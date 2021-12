Выпуск KDE Gear 21.12, набора приложений от проекта KDE

Представлено декабрьское сводное обновление приложений (21.12), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 230 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице. Наиболее заметные новшества: В файловом менеджере Dolphin расширена возможность фильтрации вывода, позволяющая оставить в списке только файлы и каталоги, соответствующие заданной маске (например, если нажать "Ctrl + i" и ввести маску ".txt", то в списке останутся только файлы с данным расширением). В новой версии фильтрацию теперь можно применять и в режиме детализированного просмотра ("View Mode" > "Details") для скрытия каталогов, в которых нет файлов, соответствующих заданной маске. Из других улучшений в Dolphin упоминается появление опции "Menu > View > Sort by > Hidden Files Last" для вывода скрытых файлов в самом конце списка файлов и каталогов, дополняющая опцию для показа скрытых файлов в общем порядке (Menu > View > Show Hidden Files). Кроме того, добавлена поддержка предпросмотра файлов с комиксами (.cbz) на базе изображений WEBP, улучшено масштабирование пиктограмм, обеспечено запоминание позиции и размера окна на рабочем столе.

В программе для создания скриншотов Spectacle проведена работа по упрощению навигации по настройкам - вместо одного длинного открытого списка, сходные параметры теперь объединены в отдельные секции. Добавлена возможность определения действий при запуске и завершении работы Spectacle, например, можно включить автоматическое создание полноэкранного скриншота или включить сохранение параметров выделенной области перед выходом. Улучшено отображение изображений при их перетаскивании мышью из области предпросмотра в файловый менеджер или браузер. Обеспечено создание изображений с корректной цветопередачей при создании скриншотов на экранах с включённым режимом 10-бит на канал. В окружениях на базе Wayland добавлена поддержка создания снимка активного окна.

В видеоредакторе Kdenlive добавлен новый звуковой эффект для подавления шума на фоне звучания голоса; улучшены инструменты для отслеживания движения; упрощено добавление переходных эффектов между клипами; реализованы новые режимы обрезки клипов при добавлении на шкалу времени (Slip и Ripple в меню Tool); добавлена возможность одновременной работы с несколькими проектами в разных вкладках, связанных с разными каталогами; добавлена функция редактирования с использованием нескольких камер (Tool > Multicam).

В эмуляторе терминала Konsole значительно упрощена панель инструментов, в которой все функции, связанные с раскладкой и разбивкой окон, перемещены в отдельное выпадающее меню. Также добавлена опция для скрытия меню и предложены дополнительные настройки внешнего вида, позволяющие выбрать отдельные цветовые схемы для области терминала и интерфейса, не зависящие от темы рабочего стола. Для упрощения работы с удалёнными хостами реализован встроенный менеджер SSH-соединений.

В музыкальном проигрывателе Elisa проведена модернизация интерфейса и улучшена организация настроек.

В просмотрщике изображений Gwenview в инструментах изменения изображения предоставлена информация о дисковом пространстве, которое потребуется для сохранения результата операции.

В KDE Connect, приложении для интеграции рабочего стола KDE со смартфоном, добавлена возможность отправки сообщений нажатием клавиши Enter (для перевода строки без отправки теперь нужно нажимать "Shift + Enter").

Переработан интерфейс ассистента в путешествиях KDE Itinerary, помогающего добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге (расписания движения транспорта, расположение вокзалов и остановок, информация о гостиницах, прогноз погоды, проходящие мероприятия). В новой версии добавлен учёт справок с результатами анализов на COVID 19 и сертификатов о прохождении вакцинации. Реализовано отображение посещённых стран и дат совершённых поездок.

В текстовом редакторе Kate предоставлена возможность одновременного открытия нескольких вкладок во встроенном терминале. В плагине для интеграции с Git добавлена возможность удаления веток. Реализована поддержка сеансов и автоматического сохранения сессионных данных (открытых документов, раскладки окон и т.п.).

Переработан внешний вид программы для рисования KolourPaint.

В менеджере персональной информации Kontact, охватывающего такие приложения, как почтовый клиент, календарь-планировщик, менеджер сертификатов и адресную книгу, упрощена настройка ресурсов и коллекций (например, почтовых папок). Повышена стабильность доступа к учётным записям пользователей Outlook.

В RSS-ридер Akregator добавлена возможность поиска по текстам уже прочитанных статей и упрощён процесс обновления новостных лент.

В приложение Skanlite, предназначенное для сканирования изображений и документов, добавлена возможность сохранения отсканированного материала в одностраничном формате PDF. Обеспечено сохранение выбранного сканера и формата сохраняемых изображений.

В Filelight, программе для наглядного анализа распределения дискового пространства, реализован более быстрый многопоточный алгоритм сканирования содержимого файловой системы.

В web-браузере Konqueror расширена информация об ошибках в SSL-сертификатах.

В калькуляторе KCalc предоставлена возможность просмотра истории недавно выполненных вычислений.