Выпуск дистрибутива Q4OS 3.14

2.2 , Аноним ( 1 ), 09:08, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – *в первой строчке акцент на плазме естсна

2.6 , КО ( ? ), 09:28, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Минималки для Trinity - 300MHz CPU / 128MB RAM / 3GB disk

32 бита доступно.

Ной дальше на модной убунту.

3.12 , Аноним ( 12 ), 10:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – TDE (Trinity Desktop Environment) - лучшее что может дать мир СПО.

4.20 , Аноним ( 20 ), 10:54, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – Проблема только в том, что разработчики main stream дистрибутивов рискуют своей репутацией и нанимают работников за деньги и смотрят их паспорта. А все неофициальные дистрибутивы не рискуют ни чем и не дают даже минимальных гарантий целостности ваших данных или отсутствие троянов. Проснется завтра Вася под ником qqq12214 который собирает пакеты для tdm-based дистрибутива и решит отомстить всему миру. А самому верифицировать пакеты очень долго. Были бы это прямо сами разработчики софта, была бы хотя бы гарантия в том, что они не рискнут своей наработанной за годы или качеством софта репутацией. Короче, только Debian, Ubuntu, OpenSUSE на десктопах где нужна стабильность и защита. Остальное - чисто поиграться или для медиа систем с некритичными данными.

5.21 , Zitz ( ? ), 11:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Несколько лет назад десктопный афродебиан успешно угробил данные. Дефолтный юзкейс, ext4. Стабильность и защита. (c)

5.25 , Аноним ( 12 ), 11:22, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Короче, только Debian, Ubuntu, Покайся, о какой репутации Канони-кал можно говорить, если они продались потрохами Майкам и налево направо торгуют персональными данными наивных юзеров. Или ты новость не читал? https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54591

Я согласился бы про Debian, но Иан Мёрдок умер при загадочных обстоятельствах, а в дистибутив насильственным образом впихнули systemd. Доверие пошатнулось.

Из твоего наброса на лопасти вертолета, мы должны сделать вывод что можно доверять только GNOME SHELL и Red Hat т.к. серьёзные энтерпрайзные дяди.

Хорошая попытка, но нет, нас на мякине не проведешь.

5.41 , Аноним ( 41 ), 13:15, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Majaro, Arch, Gentoo и OpenMX как бы и не существуют ?

Чтоб грохнуть свои данные много ума не надо. Много ума надо потом их отскрести в должном виде. На это даже Fedora способна.

5.48 , Аноним ( 48 ), 14:33, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вещи пишешь правильные, и предпосылки верные: нужна стабильность и дистрибутив, поддерживаемый корпорацией с сотрудниками на зарплате. Но вот выводы неверные: Debian пилится непонятно кем, это самый настоящий дистр от васянов. Ubuntu еще более-менее разрабатывается компанией, но довольно мутной, я бы не стал ей доверять, особенно после рекламы в магазе приложений, заигрыванием с микросовтом и куче свернутых мертворожденных продуктов (unity, mir). Про OpenSUSE ничего сказать не могу, но вроде бы дистр серьезный. Но вот что заслуживает упоминания (и по сути единственное, что заслуживает упоминания) -- так это Red Hat. Дистрибутив, соответственно, либо RHEL, либо Fedora. - Корпорация №1 в мире линукса,

- все дистры поддерживаются сотрудниками на зарплате,

- корпорация имеет куда бОльший штат, чем васяникал,

- практически ко всем стандартам десктопного линукса притронулся Red Hat,

- практически вся экосистема серверного линукса имеет сегодняшний вид благодаря Red Hat.

3.19 , Аноним ( 19 ), 10:52, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – минималки для хр 233MHz CPU / 64MB RAM / 1,5GB disk

32 бита доступно

но не дай тебе б-г запускать всерьез и то и другое на чем-то подобном Trinity - третьекеды от некрофилов, третьекеды на фоне остальных DE своей эпохи особой лайтовостью как бэ не страдали

4.26 , Аноним ( 12 ), 11:24, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Trinity - третьекеды от некрофилов, третьекеды на фоне остальных DE своей эпохи особой лайтовостью как бэ не страдали Trinity - удобно и привычно, для нормальных людей, а не для фриков пишущих проплаченные коменты.

5.30 , Аноним ( 19 ), 11:34, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – кому-то и бейсик на спектрумах и комадорах удобно и привычно - обычный синдром семейства утиных как и плазма, на линксовом десктопе трьекеды никаким золотым стандартом никогда не были.

6.32 , Аноним ( 12 ), 11:40, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >кому-то и бейсик на спектрумах и комадорах удобно и привычно - обычный синдром семейства утиных На синдром утёнка здесь уже никто не покупается, акстись. Все уже раскусили гномов. Вы выдаёте урезанный Функционал гнома за инновации.

А необходимость ставить дополнения (которые не совместимы между собою и устаревают) чтобы получить функционал MATE за кастомизируемость.

Добровольно нормальный человек не станет пользоваться СРС для тачскрина на десктопе, дураков нет.

7.34 , Аноним ( 19 ), 11:48, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Все уже раскусили на гоств часом не подрабатываешь? >нормальный человек не станет пользоваться не используют tde/kde только под пистолетом? или в чих то влажных фантазиях старейшее de таки держит пальму первенства по юзербазе на линуксовом десктопе?

2.11 , Аноним ( 12 ), 10:01, 17/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity А какие претензии у тебя к TDE?

