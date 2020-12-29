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Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12

29.12.2020 11:35

Спустя год с момента прошлого выпуска доступен релиз свободного web-браузера Otter 1.0.2, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей по настройке. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows.

Новый выпуск включает только исправления ошибок, выявленных в первом стабильном релизе, опубликованном год назад. Проведена оптимизация обработки больших изображений, при их использовании в качестве обоев на стартовой странице. Улучшена проверка контрольных сумм профилей блокировки контента. Обновлены файлы с переводами.

Основные особенности Otter:

  • Поддержка большинства базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, панель поиска, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, проверку орфографии.
  • Модульная архитектура, позволяющая использовать разные браузерные движки (поддерживаются QtWebKit и QtWebEngine/Blink) и заменять такие компоненты, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink).
  • Редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность смены User Agent.
  • Функция отключения звука в отдельных вкладках.
  • Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus и поддержка протокола ABP).
  • Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков.
  • Поддержка создания произвольных меню на панели, добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, возможность изменения стилей.
  • Встроенная система ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes.
  • Встроенный интерфейс для просмотра новостных лент (Feeds reader) в формате RSS и Atom.
  • Возможность открытия выделенного фрагмента как ссылки, если содержимое соответствует формату URL.
  • Панель с историей вкладок.
  • Возможность создания скриншотов содержимого страницы.


  1. Главная ссылка к новости (https://thedndsanctuary.eu/ind...)
  2. OpenNews: Стабильный выпуск web-браузера Otter 1.0 с интерфейсом в стиле Opera 12
  3. OpenNews: Представлен браузер Beaker 1.0 с P2P-платформой для децентрализованных сайтов
  4. OpenNews: Релиз браузера Falkon 3.1.0, развиваемого проектом KDE
  5. OpenNews: Релиз веб-браузера Midori 9
  6. OpenNews: Выпуск браузера Brave 1.0, развиваемого при участии создателя JavaScript
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54328-otter
Ключевые слова: otter, opera
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (76) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:38, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Отлично! Самый лучший браузер!
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 11:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –13 +/
    В первый раз слышу о таком... Очередное хромое поделие
     
     
  • 3.8, хацкер (ok), 11:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    именно что хромое, причём в прямом смысле, независимо от того, используется сабж с Blink или нет -- уж больно неюзабельно, тянет больше на 0.102
     
     
  • 4.24, Аноним (24), 12:22, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Вот еще один гонщик за версиями. А если бы Отто выпустил версию 102 ты бы написал вот какой крутой браузер?
     
     
  • 5.53, хацкер (ok), 14:06, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    блин, здесь реально 95% школьников сидят? вникать в смысл написанного умеешь? версия меньше 1 как правило считается сырой, больше или равно — стабильной, но в случае Otter всё ровно да наоборот
     
  • 4.32, rvs2016 (ok), 12:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я что-то призапутался в перечисленных в описании новости браузерных движках. Они там чё - все чромовские что-ли? А мозиловские движки - это Gecko (или как там их названия пишут)?
     
     
  • 5.34, хацкер (ok), 12:49, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    сначала в хроме использовали WebKit, потом форкнули свой Blink; у мозиллы есть гекко, есть квантум ИМХО очень обидно не видеть их упоминаний, такой выбор хоть как-то оправдал бы существование сабжа
     
     
  • 6.52, Crazy Alex (ok), 13:55, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл этой штуки не в движках (они, в принципе, все вполне живые нынче, если нужен браузер, а не "платформа для веб-приложений"). А в удобном интерфейсе, модульности и вменяемых возможностях кастомизации. Если когда-то зачем-то придётся с palemoon спрыгивать (надеюсь, что нет) - Otter будет моим оснонвным кандидатом на замену.
     
     
  • 7.61, КО (?), 14:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "удобном интерфейсе, модульности и вменяемых возможностях кастомизации"
    Это как куча хромоподобных браузеров, но без зондов(?)
     
  • 5.37, Аноним (24), 12:53, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    QtWebKit строго говоря старохромовский и скорее сафаревский(!) QtWebEngine это хромовский.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:42, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• –8 +/
     
     
  • 3.27, Sluggard (ok), 12:29, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 4.35, хацкер (ok), 12:52, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 5.45, Sluggard (ok), 13:06, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.7, Гэндальф (?), 11:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лучший браузер - лиса
     
     
  • 3.46, Аниним (?), 13:14, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Так любишь телеметрию?
     
     
  • 4.47, Rev (?), 13:29, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1. Смотря кому эта телеметрия идёт
    2. Смотря что телеметрия содержит
    3. Она ведь отключается
     
     
  • 5.55, анон (?), 14:34, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 3. Она ведь отключается

    Она отсылается еще до того, как ты в настройки успеешь залезть.

     
     
  • 6.59, Аноним (59), 14:48, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что она успеет отправить в таком случае ? бот 672312 готов к бою ?
    да и кто-то мешает интернет выключить перед началом установки ?
     
  • 5.70, Дегенератор (ok), 17:48, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >1. Смотря кому эта телеметрия идёт

    Скоро вас всех прогнут и по остальным пунктам!

     
  • 4.48, zzz (??), 13:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А потом "Пачиму дропнули поддержку моего железа!?"
     
  • 4.51, Аноним (51), 13:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Где сейчас нет телеметрии?
     
     
  • 5.54, 1 (??), 14:07, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    links2
     
  • 2.57, commiethebeastie (ok), 14:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Старую оперу любили не из-за интерфейса, а из-за корректно работающего eager. У остальных браузеров его просто либо нет, либо не работает.
     
     
  • 3.69, Тот_Самый_Анонимус (?), 17:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Из-за интерфейса в том числе. У оперы всегда был приятный дизайн.
     
  • 3.73, S_Paul (??), 18:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё из-за кучи удобняшек, типа вкл/выкл JS для отдельных сайтов, кучи крутых хоткеев, нетребовательности к ресурсам...
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:40, 29/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –6 +/
     
     
  • 2.17, Dzen Python (ok), 12:02, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.19, хацкер (ok), 12:05, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.4, iPony129412 (?), 11:40, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    1.0 🤨
     
  • 1.5, Аноним (5), 11:41, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А скорость Opera 12 или низкое потребление ресурсов они воссоздать уже не берутся? ;)
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 11:48, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Это в принципе невозможно с нынешними жирнющими сайтами.
     
     
  • 3.16, Аноним (5), 12:00, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всего 1 пункт в настройках uBlock'а легко превращает таковые в "нормальные". Так, к слову, а то надоело уже повторение этой тупости.
     
     
  • 4.20, Аноним (20), 12:13, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно подробности?
     
     
  • 5.30, Sluggard (ok), 12:31, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Настройки — Поведение по умолчанию — Отключить JavaScript.
    Хотя это, конечно, шуточки. Жирный сайт это «облегчит» далеко не всегда.
     
     
  • 6.56, анон (?), 14:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Юпсь, наш сайтик не поддерживает JavaScript, а еще для хапчи не забудь включить.
    Че рожу скривил, не нравится, иди еще поищи?
     
     
  • 7.58, Sluggard (ok), 14:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Че рожу скривил

    Потому что от вашего сайта потянуло говнецом.

    > не нравится

    Конечно, нет.

    > иди еще поищи

    Знал бы заранее — вообще бы не зашёл, без острой необходимости. )

     
     
  • 8.68, анон (?), 17:17, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этим сайтом были госуслуги, сыщик ... текст свёрнут, показать
     
  • 5.33, rvs2016 (ok), 12:44, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Всего 1 пункт в настройках uBlock'а легко превращает таковые в "нормальные".
    > Можно подробности

    Можно. После такого изменения страниц многие сайты отказываются предоставлять юзерам нужный им юзерский контент. А потому, что "всего 1 пункт". :-)

     
     
  • 6.36, Аноним 81251ё1ш72 (?), 12:52, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Потому что килотонны скриптов, конечно же, очень нужны, чтобы отобразить пару сотен букв… Понаделали всякого свитора.
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:48, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Тормоза как в Opera 12? Придётся накидать рандомных слипов в код. С утечками памяти я думаю они и так справятся и оно скорее всего уже течёт.
     
  • 2.25, Аноним (24), 12:27, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Движек от жруче-падучей опера 12 никто не собирается использовать даже при том что исходники давно уже на гитхабе лежат https://github.com/proninyaroslav/opera-presto Можешь собрать для себя чтобы убедится в его ненужности.
     
  • 2.44, iPony129412 (?), 13:00, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Opera 12 или низкое потребление ресурсов

    Она текла круче чем любой браузер.

     
  • 2.72, x (?), 18:13, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С каких пор в опере 12 было низкое потребление ? В ней огромная утечка памяти и интерфейс начинает лагать через пару минут что на железе 13 года что на 19
     
  • 2.74, S_Paul (??), 18:39, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для этого, наверное, нужно открывать и дописывать Presto.
     

  • 1.9, Аноним (5), 11:48, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Смяшно. На новый движок уже никто даже не замахивается, что еще остается делать убогим? - А, точно, интерфейс!
     
     
  • 2.18, Спердобейся (?), 12:03, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Покажи класс — напиши. Или ты только на опеннете кричать горазд?
     
  • 2.21, Dzen Python (ok), 12:17, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смысл, если для этого надо было или начинать делать его еще в 00х или нужно иметь неограниченные ресурсы ?
     
     
  • 3.49, zzz (??), 13:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это слишком сложно, уже поздно - всё то же самое говорили и в 00-ых, и в 90-ых. Просто никому это не надо.
     
     
  • 4.62, user90 (?), 15:23, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Просто никому это не надо.

    Тру! Остальное - отмазки, увы.

     
  • 2.28, Аноним (24), 12:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Даже Хруст в этом не помог. Хотя для движка и придумывали целый язык. Оказалось дело в мозгах, а их Хруст не добавляет.
     

  • 1.12, b0r1s (ok), 11:53, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Никакого раста и загрузок из сети при сборке. Отличный браузер для чебурнет дистрибутивов.
     
     
  • 2.15, Аноним (11), 11:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное чтобы никакого гтк, раст ерунда (конечно, он долго гомпилируется и скачивается, но это хотя бы не рантайм зависимость). Я вот хотел чистую систему без гнома, пришлось обратно ставить. Gstreamer ещё можно пережить (лишь бы не vlc), но вот гтк это уже перебор.
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:54, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >> Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12

    В стиле мертворожденных проектов, подобных ReactOS

     
     
  • 2.41, rvs2016 (ok), 12:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А чем плох ReactOS?
    В нём невозможно запустить некоторые сильно нужные приблуды?
     
     
  • 3.64, 111 (??), 16:23, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В нём невозможно запустить некоторые сильно нужные приблуды?

    в нем не работают и нужные и не нужные...
    просто эталонное "ненужно"

     
     
  • 4.65, Аноним (65), 16:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем вам к паримеру ненужный линукс когда есть фряха?
     
  • 3.75, Аноним (75), 18:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее его невозможно запустить на некоторых сильно нужных приблудах.
     

  • 1.14, Аноним (14), 11:54, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    если бы он еще sse2 не требовал и 32х битным собран был... а так...
     
     
  • 2.22, Dzen Python (ok), 12:19, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну так собери без sse2 и под i386, спасение устаревших дело рук самих устаревших
     
     
  • 3.26, Аноним (24), 12:28, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На компьютере без sse2 он будет его собирать два дня.
     
     
  • 4.60, НяшМяш (ok), 14:53, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если в систему собрали qt5-webengine/qt5-webkit, то очень быстро. На моём современном тазике пакет из аура собрался за полторы минуты.
     

  • 1.23, Аноним (23), 12:21, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Исходные тексты доступны
     
  • 1.29, rvs2016 (ok), 12:31, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Возможность подключения
    > пользовательских скриптов-обработчиков

    1. Это как?
    2. Какие события можно обрабатывать?
    3. На каких языках можно ваять обработчиков?

     
  • 1.31, Fracta1L (ok), 12:31, 29/12/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     
     
  • 2.38, Аноним (24), 12:54, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 3.39, Fracta1L (ok), 12:56, 29/12/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.40, Аноним (40), 12:56, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А группировку вкладок - основную фишку opera 12, которую до сих пор не завезли в современные популярные браузеры, не завезли еще?
     
     
  • 2.43, Аноним (11), 12:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вроде в firefox было лет 10 назад, потом телеметрия сказала этим никто не пользуется и удалили.
     
  • 2.50, Агл (?), 13:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    не основную, а одну из многих
     

  • 1.42, Аноним (42), 12:58, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Он умеет proxy/vpn как Opera?
     
  • 1.63, Аноним (65), 16:02, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бледной луны хватит на всех.
     
  • 1.66, Аноним (66), 17:05, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получше Falkon'а будет, как-то пробовал в свое время, действительно веет ветерком старой оперы
     
  • 1.67, Аноним (67), 17:15, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Где AppImage? Нет там такого.
     
  • 1.71, Аноним (71), 18:01, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Задонатить ему надо, но так чтоб не зажрался
     
  • 1.76, Аноним (76), 18:42, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Новый выпуск включает только исправления ошибок, выявленных в первом стабильном релизе, опубликованном год назад."

    Очень шустрый багфикс.

     

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