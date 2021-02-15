Инцидент со спамом Canonical после установки Ubuntu в облаке Azure

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|2.13, Аноним (13), 00:19, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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>сказали бы правду
Что никто не читает пользовательские соглашения?
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|1.3, Аноньимъ (ok), 23:55, 15/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мда.
Виновный в глобальном неонациском корпоративном ГУЛАГе сотрудник отдела продаж наконец-то найден и будет наказан.
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|1.5, Аноним (5), 00:00, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Тоже мне инцидент, вечером на телефон мтс приходит смс от зеленого банка с напоминанием продления страховки по ипотеке. На следующий день, утром, из мтс звонит тетка с предложением купить страховку у мтс.
Нифига не палятся, такая тайна переписки :)
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|2.8, Sluggard (ok), 00:08, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Страховщики вообще оборзели. Только ОСАГО/КАСКО начинает подходить к концу — тебя тут же начинают задалбывать звонками чуть ли не из всех страховых. И у всех, блин, есть твои данные. Как будто ты свой договор со страховой отсканировал, и выложил в инет с подписью «Ищу выгодные предложения».
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|3.18, Аноним (18), 00:22, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну если еще не умершему человеку предлагают гробы, то это норма.
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|2.12, Аноним (18), 00:17, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да что там, вот на неделе лазил по гитхабу (осваиваю Go lang) через ФФ с юблоком, есть ли по приколу либы Go под STM32, дык через минуту открытая Goland мне хинт вывела с предложением, install stm32 - как, если я нигде не зареген и IP у меня серый модемный, куки дропаются при закрытии. Уж не распознавание скринов ли.
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|2.16, Аноним (18), 00:21, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Русский стандарт ещё постоянно звонили. Я не сразу допер, что они так тупо персональную инфу собирают и потом обновляют, ишь кредиты в нынешнее время раздать некому.
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|1.9, Аноним (9), 00:09, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Our terms with our publishers allow them to
> provide customers with implementation and technical
> support for their products
Ага, угу. Без спросу - просто вот взять и осчастливить ничего не подозревающего лоха технической поддержкой. Поскольку если бы он ее спрашивал, вероятно, у них и так появился бы его контакт.
Нда, microsoft, каких-то совсем глупых индусов ты понанимала.
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|1.10, Аноним (10), 00:09, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Один из клиентов облака Microsoft Azure возмутился наплевательским отношением к конфиденциальности и персональным данным в Microsoft и Canonical"
Бгг, M$ и каноникалы и наплевательское отношение к конфиденциальности и персданным...
Хм, да ниужели?! Не, ниверю! Стопудова брехня!
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|2.15, Аноним (15), 00:20, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> "Один из клиентов облака Microsoft Azure возмутился наплевательским отношением к конфиденциальности
> и персональным данным в Microsoft и Canonical"
Я от такого капитанства чуть чаем не подавился, нельзя же так!
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|1.11, Аноним (11), 00:13, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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"Один из новых сотрудников службы продаж использовал информацию для связи с пользователем в LinkedIn, неправильно сформулировав своё предложение."
т.е. проблема не в том, что чуваку серанули спамом в на его акк, а в том что предложение в спаме "ненправильно сформулировали", типа явно спалился со втюхиванием, я правильно понимаю?!
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|1.19, Andrey (??), 00:23, 16/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мы пересмотрим политику продаж, что б с Вами связывались не сразу, а в момент когда Вы не сможете идентифицировать и вспомнить место возможного слива…
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|2.24, Ivan_83 (ok), 01:10, 16/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дуратская статья.
1.
BIOS поменяли на EFI потому что он был совсем ущербным по современным меркам.
EFI тоже не идеал, взять хотя бы отказ от cmos для хранения настроек в пользу флешки, которая нещадно затирается при каждом ребуте.
Или FAT, принадлежащий МС.
Но тем не менее - это огромный шаг, теперь работа с разметкой дисков и загрузчиками стала намного проще и понятнее.
Нет больше стрёмных 16 битных загрузчиков в начальных этапах.
2. То что МС лезет со своими правками и деньгами не отменит того факта что есть ещё куча заинтересованных корпораций и энтузиавтов, которые тянут одеяло в свою сторону.
Я не юзаю линукс, но и не слышал чтобы там что то хуже становилось в плане десктопа за последние лет 10.
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