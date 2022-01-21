Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0

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После около полугода с момента предыдущего крупного выпуска опубликована новая версия платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 7.0. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT, в качестве хранилища данных поддерживаются СУБД MySQL и его форки, а также PostgreSQL.
Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV.
Среди главных новшеств следует отметить полностью переработанную систему прав доступа, которая является одной из ключевых особенностей Hubzilla. Проведённый рефакторинг позволил упростить рабочий процесс и в то же время обеспечить большую гибкость при более удобной организации взаимодействия.
- Упрощены роли каналов. Теперь есть выбора из 4 возможных варианта: "публичный", "личный", "форум сообщества" и "настраиваемый". По умолчанию канал создаётся как "личный".
- Индивидуальные разрешения для контактов упразднены в пользу ролей, которые теперь являются обязательным требованием при добавлении каждого контакта.
- Роли контактов имеют одну предустановку по умолчанию, которая определяется ролью канала. Пользовательские роли контактов могут быть созданы по желанию. Любая роль контакта может быть установлена по умолчанию для новых соединений в приложении "Роли контактов".
- Настройки конфиденциальности перенесены в отдельный модуль настроек. Настройки видимости онлайн-статуса и записей на страницах справочника и предложений были перенесены в профиль.
- Расширенные конфигурации доступны в настройках конфиденциальности, если выбрана роль пользовательского канала. Они получили первоначальное предупреждение, а некоторые записи, которые могут быть неправильно поняты, получили подсказки.
- Группами конфиденциальности можно управлять из приложения "Группы конфиденциальности", если оно установлено. Настройки группы конфиденциальности по умолчанию для нового контента и группы конфиденциальности по умолчанию для новых контактов также были перенесены туда.
- Гостевой доступ был переработан, чтобы позволить добавлять новых гостей в группы конфиденциальности. Ссылки быстрого доступа к приватным ресурсам были добавлены в выпадающий список для удобства.
Другие значимые изменений изменения:
- Улучшен пользовательский интерфейс для изменения фотографии профиля.
- Улучшено отображение опросов.
- Исправлена ошибка с опросам для каналов - форумов.
- Улучшена производительность при удалении контакта.
- Удалено устаревшее расширение для обмена личными сообщениями. Вместо него, в том числе и для обмена с Diaspora, используется стандартный механизм прямых сообщений.
- Поддержка и улучшения для расширения Socialauth.
- Различные исправления ошибок.
Большая часть работы выполнена основным разработчиком Mario Vavti при поддержке фонда NGI Zero open source funding.