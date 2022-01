KDE планируют в 2022 году полностью перевести на Wayland

2.14 , Я ( ?? ), 23:06, 03/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а как он может его не тащить если вяленый единственный развивающийся дисплейный сервер в линуксе? было бы странно не иметь в базовом профиле генты включённый use флаг вэйланда. даже если не все DE к такому полностью готовы.

3.18 , Аноним ( 3 ), 23:15, 03/01/2022 Гента всегда была про выбор в первую очередь (если он не нужен - можно взять рач/манжару, где уже умные люди всё настроили). У меня система была принципиально без пульсы, ибо пульса не нужна - чистая ALSA работает на голову лучше. И тем не менее, в декабрьском emerge я невнимательно посмотрел, и мне приехало это Г. Причём на use-флаги оно не реагировало. Там жёстко прописано при наличии вяленого тянуть pipewire, а у него pipewire зависимость на пульсу.

2.24 , Аноним ( 23 ), 23:20, 03/01/2022 Trinity TDE

2.30 , uis ( ok ), 23:41, 03/01/2022 >На Gentoo оно уже тянет вяленого по умолчанию Чё? У меня всё норм. >тянет pipewire, PulseAudio У меня этого говнища нет. Чистая ALSA и рядом JACK на всякий случай.

3.37 , Аноним ( 3 ), 00:04, 04/01/2022 В ~amd64 KDE тянет krfb, krfb хочет (при наличии вяленого) pipewire, pipewire хочет (по умолчанию) pulseaudio. В принципе, последнее решается добавлением use-флага pipewire-alsa на pipewire. После этого pipewire не хочет собирать пульсу, а довольствуется als'ой. Вероятно, если пока не приехало (стейбл amd64?) - то в ближайших апдейтах приедет.

3.61 , Skullnet ( ok ), 03:15, 04/01/2022 > Чистая ALSA и рядом JACK на всякий случай. Вот только а ALSA нельзя нормально переключаться между звуковыми картами. И во многих приложениях поддержку записи с ALSA выкинули напрочь.