Выпуск анализатора трафика Zeek 3.0.0

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|2.12, rinat85 (?), 12:14, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Тоже об этом подумал, просто BigBro было бы замечательным названием :)
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|2.13, macfaq (?), 12:33, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну назвал бы BigBro1984, а то теперь какой-то Зик
А про какую "маргинальную субкультуру" они пишут?
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|3.15, ыы (?), 12:56, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Какие-то тамошние дивиации "которые которых"...
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|4.25, Аноним84701 (ok), 14:36, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Какие-то тамошние дивиации "которые которых"...
Я всегда подозвревал "blockchain bros" в чем-то эдаком o_O
И правда - группа (большей частью) мужиков, успешно сопротивляющаяся квотам на выступления женщин, трансгендеров и прочих,
https://www.forbes.com/sites/rachelwolfson/2018/03/14/blockchain-bros-no-more-
https://womeninblockchainglobal.org/
аргументируя это каким-то замшело-прошлостолетним "мы ориентируемся исключительно на скилы" (что приводило к множественному SJW-батх^W праведному гневу защитников угнетенных )!
Действительно, девиации "которые которых" ...
ЗЫ: оригинал опеннета
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49441
> Утверждается, что переименование вынужденная мера, принятая в ответ на отрицательное отношение
> современного общества к субкультуре "Bro" и феномену "Blockchain bros" (образовавшееся вокруг
> криптовалют сообщество состоит преимущественно из мужчин и основывается исключительно на
> способностях, игнорируя попытки введения квот для женских выступлений на конференциях и инициативы по
> привлечению в сообщество большего числа женщин).
>
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|5.27, ыы (?), 15:21, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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"
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих." (с) Булгаков
А то что они там что-то про скилы бормочут - стыдно им выносить истинные мотивы налюди...
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|5.33, macfaq (?), 21:22, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> ЗЫ: оригинал опеннета
> https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=49441
>> Утверждается, что переименование вынужденная мера, принятая в ответ на отрицательное отношение
>> современного общества к субкультуре "Bro" и феномену "Blockchain bros" (образовавшееся вокруг
>> криптовалют сообщество состоит преимущественно из мужчин и основывается исключительно на
>> способностях, игнорируя попытки введения квот для женских выступлений на конференциях и инициативы по
>> привлечению в сообщество большего числа женщин).
>>
Очередные поехавшие, я понял, благодарю.
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|6.35, Аноним84701 (ok), 21:45, 25/09/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Очередные поехавшие, я понял, благодарю.
Кто поехавшие и почему очередные? Насколько я понял, "blockchain bros" - это сугубо SJW-шное именование определенной группы людей (конкретно: "криптовалютчиков").
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|1.26, Wilem (?), 14:56, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Big brother — это старший брат, а не большой. Результаты плохого перевода накрепко поразили массовое сознание.
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|1.31, Аноним (31), 19:04, 25/09/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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https://github.com/zeek/zeek/blob/master/src/Discard.cc
логическая переменная? не неслишал
67: int is_tcp = (proto == IPPROTO_TCP);
68: int is_udp = (proto == IPPROTO_UDP);
логическое И, не неслишал
if(is_tcp && check_tcp)
81: if ( is_tcp )
82: {
83: if ( check_tcp )
приведение типов static_cast, не неслишал
109: const struct udphdr* up = (const struct udphdr*) data;
const struct udphdr* up = static_cast<const struct udphdr*>(data);
беззнаковая переменная для size_of, не неслишал
110: int uh_len = sizeof (struct udphdr);
auto/size_t uh_len = sizeof (struct udphdr);
и.т.
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