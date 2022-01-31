Релиз браузера Falkon 3.2.0, развиваемого проектом KDE

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|2.3, leibniz (??), 18:21, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> развиваемого проектом KDE
чувак, обрати внимание, упоминание этих трёх букв лишает местную хомяту способности здраво мыслить -- сейчас понабегут доказывать тебе обратное
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|3.57, Ыыы (??), 20:59, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> сейчас понабегут доказывать тебе обратное
А кто-то из фанбазы KDE заявлял, что фалкон это что-то принципиально новое или прорывное?
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|2.19, Аноним (19), 18:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всяко лучше, чем Хром(иум), который убог (как прога). Он же для домохозяек. А здесь хоть что-то можно покрутить туда-сюда. (Сейчас неокрепшие умы набигут на "туда-сюда")
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|4.52, самокатофил (?), 20:44, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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1. гтк3
2. телеметрия
3. раст
4. падуч (у меня падал даже при попытке открыть файловый диалог когда система без иконок)
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|4.59, AlexYeCu_not_logged (?), 21:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чем Фаерфокс, не устраивает?
Чудной политикой в отношении разработчиков и технологий, которая привела к падению доли FF с 30 (45+ по отдельным странам) до нынешних 7.5%.
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|3.37, Аноним (36), 19:58, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Всяко лучше, чем Хром(иум), который убог (как прога).
Хром(иум) всяко лучше, чем Флакон, который убог (как прога). Поправил, не благодари.
> Он же для домохозяек.
То есть да, он удобен и целостен настолько, что им может пользоваться даже домохозяйка. Видать потому, что просто работает.
> А здесь хоть что-то можно покрутить туда-сюда. (Сейчас неокрепшие умы набигут на "туда-сюда")
Да, в хромиумовском chrome://flags/ много полезных вещей есть. Типа того же dark mode. А вот что ты будешь во Флаконе крутить?
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|4.60, AlexYeCu_not_logged (?), 21:12, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>То есть да, он удобен и целостен настолько, что им может пользоваться даже домохозяйка. Видать потому, что просто работает.
Нет и нет.
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|2.27, Dzen Python (ok), 19:40, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для быстрого гуглинга и простой работы тогда, когда не хочется грузить обвешаный плагинами и пиннедтабами основной браузер - сойдет.
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|1.2, Аноним (2), 18:20, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Поддержка быстрого блокирования Flash-роликов
Какой флеш? Вернулись в 2007 год?
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|1.5, Admino (ok), 18:27, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вот этот заголовок выключить можно, чтоб как в современных браузерах, или будем косплеить начало 2000-х?
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|2.17, Аноним (19), 18:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Заголовок окна? Всегда можно было в KDE. Там и не такое можно. Были в руки и голова.
И да, там есть возможность и так, и так, а не принудиловка. Пока.
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|3.25, анончик (?), 19:36, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нет, нельзя, заголовок в KDE можно вырубить только вместе со всеми декорациями, рамки окна тоже пойдут нафиг и так далее. Ресайзить можно будет только через хоткей и все тому подобное. А он видимо имел в виду когда браузеры рисуют свои декорации вместо иксовых.
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|3.34, Аноним (36), 19:50, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да. Желательно все хромовские.
А не нужны - лишь ненужнаторы.
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|3.38, Ю.Т. (?), 20:05, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А они ему в принципе нужны?
Подгонка "под руку" нужна любому браузеру, да и вообще любому инструменту.
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|2.51, Аноним (-), 20:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У меня фалкон тупо вешал всю систему (kde) на самых обычных сайтах. С ним я впервые за много лет узнал, что такое зависания в Linux.
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|1.7, Аноним (7), 18:34, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Там это, хромиум 3 года не обновлялся. И емнип песочницы нет (а значит привет малварь). А ещё нет нормального ублока и память течёт.
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|2.30, Dzen Python (ok), 19:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ты бы курил матчасть перед постингом.
Фалконь работает поверх qtwebengine, который как раз свежий и обновляется.
Это не как в винде - софт монолитный и либы тянет только в бандле - тут нормальные принципы разработки
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|1.10, Аноним (10), 18:37, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зачем в браузер пихать просмотрщик PDF? Почему только PDF? Почему не DOC(X) Вот опять воткнули, потом будут писать что в нём дыра
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|1.16, InuYasha (??), 18:45, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Очень рад обновлению. Пока работал на 3.0.0, было много недочётов, но работал хорошо. Даже жыдхаб, даже ютуп.
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|2.18, Аноним (7), 18:52, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там внутри обгрызенный хромиум. Ты же не удивляешься тому, что электрон работает.
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|3.29, Аноним (29), 19:42, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё-таки хромиум или что-то своё? Я не вижу ничего плохого в хромиуме, вон майкрософт сделал свой вариант, неплохо вышло.
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|1.20, Nicholass (?), 19:00, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А думали умер он.
Linux не хватает своего хорошего браузера, как в Windows Edge и в Mac os Safari
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|3.26, Dzen Python (ok), 19:39, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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pahomi
Слушай, так ведь это идея, если с epiphany рядом на software.gnome.org будет лежать pahomi. Пусть не браузер, пусть какой-нибудь вспомогательный клиент, к примеру торрент-клиент, будет поставляться в одном флатпаке...
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|4.54, кек (?), 20:46, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>pahomi
Прям хорошо подходит для FTP-сервера унутре epiphany
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|2.35, Аноним (36), 19:53, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Linux не хватает своего хорошего браузера, как в Windows Edge
Так есть жэж. И нормально работает.
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|1.32, Аноним (32), 19:49, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Первостепенное внимание уделяется экономии потребления памяти
Как будто это зависит от разработчиков Falkon, а не от blink и v8. Очень вряд ли разрабы влезли в код самого, собственно, основного в браузере, там от них максимум иконки да менюшки, которые по потреблению памяти незначительны в любом случае.
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|1.47, Аноним (40), 20:30, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>В панель закладок добавлено контекстное меню для создания разделов закладок.
Тжри года ждал!
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|1.48, Аноним (-), 20:34, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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3 года тишины и застоя... И вот это все что они сделали за 3 года???
P.S. Браузер без поддержки аддонов в 2022 - серьезно???
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|2.50, Аноним (-), 20:38, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Чем может порадовать голый браузер, которому 100 лет в обед? Может у него зашибись лучшая в мире поддержка стандартов? Что, тоже нет? Ну а дальше чего? Чем удивлять будут?
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|2.55, кек (?), 20:48, 31/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот да, был бы ublock / noscript - уже бы можно было жить
даже б переехал чисто из целей моральной поддержки (и багов бы порепортать)
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|1.53, An onymous (?), 20:46, 31/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ха, писал как-то браузер на Qt. Ну как писал, скорее переписывал тот, что создатели Qt реализовали в качестве примера.
Тут прикол в том, что правка уязвимостей привязана не к их исправлениям в Chromium/Blink/etc, а к релизам Qt.
Т.е. после появления уязвимости Chrome/Firefox обновятся, а ты в своем супер-пупер браузере на QtWebEngine будет еще пол года не обновленный, пока новый релиз Qt не выйдет -)
В итоге переписал браузер на NW.js: https://koo.elibsystem.ru/browser.html, там обновления чаще выходили. Ну или на Electron можно попробовать, тоже регулярно выходят и в принципе лаг до выхода исправленной версии будет может 1-2 недели с момента исправления в Chromium.
Поэтому умиляет попытка делать универсальные браузеры с обновлениями раз в год -) https://download.kde.org/stable/falkon/
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