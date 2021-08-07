Выпуск Latte Dock 0.10, альтернативной панели для KDE

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|1.2, Аноним (2), 16:53, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никогда не понимал этих фимозных доков только ресурсы жрут. Все частозапускаемые приложения у меня висят в виде значков быстрого запуска и группируют свои окна в том же месте. Вроде в венде так же сделали, ну хоть что-то удачное. На каждом столе отдельно, нажатие на пустом столе открывает ещё одно окно на этом столе. Если приложение запущено постоянно, зачем какие-то мозолящие глаза значки в пол экрана?
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|3.7, OnTheEdge (??), 17:26, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И Rofi) Вообще значки эти удобны исключительно своим контекстным меню с разными специфичными для приложений пунктами.
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|3.9, n00by (ok), 17:36, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Зачем все эти значки когда есть dmenu?
Ключевое "частозапускаемые приложения". Через dmenu можно запустить и работать, а честозапускаемые запускаем, закрываем и снова запускаем...
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|3.16, Аноним (16), 18:01, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Концепция меню себя изжила. Единственное нормальное это доска приложений aka application dashboard
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|1.10, Аноним (10), 17:36, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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У меня на раче при запуске системы док не стартовал и падал в segmentation fault. Если кто столкнулся с такой же проблемой, то на реддите мне подсказали временное решение - нужно отключить автостарт в настройках дока. Работает.
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|1.11, Разбойник (?), 17:40, 07/08/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как сейчас обстоят дела с быстродействием у КДЕ? После Win7 не будет ощущения, что пользуешься студенческой поделкой?
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|2.12, anonimus (?), 17:46, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Будет.
Будет ощущение что пользовался всё это время студенческой поделкой когда юзал вин7.
Шутка конечно.
Всё норм. КДЕ сейчас просто торт.
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|2.15, Аноним (16), 17:59, 07/08/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Единственное что бы посоветовал не использовать HDD тот же krunner на нем скорее не работает чем работает. И baloo надо выключить. На SSD все летает.
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