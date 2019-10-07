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Выпуск панели Dash to Dock 67 и меню ArcMenu 33

07.10.2019 08:50

Представлен релиз панели Dash to Dock 67, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

В новой версии добавлена поддержка GNOME Shell 3.34, которая потребовала значительной модернизации кодовой базы (поддержка прошлого выпуска 3.32 прекращена). Наиболее важным функциональным новшеством в Dash to Dock 67 стала реализация корзины и возможность размещения на панели пиктограмм извлекаемых накопителей. Обеспечена возможность настройки внешнего вида индикатора прогресса выполнения операций через темы оформления.

Дополнительно можно отметить новый выпуск проекта ArcMenu 33 с реализацией альтернативного меню приложений для GNOME. Меню выполнено в форме расширения к GNOME Shell и может быть использовано для замены штатного меню GNOME. Кроме формирования иерархического меню установленных приложений в Arc Menu также предлагаются такие расширенные возможности, как встроенная система поиска, интерфейс для быстрого доступа к наиболее востребованным файлам, системным настройкам и менеджеру установки новых приложений.

Основные новшеcтва ArcMenu 33:

  • Возможность выбора разных раскладок меню. Помимо основного стиля ArcMenu предложены раскладки в стиле Brisk, Mint, Whisker, Elementary, GNOME, Redmond и Ubuntu Dash, а также несколько вариантов минималистичного оформления;
  • Добавлены интерфейс для изменения цветов элементов меню и возможность создания тем оформления, позволяющих произвольно менять стиль меню. Реализованы возможности импорта и экспорта тем оформления и преднастроек цветов;
  • Предоставлена возможность увеличения размена пиктограмм в меню;
  • Добавлена поддержка редактирования параметров закреплённых избранных приложений;
  • Добавлена поддержка отображения содержимого каталога для элементов в результатах поиска;
  • Обеспечена совместимость с GNOME 3.34 (также поддерживаются выпуски 3.28, 3.30 и 3.32).
  • Проведена значительная работа по оптимизации кода. Увеличена производительность отрисовки при помощи библиотеки Cairo;
  • Добавлена возможность перемещения мышью в режиме Drag&Drop результатов поиска и программ между Arc Menu и панелью Dash to Panel;
  • Представлен новый логотип проекта.


  1. Главная ссылка к новости (https://micheleg.github.io/das...)
  2. OpenNews: Выпуск панели Dash to Dock 66
  3. OpenNews: Выпуск Latte Dock 0.9, альтернативной панели для KDE
  4. OpenNews: Проект Gentoo отпразднует осенью свое десятилетие
  5. OpenNews: Анонсирован Gentoo 10 LiveDVD, приуроченный к 10-летию проекта
  6. OpenNews: Проекту Gentoo исполнилось 10 лет. Вышел релиз Gentoo 10.0 LiveDVD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dock, panel, dashtodock, gnome
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, _hide_ (ok), 09:18, 07/10/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    >>> Представлен релиз панели Dash to Dock 67

    Дизайнеры скучают по MacOS

    >>> Основные новшеcтва ArcMenu 33

    Дизайнеры скучают по WinXP :-)

     
  • 1.2, Аноним (2), 09:18, 07/10/2019 [ответить]  
    		• +2 +/
    Надоело париться со всеми этими расширениями. А ещё постоянно ломается совместимость. Ушёл на кеды.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 09:57, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Надоело париться со всеми этими расширениями.
    >А ещё постоянно ломается совместимость.
    >Ушёл на кеды.

    Хоть кеды не так ломают совместимость, и жрут поменьше гнума, на справедливости ради, у кед тоже сегфолтит компоненты, и текут клизмоеды, и не только альтернативные в из их "стора", но и в стандартной поставке, около года назад я пробовал эти ваши кеды, и оно со стандартными клизмоедами текло, а если всё в кедах поотключать, чтоб хоть как-то можно было пользоваться, то напрашивается зачем мне голые кеды без всего, когда я могу в том же xfce или MATE получить подобную среду? Ради кедоприложений? Так если мне крепко надо какое-то конкретное кедоприложение (а мне пока что не пригождалось), я установлю его в крысу, например, не страдаю тулкитофобией и потерей лишних десятков (пусть даже несколько сотен) метров дискового пространства.

    P.S.: Лично к кедоюзерам никаких вопросов, нравиться - пользуйтесь! Есть такой сорт людей, который любит всякое такое... спорное...

     
  • 2.7, Аноним (7), 10:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ушёл на кеды.

    +1 Тоже не без проблем, но хоть можно нормально пользоваться.
    И память не жрёт, как Гном.

     

  • 1.3, Аноним (4), 09:48, 07/10/2019 [ответить]  
    		• –1 +/
    И при всех этих добавленных возможностях, они только начали по фунционалу подбираться к xfce, при всём при том, что современный гнум в целом и его свистелки в частности - жрут прорву ресурсов и ещё не отличаются стабильностью и местами, удобством!
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:59, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Даже если в Gnome всё будет технически безупречно, я им не буду пользоваться после событий с FSF и Столлманом.
     

  • 1.6, echo (??), 10:01, 07/10/2019 [ответить]  
    		• –2 +/
    Gnome рвется на кусли как тряпка у тузика.
    1 млн затычек и все равно ужас, не пойму как это возможно.

    Мне кажется что авторы седят точно не на Gnome.

    Если нормального человека посадить на голый Gnome без ext, twk и проч. пердел.Ок - через пару дней с ним будет плохо.

     
  • 1.8, iPony129412 (?), 10:26, 07/10/2019 [ответить]  
    		• +/
    > Наиболее важным функциональным новшеством в Dash to Dock 67 стала реализация корзины

    Вот это инновации

     
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