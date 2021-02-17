Выпуск дистрибутива Q4OS 3.14

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|1.1, Аноним (1), 09:07, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity
> Добавлена утилита для подключения репозитория Google Chrome
> Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам
ха-ха
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|2.6, КО (?), 09:28, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Минималки для Trinity - 300MHz CPU / 128MB RAM / 3GB disk
32 бита доступно.
Ной дальше на модной убунту.
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|3.12, Аноним (12), 10:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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TDE (Trinity Desktop Environment) - лучшее что может дать мир СПО.
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|4.20, Аноним (20), 10:54, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Проблема только в том, что разработчики main stream дистрибутивов рискуют своей репутацией и нанимают работников за деньги и смотрят их паспорта. А все неофициальные дистрибутивы не рискуют ни чем и не дают даже минимальных гарантий целостности ваших данных или отсутствие троянов. Проснется завтра Вася под ником qqq12214 который собирает пакеты для tdm-based дистрибутива и решит отомстить всему миру. А самому верифицировать пакеты очень долго. Были бы это прямо сами разработчики софта, была бы хотя бы гарантия в том, что они не рискнут своей наработанной за годы или качеством софта репутацией. Короче, только Debian, Ubuntu, OpenSUSE на десктопах где нужна стабильность и защита. Остальное - чисто поиграться или для медиа систем с некритичными данными.
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|5.21, Zitz (?), 11:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Несколько лет назад десктопный афродебиан успешно угробил данные. Дефолтный юзкейс, ext4.
Стабильность и защита. (c)
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|5.25, Аноним (12), 11:22, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Короче, только Debian, Ubuntu,
Покайся, о какой репутации Канони-кал можно говорить, если они продались потрохами Майкам и налево направо торгуют персональными данными наивных юзеров. Или ты новость не читал? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54591
Я согласился бы про Debian, но Иан Мёрдок умер при загадочных обстоятельствах, а в дистибутив насильственным образом впихнули systemd. Доверие пошатнулось.
Из твоего наброса на лопасти вертолета, мы должны сделать вывод что можно доверять только GNOME SHELL и Red Hat т.к. серьёзные энтерпрайзные дяди.
Хорошая попытка, но нет, нас на мякине не проведешь.
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|5.41, Аноним (41), 13:15, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Majaro, Arch, Gentoo и OpenMX как бы и не существуют ?
Чтоб грохнуть свои данные много ума не надо. Много ума надо потом их отскрести в должном виде. На это даже Fedora способна.
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|5.48, Аноним (48), 14:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вещи пишешь правильные, и предпосылки верные: нужна стабильность и дистрибутив, поддерживаемый корпорацией с сотрудниками на зарплате. Но вот выводы неверные: Debian пилится непонятно кем, это самый настоящий дистр от васянов. Ubuntu еще более-менее разрабатывается компанией, но довольно мутной, я бы не стал ей доверять, особенно после рекламы в магазе приложений, заигрыванием с микросовтом и куче свернутых мертворожденных продуктов (unity, mir). Про OpenSUSE ничего сказать не могу, но вроде бы дистр серьезный. Но вот что заслуживает упоминания (и по сути единственное, что заслуживает упоминания) -- так это Red Hat. Дистрибутив, соответственно, либо RHEL, либо Fedora.
- Корпорация №1 в мире линукса,
- все дистры поддерживаются сотрудниками на зарплате,
- корпорация имеет куда бОльший штат, чем васяникал,
- практически ко всем стандартам десктопного линукса притронулся Red Hat,
- практически вся экосистема серверного линукса имеет сегодняшний вид благодаря Red Hat.
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|3.19, Аноним (19), 10:52, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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минималки для хр 233MHz CPU / 64MB RAM / 1,5GB disk
32 бита доступно
но не дай тебе б-г запускать всерьез и то и другое на чем-то подобном
Trinity - третьекеды от некрофилов, третьекеды на фоне остальных DE своей эпохи особой лайтовостью как бэ не страдали
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|4.26, Аноним (12), 11:24, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Trinity - третьекеды от некрофилов, третьекеды на фоне остальных DE своей эпохи особой лайтовостью как бэ не страдали
Trinity - удобно и привычно, для нормальных людей, а не для фриков пишущих проплаченные коменты.
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|5.30, Аноним (19), 11:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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кому-то и бейсик на спектрумах и комадорах удобно и привычно - обычный синдром семейства утиных
как и плазма, на линксовом десктопе трьекеды никаким золотым стандартом никогда не были.
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|6.32, Аноним (12), 11:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>кому-то и бейсик на спектрумах и комадорах удобно и привычно - обычный синдром семейства утиных
На синдром утёнка здесь уже никто не покупается, акстись. Все уже раскусили гномов. Вы выдаёте урезанный Функционал гнома за инновации.
А необходимость ставить дополнения (которые не совместимы между собою и устаревают) чтобы получить функционал MATE за кастомизируемость.
Добровольно нормальный человек не станет пользоваться СРС для тачскрина на десктопе, дураков нет.
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|7.34, Аноним (19), 11:48, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Все уже раскусили
на гоств часом не подрабатываешь?
>нормальный человек не станет пользоваться
не используют tde/kde только под пистолетом? или в чих то влажных фантазиях старейшее de таки держит пальму первенства по юзербазе на линуксовом десктопе?
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|2.11, Аноним (12), 10:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity
А какие претензии у тебя к TDE?
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|1.3, Аноним (48), 09:08, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО
А что, comps.xml уже отменили? Ах да, это же дебъян.
*Отправлено из 21 века*
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|1.4, Аноним (48), 09:11, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE
Г-споди, в дебъяне для этого целые скрипты нужно городить? А что, что-то типа group install отсутствует?
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|2.7, eugener (ok), 09:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё там есть, всё прекрасно ставится метапакетами. Мне тоже непонятно зачем скрипты.
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|2.13, Аноним (12), 10:03, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Разрабатывают германцы, исходники самому интентересно как они меню пуск сделали в TDE.
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|2.14, Аноним (14), 10:04, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Совместная разработка правительств тоталитарных стран. Исходники потеряли.
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|1.15, Аноним (12), 10:05, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity.
>Добавлен скрипт для настройки браузера по умолчанию для рабочих столов KDE Plasma и Trinity.
Не понимаю когда в рамках одного дистрибутива делают версии с разными средами рабочего стола. Сосредоточьтесь на одной конкретной СРС и доведите до нормальной кондиции. Нет будет идти на поводу у пользователей инфантильных, конкурировать с зоопарками.
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|2.27, Аноним (27), 11:26, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity.
>>Добавлен скрипт для настройки браузера по умолчанию для рабочих столов KDE Plasma и Trinity.
> Не понимаю когда в рамках одного дистрибутива делают версии с разными средами
> рабочего стола. Сосредоточьтесь на одной конкретной СРС
Ну вот в красношляпные и сосредоточились...
>и доведите до нормальной кондиции.
Ну, они считаю что у них всё ОК и всё идёт как надо.
> Нет будет идти на поводу у пользователей инфантильных, конкурировать с
> зоопарками.
Ну так, судя по тому что делают и как ведут себя разрабы гнума они как раз "на поводу у пользователей" не идут, и конкурировать с другими не считают нужным, они и так по их мнению разрабатывают лучшую DE.
В итоге все видят какой это замечательный проект ;)
П.С.: Я надеюсь вы поняли мой посыл ;)
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|3.31, Аноним (12), 11:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну имеет смысл конкурировать дистрибутивам к примеру на основе Убуты и АРЧа CentOS но с одной и той же средой рабочего стола (СРС) условно KDE или GNOME.
Или запиливать свою собственную СРС и конкурировать со всеми сразу.
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|1.17, triolan (?), 10:43, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Впихнуть libreoffice и chrome они не забыли, а вот gparted зачем-то выкинули, ну вот где логика?
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|2.28, Аноним (19), 11:27, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам
все мы знаем что gparted тяжелее libreoffice и chrome вместе взятых
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|3.37, triolan (?), 12:29, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Yастолько дружелюбный и для новичков, что предлагается форматировать и размечать в fdisk. Конечно можно в live-режиме установить и gparted, но вдруг нет сети, и вообще как-то это неправильно, но при всей моей нелюбви к KDE, TDE там конечно отличный,
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|4.39, Аноним (19), 12:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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нетребовательный к аппаратным ресурсам != дружелюбный для новичков
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|1.24, Аноним (24), 11:20, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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в какой момент стрёмный виндовый интерфейс стал вдруг "классическим"?
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|2.29, Аноним (12), 11:29, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это виндовый интерфейс придумали для Xerox Alto, у них украл Стив Джобс в свои Макинтоши, у него украл Билл Гейтс в свой Виндоувс. А СПО-шники "крадут" кто у Эпл (GNOME), кто у Винды (KDE). Ничего принципиально нового невозможно придумать, если только ты не пришелец их Х/Ф Прибытие.
Ты хотя бы не позорился бы, ерунду не писал.
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|3.38, Аноним (19), 12:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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поколение педевикий
ты концепцию гуя и отдельно взятый вендовый интерфейс не различаешь или у тебя и правда десяточка вернула твои 70-ые?
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|4.42, Аноним (12), 13:35, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты обыкновенный тролль которому платят ха нахваливание гнома и поливанием грязи очевидно удобных вещей. Спишь по ночам нормально, не ворочаешься?
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|5.45, Аноним (19), 14:12, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>платят
>нахваливание
>поливанием грязи
>очевидно
лозунги как у советского идеолога на бронивечке. может я еще и враг режима какой, марионетка западных капиталистов?
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|1.33, Аноним (33), 11:48, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Достойный дистрибутив! перешел на него с OpenSuse (на котором 10 лет сидел) замучил их btfs головново мозга.....
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|3.44, НяшМяш (ok), 13:53, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так для этого нужно при установке какие-то пункты изменять. Сложна.
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|1.40, Аноним (40), 13:01, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тринька норм, но пазму это они зря... Вот у мну Симпля базальтовская и тут крыска в стили кед и мне очень хорошо.)
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|1.46, Мимокрокодил (?), 14:16, 17/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как дополнительная строчка для резюме на работу выгодно разработчику. А вот пользоваться таким ну то такое неблагодарное дело.
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