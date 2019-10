Выпуск панели Dash to Dock 67 и меню ArcMenu 33

Представлен релиз панели Dash to Dock 67, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. На основе Dash to Dock построена панель Ubuntu Dock, которая поставляется в составе Ubuntu вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock. В новой версии добавлена поддержка GNOME Shell 3.34, которая потребовала значительной модернизации кодовой базы (поддержка прошлого выпуска 3.32 прекращена). Наиболее важным функциональным новшеством в Dash to Dock 67 стала реализация корзины и возможность размещения на панели пиктограмм извлекаемых накопителей. Обеспечена возможность настройки внешнего вида индикатора прогресса выполнения операций через темы оформления. Дополнительно можно отметить новый выпуск проекта ArcMenu 33 с реализацией альтернативного меню приложений для GNOME. Меню выполнено в форме расширения к GNOME Shell и может быть использовано для замены штатного меню GNOME. Кроме формирования иерархического меню установленных приложений в Arc Menu также предлагаются такие расширенные возможности, как встроенная система поиска, интерфейс для быстрого доступа к наиболее востребованным файлам, системным настройкам и менеджеру установки новых приложений. Основные новшеcтва ArcMenu 33: Возможность выбора разных раскладок меню. Помимо основного стиля ArcMenu предложены раскладки в стиле Brisk, Mint, Whisker, Elementary, GNOME, Redmond и Ubuntu Dash, а также несколько вариантов минималистичного оформления;

Добавлены интерфейс для изменения цветов элементов меню и возможность создания тем оформления, позволяющих произвольно менять стиль меню. Реализованы возможности импорта и экспорта тем оформления и преднастроек цветов;

Предоставлена возможность увеличения размена пиктограмм в меню;

Добавлена поддержка редактирования параметров закреплённых избранных приложений;

Добавлена поддержка отображения содержимого каталога для элементов в результатах поиска;

Обеспечена совместимость с GNOME 3.34 (также поддерживаются выпуски 3.28, 3.30 и 3.32).

Проведена значительная работа по оптимизации кода. Увеличена производительность отрисовки при помощи библиотеки Cairo;

Добавлена возможность перемещения мышью в режиме Drag&Drop результатов поиска и программ между Arc Menu и панелью Dash to Panel;

Представлен новый логотип проекта.