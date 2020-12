Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12

3.8 , хацкер ( ok ), 11:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –5 + / – именно что хромое, причём в прямом смысле, независимо от того, используется сабж с Blink или нет -- уж больно неюзабельно, тянет больше на 0.102

4.24 , Аноним ( 24 ), 12:22, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Вот еще один гонщик за версиями. А если бы Отто выпустил версию 102 ты бы написал вот какой крутой браузер?

5.53 , хацкер ( ok ), 14:06, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – блин, здесь реально 95% школьников сидят? вникать в смысл написанного умеешь? версия меньше 1 как правило считается сырой, больше или равно — стабильной, но в случае Otter всё ровно да наоборот

4.32 , rvs2016 ( ok ), 12:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Я что-то призапутался в перечисленных в описании новости браузерных движках. Они там чё - все чромовские что-ли? А мозиловские движки - это Gecko (или как там их названия пишут)?

5.34 , хацкер ( ok ), 12:49, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – сначала в хроме использовали WebKit, потом форкнули свой Blink; у мозиллы есть гекко, есть квантум ИМХО очень обидно не видеть их упоминаний, такой выбор хоть как-то оправдал бы существование сабжа

6.52 , Crazy Alex ( ok ), 13:55, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Смысл этой штуки не в движках (они, в принципе, все вполне живые нынче, если нужен браузер, а не "платформа для веб-приложений"). А в удобном интерфейсе, модульности и вменяемых возможностях кастомизации. Если когда-то зачем-то придётся с palemoon спрыгивать (надеюсь, что нет) - Otter будет моим оснонвным кандидатом на замену.

7.61 , КО ( ? ), 14:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – "удобном интерфейсе, модульности и вменяемых возможностях кастомизации"

Это как куча хромоподобных браузеров, но без зондов(?)

5.37 , Аноним ( 24 ), 12:53, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – QtWebKit строго говоря старохромовский и скорее сафаревский(!) QtWebEngine это хромовский.