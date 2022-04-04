Выпуск Mastodon 3.5, платформы для создания децентрализованных социальных сетей

Состоялся выпуск свободной платформы для развёртывания децентрализованных социальных сетей - Mastodon 3.5, позволяющей на собственных мощностях создавать сервисы, неподконтрольные отдельным поставщикам. Если пользователь не имеет возможности запустить собственный узел, то он может выбрать заслуживающий доверия публичный сервис для подключения. Mastodon относится к категории объединённых (federated) сетей, для образования единой структуры связей в которых применяется набор протоколов ActivityPub. Код серверной части проекта написан на языке Ruby с использованием Ruby on Rails, а клиентский интерфейс написан на JavaScript с применением библиотек React.js и Redux. Исходные тексты распространяются под лицензией AGPLv3. Также имеется статический фронтэнд для публикации общедоступных ресурсов, таких как профили и статусы. Хранение данных организовано при помощи PostgreSQL и Redis. Предоставляется открытый API для разработки дополнений и подключения внешних приложений (имеются клиенты для Android, iOS и Windows, можно создавать ботов). В новом выпуске: Добавлена возможность редактирования уже отправленных публикаций. Исходные и отредактированные версии публикаций сохраняются и остаются доступны для анализа в истории операций. Пользователи, которые делились публикацией с другими участниками, при внесения изменений в исходную публикацию получают соответствующее уведомление и могут отменить распространение сообщения, которым они поделились. Возможность пока отключена по умолчанию в web-приложении и будет активирована после того, как достаточное число серверов перейдут на версию 3.5.

Порядок вложений в сообщении больше не зависит от порядка загрузки файлов.

Добавлена новая страница с подборкой популярных публикаций, набирающих популярность хэштегов, рекомендованных подписок и новостных записей, которыми поделились наибольшее число участников. Подборки формируются с учётом языка пользователя. Все материалы, попадающие в списки набирающих популярность публикаций, перед отображением в числе рекомендаций, проходят ручное модерирование.

Для модераторов предложен новый многоэтапный процесс разбора предупреждений о нарушениях с возможностью рассмотрения апелляций. Любые действия модератора, такие как удаление сообщения или приостановка публикаций, теперь показываются в настройках пользователя и по умолчанию сопровождаются отправкой уведомления нарушителю по email, с предоставлением возможности оспорить предпринятые действия, в том числе через личную переписку с модератором.

Предложена новая сводная страница с общими метриками для модераторов и дополнительной статистикой, включая данные о том, откуда приходят новые пользователи, на каких языках говорят и как много из них остаются впоследствии на сервере. Обновлена страница с жалобами, на которой оптимизированы процессы обработки предупреждений и улучшены инструменты для массового удаления спама и активности ботов.



