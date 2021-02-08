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Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2021.02

08.02.2021 10:54

Представлен релиз пользовательского дистрибутива PCLinuxOS 2021.02. Дистрибутив был основан в 2003 году на базе Mandrake Linux, но позднее ответвился в самостоятельный проект. Пик популярности PCLinuxOS пришёлся на 2010 год, в котором, по результатам опроса читателей журнала Linux Journal, PCLinuxOS уступал по популярности лишь Ubuntu (в рейтинге 2013 года PCLinuxOS уже занимал 10 место). Дистрибутив нацелен на использование в Live-режиме, но поддерживает и установку на жесткий диск. Для загрузки подготовлены загрузочные образы с рабочими столами KDE (полный 3.5 ГБ и сокращённый 1.5 ГБ), MATE (2.4 ГБ) и Xfce (2.2 ГБ). Отдельно сообществом развиваются сборки на базе рабочих столов Trinity, Openbox и LXQt.

PCLinuxOS отличается применением классической системы инициализации sysvinit и задействованием инструментария для управления пакетами APT из Dеbian GNU/Linux в сочетании с пакетным менеджером RPM. PCLinuxOS относится к классу rolling-дистрибутивов, в которых обновления пакетов выходят постоянно и пользователь в любой момент имеет возможность перейти на последние версии программ без ожидания формирования очередного релиза дистрибутива. Репозиторий PCLinuxOS насчитывает около 15000 пакетов.

В базовую поставку входят такие приложения, как утилита для резервного копирования Timeshift, менеджер паролей Bitwarden, система обработки фотографий Darktable, редактор изображений GIMP, система управления коллекцией изображений Digikam, утилита для синхронизации данных в облачных хранилищах Megasync, система удалённого доступа Teamviewer, система управления приложениями Rambox, программа для ведения заметок Simplenotes, мультимедийный центр Kodi, интерфейс для чтения электронных книг Calibre, финансовый пакет Skrooge, браузер Firefox, почтовый клиент Thunderbird, музыкальный проигрыватель Strawberry и видеопроигрыватель VLC.

В новом выпуске обновлены версии пакетов, включая ядро Linux. Проведена оптимизация скорости работы установочных носителей. Улучшена совместимость с VirtualBox, и упрощена установка дополнений для гостевых систем, запускаемых в VirtualBox. В инсталлятор добавлена поддержка файловой системы F2FS.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pclinuxos.com/?p=4...)
  2. OpenNews: Выпуск Linux-дистрибутива PCLinuxOS 2019.11
  3. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера RPM 4.16
  4. OpenNews: Выпуск пакетного менеджера APT 2.0
  5. OpenNews: Уязвимость в Timeshift, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  6. OpenNews: Выпуск системы инициализации sysvinit 2.98
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54550-pclinuxos
Ключевые слова: pclinuxos
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Обсуждение (16) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:55, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Отличный дистрибутив, выделяется среди остальных
     
     
  • 2.2, КО (?), 10:56, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Бота ответ, попрошу детальней.
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 10:58, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А тут в комментариях не умеют в сарказм.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 11:25, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да вас никогда не разобрать - то ли сарказм, то ли тупой.
     
  • 3.5, Гимли (?), 10:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    это ты бот, понял, а я вот дварф
     
     
  • 4.14, A.Stahl (ok), 11:21, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да какой ты дварф -- обычный гном небритый.
     
  • 2.4, Арагорн (?), 10:59, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и никакого гнума 3 или вообще 40! лайк лайк лайк!
     
     
  • 3.7, Аноним (3), 11:01, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И никакого системд только не такой уж это и плюс.
     
     
  • 4.8, Гэндальф (?), 11:02, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты должно быть шутишь... очень и очень тонко!
     
     
  • 5.10, Аноним (3), 11:04, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто использовал sysvinit вообще больше нигде не смеется.
     

  • 1.6, Гимли (?), 11:01, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > В базовую поставку входят такие приложения ... система удалённого доступа Teamviewer

    вот нафиг эта проприетарщина, к тому же обнаглевшая в край касательно free-to-use

     
     
  • 2.9, Аноним (3), 11:02, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Почаще сессию разрывай и не будет он у тебя денег просить.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 11:18, 08/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и вытаскивай порезче
     

  • 1.11, Гэндальф (?), 11:05, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Эх, старые добрые времена Mandrake и Mandriva... Был у меня даже DVD с последним!
     
  • 1.12, СисадминА (?), 11:17, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это вам не всякие недочеловеческие дистрибутивы типа deb-подобных.
     
  • 1.16, Аноним (16), 11:32, 08/02/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    самый отвратительный винегрет.
    тьфу бля.. они это еще и дистрибутивом считают.
     
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