Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.24

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.24, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице. Ключевые улучшения: Модернизирована тема оформления Breeze. При отображении каталогов теперь учитывается цвет выделения активных элементов (accent). Реализована более наглядная пометка установки фокуса на кнопках, текстовых полях, переключателях, ползунках и прочих элементах управления. Цветовая схема Breeze переименована в Breeze Classic для более явного разделения со схемами Breeze Light и Breeze Dark. Удалена высококонтрастная цветовая схема (Breeze High Contrast), вместо которой предлагается использовать похожую схему Breeze Dark.

Улучшено отображение уведомлений. Для привлечения внимания пользователя и повышения заметности в общем списке особо важные уведомления теперь выделяются оранжевой полосой сбоку. Текст в заголовке сделан более контрастным и читаемым. В уведомлениях, связанных с видеофайлами, теперь показывается эскиз содержимого. В уведомлением о создании скриншотов изменено положение кнопки добавления аннотаций. Обеспечен вывод системных уведомлений о получении и отправке файлов через Bluetooth.

Добавлена поддержка аутентификации с использованием датчика отпечатков пальцев. Для привязки отпечатка пальца и удаления ранее добавленных привязок добавлен специальный интерфейс. Отпечаток может использоваться для входа в систему, разблокировки экрана, в утилите sudo и в различных приложениях KDE, запрашивающих пароль.





Изменено оформление менеджера паролей "Plasma Pass".

Унифицирован с другими подсистемами стиль прокручиваемых областей в системном лотке.

При первом добавлении виджета с прогнозом погоды обеспечен вывод приглашения для настройки местоположения и параметров. Добавлен автоматический поиск во всех поддерживаемых сервисах прогноза погоды.

В виджет с часами добавлена настройка для вывода даты под временем.

В виджете управления яркостью экрана и контроля за зарядом аккумулятора улучшен интерфейс для отключения перехода в спящий режим и блокировки экрана. При отсутствии аккумулятора виджет теперь ограничивается элементами, связанными с управлением яркостью экрана.

В виджетах управления сетевым соединением и буфером обмена появилась возможность навигации только при помощи клавиатуры. Добавлена опция для отображения пропускной способности в битах в секунду.

В боковой панели меню Kickoff для унификации внешнего вида с другими боковыми меню убраны стрелки после названий разделов.

В виджете, информирующем о нехватке свободного места на диске, прекращён мониторинг разделов, примонтированных в режиме только для чтения.

В виджете изменения громкости изменено оформление ползунков.

В виджете с информацией о Bluetooth-соединениях обеспечена индикация сопряжения с телефоном.

В виджете для управления воспроизведением мультимедийных файлов добавлена корректная индикация прекращения воспроизведения при закрытии проигрывателя.

Добавлена возможность установки обоев рабочего стола из контекстного меню, показываемого для изображений. В плагине "картинка дня" добавлена поддержка загрузки изображений из сервиса simonstalenhag.se. При предпросмотре обоев обеспечен учёт коэффициента соотношений сторон экрана.

В режиме редактирования панель теперь можно перемещать мышью удерживая за любую область, а не только за специальную кнопку.

В контекстное меню рабочего стола и в инструменты редактирования панели добавлен пункт для открытия настроек экрана.

Добавлена настройка, позволяющая в два раза увеличить размер пиктограмм на рабочем столе, по сравнению с ранее доступным максимальным размером.

Включена анимация при перетаскивании виджетов мышью.

Улучшен менеджер задач. Добавлена возможность смены направления выравнивания задач в панели, например, для корректного размещения в панели менеджера задач вместе с глобальным меню. В контекстом меню менеджера задач добавлен элемент для перемещения задачи в определённую комнату (Activity), пункт "Start New Instance" переименован в "Open New Window", а пункт "More Actions" перемещён в нижнюю часть меню. Во всплывающей подсказке, выводимой для задач, воспроизводящих звук, реализовано отображение ползунка для регулировки громкости. Значительно ускорен вывод подсказок для приложений с большим числом открытых окон.

В интерфейсе поиска программ (KRunner) предложена встроенная подсказка по доступным операциям поиска, показываемая при клике на значке вопроса или вводе команды "?".





В конфигураторе (System Settings) изменено оформление страниц с большими списками настроек (элементы теперь отображаются без рамок) и часть содержимого перенесена в выпадающее меню ("гамбургер"). В разделе настройки цветов предоставлена возможность изменения цвета выделения активных элементов (accent). Полностью переписан на QtQuick интерфейс настройки форматов (в дальнейшем данный конфигуратор планируют объединить с настройками языков). В разделе энергопотребления добавлена возможность определения верхней границы зарядки для более чем одного аккумулятора. В настройках звука переработано оформление теста громкоговорителей. В настройках монитора обеспечен показ коэффициента масштабирования и физического разрешения для каждого экрана. При активации автоматического входа в систему обеспечен вывод предупреждения о необходимости изменения настроек KWallet. На страницу "About this System" добавлена кнопка для быстрого перехода в центр информации о системе (Info Center). В интерфейсе настройки параметров клавиатуры появилась поддержка подсвечивания изменённых настроек, а также добавлена поддержка включения более 8 дополнительных раскладок клавиатуры и изменено оформление диалога добавления новой раскладки. При выборе языка отличного от английского предоставлена возможность поиска настроек по ключевым словам на английском языке.

Реализован новый обзорный эффект (Overview) для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов и оценки результатов поиска в KRunner, вызываемый при нажатии Meta+W и по умолчанию размывающий фон. При открытии и закрытии окон по умолчанию задействован эффект постепенного масштабирования (Scale) вместо эффекта затухания (Fade). Возвращены эффекты "Cover Switch" и "Flip Switch", которые были переписаны на QtQuick. Решены существенные проблемы с производительностью эффектов на основе QtQuick, которые проявлялись на системах с видеокартами NVIDIA.





В оконном менеджере KWin предоставлена возможность назначения клавиатурной комбинации для перемещения окна в центр экрана. Для окон реализовано запоминание экрана при отключении внешнего монитора и возвращение на тот же экран при подключении.

В Центре программ (Discover) добавлен режим для автоматической перезагрузки после обновления системы. При большой ширине окна обеспечено разделение информации на основной странице в две колонки, если нижняя панель вкладок открыта в узком или мобильном режимах. Проведена чистка страницы применения обновлений (упрощён интерфейс выбора обновлений, показана информация об источнике установки обновлений, для элементов в процессе обновления оставлен только индикатор прогресса). Добавлена кнопка "Report this issue" для отправки разработчикам дистрибутива отчёта о возникших проблемах. Упрощено управление репозиториями для пакетов Flatpak и пакетов, предлагаемых в дистрибутиве. Предоставлена возможность открытия и установки пакетов Flatpak, загруженных на локальный носитель, а также автоматического подключения связанного с ними репозитория для последующей установки обновлений. Добавлена защита от случайного удаления пакета с KDE Plasma. Значительно ускорен процесс проверки наличия обновлений и повышена информативность сообщений об ошибках.

В реализацию блокировщика экрана добавлена возможность перехода в спящий или ждущий режим.

Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland. Добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал. Добавлена концепция "основной монитор", аналогичная средствам для определения основного монитора в сеансах на базе X11. Реализован режим "DRM leasing", позволивший вернуть поддержку шлемов виртуальной реальности и решить проблемы с производительностью при их использовании. В конфигураторе предложена новая страница для настройки планшетов. В программе для создания скриншотов Spectacle реализована поддержка доступа к активному окну в сеансе на базе Wayland. Предоставлена возможность использования виджета для сворачивания всех окон. При восстановлении свёрнутого окна обеспечено его восстановлении на исходном, а не на текущем виртуальном рабочем столе. Добавлена возможность использования комбинации Meta+Tab для переключения между более чем двумя комнатами (Activity). В сеансе на базе Wayland обеспечен вывод экранной клавиатуры только при наведении фокуса на области ввода текста. В системном лотке появилась возможность отображения индикатора для вызова виртуальной клавиатуры только в планшетном режиме.

Добавлена поддержка глобальных тем оформления, включающих в том числе настройки оформления альтернативной панели Latte Dock.

Добавлена возможность автоматического переключения между светлой и тёмной темами оформления в зависимости от выбранной цветовой схемы.

В предлагаемом по умолчанию наборе избранных приложений текстовый редактор Kate заменён на KWrite, который более подходит для пользователей, а не программистов.

Отключено по умолчанию создание липких заметок при клике средней кнопкой мыши на панели.

В прокручиваемых элементах управления в Plasma (ползунки и т.п.) и приложениях на базе QtQuick реализована защита от случайного изменения значений при попытке прокрутки видимой области (содержимое элементов управления теперь меняется только после начала прокрутки поверх них).

Ускорен процесс завершения работы Plasma. После инициирования завершения процесса выключения запрещён приём новых соединений.