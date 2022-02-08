Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.24

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|6.42, Рачевод (?), 16:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне manjaro не понравилась. Виджет громкости у них был большой, а не компактный, краши, баги какие-то непонятные. На arch вернулся, там с плазмой никаких проблем.
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|4.12, Аноним (12), 15:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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openSUSE, вроде, традиционно считается дистрибутивом, который лучше всего готовит Плазму.
KDE Neon все-таки тестовый полигон.
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|5.27, Аноним (27), 16:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Суся такой же тестовый полигон, как и KDE Neon. Это раньше были в ней кеды хороши, сейчас же не лучше чем в бубунте.
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|4.24, Аноним (27), 16:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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В ROSA кеды хорошо приготовлены. В Mageia и OpenMandriva тоже неплохо, но хуже.
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|4.34, амоним (?), 16:10, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ставишь убунту, потом на нее накатываешь neon. это работает, у меня уже 2 года так, плазма ломалась 0 раз.
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|2.55, Аноним (55), 16:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может, и не лучше всех, не проверял, но очень достойно дружит Gentoo.
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|3.68, Аноним (68), 17:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В федоре же ни одной программы на Qt. Не говоря уже про KDE... Или теперь стало иначе?
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|2.18, Anon2 (?), 15:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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На котором не работает ни одно популярное приложение с шарингом\демонстрацией экрана (zoom, skype, msteams)
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|2.30, Аноним (27), 16:05, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Единственный нормальный рабочий стол - это корица. Ни единого падения не было за последние несколько лет. В гноме и КДЕ сплошные глюки и баги.
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|3.32, Аноним (3), 16:08, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А толку от не падения если функционала нифига нет? У меня и крыса не падала, а толку?
Или одну команду написать чтобы перезапустить плазму это слишком сложно для нынешнего поколения?
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|4.43, Аноним (41), 16:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> функционала нифига нет?
в смысле? вам что, сферических коней в вакууме подавай?
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|3.65, Аноним (65), 17:13, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ни единого падения не было за последние несколько лет. В гноме и КДЕ сплошные глюки и баги.
Свежо предание, да верится с трудом, корица поделие от авторов Ubuntu Mint Edition, последний раз(примерно с год назад) это было единственное окружение, которое откровенно тормозило и со сторонними темами вылезала куча артефактов.
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|5.29, Anon2 (?), 16:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А еще MS Teams, Skype и остальные популярные приложения. А васяноменеджер на 1 пользователя - настоящие умы.
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|6.33, Аноним (3), 16:09, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Вейлендоюзеры должны страдать. Или как написали в скрине пользовать GNOME что и есть страдать.
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|6.63, Альтернативно одаренный (?), 17:10, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А еще MS Teams, Skype и остальные популярные приложения. А васяноменеджер на
> 1 пользователя - настоящие умы.
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> А еще MS Teams, Skype
Виндузятники не люди
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|1.15, Аноним (15), 15:47, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>В Центре программ (Discover) добавлен режим для автоматической перезагрузки после обновления системы.
Зачем перезагужать всю систему, когда достаточно перезагрузить только иксы?
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|2.37, Самокатофил (?), 16:22, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Посмотри зависимости системд. Теперь вы будете ребутаться как виндузятники. *зловещий хохот*
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|2.66, Аноним (65), 17:16, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего, что при обновлении системы обновляется не только то, что работает в иксах?
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|3.73, keydon (ok), 17:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ничего, что при обновлении системы обновляется не только то, что работает в
> иксах?
И что с того? Что мешает перезапустить обновленное (вообще обычно оно само перезапускается после обновления).
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|1.19, Anon2 (?), 15:55, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Как проверить работу HDR, учитывая что ни одно приложение на линуксе не поддерживает > 8 бит?
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|2.20, Аноним (20), 15:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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обратись в службу поддержки Майкрософт. Улица Гаржитова, дом восемь. Телефон восемь-восемьсот, пять-пять-пять, три пять, три пять. Приемные дни понедельник-среда, обед с часу до двух.
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|3.23, Anon2 (?), 15:59, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так Майкрософт делает KDE? Тогда понятно, иначе как для дискредитации десктопа на линуксе такое не сделаешь.
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|2.25, Аноним (25), 16:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ни одно приложение на линуксе не поддерживает > 8 бит
Смелое заявление... И как это я с 10-битным видео работаю?!
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|3.28, Anon2 (?), 16:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Работать и смотреть без конвертации в SDR - это разные вещи.
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|3.44, Аноним (68), 16:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Мультикм в 10 бит - это примерно как сохранить чёрнобелое изображение в jpeg (и получить ringing), а потом декодированное обрезать до чёрнобелого и никакого ringing (он весь остался в младших битах, которые отрезали)!
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|4.47, Аноним (47), 16:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Зато без бандинга на градиентах. На блюрей ремуксах например идёт 10 битный цвет (рипы смотреть не стоит, они кривые и с запоротыми цветами).
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|5.51, Аноним (68), 16:39, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты его смотришь в 8 битах. Толку, что он внутри 10-битный? Просто костыль для уменьшения количества артефактов при сжатии.
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|6.54, Аноним (47), 16:47, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Артефакты при сжатии весьма серьёзные, этого более чем достаточно. Ты не знаешь, в 8 битах я его смотрю, или в 6 (многие матрицы внезапно оказываются 6-битными). И особенно откуда 10 бит возьмутся, когда источник 8 битный? Если источник изначально 10 битный (а миксовался он из 12 бит), качество картинки всё же ощутимо выше, независимо от того, поддерживает экран потребителя лишние цвета, или обрезает их. Если поддерживает, цвета будут чуточку лучше, но в целом качество цветопередачи ощутимо выросло последние годы даже если конвертировать в 8 бит.
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|7.70, keydon (ok), 17:22, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть мнение что с учетом несовершенства камер/монитора/различной калибровки с завода/различного освещения/зависимости цветопередачи от яркости экрана/настроек экрана/цветовой модели системы и софта/цветокоррекции очков, линз и глаз пользователя 10 бит переоценены.
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|1.22, Аноним (25), 15:58, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки
Уже стол не могут без 3D ускорителя нарисовать?!
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|2.35, Аноним (3), 16:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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В базе там анимация на анимации. Ты её предлагаешь программно рисовать? Можно даже выбрать OpenGL 2.0 или 3.1
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|3.48, Аноним (68), 16:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше все свистелки отключались. Последние пару лет уже неотключабельно => всякие maxtor или Remote X11 в пролёте. Или можно заменить kwin на что-то попроще, тогда раз в 5 ускоряется.
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|3.77, Аноним (25), 17:35, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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- А что, если отключить анимацию?
...
- Да ну на! Лучше ещё медленнее сделаем!
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|2.58, Аноним (55), 17:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да нарисовать-то можно. Вот только двигать на таком столе что-либо лучше не надо пытаться.
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|1.40, Аноним (40), 16:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> В виджете с информацией о Bluetooth-соединениях обеспечена индикация сопряжения с телефоном
сделайте уже возможность звониться с компа телефоном
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|2.50, Аноним (68), 16:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Там bluetooth поломан уже почти 10 лет. Придётся делать программый com-порт. Да и современные смартфоны модемы не расшаривают по bluetooth. С гарнитурами проблем нет, кстати... но набрать номер, или поднять трубку будет очень проблематично.
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|1.61, keydon (ok), 17:06, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Понимаю, новые темы это весело, создает иллюзию работы, но лично я бы оценил решение следующих проблем:
1) Подключенные файловые системы подключаются через kio из-за чего нельзя сменить реализацию (особенно актуально для mtp), нельзя использовать консоль в подключенных ФС (есть такая удобная функция в KDE'шном софте - на часть окна открывается консоль), да и вообще начинаю себя чувствовать пользователем винды
2) Никогда не знаешь где что хранится, как работает и как настроить (за исключением gui). иногда достаточно найти совет (почему-то в основном на форуме или в исходниках), иногда достаточно найти файлик (но обычно это не просто) и отредактировать, иногда можно через DBUS (не знаю как вам, а для меня такой способ излишне громоздкий), но частенько ловлю себя на мысли что проще вообще забить и собрать свою DE по частям. Особенно когда в очередной раз хочу найти глубоко запрятанную опцию вроде смены окна прокруткой мыши (отгадайте где ее надо искать).
3)Вейланд недоделан (вроде как над этим действительно работают).
Но из полноценных DE самая адекватная.
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|2.69, Аноним (65), 17:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Насчет первого, есть kio-fuse, не знаю как насчет смены реализации, но монтируется по человечески, а не только для кедовских приложений.
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|1.64, Аноним (64), 17:13, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Реализован новый обзорный эффект (Overview) для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов
Ничёсе, не прошло и тысячи лет, как Гном догнали.
>были переписаны на QtQuick
а ещё Гном за JS хаяли.
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|1.67, Kuromi (ok), 17:19, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Довольно любопытно смотреть как поддержка сканеров отпечатков медленно приходит и в Линукс. Причем технически оно там даавно было, но как обычно, на уровне троллейбуса из буханки хлеба.
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|1.72, Seqularise (?), 17:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В чем смысл переделывать структуру анонса? Смотришь на официальную страницу и видишь самое важное, наглядно и с видео. Здесь же о самом важном, overview, можно даже и не узнать
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|1.79, кек (?), 17:38, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Каждую неделю что-то обновляют и ничего толком не работает, openbox 7 лет не обновлялся - всё работает.
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