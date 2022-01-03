KDE планируют в 2022 году полностью перевести на Wayland

2.3 , Аноним ( 3 ), 22:34, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +14 + / – X11 - вполне вменяемый графический стек, умеющий в весь современный функционал, от него требующийся.

3.6 , Аноним ( 6 ), 22:36, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В том то и дело, что "вполне вменяемый"

3.9 , ананимус ( ? ), 22:43, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – у меня на иксах тиринг, и не работает свап столов при super+scroll mouse в активном окне в гноме, в xwayland другого рода проблемы, но они постепенно закрываются, в отличии от иксов, и да nvidia сам знаю купил-страдай, но если амд притащат в открытый драйвер hip то это моя последняя nvidia, а пока что мне нужнее cuda

4.29 , Engineer ( ?? ), 23:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > на иксах тиринг У меня еще сто лет назад в Gnome 2 на невидиях 8400, 7600, 450 с проприетарными всё решалось галочкой в их конфигураторе, правда, компиз стоял. Как же так, не уж то дело в Gnome 3? Потом у меня были Intel, дык в XFCE они в разной степени тирили, несмотря на перелопачивание конфигов, и я свалил в KDE, и тех пор я зыбыл про тиринг, что на Intel, что на AMD (невидии с тех пор не покупал, т.к. первые две отгорели, а вторую продал).

5.36 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 23:53, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >правда, компиз стоял Композитинг убирает тиринг. Но добавляет статтеринг.

4.35 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 23:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – >у меня на иксах тиринг Который убирается композитингом.

И в сказочном Wayland-е он убирается тем же самым композитингом. Вот только в иксах ты можешь композитинг отключить, и получить плавное воспроизведение видео без тиринга, и без статтеринга, а в Wayland-е — уже не сможешь.

5.39 , ананимус ( ? ), 00:16, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – может я рукожоп, но кроме как вэйландом избавиться от тиринга я не смог, у меня 2 монитора с разным разрешением и частотой развертки, с 1 монитором в иксах тиринга не заметил

6.56 , AlexYeCu_not_logged ( ? ), 01:50, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > может я рукожоп, но кроме как вэйландом избавиться от тиринга я не

> смог, у меня 2 монитора с разным разрешением и частотой развертки,

> с 1 монитором в иксах тиринга не заметил 2 и 3 монитора с разным разрешением, но одинаковой частотой тиринг не выдают. При использовании композитинга или CompositingPipeline от nvidia. Высокогерцового монитора в пределах досягаемости нет, так что проверить не могу.

3.12 , Аноним ( 1 ), 22:49, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Нет, это невероятно кривое, устаревшее, лагающее поделие, не выдерживающее никакой критики по сравнению с конкурентами

4.23 , Аноним ( 23 ), 23:20, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – С какими конкурентами?

5.42 , anonymous ( ?? ), 00:48, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Android (SurfaceFlinger), Windows (DWM), macOS/iOS (Quartz).

Нет, конечно, если ты инвалид по зрению, которому достаточно браузера и терминала, одна видеокарта, один монитор, то все норм с иксами.

3.48 , Admino ( ok ), 01:16, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > умеющий в весь современный функционал, от него требующийся. Открой меню и сделай скриншот.

2.31 , Аноним ( 31 ), 23:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Винда как не умела в половину фич нужных от WM, так и не умеет. И даже консоль свою починить нормально не могут, вставка через раз не работает, нужно лезть в меню и оттуда вставлять, в cmd постоянно не работает режим Insert.

А уж как классно они прокинули всех с контейнерами под 21H2, которая вообще-то LTSC - это просто офигеть.

Давайте-ка вы не будете упоминать тут этот колхоз, для работы он мало предназначен

3.44 , Аноним ( 44 ), 00:55, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А они починили - Windows Terminal называется.

cmd эти и conhost - легаси уши, не трогай их.

4.58 , Аноним ( 58 ), 02:33, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Windows Terminal использует PowerShell, тот даже до bash элементарного не дотягивает, синтаксис настолько головная боль, что даже пережиток DOS'а в виде cmd был элементарным на его фоне

2.59 , Аноним ( 58 ), 02:36, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В винде весь графический стек это пережиток прошлого с костылями похуже чем Xorg

