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Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile

12.01.2022 10:33

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, объявило о начале приёма предзаказов на смартфон PinePhone Pro Explorer Edition. Поставки по предзаказам, отправленным до 18 января, ожидаются в конце января или в начале февраля. Для заказов после 18 января поставка будет задержана до конца новогодних праздников в Китае. Стоимость устройства - 399 долларов, что более чем в два раза дороже первой модели PinePhone, но повышение цены оправдано существенной модернизацией аппаратной начинки.

Модель PinePhone Pro продолжает позиционироваться как устройство для энтузиастов, которые устали от Android и iOS, и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ. Смартфон построен на основе SoC Rockchip RK3399S с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.5GHz, а также с четырёхъядерным GPU ARM Mali T860 (500MHz). Чип RK3399S реализован специально для PinePhone Pro совместно с инженерами компании Rockchip и включает дополнительные механизмы энергосбережения и особый режим сна, позволяющий принимать звонки и SMS.

Устройство оснащено 4 GB ОЗУ, 128GB eMMC (внутренний) и двумя камерами (5 Mpx OmniVision OV5640 и 13Mpx Sony IMX258). Для сравнения первая модель PinePhone поставлялась с 2 GB ОЗУ, 16GB eMMC и камерами в 2 и 5Mpx. Как и в прошлой модели использован 6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440x720, но он лучше защищён благодаря применению стекла Gorilla Glass 4. PinePhone Pro полностью совместим дополнениями, подключаемыми вместо задней крышки, ранее выпущенными для первой модели (по корпусу PinePhone Pro и PinePhone почти не отличимы).

Из начинки PinePhone Pro также можно отметить Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), порт USB-C с USB 3.0 и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS, GPS-A, GLONASS, UART (через разъём наушников), аккумулятор 3000mAh (быстрая зарядка на 15W) . Как и в первой модели новое устройство позволяет на аппаратном уровне отключать LTE/GPS, WiFi, Bluetooth, камеры и микрофон. Размер 160.8 x 76.6 x 11.1мм (на 2 мм тоньше, чем первый PinePhone). Вес 215 гр.

Производительность PinePhone Pro сопоставима с современными Android-смартфонами среднего ценового диапазона и примерно на 20% медленнее ноутбука Pinebook Pro. При подключении клавиатуры, мыши и монитора PinePhone Pro может применяться как переносная рабочая станция, пригодная для просмотра видео с качеством 1080p и выполнения таких задач как редактирования фотографий и выполнение офисного пакета.

По умолчанию PinePhone Pro поставляется с дистрибутивом Manjaro Linux и пользовательским окружением KDE Plasma Mobile. В прошивке использовано обычное ядро Linux (необходимые для поддержки аппаратной начинки патчи приняты в основной состав ядра) и открытые драйверы. Параллельно развиваются альтернативные сборки с прошивками на базе таких платформ, как postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile, Arch Linux, NixOS, Sailfish, OpenMandriva, Mobian и DanctNIX, которые можно установить или загрузить с SD-карты.

Дистрибутив Manjaro основан на пакетной базе Arch Linux и использует собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Пользовательское окружение KDE Plasma Mobile основано на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

В состав включены такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.pine64.org/2022/01...)
  2. OpenNews: Выпуск postmarketOS 21.12, Linux-дистрибутива для смартфонов и мобильных устройств
  3. OpenNews: Выпуск мобильной платформы KDE Plasma Mobile 21.12
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива для мобильных телефонов NemoMobile 0.7
  5. OpenNews: Представлен смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile
  6. OpenNews: Проект Pine64 выпустил водонепроницаемые умные часы PineTime
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56496-pinephone
Ключевые слова: pinephone
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Обсуждение (107) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, null (??), 10:44, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как он живет с акб на 3к? У меня экран 5.5 и акб 3.2к, так не хватает на сутки.
     
     
  • 2.3, th3m3 (ok), 10:51, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он поди и сутки не держит.
     
     
  • 3.57, Аноним (57), 13:19, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего вдруг-то, не Java же какая?
     
     
  • 4.74, Аноним (74), 13:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Чего вдруг-то, не Java же какая?

    А дело и не в Java, а в оверинженеринге и говнокоде. Цикл while(!isHaveEvent()); и на C++ можно написать.

     
     
  • 5.90, Аноним (57), 14:31, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >while(!isHaveEvent());

    Такое, с позволения сказать, приложение может быть легко вычислено утилитой top и снесено нафиг.
    Никакая платформа от таких не застрахована. Такое могут и в Гуглоплей выложить.

     
  • 4.96, iPony129412 (?), 14:55, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не уместное сравнение.
    PinePhone по автономности как раз сливает тому же Android.
    Да, софт решает и его оптимизация. А не Java или не Java.
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:57, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    а на чём работает ваш?
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:23, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –11 +/
    Давай называй причину зачем смартфону держать заряд больше одного дня?
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 11:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я свой андроид ставлю на зарядку каждую ночь. Остальные люди разве по другому делают?
     
     
  • 4.35, Семен (??), 11:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ставлю когда разрядится, но это не каждую ночь.
     
     
  • 5.50, Аноним (11), 13:07, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что типа ты рад когда ты его не поставил не зарядку и он разрядился по середине следующего дня? Это какая-то скрепа обязательно страдать?
     
     
  • 6.75, Crazy Alex (ok), 13:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А пищалка "осталось 15% батареи" на что? При том, что после этого в режиме ожидания и переписок по необходимости он ещё часов пять спокойно пробегает - никаких проблем. Потому что вменяемая прошивка/настройка - наше всё, хоть это стационарный комп хоть телефон.

     
     
  • 7.76, Аноним (11), 13:55, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем тебе смартфон если он только в каком-то вообращаемом режиме "переписок по необходимости", когда тебе ровно ничего не стоит поставить телефон на зарядку?

    Сразу отвечу. Это потому что ты любишь страдать.  

     
     
  • 8.97, Crazy Alex (ok), 14:57, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я и ставлю на зарядку - когда просит У меня нет зависимости от телефона, так чт... текст свёрнут, показать
     
  • 3.82, innonimus (?), 14:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ой, это пориджи-конформисты, не выбирающиеся за город..
    На самом деле нужен телефон с зарядом минимум на неделю.
     
     
  • 4.91, Аноним (15), 14:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем мне выбираться загород со смарфтфоном? Зачем вообще выбираться загорорд? И если выбираться загород, то нужен набор раций либо спутниковый телефон и дизель генератор.
     
  • 4.100, Crazy Alex (ok), 15:01, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если экстремал, бегающий пешком в многодневные походы - то обзаводись специфическим оборудованием, и телефоном/солнечной батареей в том числе. А если просто "за город" - то либо есть прикуриватель либо розетка либо вышел на один день.

    А то получаются запросы из серии "хочу в городе ездить на внедорожнике".

     
     
  • 5.110, экстремал (?), 15:44, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Милый дурачок: помимо пыняфонов есть "специфическое оборудование" в виде обычного телефона.
    Что может быть необычного в, к примеру, TCL X20? Ну кроме батарейки с true polymer электродом на 5A/h.
    За месяц она, конечно, несколько подразрядится. Но вдали от wifi и 4g (преимущественно - то есть местами и временами вполне можно) - не настолько фатально, чтоб ты не мог дозвониться до такси обратно в город и даже сообщить ему точку с gps датчика, где тебя на дороге искать.

    А солнечная батарея способная ЭТО заряжать, а не китайский массогабаритный макет, внезапно, начинается от полкило весу, делается рюйске умельцами на заказ, и купить ее просто так ты не сможешь (поскольку рюйске - "мастеру нужно выпить водки!" и артефакт подходящий, поищи в развалинах завода Юпитер, тех что с краю, конечно). Не говоря уже об отсутствии всякого желания таскать ея на горбу в многодневный поход.

    > А если просто "за город" - то либо есть прикуриватель либо розетка либо вышел на один день.

    то есть дальше провода прикуривателя - от машинки не отходить. Модные современные борцуны за шва6одку - они такие.
    Вышел на один день, не успел вернуться, переночевал под кустиком - до пресловутых "15%" - вспоминай, с какой стороны на дереве растет мох. Его ты будешь жрать, пока тебя какие-нибудь грибники не найдут.

    Мой телефон (немодный, совсем) работает от свежей батареи неделю. Весит 70 грамм. Позволяет запускать ява-me приложения (были, кстати, и навигационные). Утерянное современной цивилизацией наследие Древних.

     
  • 2.20, Shatur (ok), 11:32, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А это еще от энергопотребления процессора зависит.
     
  • 2.30, Аноним (30), 11:43, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Просто берете в руки ADB и удаляете все ненужное шпионское ПО от Гугеля. Включете режим экономии батареи. Результат - 4к хватает на неделю.
     
     
  • 3.38, Аноним (15), 12:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А звонить после этого он может?
     
     
  • 4.41, Аноним (30), 12:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Конечно. Звонки принимает, WhatsApp работает. Почта правда принимается только вручную, но это можно настроить. Мне не критично, так что я оставил как есть.
     
     
  • 5.43, Аноним (15), 12:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это хорошо, а то мне казалось что не будет работать если удалять. Но не легче тогда использовать какой-нибудь де-гуглифицированный форк Андроида как ниже советуют?
     
     
  • 6.49, Аноним (30), 13:04, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря что удалять Что то там является дровами и удалять это нельзя Это кстати... большой текст свёрнут, показать
     
  • 6.56, Аноним (30), 13:16, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Но сразу хочу добавить, что не уверен, что некоторые проприетарные приложения, типа всяких ватсапов, вайберов и зумов будут работать без сервисов гугла. Потому то эти девайсы и для энтузиастов. Если работодатель говорит сидеть через ватсапп, то убедить его перейти на какой нибудь свободный аналог скорее всего не получится. А потому базовые сервисы и магаз придется оставить. Удаляем только то, что шпионит в открытую. Карты, которые следят за GPS, поиск, который слушает микрофон, и т.д. Я лично верю в теорию добровольной слежки. Что незаконно за вами никто следить не станет. А иначе бы это уже давно вскрылось бы. Вы разрешаете слежку за собой добровольно - пользуясь теми или иными сервисами.
     
     
  • 7.67, Аноним (15), 13:38, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Если работодатель говорит сидеть через ватсапп

    Как раз таки на роль  корпоративных телефонов подошел бы сабж. Чтобы не сидеть через Вацап.

     
  • 7.77, Crazy Alex (ok), 13:56, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставите microg вместо этой гуглосервисов и получаете понимание того, что именно шлётся и плюс день работы телефона с одной зарядки.

    Кое-что отвалится - у меня это google pay и uber, но в остальном - всё хорошо.

    Ну и стараться использовать свободный софт (FDroid  в помощь) - но это ж само собой, правда?

     
  • 3.51, Аноним (11), 13:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Звучит как идея для стартпа? За сколько продашь очищенный телефон?
     
  • 3.111, . (?), 15:45, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И как с помощью ADB удалить с телефона андроид?

     
  • 2.60, Vasyan2 (ok), 13:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не Pro на сутки хватает. Этому хз.
     
  • 2.73, Crazy Alex (ok), 13:46, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Основной потребитель в смартфоне - не экран, а модуль связи и CPU. В самолётном режиме со светящимся экраном (ну там - книжечку если читаешь) он дня четыре проживёт спокойно.

    Учитывая, что здесь не андроид - только экспериментально проверять.

     
     
  • 3.86, Аноним (74), 14:11, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Модуль связи в старых кнопочных трубках жил неделю на батарейке <1 Ач и 6 часов в режиме разговора. Техпроцесс с тех пор должен был улучшится, а на радиоволны как и прежде уходит только 1 Ватт в момент передачи. Батарейку жрут приложения постоянно лезущие в сеть, чтобы, что-то отправить и принять, попутно, что-то выполняющие на процессоре. Иначе говоря Spyware. Приём и передачи одного килобайта, раз в 5 минут для проверки почты не должны влиять сколь либо значительно.
     
     
  • 4.113, . (?), 15:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Техпроцесс с тех пор должен был улучшится, а на радиоволны как и прежде уходит только 1 Ватт в
    > момент передачи.

    увы, и это уже тоже не так. volte требует значительно большую полосу и мощности.

    > Приём и передачи одного килобайта, раз в 5 минут для проверки почты не должны влиять сколь либо
    > значительно.

    но зачем нужен такой телефон? А всосап, к сожалению, работает по другому принципу.

    Что, конечно, не отменяет фееричной бесполезности пыняфонов, в которых и всосапа-то тоже нет.

     
  • 2.93, keydon (ok), 14:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не вижу в этом проблемы с изобретением павербанков. Кроме смартфона все равно нужно зарядить как минимум наушники, которые в любом случае больше дня не держат.
     
     
  • 3.112, Аноним (112), 15:47, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    через OTG можно заряжать, им немного надо
     

  • 1.2, Аноним (4), 10:45, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > PinePhone Pro полностью совместим дополнениями, подключаемыми вместо задней крышки

    Я так понимаю, это только у них в магазине смотреть?

     
  • 1.5, Аноним (5), 11:03, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Сюда ж андроид приложения не становятся из коробки? если так то это браузер, приложенька погоды и терминал, с малой батареей и зочем это
     
     
  • 2.6, Анончек (?), 11:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Затем чтоб ты свои написал.
     
  • 2.7, какработать (?), 11:06, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Для Свободы.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 11:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Для нее есть AOSP и f-droid.
     
     
  • 4.13, Аноним (11), 11:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Это шутка дня. Спасибо посмеялся от души.  
     
     
  • 5.94, keydon (ok), 14:51, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Живу без гугл сервисов, счастлив. Все из f-droid'а, либо собрано самим.
     
     
  • 6.107, Аноним (107), 15:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Попробуй MicroG - будут основные плюсы гуглосервисов без их минусов.
     
  • 4.14, Аноним (15), 11:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это все полумеры.
     
  • 2.12, Аноним (15), 11:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это телефон для энтузиастов!! Энтузиастов что непонятного? Энтузиасты могут и без бан клиента прожить, как тут принято писать. Другой вопрос, что если и программное обеспечение может в теории соответствовать принципам Free and open-source software (FOSS), то ЦПУ это проприетарный ARM. RISC-V процессор под свободной лицензией ещё не сделали.
    А ещё не понятно, готово ли устройство для использования из коробки или образ ОС надо самостоятельно записывать на карту памяти. Знающие люди подскажите.
     
     
  • 3.61, Аноним (61), 13:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SiFive FE310-G000 for example.
     
     
  • 4.72, Аноним (15), 13:45, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так себе экзампл. Скорее это.

    https://twitter.com/SipeedIO/status/1457529282134089734?s=20

     
  • 3.66, Аноним (57), 13:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Я так понял, что продают с предустановленной Majaro с PM. Но на сменную карту памяти можешь свой образ залить.
     
  • 3.95, keydon (ok), 14:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну паяльник с risc-v они уже выпустили, у меня даже лежит. Мб скоро и до смартфонов доберётся.
     
  • 2.23, Shatur (ok), 11:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ставятся через Waydroid.
     
  • 2.63, Vasyan2 (ok), 13:28, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В mobian около 60 k пакетов. По сравнению с эти Андроид почти без софта, особенно если вычесть вредоносы
     
     
  • 3.79, Crazy Alex (ok), 13:57, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Какие в mobian ещё вредоносы???
     
  • 2.83, Crazy Alex (ok), 14:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вам надо ещё? Звонилка/SMS, карты, браузер, читалка, мессенжер, почта, терминал. Ну казуалка какая чтобы время убить если что.

    Малая батарея - так оно не на прожорливом андроиде, должно вполне прилично жить.

     
     
  • 3.98, iPony129412 (?), 14:58, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Малая батарея - так оно не на прожорливом андроиде, должно вполне прилично жить.

    Потому что ты так сказал?

    Обычный Pine Phone — вещь уже давнишняя. Его автономность не секрет.
    Сливает Android только так.

     
     
  • 4.101, Crazy Alex (ok), 15:11, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Его ещё в начале 2021-го научили день жить спокойно, а потом ещё какие-то апдейты были
     
     
  • 5.102, iPony129412 (?), 15:15, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Его ещё в начале 2021-го научили день жить спокойно, а потом ещё какие-то апдейты были

    Это легко провереятся по форумам на PinePhone и reddit
    До Android по автономности это не тянет


     
     
  • 6.106, Crazy Alex (ok), 15:19, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно проверяется. Лови: https://www.reddit.com/r/PINE64official/comments/n2m1r6/over_24_hours_battery_
     
  • 5.104, iPony129412 (?), 15:16, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > в начале 2021-го

    А это классика, "год назад стало хорошо" - время идёт, а ответ не меняется

     

  • 1.8, AleksK (ok), 11:19, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Дизайн прямиком из 2013 года. Но железо уже хоть на что-то более менее актуальное похоже. Самый главный вопрос. А звонить по нему можно?
     
     
  • 2.84, Аноним (57), 14:03, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему нельзя? Радиомодуль у него отдельно от основного ЦПУ.
     

  • 1.10, Аноним (11), 11:22, 12/01/2022 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –2 +/
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 11:34, 12/01/2022 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.65, Аноним (57), 13:32, 12/01/2022 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (2)

  • 1.16, Аноним (11), 11:27, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Для тех кто хочет потянуть себе олдскулы есть вот такой кейс с клавиатурой https://pine64.com/product/pinephone-pinephone-pro-keyboard-case/
     
     
  • 2.21, Аноним (9), 11:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там на видосе смартфон настолько тупит, что мужик аж нервничает.
     
  • 2.27, Аноним (27), 11:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Выглядит как не самая удобная мобильная клава, но вообще это круто. Особенно по сравнению с недочехлами
     

  • 1.17, Аноним (17), 11:28, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Хочу пылесос с плазма!
     
     
  • 2.18, Аноним (15), 11:32, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сделай сам.
     

  • 1.22, Аноним (24), 11:33, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    осторожно: в первых партиях pp pro в коробке не будет инструкции, на заводе забыли положить
     
     
  • 2.52, sensei1304 (?), 13:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нене, то к клавиатуре забыли положить, про pp pro информации пока не было.
     

  • 1.25, Аноним (27), 11:34, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А правда, что гном так мобилизировался, что в итоге даже убунтач выпилился с мобилок?
     
     
  • 2.28, Аноним (24), 11:41, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а правда, что драйвер nvidia под linux сделали полность рабочим?
     
     
  • 3.46, Аноним (46), 12:45, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да, работает полностью, но тормозит, у меня gtx 1650 дискретная с VRAM работает медленнее чем встроенная в процессор AMD видеокарта с видео памятью в обычной оперативной памяти.
     

  • 1.26, Аноним (26), 11:35, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > но он лучше защищён благодаря применению стекла Gorilla Glass 4

    шютка про плазму

     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.32, Аноним (4), 11:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    что Плазма падает и экран может разбить
     
  • 3.33, Аноним (24), 11:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    он и в этот тред припёрся. большая перемена у них что ли
     

  • 1.34, InuYasha (??), 11:52, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Молодцы что не гонятся за сверхвысокими разрешениями экрана.
    Будь у него размеры с xperia compact, имхо, популярность бы подскочила в разы. Сейчас со всех сторон трубят про нехватку компактов.

    > менеджер приложений Discover

    *гримаса ненависти* Я помню его по десктопу... ад, израиль, тянучка, нет скроллбаров, вообще жуть жуткая.

     
  • 1.37, Аноним (15), 12:07, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На сколько удобная Plasma mobile? Пробовал в виртуалке, сложно оценить конечно на клавамыше, но не показалась особенно удобной.
     
  • 1.39, Аноним (39), 12:16, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Интересно, только Стим дек тоже стоит 400 бачей, и это полноценный как, и он тоже работает на Линукс
     
     
  • 2.42, Аноним (15), 12:22, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Стим дек не умеет звонить, нет gsm модуля, который закрытый сам по себе и денег стоит.
     

  • 1.40, Аноним (39), 12:17, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кпк
     
  • 1.44, Аноним (44), 12:39, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >По умолчанию PinePhone Pro поставляется с дистрибутивом Manjaro Linux

    Каковы шансы что если телефон обновится, то телефон превратится в кирпич?

     
     
  • 2.54, Аноним (11), 13:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    100% зато потом просто заливаешь дефолтную прошивку и все поновой.  
     
     
  • 3.62, Аноним (57), 13:28, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или собираешь мир под AArch64.
     
  • 2.69, Аноним (69), 13:39, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока ни разу не превратился, облновляю mandjaro часто, максимум настройки звукасбивались. Для меня лучший дистрибутив на pinephone.
     

  • 1.45, васёк (?), 12:41, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    пока айфон всем устраивает....

    как будет не хватать функционала - на этот перейду

     
     
  • 2.64, Аноним (57), 13:29, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всем(?), но не всех.
     

  • 1.47, Аноним (47), 12:55, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А они в РФ отсылают заказ? Кто чем пользуется в доставке?
     
     
  • 2.48, Аноним (5), 13:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вакцинируешься можешь даже с бустером, бронируешь отель, покупаешь билеты туда обратно в страну в которую доступна доставка т.е. ЕС, заказываешь на отель доставку. Делофф то
     
     
  • 3.55, Аноним (11), 13:14, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это только если с чужой карты покупаешь. Если все по честно то служб пересылки целое море.  
     
  • 3.108, Аноним (108), 15:35, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вакцинироваться? Ты бот что ли?
     
  • 2.53, iPony129412 (?), 13:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, только если посредников задействовать
     
  • 2.80, Аноним (80), 13:57, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, отсылают
     
  • 2.99, keydon (ok), 14:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До НГ точно смартфон не отсылали (но отсылали например паяльник), пользуйтесь сервисами пересылки.
     

  • 1.58, Аноним (58), 13:22, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Смартфон построен на основе SoC Rockchip

    Не надо мне таких телефонов.

     
  • 1.68, Аноним (68), 13:39, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > аккумулятор 3000mAh
     
     
  • 2.71, Аноним (69), 13:43, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В pinephone обычной версии такой же аккумулятор и его емкости маловато, если активно пользоватся быстро садится.
     
     
  • 3.105, Crazy Alex (ok), 15:17, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    чёрт его, тут чипсет другой. Как минимум, техпроцесс потоньше
     
  • 2.78, Аноним (11), 13:57, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть кейс на 6000 таскай кирпич столько сколько захочешь.  
     

  • 1.81, Аноним (81), 13:58, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    не хотел брать по такой цене, но дешевле не будет, а следующий пайнфон года через 3 только.

    так что купил.

     
  • 1.85, Аноним (85), 14:07, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    кеды это хорошо, а звонить оно умеет?
    что за прога этим занимается?
     
     
  • 2.87, Аноним (57), 14:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У него радиомодуль подключен к плате как 4G-модем к ПК. Так что, на крайняк, можешь позвовинть, просто набрав AT-команды в minicon.
     

  • 1.88, Аноним (88), 14:18, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Всё хорошо, кроме двух пунктов:

    1) Arch.

    2) KDE.

     
     
  • 2.89, Аноним (57), 14:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Поставь PostmarketOS
    2) Там Plasma Mobile, заточена под пальцетыкание.
     
  • 2.103, Аноним (103), 15:15, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    От энтузиастов и для энтузиастов - сами понимают, что о коммерческом успехе пока речи нет. Но очевидно, что и в рядах энтузиастов нет стройности: одним arch - круто, а kde - красиво, а другим так не кажется. Но вообще, интересны сами попытки, и то, что уже что-то можно попробовать, в то время как вопросы "зачем?" и "надо ли?" остаются открытыми, а "голосовать рублём" никто не заставляет.
     

  • 1.92, Starwalker (ok), 14:46, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    "выполнения таких задач как редактирования фотографий и выполнение офисного пакета."

    Это же надо умудриться так криво перевести... Русская языка не родное?

     
  • 1.109, Аноним (108), 15:37, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Предсказал! Так как у меня и на компе стоит Manjaro (На основе Arch) с KDE - рекомендую!
     

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