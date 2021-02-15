Инцидент со спамом Canonical после установки Ubuntu в облаке Azure

Один из клиентов облака Microsoft Azure возмутился наплевательским отношением к конфиденциальности и персональным данным в Microsoft и Canonical. Спустя три часа после установки Ubuntu в облаке Azure в социальной сети LinkedIn пришло сообщение от отдела продаж компании Canonical с рекламными предложениями, связанными с использованием Ubuntu на предприятии. При этом в сообщении явно указывалось, что оно отправлено после того, как пользователь установил Ubuntu в Azure.

Компания Microsoft заявила, что соглашение с издателями, публикующими продукты в Azure Marketplace, подразумевает передачу им сведений о пользователях, запустивших их продукт в облаке, но соглашение разрешает использовать данные сведения для оказания технической поддержки и запрещает использование детальной информации о контактных данных в маркетинговых целях. При подключении к Azure пользователь соглашается с условиями работы сервиса.

Компания Canonical подтвердила, что получила контактные данные пользователя, запустившего Ubuntu в Azure, от Microsoft в рамках соглашения с издателями. Указанные персональные данные были занесены в CRM компании. Один из новых сотрудников службы продаж использовал информацию для связи с пользователем в LinkedIn, неправильно сформулировав своё предложение. Для того, чтобы избежать подобных инцидентов компания Canonical намерена пересмотреть политику организации продаж и методы обучения персонала, занимающегося продажами.



