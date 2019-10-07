Выпуск панели Dash to Dock 67 и меню ArcMenu 33

1.1 , _hide_ ( ok ), 09:18, 07/10/2019 [ответить] +2 + / – >>> Представлен релиз панели Dash to Dock 67 Дизайнеры скучают по MacOS >>> Основные новшеcтва ArcMenu 33 Дизайнеры скучают по WinXP :-)

1.2 , Аноним ( 2 ), 09:18, 07/10/2019 [ответить] +2 + / – Надоело париться со всеми этими расширениями. А ещё постоянно ломается совместимость. Ушёл на кеды.

2.4 , Аноним ( 4 ), 09:57, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >Надоело париться со всеми этими расширениями.

>А ещё постоянно ломается совместимость.

>Ушёл на кеды. Хоть кеды не так ломают совместимость, и жрут поменьше гнума, на справедливости ради, у кед тоже сегфолтит компоненты, и текут клизмоеды, и не только альтернативные в из их "стора", но и в стандартной поставке, около года назад я пробовал эти ваши кеды, и оно со стандартными клизмоедами текло, а если всё в кедах поотключать, чтоб хоть как-то можно было пользоваться, то напрашивается зачем мне голые кеды без всего, когда я могу в том же xfce или MATE получить подобную среду? Ради кедоприложений? Так если мне крепко надо какое-то конкретное кедоприложение (а мне пока что не пригождалось), я установлю его в крысу, например, не страдаю тулкитофобией и потерей лишних десятков (пусть даже несколько сотен) метров дискового пространства. P.S.: Лично к кедоюзерам никаких вопросов, нравиться - пользуйтесь! Есть такой сорт людей, который любит всякое такое... спорное...

2.7 , Аноним ( 7 ), 10:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ушёл на кеды. +1 Тоже не без проблем, но хоть можно нормально пользоваться.

И память не жрёт, как Гном.



1.3 , Аноним ( 4 ), 09:48, 07/10/2019 [ответить] –1 + / – И при всех этих добавленных возможностях, они только начали по фунционалу подбираться к xfce, при всём при том, что современный гнум в целом и его свистелки в частности - жрут прорву ресурсов и ещё не отличаются стабильностью и местами, удобством!

2.5 , Аноним ( 5 ), 09:59, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Даже если в Gnome всё будет технически безупречно, я им не буду пользоваться после событий с FSF и Столлманом.



1.6 , echo ( ?? ), 10:01, 07/10/2019 [ответить] –2 + / – Gnome рвется на кусли как тряпка у тузика.

1 млн затычек и все равно ужас, не пойму как это возможно. Мне кажется что авторы седят точно не на Gnome. Если нормального человека посадить на голый Gnome без ext, twk и проч. пердел.Ок - через пару дней с ним будет плохо.

1.8 , iPony129412 ( ? ), 10:26, 07/10/2019 [ответить] + / – > Наиболее важным функциональным новшеством в Dash to Dock 67 стала реализация корзины Вот это инновации

