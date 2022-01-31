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Релиз браузера Falkon 3.2.0, развиваемого проектом KDE

31.01.2022 18:13

После почти трёх лет разработки состоялся релиз браузера Falkon 3.2.0, пришедшего на смену QupZilla после перехода проекта под крыло сообщества KDE и переноса разработки в инфраструктуру KDE. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3.

Особенности Falkon:

  • Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти, обеспечению высокого быстродействия и поддержанию отзывчивости интерфейса;
  • При построении интерфейса используется родной для каждого десктоп-окружения набор пиктограмм, виджетов и стилей, что позволяет обеспечить оформление, неотличимое от штатных программ для GNOME, KDE и Windows. В интерфейсе активно используются вкладки;
  • Интегрированная подсистема блокирования рекламы (AdBlock). Для блокирования можно использовать как внешние чёрные списки (EasyList от Adblock Plus), так и добавлять собственные правила блокирования рекламы;
  • Панель быстрого запуска (Speed-dial), выводимая вместо пустых страниц и позволяющая организовать быстрый доступ к наиболее часто используемым сайтам;
  • Панель быстрого поиска, позволяющая мгновенно отправить запрос к определённым поисковым системам и сайтам;
  • Унифицированный интерфейс для работы с закладками, историей посещений и RSS-лентами, оформленный внутри одного окна;
  • Поддерживается возможность изменения оформления через подключение внешних визуальных тем. Гибкие возможности по настройке интерфейса;
  • Поддержка расширения функциональности через плагины;
  • Менеджер безопасных соединений (SSL Manager), позволяющий управлять локальными CA-сертификатами;
  • Режим приватной навигации, при котором данные об открытых страницах не оседают в кэше и истории посещений;
  • Управление закладками в стиле Chrome (через звёздочку в адресной строке). Реализация настроек также напоминает подход, принятый в Chrome;
  • Поддержка импорта закладок из браузеров Firefox и Chrome;
  • Интерфейс управления Cookie;
  • Поддержка написания дополнений для обработки содержимого web-страниц с использованием скриптов GreaseMonkey;
  • Поставка плагина PIM (Personal Information Manager) с реализацией системы управления персональной информацией, используемой для автоматизации заполнения персональных данных в web-формах (например, заполнение ФИО, email и т.п.);
  • Использование библиотеки Qt и модуля QtWebEngine, без привязки к библиотекам KDE и без добавления компонентов KDE в обязательные зависимости (интеграция с KDE реализована через плагин).

Основные новшества:

  • Добавлена поддержка API Screen Capture для захвата содержимого экрана из web-приложений (перед операцией пользователю выводится запрос подтверждения полномочий).
  • Добавлена опция для активации встроенного PDF-просмотрщика на базе PDFium.
  • В интерфейс для управления Cookie добавлена поддержка выделения за раз больше одной Cookie.
  • Предоставлена возможность отсоединения вкладок через контекстное меню.
  • В панель закладок добавлено контекстное меню для создания разделов закладок.
  • Добавлена начальная поддержка загрузки тем оформления и дополнений. Добавлена поддержка удаления тем и плагинов.
  • В настройках предоставлены ссылки на установку тем оформления и дополнений из каталога KDE store.
  • Для активных загрузок добавлены кнопки для приостановки и продолжения загрузки.
  • Во встроенную в браузер систему уведомлений добавлена обработка push-уведомлений от сайтов.
  • Улучшен режим вертикального размещения вкладок. Добавлена возможность создания дочерней вкладки при клике средней кнопкой мыши на пиктограмме создания новой вкладки.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.falkon.org/2022/01...)
  2. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.0.0, развиваемого проектом KDE
  3. OpenNews: Браузер QupZilla переименован в Falkon
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 9
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56613-falkon
Ключевые слова: falkon
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Обсуждение (51) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 18:19, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    вебкитный флакон. ничего нового или прорывного от слова совсем
     
     
  • 2.3, leibniz (??), 18:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > развиваемого проектом KDE

    чувак, обрати внимание, упоминание этих трёх букв лишает местную хомяту способности здраво мыслить -- сейчас понабегут доказывать тебе обратное

     
     
  • 3.57, Ыыы (??), 20:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сейчас понабегут доказывать тебе обратное

    А кто-то из фанбазы KDE заявлял, что фалкон это что-то принципиально новое или прорывное?

     
  • 2.19, Аноним (19), 18:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всяко лучше, чем Хром(иум), который убог (как прога). Он же для домохозяек. А здесь хоть что-то можно покрутить туда-сюда. (Сейчас неокрепшие умы набигут на "туда-сюда")
     
     
  • 3.31, Nicholass (?), 19:49, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем Фаерфокс, не устраивает?
     
     
  • 4.36, Аноним (36), 19:54, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот это ты вообще нашёл что спросить.
     
  • 4.40, Аноним (40), 20:16, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    GTK, а современные версии ещё и телеметрией.
     
  • 4.52, самокатофил (?), 20:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1. гтк3
    2. телеметрия
    3. раст
    4. падуч (у меня падал даже при попытке открыть файловый диалог когда система без иконок)
     
  • 4.58, Аноним (58), 21:04, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилой
     
  • 4.59, AlexYeCu_not_logged (?), 21:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чем Фаерфокс, не устраивает?

    Чудной политикой в отношении разработчиков и технологий, которая привела к падению доли FF с 30 (45+ по отдельным странам) до нынешних 7.5%.

     
  • 3.37, Аноним (36), 19:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Всяко лучше, чем Хром(иум), который убог (как прога).

    Хром(иум) всяко лучше, чем Флакон, который убог (как прога). Поправил, не благодари.

    > Он же для домохозяек.

    То есть да, он удобен и целостен настолько, что им может пользоваться даже домохозяйка. Видать потому, что просто работает.

    > А здесь хоть что-то можно покрутить туда-сюда. (Сейчас неокрепшие умы набигут на "туда-сюда")

    Да, в хромиумовском chrome://flags/ много полезных вещей есть. Типа того же dark mode. А вот что ты будешь во Флаконе крутить?

     
     
  • 4.41, Аноним (40), 20:18, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно лучше, RLZ+ во все поля.
     
  • 4.60, AlexYeCu_not_logged (?), 21:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >То есть да, он удобен и целостен настолько, что им может пользоваться даже домохозяйка. Видать потому, что просто работает.

    Нет и нет.

     
  • 3.43, какработать (?), 20:20, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Набигут как на бигуди.
     
  • 2.27, Dzen Python (ok), 19:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для быстрого гуглинга и простой работы тогда, когда не хочется грузить обвешаный плагинами и пиннедтабами основной браузер - сойдет.
     

  • 1.2, Аноним (2), 18:20, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов

    Какой флеш? Вернулись в 2007 год?

     
     
  • 2.4, leibniz (??), 18:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вернулись в 2007 год?

    Будто что-то плохое!

     
     
  • 3.14, YetAnotherOnanym (ok), 18:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, вобщем-то, ничего похого в этом нет, но чем они собираются проигрывать флэш?
     
     
  • 4.42, Аноним (40), 20:19, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно и не проигрывать, а блокировать :)
     

  • 1.5, Admino (ok), 18:27, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вот этот заголовок выключить можно, чтоб как в современных браузерах, или будем косплеить начало 2000-х?
     
     
  • 2.17, Аноним (19), 18:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Заголовок окна? Всегда можно было в KDE. Там и не такое можно. Были в руки и голова.
    И да, там есть возможность и так, и так, а не принудиловка. Пока.
     
     
  • 3.25, анончик (?), 19:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нет, нельзя, заголовок в KDE можно вырубить только вместе со всеми декорациями, рамки окна тоже пойдут нафиг и так далее. Ресайзить можно будет только через хоткей и все тому подобное. А он видимо имел в виду когда браузеры рисуют свои декорации вместо иксовых.
     

  • 1.6, Ю.Т. (?), 18:28, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Поворотливый, ютубчик вывозит, но расширений - никаких.
     
     
  • 2.28, Dzen Python (ok), 19:41, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они ему в принципе нужны?
     
     
  • 3.34, Аноним (36), 19:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да. Желательно все хромовские.
    А не нужны - лишь ненужнаторы.
     
  • 3.38, Ю.Т. (?), 20:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А они ему в принципе нужны?

    Подгонка "под руку" нужна любому браузеру, да и вообще любому инструменту.

     
     
  • 4.39, Dzen Python (ok), 20:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Адблок - есть
    Вертикальные вкладки - есть
    Гризманки - есть
    Хм...
    https://imgur.com/a/WUuqWvr

    А для всего остального у меня есть бледная паленая луна.

     
  • 2.51, Аноним (-), 20:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У меня фалкон тупо вешал всю систему (kde) на самых обычных сайтах. С ним я впервые за много лет узнал, что такое зависания в Linux.
     

  • 1.7, Аноним (7), 18:34, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там это, хромиум 3 года не обновлялся. И емнип песочницы нет (а значит привет малварь). А ещё нет нормального ублока и память течёт.
     
     
  • 2.30, Dzen Python (ok), 19:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты бы курил матчасть перед постингом.
    Фалконь работает поверх qtwebengine, который как раз свежий и обновляется.
    Это не как в винде - софт монолитный и либы тянет только в бандле - тут нормальные принципы разработки
     

  • 1.10, Аноним (10), 18:37, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зачем в браузер пихать просмотрщик PDF? Почему только PDF? Почему не DOC(X) Вот опять воткнули, потом будут писать что в нём дыра
     
     
  • 2.24, НяшМяш (ok), 19:28, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Просто потому что у всех есть, они же не лохи?
     

  • 1.15, Аноним (15), 18:42, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы запилили поддержку блокирования javascript
     
  • 1.16, InuYasha (??), 18:45, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Очень рад обновлению. Пока работал на 3.0.0, было много недочётов, но работал хорошо. Даже жыдхаб, даже ютуп.
     
     
  • 2.18, Аноним (7), 18:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там внутри обгрызенный хромиум. Ты же не удивляешься тому, что электрон работает.
     
     
  • 3.29, Аноним (29), 19:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё-таки хромиум или что-то своё? Я не вижу ничего плохого в хромиуме, вон майкрософт сделал свой вариант, неплохо вышло.
     
     
  • 4.44, Аноним (40), 20:23, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Blink, обработанный Qt-девелоперами.
     
  • 4.56, макпыф (ok), 20:57, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    qtwebengine, а оно на движке хромиума
     

  • 1.20, Nicholass (?), 19:00, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А думали умер он.
    Linux не хватает своего хорошего браузера, как в Windows Edge и в Mac os Safari
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 19:22, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ну gnome пыталются давно сделать epiphany как стандарт)
     
     
  • 3.26, Dzen Python (ok), 19:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    pahomi
    Слушай, так ведь это идея, если с epiphany рядом на software.gnome.org будет лежать pahomi. Пусть не браузер, пусть какой-нибудь вспомогательный клиент, к примеру торрент-клиент, будет поставляться в одном флатпаке...
     
     
  • 4.54, кек (?), 20:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >pahomi

    Прям хорошо подходит для FTP-сервера унутре epiphany

     
  • 3.33, Nicholass (?), 19:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и хорошо, в gnome epiphany а в kde falcon, то их, надо сильно улучшить!
     
  • 3.45, Аноним (40), 20:25, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и будет он стандартом для GNOME только, если будет.
     
  • 2.35, Аноним (36), 19:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Linux не хватает своего хорошего браузера, как в Windows Edge

    Так есть жэж. И нормально работает.

     

  • 1.32, Аноним (32), 19:49, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти

    Как будто это зависит от разработчиков Falkon, а не от blink и v8. Очень вряд ли разрабы влезли в код самого, собственно, основного в браузере, там от них максимум иконки да менюшки, которые по потреблению памяти незначительны в любом случае.

     
  • 1.47, Аноним (40), 20:30, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В панель закладок добавлено контекстное меню для создания разделов закладок.

    Тжри года ждал!

     
  • 1.48, Аноним (-), 20:34, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    3 года тишины и застоя... И вот это все что они сделали за 3 года???

    P.S. Браузер без поддержки аддонов в 2022 - серьезно???

     
     
  • 2.50, Аноним (-), 20:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Чем может порадовать голый браузер, которому 100 лет в обед? Может у него зашибись лучшая в мире поддержка стандартов? Что, тоже нет? Ну а дальше чего? Чем удивлять будут?
     
  • 2.55, кек (?), 20:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот да, был бы ublock / noscript - уже бы можно было жить
    даже б переехал чисто из целей моральной поддержки (и багов бы порепортать)
     

  • 1.53, An onymous (?), 20:46, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ха, писал как-то браузер на Qt. Ну как писал, скорее переписывал тот, что создатели Qt реализовали в качестве примера.

    Тут прикол в том, что правка уязвимостей привязана не к их исправлениям в Chromium/Blink/etc, а к релизам Qt.

    Т.е. после появления уязвимости Chrome/Firefox обновятся, а ты в своем супер-пупер браузере на QtWebEngine будет еще пол года не обновленный, пока новый релиз Qt не выйдет -)

    В итоге переписал браузер на NW.js: https://koo.elibsystem.ru/browser.html, там обновления чаще выходили. Ну или на Electron можно попробовать, тоже регулярно выходят и в принципе лаг до выхода исправленной версии будет может 1-2 недели с момента исправления в Chromium.

    Поэтому умиляет попытка делать универсальные браузеры с обновлениями раз в год -) https://download.kde.org/stable/falkon/

     

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