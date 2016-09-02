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Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.16.0

13.04.2020 21:15

Компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.16.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий.

В новом выпуске реализован режим раннего инспектирования HTTP-данных, работающий на этапе до срабатывания обычных обработчиков. Для активации режима следует использовать опцию fast_blocking в блоке настроек инспектирования http. Кроме того в новом выпуске обеспечена нормализация в UTF-8 случайно закодированных нулевых значений в ответах HTTP-сервера, а также добавлена поддержка Glibc 2.30 и 64-разрядных Windows 10.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2020/04...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.15.0
  3. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
  4. OpenNews: Релиз Sagan 0.2, системы мониторинга событий информационной безопасности
  5. OpenNews: Выпуск анализатора трафика Zeek 3.0.0
  6. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52729-snort
Ключевые слова: snort, ids
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 22:13, 13/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Видимо, хорошая штука, но я её так и не осилил (хотя правила где-то использовал). Surricata как-то более дружелюбна в конфигурации показалась. И у snort проблемы с производительностью.
     
     
  • 4, pin (??), 00:09, 14/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И у snort проблемы с производительностью.

    Вам опять же показалось.

     

  • 2, Аноним (-), 22:30, 13/04/2020 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 3, Аноним (3), 00:04, 14/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Интересно, чем анониму, сообщение которого скрыл модератор, suricata не понравилась?
     
  • 5, Аноним (5), 01:37, 14/04/2020 [ответить]  
    		• +/
    Есть ли к нему гуй, чтобы в реальном времени в трее чего-нибудь мигало, пищало и оповещало "тебя хакают"? Или расчет на то, что ты должен постоянно смотреть в логи, а если вдруг расслабился и решил отвлечься на часок, то по возвращении обнаружишь, что уже нет ни логов, ни системы?
     

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