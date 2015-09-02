Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.15.0

хороший фаерволл с закрытыми портами решает все.)) практически. знаю знаю. народ ща будет кричать а как же порт 80 и все такое. ну тут серваки так просто не спасешь. только ставить менее дырявые движки. кстати nmap вещь реально многое может. хотя иногда ошибается с версией ядра, но это ладно.))а снорт забьет пул сообщениями об атаке даже если юзверь будет ломиться на сервак.

