита для подключения репозитория Google Chrome
    > Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам

    ха-ха

     
     
  • 2.2, Аноним (1), 09:08, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    *в первой строчке акцент на плазме естсна
     
  • 2.6, КО (?), 09:28, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Минималки для Trinity  - 300MHz CPU / 128MB RAM / 3GB disk
    32 бита доступно.
    Ной дальше на модной убунту.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    TDE (Trinity Desktop Environment) - лучшее что может дать мир СПО.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 10:54, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Проблема только в том, что разработчики main stream дистрибутивов рискуют своей репутацией и нанимают работников за деньги и смотрят их паспорта. А все неофициальные дистрибутивы не рискуют ни чем и не дают даже минимальных гарантий целостности ваших данных или отсутствие троянов. Проснется завтра Вася под ником qqq12214 который собирает пакеты для tdm-based дистрибутива и решит отомстить всему миру. А самому верифицировать пакеты очень долго. Были бы это прямо сами разработчики софта, была бы хотя бы гарантия в том, что они не рискнут своей наработанной за годы или качеством софта репутацией. Короче, только Debian, Ubuntu, OpenSUSE на десктопах где нужна стабильность и защита. Остальное - чисто поиграться или для медиа систем с некритичными данными.
     
     
  • 5.21, Zitz (?), 11:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Несколько лет назад десктопный афродебиан успешно угробил данные. Дефолтный юзкейс, ext4.

    Стабильность и защита. (c)

     
  • 5.25, Аноним (12), 11:22, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Короче, только Debian, Ubuntu,

    Покайся, о какой репутации Канони-кал можно говорить, если они продались потрохами Майкам и налево направо торгуют персональными данными наивных юзеров. Или ты новость не читал? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54591
    Я согласился бы про Debian, но Иан Мёрдок умер при загадочных обстоятельствах, а в дистибутив насильственным образом впихнули systemd. Доверие пошатнулось.
    Из  твоего наброса на лопасти вертолета, мы должны сделать вывод что можно доверять только GNOME SHELL и Red Hat т.к. серьёзные энтерпрайзные дяди.
    Хорошая попытка, но нет, нас на мякине не проведешь.

     
  • 5.41, Аноним (41), 13:15, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Majaro, Arch, Gentoo и OpenMX как бы и не существуют ?
    Чтоб грохнуть свои данные много ума не надо. Много ума надо потом их отскрести в должном виде. На это даже Fedora способна.
     
  • 5.48, Аноним (48), 14:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вещи пишешь правильные, и предпосылки верные: нужна стабильность и дистрибутив, поддерживаемый корпорацией с сотрудниками на зарплате. Но вот выводы неверные: Debian пилится непонятно кем, это самый настоящий дистр от васянов. Ubuntu еще более-менее разрабатывается компанией, но довольно мутной, я бы не стал ей доверять, особенно после рекламы в магазе приложений, заигрыванием с микросовтом и куче свернутых мертворожденных продуктов (unity, mir). Про OpenSUSE ничего сказать не могу, но вроде бы дистр серьезный. Но вот что заслуживает упоминания (и по сути единственное, что заслуживает упоминания) -- так это Red Hat. Дистрибутив, соответственно, либо RHEL, либо Fedora.

    - Корпорация №1 в мире линукса,
    - все дистры поддерживаются сотрудниками на зарплате,
    - корпорация имеет куда бОльший штат, чем васяникал,
    - практически ко всем стандартам десктопного линукса притронулся Red Hat,
    - практически вся экосистема серверного линукса имеет сегодняшний вид благодаря Red Hat.

     
  • 3.19, Аноним (19), 10:52, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    минималки для хр 233MHz CPU / 64MB RAM / 1,5GB disk
    32 бита доступно
    но не дай тебе б-г запускать всерьез и то и другое на чем-то подобном

    Trinity - третьекеды от некрофилов, третьекеды на фоне остальных DE своей эпохи особой лайтовостью как бэ не страдали

     
     
  • 4.26, Аноним (12), 11:24, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Trinity - третьекеды от некрофилов, третьекеды на фоне остальных DE своей эпохи особой лайтовостью как бэ не страдали

    Trinity - удобно и привычно, для нормальных людей, а не для фриков пишущих проплаченные коменты.

     
     
  • 5.30, Аноним (19), 11:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    кому-то и бейсик на спектрумах и комадорах удобно и привычно - обычный синдром семейства утиных

    как и плазма, на линксовом десктопе трьекеды никаким золотым стандартом никогда не были.

     
     
  • 6.32, Аноним (12), 11:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кому-то и бейсик на спектрумах и комадорах удобно и привычно - обычный синдром семейства утиных

    На синдром утёнка здесь уже никто не покупается, акстись. Все уже раскусили гномов. Вы выдаёте урезанный Функционал гнома за инновации.
    А необходимость ставить дополнения (которые не совместимы между собою и устаревают) чтобы получить функционал MATE за кастомизируемость.
    Добровольно нормальный человек не станет пользоваться СРС для тачскрина на десктопе, дураков нет.

     
     
  • 7.34, Аноним (19), 11:48, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Все уже раскусили

    на гоств часом не подрабатываешь?

    >нормальный человек не станет пользоваться

    не используют tde/kde только под пистолетом? или в чих то влажных фантазиях старейшее de таки держит пальму первенства по юзербазе на линуксовом десктопе?

     
  • 2.11, Аноним (12), 10:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity

    А какие претензии у тебя к TDE?

     

  • 1.3, Аноним (48), 09:08, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО

    А что, comps.xml уже отменили? Ах да, это же дебъян.

    *Отправлено из 21 века*

     
  • 1.4, Аноним (48), 09:11, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE

    Г-споди, в дебъяне для этого целые скрипты нужно городить? А что, что-то типа group install отсутствует?

     
     
  • 2.7, eugener (ok), 09:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё там есть, всё прекрасно ставится метапакетами. Мне тоже непонятно зачем скрипты.
     
  • 2.8, Аноним (8), 09:42, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    метапакет не устроит отца русской демократии?
    https://www.debian.org/blends/gis/get/metapackages.ru.html
     

  • 1.5, Аноным (ok), 09:19, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Кто разрабатывает и где исходники?
     
     
  • 2.9, нононим (?), 09:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В гугле забанили?
    Или Вы им пользоваться не умеете?
     
     
  • 3.18, Аноным (ok), 10:52, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну-ка найди
     
     
  • 4.36, Леголас (ok), 11:58, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://mirror.git.trinitydesktop.org/cgit/
    вот Trinity
     
  • 2.13, Аноним (12), 10:03, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разрабатывают германцы, исходники самому интентересно как они меню пуск сделали в TDE.
     
  • 2.14, Аноним (14), 10:04, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Совместная разработка правительств тоталитарных стран. Исходники потеряли.
     

  • 1.10, Аноним (-), 09:54, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если бы не apt, то возможно бы оно имело право на жизнь
     
  • 1.15, Аноним (12), 10:05, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity.
    >Добавлен скрипт для настройки браузера по умолчанию для рабочих столов KDE Plasma и Trinity.

    Не понимаю когда в рамках одного дистрибутива делают версии с разными средами рабочего стола. Сосредоточьтесь на одной конкретной СРС и доведите до нормальной кондиции. Нет будет идти на поводу у пользователей инфантильных, конкурировать с зоопарками.

     
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:26, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity.
    >>Добавлен скрипт для настройки браузера по умолчанию для рабочих столов KDE Plasma и Trinity.
    > Не понимаю когда в рамках одного дистрибутива делают версии с разными средами
    > рабочего стола. Сосредоточьтесь на одной конкретной СРС

    Ну вот в красношляпные и сосредоточились...
    >и доведите до нормальной  кондиции.

    Ну, они считаю что у них всё ОК и всё идёт как надо.
    > Нет будет идти на поводу у пользователей инфантильных, конкурировать с
    > зоопарками.

    Ну так, судя по тому что делают и как ведут себя разрабы гнума они как раз "на поводу у пользователей" не идут, и конкурировать с другими не считают нужным, они и так по их мнению разрабатывают лучшую DE.

    В итоге все видят какой это замечательный проект ;)

    П.С.: Я надеюсь вы поняли мой посыл ;)

     
     
  • 3.31, Аноним (12), 11:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну имеет смысл конкурировать дистрибутивам к примеру на основе Убуты и АРЧа CentOS но с одной и той же средой рабочего стола (СРС) условно KDE или GNOME.
    Или запиливать свою собственную СРС и конкурировать со всеми сразу.
     

  • 1.16, Аноним (12), 10:06, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Плюсуйте новость, тут же TDE (Trinity Desktop Environment)
     
  • 1.17, triolan (?), 10:43, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Впихнуть libreoffice и chrome они не забыли, а вот gparted зачем-то выкинули, ну вот где логика?
     
     
  • 2.28, Аноним (19), 11:27, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам

    все мы знаем что gparted тяжелее libreoffice и chrome вместе взятых

     
     
  • 3.37, triolan (?), 12:29, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Yастолько дружелюбный и для новичков, что предлагается форматировать и размечать в fdisk. Конечно можно в live-режиме установить и gparted, но вдруг нет сети, и вообще как-то это неправильно, но при всей моей нелюбви к KDE, TDE там конечно отличный,
     
     
  • 4.39, Аноним (19), 12:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    нетребовательный к аппаратным ресурсам != дружелюбный для новичков
     

  • 1.24, Аноним (24), 11:20, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    в какой момент стрёмный виндовый интерфейс стал вдруг "классическим"?
     
     
  • 2.29, Аноним (12), 11:29, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это виндовый интерфейс придумали для Xerox Alto, у них украл Стив Джобс в свои Макинтоши, у него украл Билл Гейтс в свой  Виндоувс. А СПО-шники "крадут" кто у Эпл (GNOME), кто у Винды (KDE). Ничего принципиально нового невозможно придумать, если только ты не пришелец их Х/Ф Прибытие.
    Ты хотя бы не позорился бы, ерунду не писал.
     
     
  • 3.38, Аноним (19), 12:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    поколение педевикий
    ты концепцию гуя и отдельно взятый вендовый интерфейс не различаешь или у тебя и правда десяточка вернула твои 70-ые?
     
     
  • 4.42, Аноним (12), 13:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты обыкновенный тролль которому платят ха нахваливание гнома и поливанием грязи очевидно удобных вещей. Спишь по ночам нормально, не ворочаешься?
     
     
  • 5.45, Аноним (19), 14:12, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >платят
    >нахваливание
    >поливанием грязи
    >очевидно

    лозунги как у советского идеолога на бронивечке. может я еще и враг режима какой, марионетка западных капиталистов?

     

  • 1.33, Аноним (33), 11:48, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Достойный дистрибутив!  перешел на него с OpenSuse (на котором 10 лет сидел) замучил их btfs головново мозга.....
     
     
  • 2.35, Аноным (ok), 11:50, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там кто-то не дает использовать ехт4?
     
     
  • 3.44, НяшМяш (ok), 13:53, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так для этого нужно при установке какие-то пункты изменять. Сложна.
     
     
  • 4.47, Аноным (ok), 14:19, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так для этого нужно при установке какие-то пункты изменять. Сложна.

    А так?
    https://geckolinux.github.io/

     

  • 1.40, Аноним (40), 13:01, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тринька норм, но пазму это они зря... Вот у мну Симпля базальтовская и тут крыска в стили кед и мне очень хорошо.)
     
  • 1.43, danonimous (?), 13:43, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В TDE нормально с композитингом или приходится сидеть с тирингом?
     
  • 1.46, Мимокрокодил (?), 14:16, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как дополнительная строчка для резюме на работу выгодно разработчику. А вот пользоваться таким ну то такое неблагодарное дело.
     

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