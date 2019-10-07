Выпуск панели Dash to Dock 67 и меню ArcMenu 33

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|1.1, _hide_ (ok), 09:18, 07/10/2019 [ответить]
|+2 +/–
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>>> Представлен релиз панели Dash to Dock 67
Дизайнеры скучают по MacOS
>>> Основные новшеcтва ArcMenu 33
Дизайнеры скучают по WinXP :-)
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|1.2, Аноним (2), 09:18, 07/10/2019 [ответить]
|+2 +/–
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Надоело париться со всеми этими расширениями. А ещё постоянно ломается совместимость. Ушёл на кеды.
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|2.4, Аноним (4), 09:57, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Надоело париться со всеми этими расширениями.
>А ещё постоянно ломается совместимость.
>Ушёл на кеды.
Хоть кеды не так ломают совместимость, и жрут поменьше гнума, на справедливости ради, у кед тоже сегфолтит компоненты, и текут клизмоеды, и не только альтернативные в из их "стора", но и в стандартной поставке, около года назад я пробовал эти ваши кеды, и оно со стандартными клизмоедами текло, а если всё в кедах поотключать, чтоб хоть как-то можно было пользоваться, то напрашивается зачем мне голые кеды без всего, когда я могу в том же xfce или MATE получить подобную среду? Ради кедоприложений? Так если мне крепко надо какое-то конкретное кедоприложение (а мне пока что не пригождалось), я установлю его в крысу, например, не страдаю тулкитофобией и потерей лишних десятков (пусть даже несколько сотен) метров дискового пространства.
P.S.: Лично к кедоюзерам никаких вопросов, нравиться - пользуйтесь! Есть такой сорт людей, который любит всякое такое... спорное...
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|2.7, Аноним (7), 10:22, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ушёл на кеды.
+1 Тоже не без проблем, но хоть можно нормально пользоваться.
И память не жрёт, как Гном.
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|1.3, Аноним (4), 09:48, 07/10/2019 [ответить]
|–1 +/–
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И при всех этих добавленных возможностях, они только начали по фунционалу подбираться к xfce, при всём при том, что современный гнум в целом и его свистелки в частности - жрут прорву ресурсов и ещё не отличаются стабильностью и местами, удобством!
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|2.5, Аноним (5), 09:59, 07/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Даже если в Gnome всё будет технически безупречно, я им не буду пользоваться после событий с FSF и Столлманом.
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|1.6, echo (??), 10:01, 07/10/2019 [ответить]
|–2 +/–
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Gnome рвется на кусли как тряпка у тузика.
1 млн затычек и все равно ужас, не пойму как это возможно.
Мне кажется что авторы седят точно не на Gnome.
Если нормального человека посадить на голый Gnome без ext, twk и проч. пердел.Ок - через пару дней с ним будет плохо.
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|1.8, iPony129412 (?), 10:26, 07/10/2019 [ответить]
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> Наиболее важным функциональным новшеством в Dash to Dock 67 стала реализация корзины
Вот это инновации
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