Релиз Messor, децентрализованной системы для обнаружения вторжений

|
|
|
|2.3, Messor (ok), 00:38, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Конечно нет !
ip и данные предаются только в случае, если зафиксирована атака или активность как бота.
|
|
|
|3.10, Аноним (-), 02:12, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Это именно один из тех инструментов, глядя на интерфейс которого можешь со 100% уверенностью сказать - телеметрии немеряно.
Зато вот г-н Майор нас посетил лично, только буковку надо вторую на У поменять в нике, не кононично
|
|
|
|
|
|3.5, анонимус (??), 01:03, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Прошу прощения, не заметил, что релизнулся только плагин для OpenCart. Жду плагина для nginx.
|
|1.7, Аноним (7), 01:32, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Должен заметить, что, как и в Blink Comparison, защита от вскрытия тоже осуществляется с помощью глаз. Т.е. при вскрытии можно будет это заметить, просто применив возможности человеческого глаза к интерфейсу проекта Messor.
|
|
|
|2.8, Аноним (8), 01:41, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Емнип у сурикаты много false-positive и протухщие базы (во всяком случае, бесплатные). Наверно, тут не лучше.
|
|1.9, john_erohin (?), 02:09, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Регулярные выражения для детектирования атак по данным UserAgent/GET/POST/COOKIE;
> Регулярные выражения для выявления ботов;
то же самое что ловить вирусы по сигнатурам. т.е. детский сад.
т.е. против личинок сработает, против профессионалов вряд ли.
|
|1.11, Аноним (11), 02:16, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
А что будет, если злоумышленник подключится к сети, и начнёт рассылать фейки, что члены сети, рассылающие правду - атакующие, которых нужно сразу блочить?
|
|
|
|2.12, Аноним (12), 02:42, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Из документации
При генерации базы данных используются данные полученные от peer.
Чем выше trust у этого peer ,тем больше доверия к полученным данным.
Trust определяется количеством верификаций
Это сделано для того, чтобы фейковые peer не могли засорять сервера фальшивыми данными.
|