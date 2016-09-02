Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.16.0

Компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.16.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий.

В новом выпуске реализован режим раннего инспектирования HTTP-данных, работающий на этапе до срабатывания обычных обработчиков. Для активации режима следует использовать опцию fast_blocking в блоке настроек инспектирования http. Кроме того в новом выпуске обеспечена нормализация в UTF-8 случайно закодированных нулевых значений в ответах HTTP-сервера, а также добавлена поддержка Glibc 2.30 и 64-разрядных Windows 10.



