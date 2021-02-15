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Инцидент со спамом Canonical после установки Ubuntu в облаке Azure

15.02.2021 23:46

Один из клиентов облака Microsoft Azure возмутился наплевательским отношением к конфиденциальности и персональным данным в Microsoft и Canonical. Спустя три часа после установки Ubuntu в облаке Azure в социальной сети LinkedIn пришло сообщение от отдела продаж компании Canonical с рекламными предложениями, связанными с использованием Ubuntu на предприятии. При этом в сообщении явно указывалось, что оно отправлено после того, как пользователь установил Ubuntu в Azure.

Компания Microsoft заявила, что соглашение с издателями, публикующими продукты в Azure Marketplace, подразумевает передачу им сведений о пользователях, запустивших их продукт в облаке, но соглашение разрешает использовать данные сведения для оказания технической поддержки и запрещает использование детальной информации о контактных данных в маркетинговых целях. При подключении к Azure пользователь соглашается с условиями работы сервиса.

Компания Canonical подтвердила, что получила контактные данные пользователя, запустившего Ubuntu в Azure, от Microsoft в рамках соглашения с издателями. Указанные персональные данные были занесены в CRM компании. Один из новых сотрудников службы продаж использовал информацию для связи с пользователем в LinkedIn, неправильно сформулировав своё предложение. Для того, чтобы избежать подобных инцидентов компания Canonical намерена пересмотреть политику организации продаж и методы обучения персонала, занимающегося продажами.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.theregister.com/20...)
  2. OpenNews: Компания Canonical вышла на самообеспечение
  3. OpenNews: Компания Canonical опубликовала заявление, связанное с вредоносным ПО в Snap Store
  4. OpenNews: Представитель Canonical опроверг размещение рекламы через текстовые подсказки MOTD в Ubuntu
  5. OpenNews: Из базовой поставки Ubuntu будет удалён компонент для отправки сведений о пакетах
  6. OpenNews: GitHub намерен отслеживать посещения самостоятельно, без привлечения сторонних сервисов
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54591-privacy
Ключевые слова: privacy, canonical
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (24) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:52, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    Чего только не взбредёт в голову этим маркетологам
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:53, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    ну что за двуличные, сказали бы правду.
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 00:04, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А где неправда?
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:19, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >сказали бы правду

    Что никто не читает пользовательские соглашения?

     

  • 1.3, Аноньимъ (ok), 23:55, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мда.
    Виновный в глобальном неонациском корпоративном ГУЛАГе сотрудник отдела продаж наконец-то найден и будет наказан.
     
  • 1.4, Аноним (4), 23:59, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну надо же, вот это да!
     
  • 1.5, Аноним (5), 00:00, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
       Тоже мне инцидент, вечером на телефон мтс приходит смс от зеленого банка с напоминанием продления страховки по ипотеке. На следующий день, утром, из мтс звонит тетка с предложением купить страховку у мтс.
    Нифига не палятся, такая тайна переписки :)
     
     
  • 2.8, Sluggard (ok), 00:08, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Страховщики вообще оборзели. Только ОСАГО/КАСКО начинает подходить к концу — тебя тут же начинают задалбывать звонками чуть ли не из всех страховых. И у всех, блин, есть твои данные. Как будто ты свой договор со страховой отсканировал, и выложил в инет с подписью «Ищу выгодные предложения».
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:22, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну если еще не умершему человеку предлагают гробы, то это норма.
     
  • 2.12, Аноним (18), 00:17, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да что там, вот на неделе лазил по гитхабу (осваиваю Go lang) через ФФ с юблоком, есть ли по приколу либы Go под STM32, дык через минуту открытая Goland мне хинт вывела с предложением, install stm32 - как, если я нигде не зареген и  IP у меня серый модемный, куки дропаются при закрытии. Уж не распознавание скринов ли.
     
  • 2.16, Аноним (18), 00:21, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Русский стандарт ещё постоянно звонили. Я не сразу допер, что они так тупо персональную инфу собирают и потом обновляют, ишь кредиты в нынешнее время раздать некому.
     

  • 1.6, A.Stahl (ok), 00:02, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Копроакции от корпорации.
     
  • 1.9, Аноним (9), 00:09, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Our terms with our publishers allow them to
    > provide customers with implementation and technical
    > support for their products

    Ага, угу. Без спросу - просто вот взять и осчастливить ничего не подозревающего лоха технической поддержкой. Поскольку если бы он ее спрашивал, вероятно, у них и так появился бы его контакт.

    Нда, microsoft, каких-то совсем глупых индусов ты понанимала.

     
  • 1.10, Аноним (10), 00:09, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Один из клиентов облака Microsoft Azure возмутился наплевательским отношением к конфиденциальности и персональным данным в Microsoft и Canonical"

    Бгг, M$ и каноникалы и наплевательское отношение к конфиденциальности и персданным...
    Хм, да ниужели?! Не, ниверю! Стопудова брехня!

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 00:20, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > "Один из клиентов облака Microsoft Azure возмутился наплевательским отношением к конфиденциальности
    > и персональным данным в Microsoft и Canonical"

    Я от такого капитанства чуть чаем не подавился, нельзя же так!


     
  • 2.22, Аноним (22), 00:44, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никогда такого не было и вот,опять
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:13, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    "Один из новых сотрудников службы продаж использовал информацию для связи с пользователем в LinkedIn, неправильно сформулировав своё предложение."

    т.е. проблема не в том, что чуваку серанули спамом в на его акк, а в том что предложение в спаме "ненправильно сформулировали", типа явно спалился со втюхиванием, я правильно понимаю?!

     
     
  • 2.20, Аноним (18), 00:23, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как минимум правильно.
     

  • 1.14, Аноним (14), 00:20, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    просто в яндексе майк подрабатывал, а ник - у каноникал
     
  • 1.17, Аноним (17), 00:22, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Один из анонимов недавно тоже возмутился по поводу отслеживания Canonical всех посещаемых пользователями сайтов.

    https://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/123192.html#131

    Странно, что Ubuntu еще не закопали и кто-то еще этим пользуется.

     
  • 1.19, Andrey (??), 00:23, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мы пересмотрим политику продаж, что б с Вами связывались не сразу, а в момент когда Вы не сможете идентифицировать и вспомнить место возможного слива…
     
  • 1.21, Аноним (21), 00:25, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каноникл (и убунту) в мусорку. Слишком плотно дружат с мелкомягкими.
    Не моя статья 4х летней давности:
    https://pikabu.ru/story/canonical_ili_durakov_zhizn_nichemu_ne_uchit_4281819
     
     
  • 2.23, Аноним (22), 00:46, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Убунта изначально предназначалась для нигров,если что)
     
  • 2.24, Ivan_83 (ok), 01:10, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дуратская статья.

    1.
    BIOS поменяли на EFI потому что он был совсем ущербным по современным меркам.
    EFI тоже не идеал, взять хотя бы отказ от cmos для хранения настроек в пользу флешки, которая нещадно затирается при каждом ребуте.
    Или FAT, принадлежащий МС.
    Но тем не менее - это огромный шаг, теперь работа с разметкой дисков и загрузчиками стала намного проще и понятнее.
    Нет больше стрёмных 16 битных загрузчиков в начальных этапах.


    2. То что МС лезет со своими правками и деньгами не отменит того факта что есть ещё куча заинтересованных корпораций и энтузиавтов, которые тянут одеяло в свою сторону.
    Я не юзаю линукс, но и не слышал чтобы там что то хуже становилось в плане десктопа за последние лет 10.

     
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