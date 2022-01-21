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Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 7.0

21.01.2022 18:19

После около полугода с момента предыдущего крупного выпуска опубликована новая версия платформы для построения децентрализованных социальных сетей Hubzilla 7.0. Проект предоставляет коммуникационный сервер, интегрируемый с системами web-публикации, снабжённый прозрачной системой идентификации и средствами управления доступом в децентрализованных сетях Fediverse. Код проекта написан на PHP и JavaScript и распространяется под лицензией MIT, в качестве хранилища данных поддерживаются СУБД MySQL и его форки, а также PostgreSQL.

Hubzilla имеет единую систему аутентификации для работы в качестве социальной сети, форумов, дискуссионных групп, Wiki, систем для публикации статей и веб-сайтов. Федеративное взаимодействие осуществляется на базе собственного протокола Zot, который реализует концепцию WebMTA для передачи контента через WWW в децентрализованных сетях и обеспечивает ряд уникальных функций, в частности, прозрачную сквозную аутентификацию "Nomadic Identity" внутри сети Zot, а также функцию клонирования для обеспечения полностью идентичных точек входа и наборов пользовательских данных на различных узлах сети. Поддерживается обмен с другими сетями Fediverse используя протоколы ActivityPub, Diaspora, DFRN и OStatus. Файловое хранилище Hubzilla доступно также и по протоколу WebDAV. Помимо этого, система поддерживает работу с событиями и календарями CalDAV, а также записные книжки CardDAV.

Среди главных новшеств следует отметить полностью переработанную систему прав доступа, которая является одной из ключевых особенностей Hubzilla. Проведённый рефакторинг позволил упростить рабочий процесс и в то же время обеспечить большую гибкость при более удобной организации взаимодействия.

  • Упрощены роли каналов. Теперь есть выбора из 4 возможных варианта: "публичный", "личный", "форум сообщества" и "настраиваемый". По умолчанию канал создаётся как "личный".
  • Индивидуальные разрешения для контактов упразднены в пользу ролей, которые теперь являются обязательным требованием при добавлении каждого контакта.
  • Роли контактов имеют одну предустановку по умолчанию, которая определяется ролью канала. Пользовательские роли контактов могут быть созданы по желанию. Любая роль контакта может быть установлена по умолчанию для новых соединений в приложении "Роли контактов".
  • Настройки конфиденциальности перенесены в отдельный модуль настроек. Настройки видимости онлайн-статуса и записей на страницах справочника и предложений были перенесены в профиль.
  • Расширенные конфигурации доступны в настройках конфиденциальности, если выбрана роль пользовательского канала. Они получили первоначальное предупреждение, а некоторые записи, которые могут быть неправильно поняты, получили подсказки.
  • Группами конфиденциальности можно управлять из приложения "Группы конфиденциальности", если оно установлено. Настройки группы конфиденциальности по умолчанию для нового контента и группы конфиденциальности по умолчанию для новых контактов также были перенесены туда.
  • Гостевой доступ был переработан, чтобы позволить добавлять новых гостей в группы конфиденциальности. Ссылки быстрого доступа к приватным ресурсам были добавлены в выпадающий список для удобства.

Другие значимые изменений изменения:

  • Улучшен пользовательский интерфейс для изменения фотографии профиля.
  • Улучшено отображение опросов.
  • Исправлена ошибка с опросам для каналов - форумов.
  • Улучшена производительность при удалении контакта.
  • Удалено устаревшее расширение для обмена личными сообщениями. Вместо него, в том числе и для обмена с Diaspora, используется стандартный механизм прямых сообщений.
  • Поддержка и улучшения для расширения Socialauth.
  • Различные исправления ошибок.

Большая часть работы выполнена основным разработчиком Mario Vavti при поддержке фонда NGI Zero open source funding.

  1. Главная ссылка к новости (https://hub.somaton.com/item/4...)
  2. OpenNews: Релиз децентрализованной коммуникационной платформы Hubzilla 6.0
  3. OpenNews: Децентрализованное хранилище LF переведено на открытую лицензию
  4. OpenNews: Выпуск децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 4.0
  5. OpenNews: Опубликован децентрализованный коммуникационный клиент Jami "Taranis"
  6. OpenNews: Релиз Messor, децентрализованной системы для обнаружения вторжений
Автор новости: xm
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56558-hubzilla
Ключевые слова: hubzilla
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Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, lockywolf (ok), 18:57, 21/01/2022 [ответить]  
    		• +2 +/
    Потрать всю жизнь, настраивая фичи для общения с полутора инвалидами.
     
     
  • 2.2, Неуклюжий танцор (?), 18:59, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы слишком эмоционально всё воспринимаете
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:59, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Потрать всю жизнь, настраивая фичи

    Разве не в этом смысл опен-сорса?

     
  • 2.4, Аноним (4), 19:00, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    матрикс хотя бы кто-то юзает. только клиента ни одного с нормальным гуём и не лагучего (тут телега - эталон). сел свой писать - а оно всё равно тормозит, потому что сервак говно. а сервак я не осилю.
     

  • 1.5, BrainFucker (ok), 19:03, 21/01/2022 [ответить]  
    		• +/
    Да, оверинжиниринг какой-то. Мне больше нравилась идея у каждого свой блог на любом движке с возможностью оставлять комментарии друг у друга, авторизуясь по OpenID. Просто и при этом децентрализация.
     
     
  • 2.6, Корец (?), 19:07, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ZeroNet?
     
     
  • 3.7, BrainFucker (ok), 19:09, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > ZeroNet?

    И причём тут какой-то загон для сцыкунов, очкующих общаться публично?

     
     
  • 4.8, Корец (?), 19:15, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лол. Ты его хоть тыкал? Там есть всё, что ты запросил.
     
     
  • 5.9, BrainFucker (ok), 19:21, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Во-первых, я ничего не запрашивал, то что я упомянул, уже существовало задолго до появления ZeroNet и до сих пор пригодно к использованию. Я даже иногда пользуюсь.

    Во-вторых, не вижу смысла лезть в огороженные мирки́ типа TOR, I2P, ZeroNet и т.д. Я с таким же успехом в блокнотике с собой могу пообщаться.

     
     
  • 6.10, Корец (?), 19:24, 21/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я с таким же успехом в блокнотике с собой могу пообщаться.

    Успехов.

     
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