KDE планируют в 2022 году полностью перевести на Wayland

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|1.1, Аноним (1), 22:31, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–16 +/–
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на винде современный графический стек используется с висты, на линуксе в одном из самых популярных окружений только планируют переехать в 2022
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|2.3, Аноним (3), 22:34, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+14 +/–
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X11 - вполне вменяемый графический стек, умеющий в весь современный функционал, от него требующийся.
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|3.9, ананимус (?), 22:43, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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у меня на иксах тиринг, и не работает свап столов при super+scroll mouse в активном окне в гноме, в xwayland другого рода проблемы, но они постепенно закрываются, в отличии от иксов, и да nvidia сам знаю купил-страдай, но если амд притащат в открытый драйвер hip то это моя последняя nvidia, а пока что мне нужнее cuda
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|4.29, Engineer (??), 23:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> на иксах тиринг
У меня еще сто лет назад в Gnome 2 на невидиях 8400, 7600, 450 с проприетарными всё решалось галочкой в их конфигураторе, правда, компиз стоял. Как же так, не уж то дело в Gnome 3? Потом у меня были Intel, дык в XFCE они в разной степени тирили, несмотря на перелопачивание конфигов, и я свалил в KDE, и тех пор я зыбыл про тиринг, что на Intel, что на AMD (невидии с тех пор не покупал, т.к. первые две отгорели, а вторую продал).
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|4.35, AlexYeCu_not_logged (?), 23:52, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>у меня на иксах тиринг
Который убирается композитингом.
И в сказочном Wayland-е он убирается тем же самым композитингом. Вот только в иксах ты можешь композитинг отключить, и получить плавное воспроизведение видео без тиринга, и без статтеринга, а в Wayland-е — уже не сможешь.
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|5.39, ананимус (?), 00:16, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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может я рукожоп, но кроме как вэйландом избавиться от тиринга я не смог, у меня 2 монитора с разным разрешением и частотой развертки, с 1 монитором в иксах тиринга не заметил
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|6.56, AlexYeCu_not_logged (?), 01:50, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> может я рукожоп, но кроме как вэйландом избавиться от тиринга я не
> смог, у меня 2 монитора с разным разрешением и частотой развертки,
> с 1 монитором в иксах тиринга не заметил
2 и 3 монитора с разным разрешением, но одинаковой частотой тиринг не выдают. При использовании композитинга или CompositingPipeline от nvidia. Высокогерцового монитора в пределах досягаемости нет, так что проверить не могу.
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|3.12, Аноним (1), 22:49, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет, это невероятно кривое, устаревшее, лагающее поделие, не выдерживающее никакой критики по сравнению с конкурентами
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|5.42, anonymous (??), 00:48, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Android (SurfaceFlinger), Windows (DWM), macOS/iOS (Quartz).
Нет, конечно, если ты инвалид по зрению, которому достаточно браузера и терминала, одна видеокарта, один монитор, то все норм с иксами.
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|3.48, Admino (ok), 01:16, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> умеющий в весь современный функционал, от него требующийся.
Открой меню и сделай скриншот.
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|2.31, Аноним (31), 23:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Винда как не умела в половину фич нужных от WM, так и не умеет. И даже консоль свою починить нормально не могут, вставка через раз не работает, нужно лезть в меню и оттуда вставлять, в cmd постоянно не работает режим Insert.
А уж как классно они прокинули всех с контейнерами под 21H2, которая вообще-то LTSC - это просто офигеть.
Давайте-ка вы не будете упоминать тут этот колхоз, для работы он мало предназначен
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|3.44, Аноним (44), 00:55, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А они починили - Windows Terminal называется.
cmd эти и conhost - легаси уши, не трогай их.
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|4.58, Аноним (58), 02:33, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Windows Terminal использует PowerShell, тот даже до bash элементарного не дотягивает, синтаксис настолько головная боль, что даже пережиток DOS'а в виде cmd был элементарным на его фоне
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|2.59, Аноним (58), 02:36, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В винде весь графический стек это пережиток прошлого с костылями похуже чем Xorg
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|1.2, Аноним (3), 22:32, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Днище. На Gentoo оно уже тянет вяленого по умолчанию. А вяленый тянет pipewire, PulseAudio и кучу всякого д... обра. Такими темпами надо валить с KDE будет, куда-то не туда они свернули.
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|2.14, Я (??), 23:06, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а как он может его не тащить если вяленый единственный развивающийся дисплейный сервер в линуксе? было бы странно не иметь в базовом профиле генты включённый use флаг вэйланда. даже если не все DE к такому полностью готовы.
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|3.18, Аноним (3), 23:15, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гента всегда была про выбор в первую очередь (если он не нужен - можно взять рач/манжару, где уже умные люди всё настроили).
У меня система была принципиально без пульсы, ибо пульса не нужна - чистая ALSA работает на голову лучше. И тем не менее, в декабрьском emerge я невнимательно посмотрел, и мне приехало это Г. Причём на use-флаги оно не реагировало. Там жёстко прописано при наличии вяленого тянуть pipewire, а у него pipewire зависимость на пульсу.
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|2.30, uis (ok), 23:41, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На Gentoo оно уже тянет вяленого по умолчанию
Чё? У меня всё норм.
>тянет pipewire, PulseAudio
У меня этого говнища нет. Чистая ALSA и рядом JACK на всякий случай.
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|3.37, Аноним (3), 00:04, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В ~amd64 KDE тянет krfb, krfb хочет (при наличии вяленого) pipewire, pipewire хочет (по умолчанию) pulseaudio.
В принципе, последнее решается добавлением use-флага pipewire-alsa на pipewire. После этого pipewire не хочет собирать пульсу, а довольствуется als'ой.
Вероятно, если пока не приехало (стейбл amd64?) - то в ближайших апдейтах приедет.
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|3.61, Skullnet (ok), 03:15, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чистая ALSA и рядом JACK на всякий случай.
Вот только а ALSA нельзя нормально переключаться между звуковыми картами. И во многих приложениях поддержку записи с ALSA выкинули напрочь.
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|1.4, Анонн (?), 22:36, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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О, ну наконец-то. Надеюсь поток жалоб заставит их заняться допиливанием и исправлением оставшихся недочетов.
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|1.8, Аноним (8), 22:38, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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думали только закончится 2020/2021 и все наладится? форс готового к употреблению вяленого продолжается
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|2.10, Аноним (3), 22:45, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–7 +/–
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Сколько должно засегфолтиться X11-приложений, чтобы ты наконец поставил себе готовый к употрелению вяленый? Плохое никогда форсить не будут.
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|3.28, uis (ok), 23:38, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня, как ни странно, всё ровно наоборот: вяленый то не запускается, то падает через минуту, а x11 работает всегда
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|4.40, Аноним (3), 00:19, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня именно такой же эффект, это был сарказм, аллюзия на кое-что другое, что форсят в современном мире. Как правило, всё, что форсят (будь то вяленый или вакцины) - оказывается редкостным гумном. Так что лучше я буду на X11 сидеть.
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|5.47, Михрютка (ok), 01:15, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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осторожнее с этим - тег /sarkazum Максим принципиально отказывается включать, а 80% местных читателей самостоятельно в него не умеют.
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|1.11, Gannet (ok), 22:48, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>По мнению Нейта, подобные ошибки в основном являются источником формирования негативного мнения о KDE у пользователей.
Сам этот кадр тоже ничего положительного не вызывает. Сплошной трындёж в бложике, что кеды под вяленым уже торт еще год назад начал. Балабол одним словом.
>и последнее время добавляемые в список проблемы становятся все менее существенными
Вот такого рода фразы как раз в его стиле. Просто какой-то безнадёжный оптимист.
Чего стоило только исправление элементарного бага, в котором окно Yakuake перекрывало панель kickoff, если она сверху. Два года надо было ожидать, чтобы дописали патч в одну короткую строку. За это время они успели уже написать новый никому не нужный овно-плеерок.
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|2.15, НяшМяш (ok), 23:08, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Чего стоило только исправление элементарного бага, в котором окно Yakuake перекрывало панель kickoff, если она сверху.
Хах, они буквально пару недель назад пофиксили Yakuake в вяленом, чтобы он не растягивался под панель задач при 100% ширине, если панель слева\справа. В качестве обхода запускаешь через XWayland - и всё работает нормально.
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|2.16, Аноним (16), 23:08, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Нейт постоянно делает обзоры новшеств и улучшений в KDE. Лучи света и добра ему за это.
> Два года надо было ожидать, чтобы дописали патч в одну короткую строку.
Как же задрали балаболы, которые вместо того, чтобы сделать фикс в одну строку, два года ждут, пока за них это сделает кто-то другой.
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|3.20, Gannet (ok), 23:17, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Нейт постоянно делает обзоры новшеств и улучшений в KDE. Лучи света и
> добра ему за это.
>> Два года надо было ожидать, чтобы дописали патч в одну короткую строку.
> Как же задрали балаболы, которые вместо того, чтобы сделать фикс в одну
> строку, два года ждут, пока за них это сделает кто-то другой.
Если тебя задрали эти балаболы, так чего ты этот фикс не сделал? Я, к примеру, не программер, поэтому завёл баг-репорт - всё возможное и зависящее от меня. А ты решил блеснуть остроумием? Это видимо значительно полезнее баг-репортов. А сам даже залогиниться не удосужился. Получается балабол тут ты (?) Ну сходи подлижи своему Нейтику.
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|4.45, Аноним (16), 01:07, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем мне делать фикс бага, который меня не беспокоит? И точно так же не беспокоил разрабов KDE. Вынь голову из песка - никто тебе ничего не должен, тем более в открытых проектах. Завёл баг-репорт - возьми с полки пирожок. Нейт регулярно делает полезную работу, а ты завел один баг-репорт и возомнил себя не пойми кем. Ути-пути какие мы важные.
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|2.17, Аноним (13), 23:12, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так он же в своём бложике и пояснял, почему так происходит: все любят с горки кататься и что-то новое писать, а саночки возить и баги фиксить ты никого не заставишь, ибо cummunity. А для исправления некоторых багов надо просто дождаться, пока некоторые компоненты с нуля перепишут.
Правда, что мешает им применить имеющиеся у них крупные донаты от разных организаций на наём полдюжины багфиксеров, я не понимаю
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|1.19, Шарп (ok), 23:17, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Решение всех проблем с многомониторными конфигурациями
Как раз мой кейс. У меня ноут. Если подключить внешний монитор, а потом его отключить, то валится plasmashell. Пропадает панель задач. Приходится через консоль перезапускать plasmashell. Ну хоть KWin не падает. Ибо это сразу за собой утаскивает все запущенные графические приложения.
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|1.22, Kaiwas (?), 23:19, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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под вяленого не запускается virtualbox (надо)
и xnview (тоже надо)
Как только это сделают - я буду всячески "за"
Хотя кому какая разница.
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|2.25, Аноним (25), 23:30, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>под вяленого не запускается virtualbox (надо)
через xwayland он вполне нормально работает
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|2.26, Аноним (26), 23:33, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> проблемы становятся все менее существенными
Видимо когда вайланд на что-то другое заменят, тогда эта бага и починится.
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|1.32, corvuscor (ok), 23:42, 03/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не много обещают? Пару месяцев назад хотел перейти на вейланд на ноуте, стабильность оказалась неудовлетворительной, система проработала до полного зависания минут 30.
Про многомониторные конфиги и HIDPI молчу, там неюзабельно, зашел - вышел, вернулся на иксы.
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|2.52, Михрютка (ok), 01:29, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>>проработала до полного зависания минут 30
ваш камент не формирует негативного мнения о KDE у пользователей
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|1.41, anonymous (??), 00:46, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Тут многие заблуждаются о природе wayland. Мол это дисплейный сервер на смену иксам. Нет. Это протокол на смену протоколу иксов. Замены для самого сервера Xorg нет.
Беда в том, что протокол расширяемый. И расширений можно пихать много и разных, повторяется история с XMPP. У тебя разные сервера предоставляют разные возможности. И в случае с wayland это действительно так - реализация wayland от gnome не совпадает с реализацией wayland от kde.
Тогда как у иксов всего одна живая реализация - Xorg с уже давно сложившимся набором протоколов и расширений. А если вы будете делать софт под вяленого, то вам придётся выбирать какой именно вяленый подерживать - гномский или кде-ешный, или ещё какой. Ну либо делать кучу лишней работы, поддерживая их все и выбирая при сборке нужную опцию.
Я хочу использовать универсальные программы "для линукса", а не специальные программы "для кде" или "для гнома" и потому продолжаю пользоваться Xorg. Пока не появится действительно общий стандарт.
И это вообще вопрос стандартизации и реализации.
О сравнении протоколов как протоколов - сетевая прозрачность против быстрого доступа к графике и тому подобному я не говорю.
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|2.55, Аноним (55), 01:49, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У тебя разные сервера предоставляют разные возможности. И в случае с wayland это действительно так - реализация wayland от gnome не совпадает с реализацией wayland от kde.
Ты ничего не попутал? GNOME и KDE - это ж скорее клиенты Wayland, а сервера - это Weston и Mir. И твой софт тоже будет клиентом, наравне с GNOME и KDE. Или не так?
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|2.57, анон (?), 02:18, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Разве ориентированность на работу в Weston недостаточно? Т.к. он эталон, то отклонения в других DE по сути баги/фичи
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|1.43, Михрютка (ok), 00:50, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>>>Нейт Грэм (Nate Graham), возглавляющий команду по контролю качества в проекте KDE
>>>Инициатива по исправлению как можно большего числа ошибок в KDE Plasma и связанных компонентах (KWin, System Settings, Discover и т.п.), которые всплывают в первые 15 минут работы в KDE.
в принципе все, что вам нужно знать про команду контроля "качества" кде и ее возглавнюка.
>>> По мнению Нейта, подобные ошибки в основном являются источником формирования негативного мнения о KDE у пользователей.
duh! нормально_делай_нормально_будет.жпг
чисто из морбидного любопытства - эти качествоиды хоть авторизацию на http прокси доделали, или как раньше, приходится костыли типа cntlm тянуть?
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|2.46, Аноним (16), 01:11, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> эти качествоиды хоть авторизацию на http прокси доделали, или как раньше, приходится костыли типа cntlm тянуть?
Почему сам не доделаешь?
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|3.51, Михрютка (ok), 01:24, 04/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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однако.
я этим софтном не пользуюсь уже лет десять, и я еще чего-то должен там доделывать?
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|1.49, Аноним (49), 01:16, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на гноме в вейланде на альт дёргается верхнее меню в файерфоксе, а в иксах - нет. Держу в курсе.
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|1.54, Аноним (54), 01:36, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А они там не планируют перестать хардкодить win-клавишу, а то стыдобища какая-то даже для 2020 года, а не то что для 2022го?!
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|1.60, Аноним (60), 03:13, 04/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На ноуте уже давно пользуюсь вялым, всё прекрасно работает. Каких либо ошибок и "Плазма падает" не встречал. Жаль только, что пока нет полноценной поддержки NVidia и того, что часть приложений работает только из-под xwayland
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