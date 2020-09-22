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Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров

22.09.2020 13:05

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива Puppy 9.5 (FossaPup), ориентированного на работу на устаревшем оборудовании. Загрузочный iso-образ занимает 409 Мб (x86_64).

Дистрибутив собран с использованием пакетной базы Ubuntu 20.04 и собственного сборочного инструментария Woof-CE, позволяющего использовать в качестве основы пакетные базы сторонних дистрибутивов. Использование бинарных пакетов из Ubuntu позволяет значительно сократить время подготовки и тестирования релиза, и одновременно обеспечить пакетную совместимость с репозиториями Ubuntu, при сохранении совместимости с классическими пакетами Puppy в формате PET. Для установки дополнительных приложений и обновления системы предлагается интерфейс Quickpet.

Графическое окружение пользователя базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX, собственном наборе GUI-конфигураторов (Puppy Control Panel), виджетов (Pwidgets - часы, календарь, RSS, состояние соединения и т.п.) и приложений (Pburn, Uextract, Packit, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Pclock, SimpleGTKradio). В качестве браузера используется Palemoon. В поставку также включены почтовый клиент Claws mail, Torrent-клиент, мультимедийный проигрыватель MPV, аудиоплеер Deadbeef, текстовый процессор Abiword, табличный процессор Gnumeric, Samba, CUPS.

Основные новшества:

  • Добавлена совместимость с Ubuntu 20.04.
  • Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4.53. Предложен новый механизм обновления ядра.
  • Полностью переписан скрипт инициализации для initrd.gz.
  • Добавлен сервис для включения специализированных подразделов в Squash FS.
  • Пакетный менеджер переработан в направлении расширения функциональности и упрощения работы.
  • Обеспечена модульная сборка, позволяющая в считанные секунды заменить ядро, приложения и прошивки.
  • Обновлены оконный менеджер JWM, файловый менеджер Rox, браузер Palemoon Browser, чат Hexchat, мультимедийные проигрыватели MPV, Deadbeef и Gogglesmm, почтовый клиент Claws Email, текстовый процессор Abiword, Quickpet и календарь-планировщик Osmo, а также развиваемые проектом собственные приложения Pburn, PuppyPhone, Find'n'run, Take A Gif, Uextract, Packit, Dunst-config, Picom-gtk, Transtray, Janky Bluetooth, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Redshift и SimpleGTKradio.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.puppylinux.com/fos...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Easy Buster 2.2, развиваемого автором Puppy Linux
  3. OpenNews: Выпуск Puppy Linux 8.0, дистрибутива для устаревших компьютеров
  4. OpenNews: Релиз Linux-дистрибутива Quirky 8.4, развиваемого автором Puppy Linux
  5. OpenNews: Выпуск легковесных дистрибутивов Puppy Linux 6.0 "Tahrpup" и Quirky Unicorn 6.2
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 20.04
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53761-puppylinux
Ключевые слова: puppylinux
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Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, A.Stahl (ok), 13:08, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >x86_64

    Сейчас набегут пользователи распоследних процессоров и устроят плач Ярославны по поводу i586. Там же "электролиты"^W указатели в два раза меньше!

     
  • 1.2, Аноним (2), 13:10, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это не для старых компьютеров, а для тех у кого встройка. x86_64 еще ни разу не устарел.
     
     
  • 2.3, A.Stahl (ok), 13:11, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Есть уже огромное количество устаревших AMD64 процессоров.
     
     
  • 3.11, Аноним (11), 13:28, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но ведь все программы и так собираются для доисторического core2, все эти avx2 опциональны.
     
     
  • 4.12, Аноним (11), 13:31, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кстати софт научили исполняться с разными алгоритмами в зависимости от процессора, раньше вроде только интеловский компилятор этим страдал. Довольно удобно, теперь не придётся страдать из-за некрофилов.
     

  • 1.7, Козлетто (?), 13:23, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >легковесного Linux-дистрибутива
    >с использованием пакетной базы Ubuntu 20.04
    >x86_64

    Комментарии здесь излишни.

     
     
  • 2.17, m.makhno (ok), 14:29, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну так воздержитесь
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:23, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >дистрибутива для устаревших компьютеров
    >В качестве браузера используется Palemoon.

    этот браузер требует навороченного процессора с поддержкой sse2, значит не для устаревших компов

     
     
  • 2.10, Аноним (11), 13:27, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Amd64 без sse2? Что?
     
  • 2.18, Аноним84701 (ok), 14:37, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > этот браузер требует навороченного процессора с поддержкой sse2, значит не для устаревших компов

    Не поленился и роверил. Раздел "Pentium4(SSE2)" есть в моем справочнике по асму 2001 года.
    Кто-то путает "устаревших" с "окаменевшими"?

     

  • 1.13, Анан (?), 13:39, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    там все ещё все под рутом запускается?
     
     
  • 2.14, ИмяХ (?), 13:55, 22/09/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во всех дистрибутивах можно под рутом всё запускать. Кроме бубунты и андроида.
     

  • 1.15, Аноним (-), 14:08, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Этот дистр для тех старых пердунов, которым кажется, что Дэбилиан нестабилен.
     
  • 1.16, BlackRot (ok), 14:28, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    x64 это для устаревших компов?
    Ну хоть пишите тогда на сколько устаревших! 🤦🏻‍♂️
     
  • 1.19, Аноним (19), 14:44, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я сначала прочитал название как "дистрибутив для уставших компьютеров".
     
  • 1.20, Аноним (20), 14:49, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Он не столько для устаревших, сколько классный LiveUSB, который помимо небольшого размера имеет хороший набор инструментов и при этом совершенно нетребовательный.
     
  • 1.21, Аноним (21), 14:49, 22/09/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Fossil Poop
     

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