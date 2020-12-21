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Выпуск дистрибутива Q4OS 3.13

21.12.2020 11:43

Состоялся выпуск дистрибутива Q4OS 3.13, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. Размер загрузочного образа 730 МБ (x86_64, i386).

В новом выпуске осуществлена синхронизация пакетной базы с Debian 10.7. Из состава сборок для рабочего стала удалён фоновый процесс Snap и все связанные с ним зависимости (при необходимости snap можно установить из репозитория). Улучшена поддержка вывода на печать. В Software Center добавлен новый установщик драйверов для принтеров и сканеров Hewlett-Packard. Улучшена работа инсталлятора Calamares.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.q4os.org/blog.html...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Q4OS 3.11
  3. OpenNews: Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 3.9
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 20.2
  5. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 20.10
  6. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54295-q4os
Ключевые слова: q4os
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:45, 21/12/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    Обои скучные какие-то
     
     
  • 2.4, Арагорн (?), 12:18, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    комментарий заезженный какой-то
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:48, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати, где сейчас Денис Попов.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:03, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде, что-то где-то сисадминит.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 21/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    Это они в свое время баловались со стилизацией под XP?
     
     
  • 2.5, Nikolai (??), 12:32, 21/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.3, Аноним (2), 12:04, 21/12/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    > удалён фоновый процесс Snap

    Одобряем

     
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