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Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.24

08.02.2022 15:29

Доступен релиз пользовательской оболочки KDE Plasma 5.24, построенной с использованием платформы KDE Frameworks 5 и библиотеки Qt 5 с применением OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки. Оценить работу новой версии можно через Live-сборку от проекта openSUSE и сборки от проекта KDE Neon User Edition. Пакеты для различных дистрибутивов можно найти на данной странице.

Ключевые улучшения:

  • Модернизирована тема оформления Breeze. При отображении каталогов теперь учитывается цвет выделения активных элементов (accent). Реализована более наглядная пометка установки фокуса на кнопках, текстовых полях, переключателях, ползунках и прочих элементах управления. Цветовая схема Breeze переименована в Breeze Classic для более явного разделения со схемами Breeze Light и Breeze Dark. Удалена высококонтрастная цветовая схема (Breeze High Contrast), вместо которой предлагается использовать похожую схему Breeze Dark.
  • Улучшено отображение уведомлений. Для привлечения внимания пользователя и повышения заметности в общем списке особо важные уведомления теперь выделяются оранжевой полосой сбоку. Текст в заголовке сделан более контрастным и читаемым. В уведомлениях, связанных с видеофайлами, теперь показывается эскиз содержимого. В уведомлением о создании скриншотов изменено положение кнопки добавления аннотаций. Обеспечен вывод системных уведомлений о получении и отправке файлов через Bluetooth.
  • Добавлена поддержка аутентификации с использованием датчика отпечатков пальцев. Для привязки отпечатка пальца и удаления ранее добавленных привязок добавлен специальный интерфейс. Отпечаток может использоваться для входа в систему, разблокировки экрана, в утилите sudo и в различных приложениях KDE, запрашивающих пароль.

  • Изменено оформление менеджера паролей "Plasma Pass".
  • Унифицирован с другими подсистемами стиль прокручиваемых областей в системном лотке.
  • При первом добавлении виджета с прогнозом погоды обеспечен вывод приглашения для настройки местоположения и параметров. Добавлен автоматический поиск во всех поддерживаемых сервисах прогноза погоды.
  • В виджет с часами добавлена настройка для вывода даты под временем.
  • В виджете управления яркостью экрана и контроля за зарядом аккумулятора улучшен интерфейс для отключения перехода в спящий режим и блокировки экрана. При отсутствии аккумулятора виджет теперь ограничивается элементами, связанными с управлением яркостью экрана.
  • В виджетах управления сетевым соединением и буфером обмена появилась возможность навигации только при помощи клавиатуры. Добавлена опция для отображения пропускной способности в битах в секунду.
  • В боковой панели меню Kickoff для унификации внешнего вида с другими боковыми меню убраны стрелки после названий разделов.
  • В виджете, информирующем о нехватке свободного места на диске, прекращён мониторинг разделов, примонтированных в режиме только для чтения.
  • В виджете изменения громкости изменено оформление ползунков.
  • В виджете с информацией о Bluetooth-соединениях обеспечена индикация сопряжения с телефоном.
  • В виджете для управления воспроизведением мультимедийных файлов добавлена корректная индикация прекращения воспроизведения при закрытии проигрывателя.
  • Добавлена возможность установки обоев рабочего стола из контекстного меню, показываемого для изображений. В плагине "картинка дня" добавлена поддержка загрузки изображений из сервиса simonstalenhag.se. При предпросмотре обоев обеспечен учёт коэффициента соотношений сторон экрана.
  • В режиме редактирования панель теперь можно перемещать мышью удерживая за любую область, а не только за специальную кнопку.
  • В контекстное меню рабочего стола и в инструменты редактирования панели добавлен пункт для открытия настроек экрана.
  • Добавлена настройка, позволяющая в два раза увеличить размер пиктограмм на рабочем столе, по сравнению с ранее доступным максимальным размером.
  • Включена анимация при перетаскивании виджетов мышью.
  • Улучшен менеджер задач. Добавлена возможность смены направления выравнивания задач в панели, например, для корректного размещения в панели менеджера задач вместе с глобальным меню. В контекстом меню менеджера задач добавлен элемент для перемещения задачи в определённую комнату (Activity), пункт "Start New Instance" переименован в "Open New Window", а пункт "More Actions" перемещён в нижнюю часть меню. Во всплывающей подсказке, выводимой для задач, воспроизводящих звук, реализовано отображение ползунка для регулировки громкости. Значительно ускорен вывод подсказок для приложений с большим числом открытых окон.
  • В интерфейсе поиска программ (KRunner) предложена встроенная подсказка по доступным операциям поиска, показываемая при клике на значке вопроса или вводе команды "?".

  • В конфигураторе (System Settings) изменено оформление страниц с большими списками настроек (элементы теперь отображаются без рамок) и часть содержимого перенесена в выпадающее меню ("гамбургер").

    В разделе настройки цветов предоставлена возможность изменения цвета выделения активных элементов (accent). Полностью переписан на QtQuick интерфейс настройки форматов (в дальнейшем данный конфигуратор планируют объединить с настройками языков).

    В разделе энергопотребления добавлена возможность определения верхней границы зарядки для более чем одного аккумулятора. В настройках звука переработано оформление теста громкоговорителей. В настройках монитора обеспечен показ коэффициента масштабирования и физического разрешения для каждого экрана. При активации автоматического входа в систему обеспечен вывод предупреждения о необходимости изменения настроек KWallet. На страницу "About this System" добавлена кнопка для быстрого перехода в центр информации о системе (Info Center).

    В интерфейсе настройки параметров клавиатуры появилась поддержка подсвечивания изменённых настроек, а также добавлена поддержка включения более 8 дополнительных раскладок клавиатуры и изменено оформление диалога добавления новой раскладки. При выборе языка отличного от английского предоставлена возможность поиска настроек по ключевым словам на английском языке.

  • Реализован новый обзорный эффект (Overview) для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов и оценки результатов поиска в KRunner, вызываемый при нажатии Meta+W и по умолчанию размывающий фон. При открытии и закрытии окон по умолчанию задействован эффект постепенного масштабирования (Scale) вместо эффекта затухания (Fade). Возвращены эффекты "Cover Switch" и "Flip Switch", которые были переписаны на QtQuick. Решены существенные проблемы с производительностью эффектов на основе QtQuick, которые проявлялись на системах с видеокартами NVIDIA.

  • В оконном менеджере KWin предоставлена возможность назначения клавиатурной комбинации для перемещения окна в центр экрана. Для окон реализовано запоминание экрана при отключении внешнего монитора и возвращение на тот же экран при подключении.
  • В Центре программ (Discover) добавлен режим для автоматической перезагрузки после обновления системы. При большой ширине окна обеспечено разделение информации на основной странице в две колонки, если нижняя панель вкладок открыта в узком или мобильном режимах. Проведена чистка страницы применения обновлений (упрощён интерфейс выбора обновлений, показана информация об источнике установки обновлений, для элементов в процессе обновления оставлен только индикатор прогресса). Добавлена кнопка "Report this issue" для отправки разработчикам дистрибутива отчёта о возникших проблемах.

    Упрощено управление репозиториями для пакетов Flatpak и пакетов, предлагаемых в дистрибутиве. Предоставлена возможность открытия и установки пакетов Flatpak, загруженных на локальный носитель, а также автоматического подключения связанного с ними репозитория для последующей установки обновлений. Добавлена защита от случайного удаления пакета с KDE Plasma. Значительно ускорен процесс проверки наличия обновлений и повышена информативность сообщений об ошибках.

  • В реализацию блокировщика экрана добавлена возможность перехода в спящий или ждущий режим.
  • Значительно улучшена работа сеанса на базе протокола Wayland. Добавлена поддержка глубины цветности больше 8-бит на канал. Добавлена концепция "основной монитор", аналогичная средствам для определения основного монитора в сеансах на базе X11. Реализован режим "DRM leasing", позволивший вернуть поддержку шлемов виртуальной реальности и решить проблемы с производительностью при их использовании. В конфигураторе предложена новая страница для настройки планшетов.

    В программе для создания скриншотов Spectacle реализована поддержка доступа к активному окну в сеансе на базе Wayland. Предоставлена возможность использования виджета для сворачивания всех окон. При восстановлении свёрнутого окна обеспечено его восстановлении на исходном, а не на текущем виртуальном рабочем столе. Добавлена возможность использования комбинации Meta+Tab для переключения между более чем двумя комнатами (Activity).

    В сеансе на базе Wayland обеспечен вывод экранной клавиатуры только при наведении фокуса на области ввода текста. В системном лотке появилась возможность отображения индикатора для вызова виртуальной клавиатуры только в планшетном режиме.

  • Добавлена поддержка глобальных тем оформления, включающих в том числе настройки оформления альтернативной панели Latte Dock.
  • Добавлена возможность автоматического переключения между светлой и тёмной темами оформления в зависимости от выбранной цветовой схемы.
  • В предлагаемом по умолчанию наборе избранных приложений текстовый редактор Kate заменён на KWrite, который более подходит для пользователей, а не программистов.
  • Отключено по умолчанию создание липких заметок при клике средней кнопкой мыши на панели.
  • В прокручиваемых элементах управления в Plasma (ползунки и т.п.) и приложениях на базе QtQuick реализована защита от случайного изменения значений при попытке прокрутки видимой области (содержимое элементов управления теперь меняется только после начала прокрутки поверх них).
  • Ускорен процесс завершения работы Plasma. После инициирования завершения процесса выключения запрещён приём новых соединений.


  1. Главная ссылка к новости (https://kde.org/announcements/...)
  2. OpenNews: Релиз рабочего стола KDE Plasma 5.23
  3. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.2.0, развиваемого проектом KDE
  4. OpenNews: Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  5. OpenNews: В KDE планируют в 2022 году достичь паритета сеансов Wayland и X11
  6. OpenNews: Выпуск KDE Gear 21.12, набора приложений от проекта KDE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56658-kde
Ключевые слова: kde, plasma
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Обсуждение (79) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:31, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Какой дистр лучше всего дружит с KDE Plasma?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:32, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    KDE Neon User Edition.
     
     
  • 3.6, Аноним (1), 15:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а из других дистров, я имею ввиду Manjaro, Kubuntu, Fedora?
     
     
  • 4.10, Аноним (10), 15:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Arch
     
     
  • 5.16, Аноним (16), 15:50, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    т.е manjaro?
     
     
  • 6.42, Рачевод (?), 16:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне manjaro не понравилась. Виджет громкости у них был большой, а не компактный, краши, баги какие-то непонятные. На arch вернулся, там с плазмой никаких проблем.
     
  • 4.12, Аноним (12), 15:44, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    openSUSE, вроде, традиционно считается дистрибутивом, который лучше всего готовит Плазму.

    KDE Neon все-таки тестовый полигон.

     
     
  • 5.27, Аноним (27), 16:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Суся такой же тестовый полигон, как и KDE Neon. Это раньше были в ней кеды хороши, сейчас же не лучше чем в бубунте.
     
  • 4.24, Аноним (27), 16:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    В ROSA кеды хорошо приготовлены. В Mageia и OpenMandriva тоже неплохо, но хуже.
     
  • 4.34, амоним (?), 16:10, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ставишь убунту, потом на нее накатываешь neon. это работает, у меня уже 2 года так, плазма ломалась 0 раз.
     
  • 2.39, Аноним (39), 16:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня openSUSE, даже точнее Gecko
     
  • 2.53, Аноним (53), 16:47, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Slackware
     
  • 2.55, Аноним (55), 16:52, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может, и не лучше всех, не проверял, но очень достойно дружит Gentoo.
     
  • 2.60, sanslarcom (?), 17:05, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Fedora очень не плохо заточена под KDE
     
     
  • 3.68, Аноним (68), 17:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В федоре же ни одной программы на Qt. Не говоря уже про KDE... Или теперь стало иначе?
     
     
  • 4.76, JackONeill (?), 17:35, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видать речь про респин с KDE
     
  • 2.71, Александр Бородин (?), 17:22, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не советую этот глюкодром нигде.
     

  • 1.2, Аноним (3), 15:32, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Единственный нормальный рабочий стол.  
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 15:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это Trinity TDE.
     
  • 2.18, Anon2 (?), 15:54, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На котором не работает ни одно популярное приложение с шарингом\демонстрацией экрана (zoom, skype, msteams)
     
     
  • 3.31, Аноним (3), 16:07, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Так ты выйди из вейленда всё заработает.
     
  • 3.45, bugmenot (??), 16:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > zoom, skype

    Это точно работает. Проверенно на куче дистров.

     
  • 2.30, Аноним (27), 16:05, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Единственный нормальный рабочий стол - это корица. Ни единого падения не было за последние несколько лет. В гноме и КДЕ сплошные глюки и баги.
     
     
  • 3.32, Аноним (3), 16:08, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А толку от не падения если функционала нифига нет? У меня и крыса не падала, а толку?

    Или одну команду написать чтобы перезапустить плазму это слишком сложно для нынешнего поколения?

     
     
  • 4.41, Аноним (41), 16:27, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    что за команда?
     
     
  • 5.52, user (??), 16:41, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    killall plasmashell; kstart5 plasmashell
     
  • 4.43, Аноним (41), 16:28, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > функционала нифига нет?

    в смысле? вам что, сферических коней в вакууме подавай?

     
  • 3.65, Аноним (65), 17:13, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ни единого падения не было за последние несколько лет. В гноме и КДЕ сплошные глюки и баги.

    Свежо предание, да верится с трудом, корица поделие от авторов Ubuntu Mint Edition, последний раз(примерно с год назад) это было единственное окружение, которое откровенно тормозило и со сторонними темами вылезала куча артефактов.

     

  • 1.4, Аноним (-), 15:34, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кеды уже не те...
     
     
  • 2.7, Аноним (-), 15:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Согласен
     
     
  • 3.9, Аноним (8), 15:36, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То то дело KDE 3 хороши.
     
  • 2.14, Anonim (??), 15:47, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прогресс не стоит на месте.
     
     
  • 3.17, Аноним (16), 15:51, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    >Прогресс

    Регресс

     

  • 1.5, Аноним (5), 15:35, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Всё красиво, но нихрена не работает.
     
     
  • 2.11, анонимус (??), 15:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    какие ваши докосательтва
     
     
  • 3.21, Anon2 (?), 15:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Например вот: https://imgur.com/a/289O8gG
    Ни слова про KDE
     
     
  • 4.26, Альтернативно одаренный (?), 16:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Зум разрабатывают люди с таким же складом ума, как у меня
     
     
  • 5.29, Anon2 (?), 16:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А еще MS Teams, Skype и остальные популярные приложения. А васяноменеджер на 1 пользователя - настоящие умы.
     
     
  • 6.33, Аноним (3), 16:09, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вейлендоюзеры должны страдать. Или как написали в скрине пользовать GNOME что и есть страдать.  
     
  • 6.63, Альтернативно одаренный (?), 17:10, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А еще MS Teams, Skype и остальные популярные приложения. А васяноменеджер на
    > 1 пользователя - настоящие умы.

    ..
    > А еще MS Teams, Skype

    Виндузятники не люди

     
  • 4.38, Аноним (68), 16:26, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это не КДЕ, это wayland. Каждый кадр идеален и всё такое...
     

  • 1.13, Аноним (13), 15:47, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хочу чтобы вы запилили кеды+. Суть такова: никакого qml...
     
     
  • 2.56, Аноним (55), 17:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто эти "вы"? Вам надо, вы и запилите.
     

  • 1.15, Аноним (15), 15:47, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >В Центре программ (Discover) добавлен режим для автоматической перезагрузки после обновления системы.

    Зачем перезагужать всю систему, когда достаточно перезагрузить только иксы?

     
     
  • 2.37, Самокатофил (?), 16:22, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Посмотри зависимости системд. Теперь вы будете ребутаться как виндузятники. *зловещий хохот*
     
  • 2.66, Аноним (65), 17:16, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего, что при обновлении системы обновляется не только то, что работает в иксах?
     
     
  • 3.73, keydon (ok), 17:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ничего, что при обновлении системы обновляется не только то, что работает в
    > иксах?

    И что с того? Что мешает перезапустить обновленное (вообще обычно оно само перезапускается после обновления).

     

  • 1.19, Anon2 (?), 15:55, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как проверить работу HDR, учитывая что ни одно приложение на линуксе не поддерживает > 8 бит?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:57, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    обратись в службу поддержки Майкрософт. Улица Гаржитова, дом восемь. Телефон восемь-восемьсот, пять-пять-пять, три пять, три пять. Приемные дни понедельник-среда, обед с часу до двух.
     
     
  • 3.23, Anon2 (?), 15:59, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так Майкрософт делает KDE? Тогда понятно, иначе как для дискредитации десктопа на линуксе такое не сделаешь.
     
  • 2.25, Аноним (25), 16:00, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ни одно приложение на линуксе не поддерживает > 8 бит

    Смелое заявление... И как это я с 10-битным видео работаю?!

     
     
  • 3.28, Anon2 (?), 16:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Работать и смотреть без конвертации в SDR  - это разные вещи.
     
  • 3.44, Аноним (68), 16:29, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мультикм в 10 бит - это примерно как сохранить чёрнобелое изображение в jpeg (и получить ringing), а потом декодированное обрезать до чёрнобелого и никакого ringing (он весь остался в младших битах, которые отрезали)!
     
     
  • 4.47, Аноним (47), 16:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато без бандинга на градиентах. На блюрей ремуксах например идёт 10 битный цвет (рипы смотреть не стоит, они кривые и с запоротыми цветами).
     
     
  • 5.51, Аноним (68), 16:39, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты его смотришь в 8 битах. Толку, что он внутри 10-битный? Просто костыль для уменьшения количества артефактов при сжатии.
     
     
  • 6.54, Аноним (47), 16:47, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Артефакты при сжатии весьма серьёзные, этого более чем достаточно. Ты не знаешь, в 8 битах я его смотрю, или в 6 (многие матрицы внезапно оказываются 6-битными). И особенно откуда 10 бит возьмутся, когда источник 8 битный? Если источник изначально 10 битный (а миксовался он из 12 бит), качество картинки всё же ощутимо выше, независимо от того, поддерживает экран потребителя лишние цвета, или обрезает их. Если поддерживает, цвета будут чуточку лучше, но в целом качество цветопередачи ощутимо выросло последние годы даже если конвертировать в 8 бит.
     
     
  • 7.70, keydon (ok), 17:22, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть мнение что с учетом несовершенства камер/монитора/различной калибровки с завода/различного освещения/зависимости цветопередачи от яркости экрана/настроек экрана/цветовой модели системы и софта/цветокоррекции очков, линз и глаз пользователя 10 бит переоценены.
     
  • 2.36, Anonim (??), 16:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Krita вроде поддерживает.
     
     
  • 3.59, iPony129412 (?), 17:04, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только для Windows
     
  • 2.46, iPony129412 (?), 16:33, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Никак.
    Проверить то, что нереализованно нельзя.
     
  • 2.57, iPony129412 (?), 17:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот статус по HDR

    WIP 🚧

    https://gitlab.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols/-/merge_requests/14

     

  • 1.22, Аноним (25), 15:58, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > OpenGL/OpenGL ES для ускорения отрисовки

    Уже стол не могут без 3D ускорителя нарисовать?!

     
     
  • 2.35, Аноним (3), 16:11, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В базе там анимация на анимации. Ты её предлагаешь программно рисовать? Можно даже выбрать OpenGL 2.0 или 3.1
     
     
  • 3.48, Аноним (68), 16:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше все свистелки отключались. Последние пару лет уже неотключабельно => всякие maxtor или Remote X11 в пролёте. Или можно заменить kwin на что-то попроще, тогда раз в 5 ускоряется.
     
  • 3.77, Аноним (25), 17:35, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - А что, если отключить анимацию?
    ...
    - Да ну на! Лучше ещё медленнее сделаем!
     
  • 2.58, Аноним (55), 17:03, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да нарисовать-то можно. Вот только двигать на таком столе что-либо лучше не надо пытаться.
     
     
  • 3.75, Аноним (25), 17:34, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кармак вас не поймёт.
     

  • 1.40, Аноним (40), 16:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В виджете с информацией о Bluetooth-соединениях обеспечена индикация сопряжения с телефоном

    сделайте уже возможность звониться с компа телефоном

     
     
  • 2.50, Аноним (68), 16:37, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Там bluetooth поломан уже почти 10 лет. Придётся делать программый com-порт. Да и современные смартфоны модемы не расшаривают по bluetooth. С гарнитурами проблем нет, кстати... но набрать номер, или поднять трубку будет очень проблематично.
     

  • 1.49, Аноним (49), 16:36, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В Kubuntu 22.04 попадет, что есть хорошо.
    В кедах - обзорный режим.
    В гноме будет акцентирование цветом:
    https://www.omgubuntu.co.uk/2022/02/ubuntu-22-04-accent-colors
    Конвергенция.
     
  • 1.61, keydon (ok), 17:06, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Понимаю, новые темы это весело, создает иллюзию работы, но лично я бы оценил решение следующих проблем:
    1) Подключенные файловые системы подключаются через kio из-за чего нельзя сменить реализацию (особенно актуально для mtp), нельзя использовать консоль в подключенных ФС (есть такая удобная функция в KDE'шном софте - на часть окна открывается консоль), да и вообще начинаю себя чувствовать пользователем винды
    2) Никогда не знаешь где что хранится, как работает и как настроить (за исключением gui). иногда достаточно найти совет (почему-то в основном на форуме или в исходниках), иногда достаточно найти файлик (но обычно это не просто) и отредактировать, иногда можно через DBUS (не знаю как вам, а для меня такой способ излишне громоздкий), но частенько ловлю себя на мысли что проще вообще забить и собрать свою DE по частям. Особенно когда в очередной раз хочу найти глубоко запрятанную опцию вроде смены окна прокруткой мыши (отгадайте где ее надо искать).
    3)Вейланд недоделан (вроде как над этим действительно работают).

    Но из полноценных DE самая адекватная.

     
     
  • 2.69, Аноним (65), 17:21, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Насчет первого, есть kio-fuse, не знаю как насчет смены реализации, но монтируется по человечески, а не только для кедовских приложений.
     

  • 1.62, Аноним (62), 17:10, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Обои кслотно-вырвиглазные - закопать кеды и дистрибутивы с ним.
     
  • 1.64, Аноним (64), 17:13, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Реализован новый обзорный эффект (Overview) для просмотра содержимого виртуальных рабочих столов

    Ничёсе, не прошло и тысячи лет, как Гном догнали.
    >были переписаны на QtQuick

    а ещё Гном за JS хаяли.

     
     
  • 2.74, Отражение луны (ok), 17:31, 08/02/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то были такие же недалекие, как и ты)
     

  • 1.67, Kuromi (ok), 17:19, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Довольно любопытно смотреть как поддержка сканеров отпечатков медленно приходит и в Линукс. Причем технически оно там даавно было, но как обычно, на уровне троллейбуса из буханки хлеба.
     
  • 1.72, Seqularise (?), 17:27, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В чем смысл переделывать структуру анонса? Смотришь на официальную страницу и видишь самое важное, наглядно и с видео. Здесь же о самом важном, overview, можно даже и не узнать
     
  • 1.78, Fracta1L (ok), 17:37, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Крутота, ждём в Manjaro Testing
     
  • 1.79, кек (?), 17:38, 08/02/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каждую неделю что-то обновляют и ничего толком не работает, openbox 7 лет не обновлялся - всё работает.
     
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