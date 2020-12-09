Выпуск Linux-дистрибутива CRUX 3.6

После полутора лет разработки подготовлен релиз независимого легковесного Linux-дистрибутива CRUX 3.6, развиваемого с 2001 года в соответствии с концепцией KISS (Keep It Simple, Stupid) и ориентированного на опытных пользователей. Целью проекта является создание простого и прозрачного для пользователей дистрибутива, основанного на BSD-подобных скриптах инициализации, имеющего максимально упрощённую структуру и содержащего относительно небольшое число готовых бинарных пакетов. CRUX поддерживает систему портов, позволяющую легко устанавливать и обновлять приложения в стиле FreeBSD/Gentoo. Размер iso-образа, подготовленного для архитектуры x86-64, составляет 819МБ.

В новом выпуске обновлены версии системных компонентов, включая ядро Linux 5.4.80, glibc 2.32, gcc 10.2.0 и binutils 2.35.1. Также обновлён графический стек на базе Xorg Server 1.20.9. В сборочные зависимости добавлен Python3, который перемещён из раздела opt в базовый состав. После удаления rpc и nsl из glibc в состав включены порты libnsl и rpcsvc-proto. Переименованы некоторые пакеты: openrdate в rdate, jdk в jdk8-bin и mesa3d в mesa.



