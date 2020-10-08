Выпуск системы обнаружения атак Suricata 6.0

После года разработки организация OISF (Open Information Security Foundation) опубликовала релиз системы обнаружения и предотвращения сетевых вторжений Suricata 6.0, которая предоставляет средства инспектирования различных видов трафика. В конфигурациях Suricata допустимо задействование базы сигнатур, развиваемой проектом Snort, а также наборов правил Emerging Threats и Emerging Threats Pro. Исходные тексты проекта распространяются под лицензией GPLv2. Основные изменения: Начальная поддержка HTTP/2.

Поддержка протоколов RFB и MQTT, включая возможность определения протокола и ведения лога.

Возможность ведения лога для протокола DCERPC.

Значительное повышение производительности ведения лога через подсистему EVE, обеспечивающую вывод событий в формате JSON. Ускорение достигнуто благодаря задействованию нового построитель сток JSON, написанного на языке Rust.

Повышена масштабируемость системы логов EVE и реализована возможность ведения отельного лог-файла на каждый поток.

Возможность определения условий для сброса сведений в лог.

Возможность отражения MAC-адресов в логе EVE и повышение детализации лога DNS.

Повышение производительности движка обработки потоков (flow engine).

Поддержка идентификации реализаций SSH (HASSH).

Реализация декодировщика туннелей GENEVE.

На языке Rust переписан код для обработки ASN.1, DCERPC и SSH. На Rust также реализована поддержка новых протоколов.

В языке определения правил в ключевом слове byte_jump добавлена поддержка параметра from_end, а в byte_test - параметра bitmask. Реализовано ключевое слово pcrexform, позволяющее использовать регулярные выражения (pcre) для захвата подстроки. Добавлено преобразование urldecode. Добавлено ключевое слово byte_math.

Предоставления возможность использования cbindgen для генерации привязок на языках Rust и C.

Добавлена начальная поддержка плагинов.





Особенности Suricata: Использование для вывода результатов проверки унифицированного формата Unified2, также используемого проектом Snort, что позволяет использовать стандартные инструменты для анализа, такие как barnyard2. Возможность интеграции с продуктами BASE, Snorby, Sguil и SQueRT. Поддержка вывода в формате PCAP;

Поддержка автоматического определения протоколов (IP, TCP, UDP, ICMP, HTTP, TLS, FTP, SMB и т.п.), позволяющая оперировать в правилах только типом протокола, без привязки к номеру порта (например, блокировать HTTP трафик на нестандартном порту). Наличие декодировщиков для протоколов HTTP, SSL, TLS, SMB, SMB2, DCERPC, SMTP, FTP и SSH;

Мощная система анализа HTTP-трафика, использующая для разбора и нормализации HTTP-трафика специальную библиотеку HTP, созданную автором проекта Mod_Security. Доступен модуль для ведения подробного лога транзитных HTTP пересылок, лог сохраняется в стандартном формате Apache. Поддерживается извлечение и проверка передаваемых по протоколу HTTP файлов. Поддержка разбора сжатого контента. Возможность идентификации по URI, Cookie, заголовкам, user-agent, телу запроса/ответа;

Поддержка различных интерфейсов для перехвата трафика, в том числе NFQueue, IPFRing, LibPcap, IPFW, AF_PACKET, PF_RING. Возможен анализ уже сохранённых файлов в формате PCAP;

Высокая производительность, способность обрабатывать на обычном оборудовании потоки до 10 гигабит/cек.

Высокопроизводительный механизм сопоставления по маске с большими наборами IP адресов. Поддержка выделение контента по маске и регулярным выражениям. Выделение файлов из трафика, в том числе их идентификация по имени, типу или контрольной сумме MD5.

Возможность использования переменных в правилах: можно сохранить информацию из потока и позднее использовать ее в других правилах;

Использование формата YAML в файлах конфигурации, что позволяет сохранить наглядность при легкости машинной обработки;

Полная поддержка IPv6;

Встроенный движок для автоматической дефрагментации и пересборки пакетов, позволяющий обеспечить корректную обработку потоков, независимо от порядка поступления пакетов;

Поддержка протоколов туннелирования: Teredo, IP-IP, IP6-IP4, IP4-IP6, GRE;

Поддержка декодирования пакетов: IPv4, IPv6, TCP, UDP, SCTP, ICMPv4, ICMPv6, GRE, Ethernet, PPP, PPPoE, Raw, SLL, VLAN;

Режим ведения лога ключей и сертификатов, фигурирующих в рамках соединений TLS/SSL;

Возможность написания скриптов на языке Lua для обеспечения расширенного анализа и реализации дополнительных возможностей, необходимых для определения видов трафика, для которых не достаточно стандартных правил.



