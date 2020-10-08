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Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0

08.10.2020 23:07

После года разработки организация OISF (Open Information Security Foundation) опубликовала релиз системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений Suricata 6.0, которая предоставляет средства инспектирования различных видов трафика. В конфигурациях Suricata допустимо задействование базы сигнатур, развиваемой проектом Snort, а также наборов правил Emerging Threats и Emerging Threats Pro. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2.

Основные изменения:

  • Начальная поддержка HTTP/2.
  • Поддержка протоколов RFB и MQTT, включая возможность определения протокола и ведения лога.
  • Возможность ведения лога для протокола DCERPC.
  • Значительное повышение производительности ведения лога через подсистему EVE, обеспечивающую вывод событий в формате JSON. Ускорение достигнуто благодаря задействованию нового построитель сток JSON, написанного на языке Rust.
  • Повышена масштабируемость системы логов EVE и реализована возможность ведения отельного лог-файла на каждый поток.
  • Возможность определения условий для сброса сведений в лог.
  • Возможность отражения MAC-адресов в логе EVE и повышение детализации лога DNS.
  • Повышение производительности движка обработки потоков (flow engine).
  • Поддержка идентификации реализаций SSH (HASSH).
  • Реализация декодировщика туннелей GENEVE.
  • На языке Rust переписан код для обработки ASN.1, DCERPC и SSH. На Rust также реализована поддержка новых протоколов.
  • В языке определения правил в ключевом слове byte_jump добавлена поддержка параметра from_end, а в byte_test - параметра bitmask. Реализовано ключевое слово pcrexform, позволяющее использовать регулярные выражения (pcre) для захвата подстроки. Добавлено преобразование urldecode. Добавлено ключевое слово byte_math.
  • Предоставления возможность использования cbindgen для генерации привязок на языках Rust и C.
  • Добавлена начальная поддержка плагинов.



Особенности Suricata:

  • Использование для вывода результатов проверки унифицированного формата Unified2, также используемого проектом Snort, что позволяет использовать стандартные инструменты для анализа, такие как barnyard2. Возможность интеграции с продуктами BASE, Snorby, Sguil и SQueRT. Поддержка вывода в формате PCAP;
  • Поддержка автоматического определения протоколов (IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB и т.п.), позволяющая оперировать в правилах только типом протокола, без привязки к номеру порта (например, блокировать HTTP трафик на нестандартном порту). Наличие декодировщиков для протоколов HTTP, SSL, TLS, SMB, SMB2, DCERPC, SMTP, FTP и SSH;
  • Мощная система анализа HTTP-трафика, использующая для разбора и нормализации HTTP-трафика специальную библиотеку HTP, созданную автором проекта Mod_Security. Доступен модуль для ведения подробного лога транзитных HTTP пересылок, лог сохраняется в стандартном формате Apache. Поддерживается извлечение и проверка передаваемых по протоколу HTTP файлов. Поддержка разбора сжатого контента. Возможность идентификации по URI, Cookie, заголовкам, user-agent, телу запроса/ответа;
  • Поддержка различных интерфейсов для перехвата трафика, в том числе NFQueue, IPFRing, LibPcap, IPFW, AF_PACKET, PF_RING. Возможен анализ уже сохранённых файлов в формате PCAP;
  • Высокая производительность, способность обрабатывать на обычном оборудовании потоки до 10 гигабит/cек.
  • Высокопроизводительный механизм сопоставления по маске с большими наборами IP адресов. Поддержка выделение контента по маске и регулярным выражениям. Выделение файлов из трафика, в том числе их идентификация по имени, типу или контрольной сумме MD5.
  • Возможность использования переменных в правилах: можно сохранить информацию из потока и позднее использовать ее в других правилах;
  • Использование формата YAML в файлах конфигурации, что позволяет сохранить наглядность при легкости машинной обработки;
  • Полная поддержка IPv6;
  • Встроенный движок для автоматической дефрагментации и пересборки пакетов, позволяющий обеспечить корректную обработку потоков, независимо от порядка поступления пакетов;
  • Поддержка протоколов туннелирования: Teredo, IP-IP, IP6-IP4, IP4-IP6, GRE;
  • Поддержка декодирования пакетов: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SCTP, ICMPv4, ICMPv6, GRE, Ethernet, PPP, PPPoE, Raw, SLL, VLAN;
  • Режим ведения лога ключей и сертификатов, фигурирующих в рамках соединений TLS/SSL;
  • Возможность написания скриптов на языке Lua для обеспечения расширенного анализа и реализации дополнительных возможностей, необходимых для определения видов трафика, для которых не достаточно стандартных правил.


  1. Главная ссылка к новости (https://suricata-ids.org/2020/...)
  2. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 5.0
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания межсетевых экранов OPNsense 20.7
  4. OpenNews: Доступна система глубокого инспектирования пакетов nDPI 3.0
  5. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.16.0
  6. OpenNews: Кандидат в релизы системы обнаружения атак Snort 3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53857-suricata
Ключевые слова: suricata, ids, ips
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Аноним (1), 00:14, 09/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    1!
     
     
  • 3, Аноним (3), 00:40, 09/10/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    схб
     

  • 2, Аноним (2), 00:14, 09/10/2020 [ответить]  
    		• +1 +/
    Cuda так и не вернули?
     
  • 4, Михрютка (ok), 01:01, 09/10/2020 [ответить]  
    		• +/
    домашнему мастеру на заметку - перед обновлением сурикаты на продуктиве непременно проверьте ее на некритическом коммутаторе.

    а то при апгрейде с 4 что-то там на 5 наши безпечники четыре раза рестартовали коре свитч, куда это чудо было воткнуто двумя интерфейсами. оно при рестарте что-то такое отправляло в порты, что хьюлетовский свитч сам немедленно уходил в рестарт. в итоге 4 рестарта одного из ядерных коммутаторов за 30 минут самого что ни на есть бизнес тайма.

    мой начальник потом мне чуть голову не откусил, потому что выдрали за простой, как обычно, кампютырщиков, а не безопасников.

     
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