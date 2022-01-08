The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Релиз Messor, децентрализованной системы для обнаружения вторжений

08.01.2022 21:19

После двух лет разработки доступен первый выпуск проекта Messor, развивающий свободное, независимое и децентрализованное ПО для обеспечения безопасности сетей и прозрачного сбора данных об атаках и сканированиях. Разработчики проекта запустили сеть Messor.Network и опубликовали плагин для платформы электронной коммерции OpenCart3. Код плагина написан на языке PHP и распространяется под лицензией Apache 2.0. В разработке находятся модуль для nginx/apache2 (С++), плагин для Magento (php) и плагин для Wordress (php).

Проект предоставляет связку из IPS, Honeypot и гибридного P2P-клиента, реализующую защиту от сканирования, независимо от назначения, будь то эксплуатация уязвимостей, боты, поисковые системы или другие приложения. Главное отличие Messor от других IPS - это своя сетевая структура. Связанные между собой сайты образуют единую P2P-сеть Messor-Network, каждый участник которой собирает данные о злоумышленниках, отправляет информацию другим участникам сети и получает ежедневные обновления базы данных. На каждого участника сети Messor накладываются обязанности раздачи актуальной базы данных другим участникам сети и отправки на центральные сервера сети собранных данных об атаках.

База данных содержит:

  • Список ip-адресов, которые сеть признала опасными, значит в последние время с них неоднократно были зафиксированы атаки;
  • Списки ip-адресов различных ботов;
  • Регулярные выражения для детектирования атак по данным UserAgent/GET/POST/COOKIE;
  • Регулярные выражения для выявления ботов;
  • Список ловушек (honeypot) для определения сканирований.




  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/messor-netw...)
  2. OpenNews: В рамках сообщества wasp-guard началось формирование распределенной системы обнаружения вторжений
  3. OpenNews: Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0
  4. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 3
Автор новости: MessorNetwork
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56472-ips
Ключевые слова: ips, messor
Поддержать дальнейшую публикацию новостей на OpenNET.


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:30, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    OpenCart хороший магазин...
    а ip клиентов тоже передаются?
     
     
  • 2.3, Messor (ok), 00:38, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конечно нет  !
    ip и данные предаются только в случае, если зафиксирована атака или активность как бота.
     
     
  • 3.10, Аноним (-), 02:12, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это именно один из тех инструментов, глядя на интерфейс которого можешь со 100% уверенностью сказать - телеметрии немеряно.
    Зато вот г-н Майор нас посетил лично, только буковку надо вторую на У поменять в нике, не кононично
     

  • 1.2, анонимус (??), 00:36, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://github.com/wwood-dev/messor - 404 Page not found
    Nuff said
     
     
  • 2.4, Messor (ok), 00:39, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Use this link
    https://github.com/messor-network/messor-opencart
     
     
  • 3.5, анонимус (??), 01:03, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прошу прощения, не заметил, что релизнулся только плагин для OpenCart. Жду плагина для nginx.
     
     
  • 4.6, Messor (ok), 01:13, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Постараемся выпустить поскорее =)
     
     
  • 5.13, Странник (??), 03:00, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нет в планах для PrestaShop?
     

  • 1.7, Аноним (7), 01:32, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Должен заметить, что, как и в Blink Comparison, защита от вскрытия тоже осуществляется с помощью глаз. Т.е. при вскрытии можно будет это заметить, просто применив возможности человеческого глаза к интерфейсу проекта Messor.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 01:41, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Емнип у сурикаты много false-positive и протухщие базы (во всяком случае, бесплатные). Наверно, тут не лучше.
     

  • 1.9, john_erohin (?), 02:09, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Регулярные выражения для детектирования атак по данным UserAgent/GET/POST/COOKIE;
    > Регулярные выражения для выявления ботов;

    то же самое что ловить вирусы по сигнатурам. т.е. детский сад.
    т.е. против личинок сработает, против профессионалов вряд ли.

     
  • 1.11, Аноним (11), 02:16, 09/01/2022 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что будет, если злоумышленник подключится к сети, и начнёт рассылать фейки, что члены сети, рассылающие правду - атакующие, которых нужно сразу блочить?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 02:42, 09/01/2022 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из документации
    При генерации базы данных используются данные полученные от peer.
    Чем выше trust у этого peer ,тем больше доверия к полученным данным.
    Trust определяется количеством верификаций
    Это сделано для того, чтобы фейковые peer не могли засорять сервера фальшивыми данными.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:
    При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2022 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру