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Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.6

09.12.2020 09:35

После полутора лет разработки подготовлен релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.6, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 819МБ.

В новом выпуске обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 5.4.80, glibc 2.32, gcc 10.2.0 и binutils 2.35.1. Также обновлён графический стек на базе Xorg Server 1.20.9. В сборочные зависимости добавлен Python3, который перемещён из раздела opt в базовый состав. После удаления rpc и nsl из glibc в состав включены порты libnsl и rpcsvc-proto. Переименованы некоторые пакеты: openrdate в rdate, jdk в jdk8-bin и mesa3d в mesa.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.crux.nu/pipermai...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.5
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Slackel 7.3
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Slackware 14.2
  5. OpenNews: Slackware Linux исполнилось 25 лет
  6. OpenNews: В рамках проекта TinyWare подготовлена новая сборка Slackware
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54224-crux
Ключевые слова: crux
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 09:46, 09/12/2020 [ответить]  
    		• –1 +/
    > основанного на BSD-подобных скриптах

    Еще одна заскриптованная ось в копилку смузи-электрон-яваскрипт-башскрипт-штуковин.

     
     
  • 2, 111 (??), 10:05, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ты эта..

    с системг часом не попутал?

     
  • 3, Аноним (3), 10:05, 09/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кажется смузи-электрон никак не вяжется с башскрипт-штуковинами
     
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