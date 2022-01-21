Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0

После около полугода с момента предыдущего крупного выпуска опубликована новая версия платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 7.0. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT, в качестве хранилища данных поддерживаются СУБД MySQL и его форки, а также PostgreSQL. Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV. Среди главных новшеств следует отметить полностью переработанную систему прав доступа, которая является одной из ключевых особенностей Hubzilla. Проведённый рефакторинг позволил упростить рабочий процесс и в то же время обеспечить большую гибкость при более удобной организации взаимодействия. Упрощены роли каналов. Теперь есть выбора из 4 возможных варианта: "публичный", "личный", "форум сообщества" и "настраиваемый". По умолчанию канал создаётся как "личный".

Индивидуальные разрешения для контактов упразднены в пользу ролей, которые теперь являются обязательным требованием при добавлении каждого контакта.

Роли контактов имеют одну предустановку по умолчанию, которая определяется ролью канала. Пользовательские роли контактов могут быть созданы по желанию. Любая роль контакта может быть установлена по умолчанию для новых соединений в приложении "Роли контактов".

Настройки конфиденциальности перенесены в отдельный модуль настроек. Настройки видимости онлайн-статуса и записей на страницах справочника и предложений были перенесены в профиль.

Расширенные конфигурации доступны в настройках конфиденциальности, если выбрана роль пользовательского канала. Они получили первоначальное предупреждение, а некоторые записи, которые могут быть неправильно поняты, получили подсказки.

Группами конфиденциальности можно управлять из приложения "Группы конфиденциальности", если оно установлено. Настройки группы конфиденциальности по умолчанию для нового контента и группы конфиденциальности по умолчанию для новых контактов также были перенесены туда.

Гостевой доступ был переработан, чтобы позволить добавлять новых гостей в группы конфиденциальности. Ссылки быстрого доступа к приватным ресурсам были добавлены в выпадающий список для удобства. Другие значимые изменений изменения: Улучшен пользовательский интерфейс для изменения фотографии профиля.

Улучшено отображение опросов.

Исправлена ошибка с опросам для каналов - форумов.

Улучшена производительность при удалении контакта.

Удалено устаревшее расширение для обмена личными сообщениями. Вместо него, в том числе и для обмена с Diaspora, используется стандартный механизм прямых сообщений.

Поддержка и улучшения для расширения Socialauth.

Различные исправления ошибок. Большая часть работы выполнена основным разработчиком Mario Vavti при поддержке фонда NGI Zero open source funding.



