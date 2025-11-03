Релиз дистрибутива Solus 4.9

Опубликован релиз Linux-дистрибутива Solus 4.9, не основанного на пакетах других дистрибутивов и развивающего собственный установщик, пакетный менеджер и конфигуратор. Ранее в составе дистрибутива развивался рабочий стол Budgie, но теперь он выделен в независимый проект. Следующую ветку Solus 5 решено развивать на технологиях дистрибутива AerynOS. Код наработок проекта распространяется под лицензией GPLv2, для разработки используются языки Си и Vala. Предоставляются сборки с рабочими столами Budgie, GNOME, KDE Plasma и Xfce. Размер iso-образов 2.6-2.9 ГБ (x86_64). Для управления пакетами задействован пакетный менеджер eopkg (форк PiSi из Pardus Linux), предоставляющий привычные средства для установки/удаления пакетов, поиска в репозитории и управления репозиториями. Пакеты могут выделяться в тематические компоненты, которые в свою очередь образуют категории и подкатегории. Например, Firefox отнесён к компоненту network.web.browser, входящему в категорию сетевых приложений и подкатегорию приложений для Web. Для установки из репозитория предлагается более 2000 пакетов. Дистрибутив придерживается гибридной модели разработки, в соответствии с которой периодически выпускаются значительные выпуски, в которых предлагаются новые технологии и значительные улучшения, а в промежутке между значительными выпусками дистрибутив развивается с применением rolling-модели обновления пакетов. Для воспроизведения музыки в редакциях с рабочими столами Budgie и GNOME предложен проигрыватель Decibel, а для воспроизведения видео задействован Celluloid. В редакции с KDE для воспроизведения музыки доступен Elisa, а для видео - Haruna. В редакции с Xfce для воспроизведения мультимедийных файлов использован плеер Parole. Основные изменения: Для управления запускаемыми по умолчанию сервисами в systemd задействован каталог с преднастройками ("preset").

Группа пользователей, имеющая доступ к привилегированным операциям, изменена с sudo на wheel.

Инсталлятор Calamares обновлён до версии 3.4.2. По сравнению с прошлым выпуском в Solus 4 реализована поддержка гибридных установок загрузчика, в которых загрузочные разделы создаются одновременно для systemd-boot и GRUB2.

До 2 ГБ увеличен размер по умолчанию загрузочного раздела EFI из-за увеличения размера модулей ядра, модулей с прошивками и пакетов NVIDIA.

Обновлены версии пакетов, среди которых ядро Linux 6.18.21, GRUB 2.14, Mesa 26.0.4, Firefox 149.0.2, LibreOffice 25.8.6.2 и Thunderbird 149.0.2

Сборка с рабочим столом Budgie обновлена до версии 10.9.4. По умолчанию задействован эмулятор терминала ptyxis. В ближайшее время обещают опубликовать пакеты с Budgie 10.10, поддерживающим только Wayland.

Рабочий стол GNOME обновлён до выпуска GNOME 49.5. В ближайшее время обещают опубликовать пакеты с GNOME 50, поддерживающим только Wayland.

Сборка на базе KDE обновлена до выпусков KDE Plasma 6.6.4, KDE Gear 25.12.3 и KDE Frameworks 6.24.0.

Сборка на базе Xfce продолжает поставляться с выпуском Xfce 4.20.



