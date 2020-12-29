Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12

Спустя год с момента прошлого выпуска доступен релиз свободного web-браузера Otter 1.0.2, нацеленного на воссоздание классического интерфейса Opera 12, независимого от конкретных браузерных движков и ориентированного на продвинутых пользователей, не принимающих тенденции по упрощению интерфейса и сокращению возможностей по настройке. Браузер написан на языке C++ с использованием библиотеки Qt5 (без QML) . Исходные тексты доступны под лицензией GPLv3. Бинарные сборки подготовлены для Linux (пакет AppImage), macOS и Windows. Новый выпуск включает только исправления ошибок, выявленных в первом стабильном релизе, опубликованном год назад. Проведена оптимизация обработки больших изображений, при их использовании в качестве обоев на стартовой странице. Улучшена проверка контрольных сумм профилей блокировки контента. Обновлены файлы с переводами. Основные особенности Otter: Поддержка большинства базовых возможностей Opera, включая стартовую страницу, конфигуратор, систему закладок, боковую панель, менеджер загрузок, интерфейс для просмотра истории посещений, панель поиска, возможность сохранения паролей, систему сохранения/восстановление сеансов, полноэкранный режим, проверку орфографии.

Модульная архитектура, позволяющая использовать разные браузерные движки (поддерживаются QtWebKit и QtWebEngine/Blink) и заменять такие компоненты, как менеджер закладок или интерфейс просмотра истории посещений. В настоящее время доступны бэкенды на базе QtWebKit и QtWebEngine (Blink).

Редактор Cookie, менеджер содержимого локального кэша, менеджер сеансов, инструмент инспектирования web-страниц, менеджер SSL-сертификатов, возможность смены User Agent.

Функция отключения звука в отдельных вкладках.

Система блокировки нежелательного контента (БД от Adblock Plus и поддержка протокола ABP).

Возможность подключения пользовательских скриптов-обработчиков.

Поддержка создания произвольных меню на панели, добавление собственных пунктов в контекстные меню, средства для гибкой настройки панели и панели закладок, возможность изменения стилей.

Встроенная система ведения заметок с поддержкой импорта из Opera Notes.

Встроенный интерфейс для просмотра новостных лент (Feeds reader) в формате RSS и Atom.

Возможность открытия выделенного фрагмента как ссылки, если содержимое соответствует формату URL.

Панель с историей вкладок.

Возможность создания скриншотов содержимого страницы.



