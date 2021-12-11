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Выпуск KDE Gear 21.12, набора приложений от проекта KDE

11.12.2021 22:59

Представлено декабрьское сводное обновление приложений (21.12), развиваемых проектом KDE. Напомним, что сводный набор приложений KDE c апреля публикуется под именем KDE Gear, вместо KDE Apps и KDE Applications. Всего в рамках обновления опубликованы выпуски 230 программ, библиотек и плагинов. Информацию о наличии Live-сборок с новыми выпусками приложений можно получить на данной странице.

Наиболее заметные новшества:

  • В файловом менеджере Dolphin расширена возможность фильтрации вывода, позволяющая оставить в списке только файлы и каталоги, соответствующие заданной маске (например, если нажать "Ctrl + i" и ввести маску ".txt", то в списке останутся только файлы с данным расширением). В новой версии фильтрацию теперь можно применять и в режиме детализированного просмотра ("View Mode" > "Details") для скрытия каталогов, в которых нет файлов, соответствующих заданной маске.

    Из других улучшений в Dolphin упоминается появление опции "Menu > View > Sort by > Hidden Files Last" для вывода скрытых файлов в самом конце списка файлов и каталогов, дополняющая опцию для показа скрытых файлов в общем порядке (Menu > View > Show Hidden Files). Кроме того, добавлена поддержка предпросмотра файлов с комиксами (.cbz) на базе изображений WEBP, улучшено масштабирование пиктограмм, обеспечено запоминание позиции и размера окна на рабочем столе.

  • В программе для создания скриншотов Spectacle проведена работа по упрощению навигации по настройкам - вместо одного длинного открытого списка, сходные параметры теперь объединены в отдельные секции. Добавлена возможность определения действий при запуске и завершении работы Spectacle, например, можно включить автоматическое создание полноэкранного скриншота или включить сохранение параметров выделенной области перед выходом. Улучшено отображение изображений при их перетаскивании мышью из области предпросмотра в файловый менеджер или браузер. Обеспечено создание изображений с корректной цветопередачей при создании скриншотов на экранах с включённым режимом 10-бит на канал. В окружениях на базе Wayland добавлена поддержка создания снимка активного окна.
  • В видеоредакторе Kdenlive добавлен новый звуковой эффект для подавления шума на фоне звучания голоса; улучшены инструменты для отслеживания движения; упрощено добавление переходных эффектов между клипами; реализованы новые режимы обрезки клипов при добавлении на шкалу времени (Slip и Ripple в меню Tool); добавлена возможность одновременной работы с несколькими проектами в разных вкладках, связанных с разными каталогами; добавлена функция редактирования с использованием нескольких камер (Tool > Multicam).
  • В эмуляторе терминала Konsole значительно упрощена панель инструментов, в которой все функции, связанные с раскладкой и разбивкой окон, перемещены в отдельное выпадающее меню. Также добавлена опция для скрытия меню и предложены дополнительные настройки внешнего вида, позволяющие выбрать отдельные цветовые схемы для области терминала и интерфейса, не зависящие от темы рабочего стола. Для упрощения работы с удалёнными хостами реализован встроенный менеджер SSH-соединений.
  • В музыкальном проигрывателе Elisa проведена модернизация интерфейса и улучшена организация настроек.
  • В просмотрщике изображений Gwenview в инструментах изменения изображения предоставлена информация о дисковом пространстве, которое потребуется для сохранения результата операции.
  • В KDE Connect, приложении для интеграции рабочего стола KDE со смартфоном, добавлена возможность отправки сообщений нажатием клавиши Enter (для перевода строки без отправки теперь нужно нажимать "Shift + Enter").
  • Переработан интерфейс ассистента в путешествиях KDE Itinerary, помогающего добраться до пункта назначения, используя данные из различных источников, и предоставляющего сопутствующую информацию, необходимую в дороге (расписания движения транспорта, расположение вокзалов и остановок, информация о гостиницах, прогноз погоды, проходящие мероприятия). В новой версии добавлен учёт справок с результатами анализов на COVID 19 и сертификатов о прохождении вакцинации. Реализовано отображение посещённых стран и дат совершённых поездок.
  • В текстовом редакторе Kate предоставлена возможность одновременного открытия нескольких вкладок во встроенном терминале. В плагине для интеграции с Git добавлена возможность удаления веток. Реализована поддержка сеансов и автоматического сохранения сессионных данных (открытых документов, раскладки окон и т.п.).
  • Переработан внешний вид программы для рисования KolourPaint.
  • В менеджере персональной информации Kontact, охватывающего такие приложения, как почтовый клиент, календарь-планировщик, менеджер сертификатов и адресную книгу, упрощена настройка ресурсов и коллекций (например, почтовых папок). Повышена стабильность доступа к учётным записям пользователей Outlook.
  • В RSS-ридер Akregator добавлена возможность поиска по текстам уже прочитанных статей и упрощён процесс обновления новостных лент.
  • В приложение Skanlite, предназначенное для сканирования изображений и документов, добавлена возможность сохранения отсканированного материала в одностраничном формате PDF. Обеспечено сохранение выбранного сканера и формата сохраняемых изображений.
  • В Filelight, программе для наглядного анализа распределения дискового пространства, реализован более быстрый многопоточный алгоритм сканирования содержимого файловой системы.
  • В web-браузере Konqueror расширена информация об ошибках в SSL-сертификатах.
  • В калькуляторе KCalc предоставлена возможность просмотра истории недавно выполненных вычислений.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.23
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12
  4. OpenNews: Сеанс KDE на базе Wayland признан стабильным
  5. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.08, набора приложений от проекта KDE
  6. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56330-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:10, 11/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Не плохо бы всплывающее уведомление про ридонли в консоле убрать. А то и так в 3 местах написано, что ридонли, так ещё для самых тупых это уведомление. Вообще, что раздражает в кедах, так это то, что очень многие вещи захардкожены, и необходимо писать патч, вырезающий всю эту дрянь из исходников.
     
     
  • 2.5, Аноним (1), 23:20, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть ещё некоторые вопросы к кате. Там есть всякие хоткеи вроде закомментировать, почему нельзя добавить ещё уровень комментирования, особенно когда очевидно что выделен не комментарий? И как они это видят "раскомментировать вообще всё" оно же явно не просто так закомментировано было. Глюки с позицией курсора. Нажимаешь отмену и ждёшь, что переместит к изменению, а кидает окно куда-то в середину файла.
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:13, 11/12/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Какой же это всё колхоз. Выглядит как дерьмо. Как и Gnome.

    Установил недавно Windows 11. Прям влюбился, удобно, красиво. Ничего не тормозит из того что потыкал. Магазин приложений.

    Это то, какой мог бы и должен был стать Linux, если бы эволюционировал. Но desktop сегмент окончательно просран.

     
     
  • 2.3, Аноним (1), 23:16, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да ладно тебе, венда ничем не лучше. В кедах хотя бы нет сотни различных стилей виджетов (если гтк3 не использовать, так вообще все программы будут одинаково выглядеть) -- вот уж где колхоз так колхоз.
     

  • 1.4, Аноним (4), 23:20, 11/12/2021 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, а Кейт вернули возможность открытия по фиш или сфтп?
    Мучаюсь уже лет пять, вынужден монтировать каталог сначала, а хочется в Ctrl+O чтобы сразу видно было
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 23:21, 11/12/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше было, а потом как-то пропало просто
     
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