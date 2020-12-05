Спустя 10 лет с момента прошлого стабильного выпуска опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 20.10, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектур ARM64 и RISCV, улучшены инструменты для кросс-компиляции. Сохранена поддержка устаревших систем, включая Sony PS3, Sgi Octane и Sun UltraSPARC. В состав включено более тысячи новых пакетов. Обновлено 11743 пакетов, в том числе предложены новые версии ядра Linux, GCC, LLVM, Clang, Rust, X.org, Wayland, Firefox, KDE и GNOME.



