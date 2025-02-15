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Дистрибутив Serpent OS переименован в AerynOS

15.02.2025 09:31

Разработчики дистрибутива Serpent OS объявили о переименовании проекта в AerynOS и проведении ребрендинга. Завершить миграцию инфраструктуры на новое имя планируют 17 марта. Отмечается, что при основании проекта имя Serpent OS было выбрано поспешно, без учёта того, что слово "serpent" воспринимается некоторыми людьми в негативной коннотации (змей-искуситель, мстительный человек). Разработчикам поступает много жалоб о неудачном выборе имени, поэтому решено воспользоваться моментом, пока проект не вышел из стадии альфа-тестирования, и поменять имя.

Проект Serpent OS преподносится как следующий этап в эволюции дистрибутивов Linux. Разработка ведётся старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty) - создатель Solus и Джошуа Стробл (Joshua Strobl) - ключевой разработчик среды рабочего стола Budgie. Дистрибутив использует собственный пакетный менеджер moss с собственным форматом пакетов Stone и инструментами для управления состоянием системы. Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок.

Обновление производится в атомарном режиме с заменой содержимого раздела /usr. В случае сбоя во время установки обновления система откатывается на прошлое рабочее состояние. За исключением ядра и некоторых системных компонентов изменения применяются на лету, без необходимости перезагрузки. Большая часть пакетов, включая ядро Linux, собрана при помощи компилятора Clang. Проектом также развиваются инсталлятор Lichen, система сборки boulder, панель управления summit, менеджер загрузки blsforme и система контейнеров moss-container.



  1. Главная ссылка к новости (https://serpentos.com/blog/202...)
  2. OpenNews: Дистрибутив Serpent OS перешёл на стадию альфа-тестирвания
  3. OpenNews: Пятый альфа-выпуск среды рабочего стола COSMIC
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Solus 4.7
  5. OpenNews: Serpent OS переходит на применение языков Rust, TypeScript и Go в инструментарии и инфраструктуре
  6. OpenNews: Дистрибутив Solus 5 будет построен на технологиях SerpentOS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62724-serpentos
Ключевые слова: serpentos, aerynos, solus
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Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 10:01, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    >"Проект Serpent OS преподносится как следующий этап в эволюции дистрибутивов Linux."

    То есть есть поддержка таких вещей как, экран в 8К на 540Гц в HDR (с глубиной цвета 12 бит от Dolby) на видеокарте 5090, а также на звуковой карте с трассировкой Lossless звука и ИИ для улучшения звука?

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 10:03, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Такая поддержка нужна только хамелеонам. И прочим рептилоидам кто различает цвета.
     
  • 2.5, Илья (??), 10:09, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > 8К на 540Гц в HDR

    Беру обычный монитор за копейки, в игры играю на разрешении 1280x720, чтобы быстрее работали. Со всеми этими вашими 8k одни проблемы

     
     
  • 3.11, нах. (?), 10:50, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    да для тетриса-то и этого многовато будет.
    320x200 should be enough for all!
     
  • 2.17, Аноним (17), 11:39, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недочитывая предложение до конца, а догадываясь по смыслу, ты можешь упустить всю его суть. Там написано "дистрибутивов Linux", а не "маркетологов".
     

  • 1.4, Аноним (3), 10:04, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Одно ядро, один дистрибутив. Остальное маргинальщина.
     
  • 1.7, KKK (?), 10:16, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Лучше бы написали хорошую графическую подсистему для линукс, а лепить очередной дистрибутив из этих фридесктопных палок и говна - не имеет никакого смысла.
     
     
  • 2.12, нах. (?), 10:51, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Лучше бы написали хорошую графическую подсистему для линукс

    дык, пиши, чо.

    А то как рассуждать так каждый, а хотя бы слепить очередной дистрибутив - так нету их. Куда там "графическую подсистему".

     
  • 2.15, Герострат (?), 11:18, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А существующая чем плоха?
     

  • 1.16, 12yoexpert (ok), 11:30, 15/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    за 20 с гаком лет на линуксе ни разу не ломал ничего в /usr так, чтобы комп не загружался. до сих пор не понимаю, в чём фишка "атомарности" и зачем так страдать. ну, восстановишься ты один раз... эээ... как-то, но зато всё остальное время у тебя система неюзабельна
     

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