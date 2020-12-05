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Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 20.10

05.12.2020 12:32

Спустя 10 лет с момента прошлого стабильного выпуска опубликован релиз мета-дистрибутива T2 SDE 20.10, предоставляющего окружение для формирования собственных дистрибутивов, кросс-компиляции и поддержания версий пакетов в актуальном состоянии. Дистрибутивы можно создавать на основе Linux, Minix, Hurd, OpenDarwin, Haiku и OpenBSD. Из популярных дистрибутивов, построенных на базе системы T2, можно отметить Puppy Linux.

В новом выпуске добавлена поддержка архитектур ARM64 и RISCV, улучшены инструменты для кросс-компиляции. Сохранена поддержка устаревших систем, включая Sony PS3, Sgi Octane и Sun UltraSPARC. В состав включено более тысячи новых пакетов. Обновлено 11743 пакетов, в том числе предложены новые версии ядра Linux, GCC, LLVM, Clang, Rust, X.org, Wayland, Firefox, KDE и GNOME.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/t...)
  2. OpenNews: Релиз мета-дистрибутива T2 SDE 8.0
  3. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54200-t2
Ключевые слова: t2, build
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  • 1.1, Аноним (1), 12:49, 05/12/2020 [ответить]  
    		• –2 +/
    А USE флаги там есть?
     
  • 1.2, псевдонимус (?), 12:58, 05/12/2020 [ответить]  
    		• +5 +/
    Впервые услышал о нем.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 14:48, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Спустя 10 лет... предложены... шланг, ржавчина, вяленый, кеды...

    Кому такой набор сдался?!

     
     
  • 3.7, псевдонимус (?), 15:11, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Спустя 10 лет... предложены... шланг, ржавчина, вяленый, кеды...
    > Кому такой набор сдался?!

    Ну вот человеку сделавшему паппилинукс пригодился.

     

  • 1.3, Аноним (3), 13:01, 05/12/2020 [ответить]  
    		• +/
    >Puppy Linux

    ой это не тот который скриптоад?

     
     
  • 2.8, Аноним (8), 16:29, 05/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Укушен Лёнькой, боишься скриптов?
     

  • 1.4, rm_ (ok), 13:12, 05/12/2020 [ответить]  
    		• +2 +/
    > Спустя 10 лет с момента прошлого стабильного выпуска ... для поддержания версий пакетов в актуальном состоянии.

    Забавно звучит Ж)

     
  • 1.5, SSSSAM (?), 13:15, 05/12/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Смотрю Рене (разработчика) на ютубе, клевый чувак. И т2 норм
     
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