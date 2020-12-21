Состоялся выпуск дистрибутива Q4OS 3.13, основанного на пакетной базе Debian и поставляемого с рабочими столами KDE Plasma 5 и Trinity. Дистрибутив позиционируется как нетребовательный к аппаратным ресурсам и предлагающий классическое оформление рабочего стола. В состав входит несколько приложений собственной разработки, включая 'Desktop profiler' для быстрой установки тематических наборов ПО, 'Setup utility' для установки сторонних приложений, 'Welcome Screen' для упрощения начальной настройки, скрипты для установки альтернативных окружений LXQT, Xfce и LXDE. Размер загрузочного образа 730 МБ (x86_64, i386).

В новом выпуске осуществлена синхронизация пакетной базы с Debian 10.7. Из состава сборок для рабочего стала удалён фоновый процесс Snap и все связанные с ним зависимости (при необходимости snap можно установить из репозитория). Улучшена поддержка вывода на печать. В Software Center добавлен новый установщик драйверов для принтеров и сканеров Hewlett-Packard. Улучшена работа инсталлятора Calamares.