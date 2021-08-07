Выпуск Latte Dock 0.10, альтернативной панели для KDE

После двух лет разработки представлен релиз панели Latte Dock 0.10, предлагающей элегантное и простое решение для управления задачами и плазмоидами. В том числе поддерживается эффект параболического увеличения пиктограмм в стиле macOS или панели Plank. Панель Latte построена на базе фреймворка KDE Frameworks и библиотеки Qt. Поддерживается интеграция с рабочим столом KDE Plasma. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Проект основан в результате слияния схожих по своим задачам панелей - Now Dock и Candil Dock. После объединения разработчики попытались совместить предлагаемый в Candil принцип формирования обособленной панели, работающей отдельно от Plasma Shell, со свойственными Now Dock качественным оформлением интерфейса и использованием только библиотек KDE и Plasma без сторонних зависимостей. Основные новшества: Предоставлена возможность размещения нескольких панелей с одного края экрана.





Добавлена поддержка всплывающих панелей.





Добавлена возможность настройки радиуса скругления углов панелей и определения размера тени от панели.





Предложено 10 режимов видимости панели.

Добавлен режим появления боковых панелей при необходимости, при котором панель появляется и скрывается только после действия пользователя с внешними апплетами, скриптами или ярлыками.





Обеспечена передача рабочему столу Plasma сведений о геометрии панелей Latte Dock, а также передача оконным менеджерам, поддерживающим GTK_FRAME_EXTENTS, данных о видимой области для корректного позиционирования окон.





Добавлен встроенный диалог загрузки и добавления виджетов (Widgets Explorer), который можно использовать в окружениях, отличных от KDE, в том числе в GNOME, Cinnamon и Xfce.





Добавлена поддержка размещения нескольких апплетов Latte Tasks на одной панели.





Добавлен новый режим выравнивания апплетов в панели.





Реализован параболический эффект перебора апплетов в панели.





Добавлена поддержка разделителей граничных областей из KDE Plasma (MarginsAreaSeparators), позволяющих разместить виджеты меньшего размера.





Изменено оформление всех диалогов управления размещением элементов на панели. Пользователю предоставлена возможность определения собственной цветовой схемы для каждой раскладки панели.





В панелях реализована поддержка перемещения, вставки и копирования элементов через буфер обмена.

Добавлена возможность экспорта раскладки элементов в панели и использования панелей в качестве шаблонов для воссоздания такой же формы другими пользователям.



