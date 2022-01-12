Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile

Сообщество Pine64, занимающееся созданием открытых устройств, объявило о начале приёма предзаказов на смартфон PinePhone Pro Explorer Edition. Поставки по предзаказам, отправленным до 18 января, ожидаются в конце января или в начале февраля. Для заказов после 18 января поставка будет задержана до конца новогодних праздников в Китае. Стоимость устройства - 399 долларов, что более чем в два раза дороже первой модели PinePhone, но повышение цены оправдано существенной модернизацией аппаратной начинки.

Модель PinePhone Pro продолжает позиционироваться как устройство для энтузиастов, которые устали от Android и iOS, и хотят получить полностью контролируемое и защищённое окружение на базе альтернативных открытых Linux-платформ. Смартфон построен на основе SoC Rockchip RK3399S с двумя ядрами ARM Cortex-A72 и четырьмя ядрами ARM Cortex-A53, работающими на частоте 1.5GHz, а также с четырёхъядерным GPU ARM Mali T860 (500MHz). Чип RK3399S реализован специально для PinePhone Pro совместно с инженерами компании Rockchip и включает дополнительные механизмы энергосбережения и особый режим сна, позволяющий принимать звонки и SMS.

Устройство оснащено 4 GB ОЗУ, 128GB eMMC (внутренний) и двумя камерами (5 Mpx OmniVision OV5640 и 13Mpx Sony IMX258). Для сравнения первая модель PinePhone поставлялась с 2 GB ОЗУ, 16GB eMMC и камерами в 2 и 5Mpx. Как и в прошлой модели использован 6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1440x720, но он лучше защищён благодаря применению стекла Gorilla Glass 4. PinePhone Pro полностью совместим дополнениями, подключаемыми вместо задней крышки, ранее выпущенными для первой модели (по корпусу PinePhone Pro и PinePhone почти не отличимы).

Из начинки PinePhone Pro также можно отметить Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), порт USB-C с USB 3.0 и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1, GPS, GPS-A, GLONASS, UART (через разъём наушников), аккумулятор 3000mAh (быстрая зарядка на 15W) . Как и в первой модели новое устройство позволяет на аппаратном уровне отключать LTE/GPS, WiFi, Bluetooth, камеры и микрофон. Размер 160.8 x 76.6 x 11.1мм (на 2 мм тоньше, чем первый PinePhone). Вес 215 гр.

Производительность PinePhone Pro сопоставима с современными Android-смартфонами среднего ценового диапазона и примерно на 20% медленнее ноутбука Pinebook Pro. При подключении клавиатуры, мыши и монитора PinePhone Pro может применяться как переносная рабочая станция, пригодная для просмотра видео с качеством 1080p и выполнения таких задач как редактирования фотографий и выполнение офисного пакета.

По умолчанию PinePhone Pro поставляется с дистрибутивом Manjaro Linux и пользовательским окружением KDE Plasma Mobile. В прошивке использовано обычное ядро Linux (необходимые для поддержки аппаратной начинки патчи приняты в основной состав ядра) и открытые драйверы. Параллельно развиваются альтернативные сборки с прошивками на базе таких платформ, как postmarketOS, UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile, Arch Linux, NixOS, Sailfish, OpenMandriva, Mobian и DanctNIX, которые можно установить или загрузить с SD-карты.

Дистрибутив Manjaro основан на пакетной базе Arch Linux и использует собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Пользовательское окружение KDE Plasma Mobile основано на мобильной редакции рабочего стола Plasma 5, библиотеках KDE Frameworks 5, телефонном стеке Ofono и коммуникационном фреймворке Telepathy. Для создания интерфейса приложений применяется Qt, набор компонентов Mauikit и фреймворк Kirigami. Для вывода графики используется композитный сервер kwin_wayland. Для обработки звука применяется PulseAudio.

В состав включены такие приложения, как KDE Connect для сопряжения телефона с рабочим столом, просмотрщик документов Okular, музыкальный проигрыватель VVave, просмотрщики изображений Koko и Pix, система ведения заметок buho, календарь-планировщик calindori, файловый менеджер Index, менеджер приложений Discover, программа для отправки SMS Spacebar, адресная книга plasma-phonebook, интерфейс для осуществления телефонных вызовов plasma-dialer, браузер plasma-angelfish и мессенджер Spectral.



