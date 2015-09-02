Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.15.0

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|3.4, Аноним (1), 10:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Печаль чёт, классная фича была. Я надеялся, что они придумают ещё чего-нибудь ускорить (вон там вроде видивопамять с более меньшими задержками запилили).
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|3.8, Sgt. Gram (?), 12:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> С сотоварищи...
С сотовыми товарищами? Или товарами? Мёдом или телефонами?
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|3.10, Cesar (??), 14:48, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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я хочу запустить какую-нибудь такую прогу и завалить какой-нибудь сайт, что посоветуете?
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|2.6, ryoken (ok), 11:55, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пачка протроянненых ДЛинков у блондинок?
(О, а вот и новость на тему подъехала :D ).
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|1.7, аноним3 (?), 12:05, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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хороший фаерволл с закрытыми портами решает все.)) практически. знаю знаю. народ ща будет кричать а как же порт 80 и все такое. ну тут серваки так просто не спасешь. только ставить менее дырявые движки. кстати nmap вещь реально многое может. хотя иногда ошибается с версией ядра, но это ладно.))а снорт забьет пул сообщениями об атаке даже если юзверь будет ломиться на сервак.
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|2.9, ww (?), 14:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если у вас сайтик с одним сервисом и одной страницей то спасет. а если тысячи серверов и десятки фаерволлов и сотни тысяч rules в них то без ids уже никак
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