Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12

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|3.8, хацкер (ok), 11:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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именно что хромое, причём в прямом смысле, независимо от того, используется сабж с Blink или нет -- уж больно неюзабельно, тянет больше на 0.102
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|4.24, Аноним (24), 12:22, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Вот еще один гонщик за версиями. А если бы Отто выпустил версию 102 ты бы написал вот какой крутой браузер?
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|5.53, хацкер (ok), 14:06, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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блин, здесь реально 95% школьников сидят? вникать в смысл написанного умеешь? версия меньше 1 как правило считается сырой, больше или равно — стабильной, но в случае Otter всё ровно да наоборот
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|4.32, rvs2016 (ok), 12:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Я что-то призапутался в перечисленных в описании новости браузерных движках. Они там чё - все чромовские что-ли? А мозиловские движки - это Gecko (или как там их названия пишут)?
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|5.34, хацкер (ok), 12:49, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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сначала в хроме использовали WebKit, потом форкнули свой Blink; у мозиллы есть гекко, есть квантум ИМХО очень обидно не видеть их упоминаний, такой выбор хоть как-то оправдал бы существование сабжа
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|6.52, Crazy Alex (ok), 13:55, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смысл этой штуки не в движках (они, в принципе, все вполне живые нынче, если нужен браузер, а не "платформа для веб-приложений"). А в удобном интерфейсе, модульности и вменяемых возможностях кастомизации. Если когда-то зачем-то придётся с palemoon спрыгивать (надеюсь, что нет) - Otter будет моим оснонвным кандидатом на замену.
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|7.61, КО (?), 14:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"удобном интерфейсе, модульности и вменяемых возможностях кастомизации"
Это как куча хромоподобных браузеров, но без зондов(?)
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|5.37, Аноним (24), 12:53, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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QtWebKit строго говоря старохромовский и скорее сафаревский(!) QtWebEngine это хромовский.
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|4.47, Rev (?), 13:29, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1. Смотря кому эта телеметрия идёт
2. Смотря что телеметрия содержит
3. Она ведь отключается
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|5.55, анон (?), 14:34, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> 3. Она ведь отключается
Она отсылается еще до того, как ты в настройки успеешь залезть.
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|6.59, Аноним (59), 14:48, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и что она успеет отправить в таком случае ? бот 672312 готов к бою ?
да и кто-то мешает интернет выключить перед началом установки ?
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|2.57, commiethebeastie (ok), 14:45, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Старую оперу любили не из-за интерфейса, а из-за корректно работающего eager. У остальных браузеров его просто либо нет, либо не работает.
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|3.73, S_Paul (??), 18:38, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ещё из-за кучи удобняшек, типа вкл/выкл JS для отдельных сайтов, кучи крутых хоткеев, нетребовательности к ресурсам...
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|1.5, Аноним (5), 11:41, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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А скорость Opera 12 или низкое потребление ресурсов они воссоздать уже не берутся? ;)
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|3.16, Аноним (5), 12:00, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всего 1 пункт в настройках uBlock'а легко превращает таковые в "нормальные". Так, к слову, а то надоело уже повторение этой тупости.
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|5.30, Sluggard (ok), 12:31, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Настройки — Поведение по умолчанию — Отключить JavaScript.
Хотя это, конечно, шуточки. Жирный сайт это «облегчит» далеко не всегда.
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|6.56, анон (?), 14:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Юпсь, наш сайтик не поддерживает JavaScript, а еще для хапчи не забудь включить.
Че рожу скривил, не нравится, иди еще поищи?
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|7.58, Sluggard (ok), 14:46, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Че рожу скривил
Потому что от вашего сайта потянуло говнецом.
> не нравится
Конечно, нет.
> иди еще поищи
Знал бы заранее — вообще бы не зашёл, без острой необходимости. )
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|5.33, rvs2016 (ok), 12:44, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Всего 1 пункт в настройках uBlock'а легко превращает таковые в "нормальные".
> Можно подробности
Можно. После такого изменения страниц многие сайты отказываются предоставлять юзерам нужный им юзерский контент. А потому, что "всего 1 пункт". :-)
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|6.36, Аноним 81251ё1ш72 (?), 12:52, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что килотонны скриптов, конечно же, очень нужны, чтобы отобразить пару сотен букв… Понаделали всякого свитора.
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|2.11, Аноним (11), 11:48, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Тормоза как в Opera 12? Придётся накидать рандомных слипов в код. С утечками памяти я думаю они и так справятся и оно скорее всего уже течёт.
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|2.72, x (?), 18:13, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С каких пор в опере 12 было низкое потребление ? В ней огромная утечка памяти и интерфейс начинает лагать через пару минут что на железе 13 года что на 19
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|1.9, Аноним (5), 11:48, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Смяшно. На новый движок уже никто даже не замахивается, что еще остается делать убогим? - А, точно, интерфейс!
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|2.21, Dzen Python (ok), 12:17, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смысл, если для этого надо было или начинать делать его еще в 00х или нужно иметь неограниченные ресурсы ?
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|3.49, zzz (??), 13:43, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это слишком сложно, уже поздно - всё то же самое говорили и в 00-ых, и в 90-ых. Просто никому это не надо.
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|2.28, Аноним (24), 12:30, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Даже Хруст в этом не помог. Хотя для движка и придумывали целый язык. Оказалось дело в мозгах, а их Хруст не добавляет.
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|1.12, b0r1s (ok), 11:53, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Никакого раста и загрузок из сети при сборке. Отличный браузер для чебурнет дистрибутивов.
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|2.15, Аноним (11), 11:57, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Главное чтобы никакого гтк, раст ерунда (конечно, он долго гомпилируется и скачивается, но это хотя бы не рантайм зависимость). Я вот хотел чистую систему без гнома, пришлось обратно ставить. Gstreamer ещё можно пережить (лишь бы не vlc), но вот гтк это уже перебор.
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|1.13, Аноним (13), 11:54, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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>> Выпуск web-браузера Otter 1.0.2 с интерфейсом в стиле Opera 12
В стиле мертворожденных проектов, подобных ReactOS
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|2.41, rvs2016 (ok), 12:58, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А чем плох ReactOS?
В нём невозможно запустить некоторые сильно нужные приблуды?
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|3.64, 111 (??), 16:23, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В нём невозможно запустить некоторые сильно нужные приблуды?
в нем не работают и нужные и не нужные...
просто эталонное "ненужно"
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|3.75, Аноним (75), 18:40, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее его невозможно запустить на некоторых сильно нужных приблудах.
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|2.22, Dzen Python (ok), 12:19, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну так собери без sse2 и под i386, спасение устаревших дело рук самих устаревших
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|4.60, НяшМяш (ok), 14:53, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если в систему собрали qt5-webengine/qt5-webkit, то очень быстро. На моём современном тазике пакет из аура собрался за полторы минуты.
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|1.29, rvs2016 (ok), 12:31, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Возможность подключения
> пользовательских скриптов-обработчиков
1. Это как?
2. Какие события можно обрабатывать?
3. На каких языках можно ваять обработчиков?
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|1.40, Аноним (40), 12:56, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А группировку вкладок - основную фишку opera 12, которую до сих пор не завезли в современные популярные браузеры, не завезли еще?
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|2.43, Аноним (11), 12:59, 29/12/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вроде в firefox было лет 10 назад, потом телеметрия сказала этим никто не пользуется и удалили.
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|1.66, Аноним (66), 17:05, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Получше Falkon'а будет, как-то пробовал в свое время, действительно веет ветерком старой оперы
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|1.76, Аноним (76), 18:42, 29/12/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Новый выпуск включает только исправления ошибок, выявленных в первом стабильном релизе, опубликованном год назад."
Очень шустрый багфикс.
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