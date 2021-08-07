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Выпуск Latte Dock 0.10, альтернативной панели для KDE

07.08.2021 16:33

После двух лет разработки представлен релиз панели Latte Dock 0.10, предлагающей элегантное и простое решение для управления задачами и плазмоидами. В том числе поддерживается эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Панель Latte построена на базе фреймворка KDE Frameworks и библиотеки Qt. Поддерживается интеграция с рабочим столом KDE Plasma. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Проект основан в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. После объединения разработчики попытались совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей.

Основные новшества:

  • Предоставлена возможность размещения нескольких панелей с одного края экрана.

  • Добавлена поддержка всплывающих панелей.

  • Добавлена возможность настройки радиуса скругления углов панелей и определения размера тени от панели.

  • Предложено 10 режимов видимости панели.
  • Добавлен режим появления боковых панелей при необходимости, при котором панель появляется и скрывается только после действия пользователя с внешними апплетами, скриптами или ярлыками.

  • Обеспечена передача рабочему столу Plasma сведений о геометрии панелей Latte Dock, а также передача оконным менеджерам, поддерживающим GTK_FRAME_EXTENTS, данных о видимой области для корректного позиционирования окон.

  • Добавлен встроенный диалог загрузки и добавления виджетов (Widgets Explorer), который можно использовать в окружениях, отличных от KDE, в том числе в GNOME, Cinnamon и Xfce.

  • Добавлена поддержка размещения нескольких апплетов Latte Tasks на одной панели.

  • Добавлен новый режим выравнивания апплетов в панели.

  • Реализован параболический эффект перебора апплетов в панели.

  • Добавлена поддержка разделителей граничных областей из KDE Plasma (MarginsAreaSeparators), позволяющих разместить виджеты меньшего размера.

  • Изменено оформление всех диалогов управления размещением элементов на панели. Пользователю предоставлена возможность определения собственной цветовой схемы для каждой раскладки панели.

  • В панелях реализована поддержка перемещения, вставки и копирования элементов через буфер обмена.
  • Добавлена возможность экспорта раскладки элементов в панели и использования панелей в качестве шаблонов для воссоздания такой же формы другими пользователям.


  1. Главная ссылка к новости (https://psifidotos.blogspot.co...)
  2. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.9, альтернативной панели для KDE
  3. OpenNews: Выпуск Dock Panel 0.3, альтернативной панели для KDE
  4. OpenNews: Выпуск панели LXPanel 0.9.0
  5. OpenNews: Выпуск оконного менеджера i3wm 4.18 и панели LavaLauncher 1.6
  6. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 67 и меню ArcMenu 33
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/55603-latte
Ключевые слова: latte, dock, kde
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Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:47, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Кофеинум.
     
  • 1.2, Аноним (2), 16:53, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Никогда не понимал этих фимозных доков только ресурсы жрут. Все частозапускаемые приложения у меня висят в виде значков быстрого запуска и группируют свои окна в том же месте. Вроде в венде так же сделали, ну хоть что-то удачное. На каждом столе отдельно, нажатие на пустом столе открывает ещё одно окно на этом столе. Если приложение запущено постоянно, зачем какие-то мозолящие глаза значки в пол экрана?
     
     
  • 2.3, хацкер (??), 16:57, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Вроде в венде так же сделали

    С 7ой винды это слизали

     
  • 2.6, Аноним (6), 17:12, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем все эти значки когда есть dmenu?
     
     
  • 3.7, OnTheEdge (??), 17:26, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И Rofi) Вообще значки эти удобны исключительно своим контекстным меню с разными специфичными для приложений пунктами.
     
  • 3.9, n00by (ok), 17:36, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Зачем все эти значки когда есть dmenu?

    Ключевое "частозапускаемые приложения". Через dmenu можно запустить и работать, а честозапускаемые запускаем, закрываем и снова запускаем...

     
  • 3.16, Аноним (16), 18:01, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Концепция меню себя изжила. Единственное нормальное это доска приложений aka application dashboard
     

  • 1.4, user90 (?), 17:00, 07/08/2021 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –9 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.10, Аноним (10), 17:36, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    У меня на раче при запуске системы док не стартовал и падал в segmentation fault. Если кто столкнулся с такой же проблемой, то на реддите мне подсказали временное решение - нужно отключить автостарт в настройках дока. Работает.
     
  • 1.11, Разбойник (?), 17:40, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как сейчас обстоят дела с быстродействием у КДЕ? После Win7 не будет ощущения, что пользуешься студенческой поделкой?
     
     
  • 2.12, anonimus (?), 17:46, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Будет.
    Будет ощущение что пользовался всё это время студенческой поделкой когда юзал вин7.
    Шутка конечно.
    Всё норм. КДЕ сейчас просто торт.
     
  • 2.15, Аноним (16), 17:59, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Единственное что бы посоветовал не использовать HDD тот же krunner на нем скорее не работает чем работает. И baloo надо выключить. На SSD все летает.
     

  • 1.14, Аноним (16), 17:58, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Единственный нормальный док.
     

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