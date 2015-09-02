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Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.15.0

11.10.2019 08:07

Компания Cisco опубликовала релиз Snort 2.9.15.0, свободной системы обнаружения и предотвращения атак, комбинирующей в себе методы сопоставления по сигнатурам, средства для инспекции протоколов и механизмы для выявления аномалий. В новом выпуске добавлена возможность определения в транзитном трафике архивов RAR и файлов в форматах egg и alg. Реализованы новые отладочные вызовы для вывода информации об определении различных видов трафика и типов файлов.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.snort.org/2019/10...)
  2. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.14.0
  3. OpenNews: Релиз системы обнаружения атак Snort 2.9.13.0
  4. OpenNews: Система обнаружения атак Snort 3 перешла на стадию бета-тестирования
  5. OpenNews: Релиз FastNetMon 1.1.2, открытого решения по обнаружению DDoS-атак
  6. OpenNews: Доступна система обнаружения атак Suricata 4.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: snort
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  • 1.1, Аноним (1), 09:24, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Суриката зато умеет ускоряться кудой. :3
     
     
  • 2.3, Catwoolfii (ok), 10:32, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Уже не умеет - выпилили.
     
     
  • 3.4, Аноним (1), 10:40, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Печаль чёт, классная фича была. Я надеялся, что они придумают ещё чего-нибудь ускорить (вон там вроде видивопамять с более меньшими задержками запилили).
     

  • 1.2, Cesar (??), 09:30, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    подскажите пожалуйста, какие есть системы сетевых атак???
     
     
  • 2.5, anon_anononvich_anonov (?), 11:47, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    nmap. С сотоварищи...

    Без шуток.

     
     
  • 3.8, Sgt. Gram (?), 12:58, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С сотоварищи...

    С сотовыми товарищами? Или товарами? Мёдом или телефонами?

     
  • 3.10, Cesar (??), 14:48, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    я хочу запустить какую-нибудь такую прогу и завалить какой-нибудь сайт, что посоветуете?
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 16:03, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    BGP Hijacking
     
  • 4.12, Аноним (12), 16:34, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обратиться в отдел "К" местного УВД.
     
  • 2.6, ryoken (ok), 11:55, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Пачка протроянненых ДЛинков у блондинок?
    (О, а вот и новость на тему подъехала :D ).
     

  • 1.7, аноним3 (?), 12:05, 11/10/2019 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    хороший фаерволл с закрытыми портами решает все.)) практически. знаю знаю. народ ща будет кричать а как же порт 80 и все такое. ну тут серваки так просто не спасешь. только ставить менее дырявые движки. кстати nmap вещь реально многое может. хотя иногда ошибается с версией ядра, но это ладно.))а снорт забьет пул сообщениями об атаке даже если юзверь будет ломиться на сервак.
     
     
  • 2.9, ww (?), 14:01, 11/10/2019 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    если у вас сайтик с одним сервисом и одной страницей то спасет. а если тысячи серверов и десятки фаерволлов и сотни тысяч rules в них то без ids уже никак
     
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