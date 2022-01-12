Доступен для предзаказа смартфон PinePhone Pro, поставляемый с KDE Plasma Mobile

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|1.1, null (??), 10:44, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Как он живет с акб на 3к? У меня экран 5.5 и акб 3.2к, так не хватает на сутки.
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|4.74, Аноним (74), 13:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Чего вдруг-то, не Java же какая?
А дело и не в Java, а в оверинженеринге и говнокоде. Цикл while(!isHaveEvent()); и на C++ можно написать.
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|5.90, Аноним (57), 14:31, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>while(!isHaveEvent());
Такое, с позволения сказать, приложение может быть легко вычислено утилитой top и снесено нафиг.
Никакая платформа от таких не застрахована. Такое могут и в Гуглоплей выложить.
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|4.96, iPony129412 (?), 14:55, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не уместное сравнение.
PinePhone по автономности как раз сливает тому же Android.
Да, софт решает и его оптимизация. А не Java или не Java.
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|2.11, Аноним (11), 11:23, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–11 +/–
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Давай называй причину зачем смартфону держать заряд больше одного дня?
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|3.15, Аноним (15), 11:26, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Я свой андроид ставлю на зарядку каждую ночь. Остальные люди разве по другому делают?
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|5.50, Аноним (11), 13:07, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И что типа ты рад когда ты его не поставил не зарядку и он разрядился по середине следующего дня? Это какая-то скрепа обязательно страдать?
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|6.75, Crazy Alex (ok), 13:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А пищалка "осталось 15% батареи" на что? При том, что после этого в режиме ожидания и переписок по необходимости он ещё часов пять спокойно пробегает - никаких проблем. Потому что вменяемая прошивка/настройка - наше всё, хоть это стационарный комп хоть телефон.
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|7.76, Аноним (11), 13:55, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем тебе смартфон если он только в каком-то вообращаемом режиме "переписок по необходимости", когда тебе ровно ничего не стоит поставить телефон на зарядку?
Сразу отвечу. Это потому что ты любишь страдать.
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|3.82, innonimus (?), 14:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ой, это пориджи-конформисты, не выбирающиеся за город..
На самом деле нужен телефон с зарядом минимум на неделю.
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|4.91, Аноним (15), 14:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Зачем мне выбираться загород со смарфтфоном? Зачем вообще выбираться загорорд? И если выбираться загород, то нужен набор раций либо спутниковый телефон и дизель генератор.
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|4.100, Crazy Alex (ok), 15:01, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если экстремал, бегающий пешком в многодневные походы - то обзаводись специфическим оборудованием, и телефоном/солнечной батареей в том числе. А если просто "за город" - то либо есть прикуриватель либо розетка либо вышел на один день.
А то получаются запросы из серии "хочу в городе ездить на внедорожнике".
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|5.110, экстремал (?), 15:44, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Милый дурачок: помимо пыняфонов есть "специфическое оборудование" в виде обычного телефона.
Что может быть необычного в, к примеру, TCL X20? Ну кроме батарейки с true polymer электродом на 5A/h.
За месяц она, конечно, несколько подразрядится. Но вдали от wifi и 4g (преимущественно - то есть местами и временами вполне можно) - не настолько фатально, чтоб ты не мог дозвониться до такси обратно в город и даже сообщить ему точку с gps датчика, где тебя на дороге искать.
А солнечная батарея способная ЭТО заряжать, а не китайский массогабаритный макет, внезапно, начинается от полкило весу, делается рюйске умельцами на заказ, и купить ее просто так ты не сможешь (поскольку рюйске - "мастеру нужно выпить водки!" и артефакт подходящий, поищи в развалинах завода Юпитер, тех что с краю, конечно). Не говоря уже об отсутствии всякого желания таскать ея на горбу в многодневный поход.
> А если просто "за город" - то либо есть прикуриватель либо розетка либо вышел на один день.
то есть дальше провода прикуривателя - от машинки не отходить. Модные современные борцуны за шва6одку - они такие.
Вышел на один день, не успел вернуться, переночевал под кустиком - до пресловутых "15%" - вспоминай, с какой стороны на дереве растет мох. Его ты будешь жрать, пока тебя какие-нибудь грибники не найдут.
Мой телефон (немодный, совсем) работает от свежей батареи неделю. Весит 70 грамм. Позволяет запускать ява-me приложения (были, кстати, и навигационные). Утерянное современной цивилизацией наследие Древних.
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|2.30, Аноним (30), 11:43, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Просто берете в руки ADB и удаляете все ненужное шпионское ПО от Гугеля. Включете режим экономии батареи. Результат - 4к хватает на неделю.
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|4.41, Аноним (30), 12:21, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Конечно. Звонки принимает, WhatsApp работает. Почта правда принимается только вручную, но это можно настроить. Мне не критично, так что я оставил как есть.
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|5.43, Аноним (15), 12:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это хорошо, а то мне казалось что не будет работать если удалять. Но не легче тогда использовать какой-нибудь де-гуглифицированный форк Андроида как ниже советуют?
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|6.49, Аноним (30), 13:04, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Смотря что удалять Что то там является дровами и удалять это нельзя Это кстати... большой текст свёрнут, показать
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|6.56, Аноним (30), 13:16, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но сразу хочу добавить, что не уверен, что некоторые проприетарные приложения, типа всяких ватсапов, вайберов и зумов будут работать без сервисов гугла. Потому то эти девайсы и для энтузиастов. Если работодатель говорит сидеть через ватсапп, то убедить его перейти на какой нибудь свободный аналог скорее всего не получится. А потому базовые сервисы и магаз придется оставить. Удаляем только то, что шпионит в открытую. Карты, которые следят за GPS, поиск, который слушает микрофон, и т.д. Я лично верю в теорию добровольной слежки. Что незаконно за вами никто следить не станет. А иначе бы это уже давно вскрылось бы. Вы разрешаете слежку за собой добровольно - пользуясь теми или иными сервисами.
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|7.67, Аноним (15), 13:38, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Если работодатель говорит сидеть через ватсапп
Как раз таки на роль корпоративных телефонов подошел бы сабж. Чтобы не сидеть через Вацап.
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|7.77, Crazy Alex (ok), 13:56, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ставите microg вместо этой гуглосервисов и получаете понимание того, что именно шлётся и плюс день работы телефона с одной зарядки.
Кое-что отвалится - у меня это google pay и uber, но в остальном - всё хорошо.
Ну и стараться использовать свободный софт (FDroid в помощь) - но это ж само собой, правда?
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|3.51, Аноним (11), 13:09, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Звучит как идея для стартпа? За сколько продашь очищенный телефон?
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|2.73, Crazy Alex (ok), 13:46, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Основной потребитель в смартфоне - не экран, а модуль связи и CPU. В самолётном режиме со светящимся экраном (ну там - книжечку если читаешь) он дня четыре проживёт спокойно.
Учитывая, что здесь не андроид - только экспериментально проверять.
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|3.86, Аноним (74), 14:11, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Модуль связи в старых кнопочных трубках жил неделю на батарейке <1 Ач и 6 часов в режиме разговора. Техпроцесс с тех пор должен был улучшится, а на радиоволны как и прежде уходит только 1 Ватт в момент передачи. Батарейку жрут приложения постоянно лезущие в сеть, чтобы, что-то отправить и принять, попутно, что-то выполняющие на процессоре. Иначе говоря Spyware. Приём и передачи одного килобайта, раз в 5 минут для проверки почты не должны влиять сколь либо значительно.
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|4.113, . (?), 15:48, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Техпроцесс с тех пор должен был улучшится, а на радиоволны как и прежде уходит только 1 Ватт в
> момент передачи.
увы, и это уже тоже не так. volte требует значительно большую полосу и мощности.
> Приём и передачи одного килобайта, раз в 5 минут для проверки почты не должны влиять сколь либо
> значительно.
но зачем нужен такой телефон? А всосап, к сожалению, работает по другому принципу.
Что, конечно, не отменяет фееричной бесполезности пыняфонов, в которых и всосапа-то тоже нет.
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|2.93, keydon (ok), 14:50, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не вижу в этом проблемы с изобретением павербанков. Кроме смартфона все равно нужно зарядить как минимум наушники, которые в любом случае больше дня не держат.
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|1.2, Аноним (4), 10:45, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> PinePhone Pro полностью совместим дополнениями, подключаемыми вместо задней крышки
Я так понимаю, это только у них в магазине смотреть?
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|1.5, Аноним (5), 11:03, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Сюда ж андроид приложения не становятся из коробки? если так то это браузер, приложенька погоды и терминал, с малой батареей и зочем это
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|5.94, keydon (ok), 14:51, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Живу без гугл сервисов, счастлив. Все из f-droid'а, либо собрано самим.
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|6.107, Аноним (107), 15:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Попробуй MicroG - будут основные плюсы гуглосервисов без их минусов.
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|2.12, Аноним (15), 11:24, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это телефон для энтузиастов!! Энтузиастов что непонятного? Энтузиасты могут и без бан клиента прожить, как тут принято писать. Другой вопрос, что если и программное обеспечение может в теории соответствовать принципам Free and open-source software (FOSS), то ЦПУ это проприетарный ARM. RISC-V процессор под свободной лицензией ещё не сделали.
А ещё не понятно, готово ли устройство для использования из коробки или образ ОС надо самостоятельно записывать на карту памяти. Знающие люди подскажите.
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|3.66, Аноним (57), 13:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Я так понял, что продают с предустановленной Majaro с PM. Но на сменную карту памяти можешь свой образ залить.
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|3.95, keydon (ok), 14:53, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну паяльник с risc-v они уже выпустили, у меня даже лежит. Мб скоро и до смартфонов доберётся.
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|2.63, Vasyan2 (ok), 13:28, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В mobian около 60 k пакетов. По сравнению с эти Андроид почти без софта, особенно если вычесть вредоносы
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|2.83, Crazy Alex (ok), 14:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А что вам надо ещё? Звонилка/SMS, карты, браузер, читалка, мессенжер, почта, терминал. Ну казуалка какая чтобы время убить если что.
Малая батарея - так оно не на прожорливом андроиде, должно вполне прилично жить.
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|3.98, iPony129412 (?), 14:58, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Малая батарея - так оно не на прожорливом андроиде, должно вполне прилично жить.
Потому что ты так сказал?
Обычный Pine Phone — вещь уже давнишняя. Его автономность не секрет.
Сливает Android только так.
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|4.101, Crazy Alex (ok), 15:11, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Его ещё в начале 2021-го научили день жить спокойно, а потом ещё какие-то апдейты были
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|5.102, iPony129412 (?), 15:15, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Его ещё в начале 2021-го научили день жить спокойно, а потом ещё какие-то апдейты были
Это легко провереятся по форумам на PinePhone и reddit
До Android по автономности это не тянет
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|5.104, iPony129412 (?), 15:16, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> в начале 2021-го
А это классика, "год назад стало хорошо" - время идёт, а ответ не меняется
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|1.8, AleksK (ok), 11:19, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Дизайн прямиком из 2013 года. Но железо уже хоть на что-то более менее актуальное похоже. Самый главный вопрос. А звонить по нему можно?
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|2.21, Аноним (9), 11:33, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там на видосе смартфон настолько тупит, что мужик аж нервничает.
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|2.27, Аноним (27), 11:36, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Выглядит как не самая удобная мобильная клава, но вообще это круто. Особенно по сравнению с недочехлами
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|1.22, Аноним (24), 11:33, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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осторожно: в первых партиях pp pro в коробке не будет инструкции, на заводе забыли положить
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|1.25, Аноним (27), 11:34, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А правда, что гном так мобилизировался, что в итоге даже убунтач выпилился с мобилок?
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|2.28, Аноним (24), 11:41, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а правда, что драйвер nvidia под linux сделали полность рабочим?
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|3.46, Аноним (46), 12:45, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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да, работает полностью, но тормозит, у меня gtx 1650 дискретная с VRAM работает медленнее чем встроенная в процессор AMD видеокарта с видео памятью в обычной оперативной памяти.
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|1.26, Аноним (26), 11:35, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> но он лучше защищён благодаря применению стекла Gorilla Glass 4
шютка про плазму
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|Часть нити удалена модератором
|1.34, InuYasha (??), 11:52, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Молодцы что не гонятся за сверхвысокими разрешениями экрана.
Будь у него размеры с xperia compact, имхо, популярность бы подскочила в разы. Сейчас со всех сторон трубят про нехватку компактов.
> менеджер приложений Discover
*гримаса ненависти* Я помню его по десктопу... ад, израиль, тянучка, нет скроллбаров, вообще жуть жуткая.
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|1.37, Аноним (15), 12:07, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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На сколько удобная Plasma mobile? Пробовал в виртуалке, сложно оценить конечно на клавамыше, но не показалась особенно удобной.
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|1.39, Аноним (39), 12:16, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Интересно, только Стим дек тоже стоит 400 бачей, и это полноценный как, и он тоже работает на Линукс
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|2.42, Аноним (15), 12:22, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Стим дек не умеет звонить, нет gsm модуля, который закрытый сам по себе и денег стоит.
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|1.44, Аноним (44), 12:39, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>По умолчанию PinePhone Pro поставляется с дистрибутивом Manjaro Linux
Каковы шансы что если телефон обновится, то телефон превратится в кирпич?
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|2.54, Аноним (11), 13:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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100% зато потом просто заливаешь дефолтную прошивку и все поновой.
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|2.69, Аноним (69), 13:39, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пока ни разу не превратился, облновляю mandjaro часто, максимум настройки звукасбивались. Для меня лучший дистрибутив на pinephone.
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|1.45, васёк (?), 12:41, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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пока айфон всем устраивает....
как будет не хватать функционала - на этот перейду
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|2.48, Аноним (5), 13:00, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Вакцинируешься можешь даже с бустером, бронируешь отель, покупаешь билеты туда обратно в страну в которую доступна доставка т.е. ЕС, заказываешь на отель доставку. Делофф то
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|3.55, Аноним (11), 13:14, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это только если с чужой карты покупаешь. Если все по честно то служб пересылки целое море.
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|2.99, keydon (ok), 14:59, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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До НГ точно смартфон не отсылали (но отсылали например паяльник), пользуйтесь сервисами пересылки.
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|1.58, Аноним (58), 13:22, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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>Смартфон построен на основе SoC Rockchip
Не надо мне таких телефонов.
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|2.71, Аноним (69), 13:43, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В pinephone обычной версии такой же аккумулятор и его емкости маловато, если активно пользоватся быстро садится.
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|1.81, Аноним (81), 13:58, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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не хотел брать по такой цене, но дешевле не будет, а следующий пайнфон года через 3 только.
так что купил.
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|2.87, Аноним (57), 14:13, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У него радиомодуль подключен к плате как 4G-модем к ПК. Так что, на крайняк, можешь позвовинть, просто набрав AT-команды в minicon.
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|2.89, Аноним (57), 14:25, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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1) Поставь PostmarketOS
2) Там Plasma Mobile, заточена под пальцетыкание.
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|2.103, Аноним (103), 15:15, 12/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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От энтузиастов и для энтузиастов - сами понимают, что о коммерческом успехе пока речи нет. Но очевидно, что и в рядах энтузиастов нет стройности: одним arch - круто, а kde - красиво, а другим так не кажется. Но вообще, интересны сами попытки, и то, что уже что-то можно попробовать, в то время как вопросы "зачем?" и "надо ли?" остаются открытыми, а "голосовать рублём" никто не заставляет.
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|1.92, Starwalker (ok), 14:46, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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"выполнения таких задач как редактирования фотографий и выполнение офисного пакета."
Это же надо умудриться так криво перевести... Русская языка не родное?
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|1.109, Аноним (108), 15:37, 12/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Предсказал! Так как у меня и на компе стоит Manjaro (На основе Arch) с KDE - рекомендую!
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