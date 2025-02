Дистрибутив Serpent OS переименован в AerynOS

2.3 , Аноним ( 3 ), 10:03, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Такая поддержка нужна только хамелеонам. И прочим рептилоидам кто различает цвета.

2.5 , Илья ( ?? ), 10:09, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > 8К на 540Гц в HDR Беру обычный монитор за копейки, в игры играю на разрешении 1280x720, чтобы быстрее работали. Со всеми этими вашими 8k одни проблемы

3.11 , нах. ( ? ), 10:50, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – да для тетриса-то и этого многовато будет.

320x200 should be enough for all!

2.17 , Аноним ( 17 ), 11:39, 15/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Недочитывая предложение до конца, а догадываясь по смыслу, ты можешь упустить всю его суть. Там написано "дистрибутивов Linux", а не "маркетологов".