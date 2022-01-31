Релиз браузера Falkon 3.2.0, развиваемого проектом KDE

> Всяко лучше, чем Хром(иум), который убог (как прога).

Хром(иум) всяко лучше, чем Флакон, который убог (как прога). Поправил, не благодари.

> Он же для домохозяек.

То есть да, он удобен и целостен настолько, что им может пользоваться даже домохозяйка. Видать потому, что просто работает.

> А здесь хоть что-то можно покрутить туда-сюда. (Сейчас неокрепшие умы набигут на "туда-сюда")

Да, в хромиумовском chrome://flags/ много полезных вещей есть. Типа того же dark mode. А вот что ты будешь во Флаконе крутить?

