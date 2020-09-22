Выпуск Puppy Linux 9.5, дистрибутива для устаревших компьютеров

Представлен релиз легковесного Linux-дистрибутива Puppy 9.5 (FossaPup), ориентированного на работу на устаревшем оборудовании. Загрузочный iso-образ занимает 409 Мб (x86_64). Дистрибутив собран с использованием пакетной базы Ubuntu 20.04 и собственного сборочного инструментария Woof-CE, позволяющего использовать в качестве основы пакетные базы сторонних дистрибутивов. Использование бинарных пакетов из Ubuntu позволяет значительно сократить время подготовки и тестирования релиза, и одновременно обеспечить пакетную совместимость с репозиториями Ubuntu, при сохранении совместимости с классическими пакетами Puppy в формате PET. Для установки дополнительных приложений и обновления системы предлагается интерфейс Quickpet. Графическое окружение пользователя базируется на оконном менеджере JWM, файловом менеджере ROX, собственном наборе GUI-конфигураторов (Puppy Control Panel), виджетов (Pwidgets - часы, календарь, RSS, состояние соединения и т.п.) и приложений (Pburn, Uextract, Packit, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Pclock, SimpleGTKradio). В качестве браузера используется Palemoon. В поставку также включены почтовый клиент Claws mail, Torrent-клиент, мультимедийный проигрыватель MPV, аудиоплеер Deadbeef, текстовый процессор Abiword, табличный процессор Gnumeric, Samba, CUPS. Основные новшества: Добавлена совместимость с Ubuntu 20.04.

Ядро Linux обновлено до выпуска 5.4.53. Предложен новый механизм обновления ядра.

Полностью переписан скрипт инициализации для initrd.gz.

Добавлен сервис для включения специализированных подразделов в Squash FS.

Пакетный менеджер переработан в направлении расширения функциональности и упрощения работы.

Обеспечена модульная сборка, позволяющая в считанные секунды заменить ядро, приложения и прошивки.

Обновлены оконный менеджер JWM, файловый менеджер Rox, браузер Palemoon Browser, чат Hexchat, мультимедийные проигрыватели MPV, Deadbeef и Gogglesmm, почтовый клиент Claws Email, текстовый процессор Abiword, Quickpet и календарь-планировщик Osmo, а также развиваемые проектом собственные приложения Pburn, PuppyPhone, Find'n'run, Take A Gif, Uextract, Packit, Dunst-config, Picom-gtk, Transtray, Janky Bluetooth, Change_kernels, JWMdesk, YASSM, Redshift и SimpleGTKradio.



