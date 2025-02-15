Дистрибутив Serpent OS переименован в AerynOS

Разработчики дистрибутива Serpent OS объявили о переименовании проекта в AerynOS и проведении ребрендинга. Завершить миграцию инфраструктуры на новое имя планируют 17 марта. Отмечается, что при основании проекта имя Serpent OS было выбрано поспешно, без учёта того, что слово "serpent" воспринимается некоторыми людьми в негативной коннотации (змей-искуситель, мстительный человек). Разработчикам поступает много жалоб о неудачном выборе имени, поэтому решено воспользоваться моментом, пока проект не вышел из стадии альфа-тестирования, и поменять имя.

Проект Serpent OS преподносится как следующий этап в эволюции дистрибутивов Linux. Разработка ведётся старой командой разработчиков дистрибутива Solus, в число которых входят Айки Доэрти (Ikey Doherty) - создатель Solus и Джошуа Стробл (Joshua Strobl) - ключевой разработчик среды рабочего стола Budgie. Дистрибутив использует собственный пакетный менеджер moss с собственным форматом пакетов Stone и инструментами для управления состоянием системы. Для экономии дискового пространства при хранении нескольких версий пакетов применяется дедупликация на основе жёстких ссылок.

Обновление производится в атомарном режиме с заменой содержимого раздела /usr. В случае сбоя во время установки обновления система откатывается на прошлое рабочее состояние. За исключением ядра и некоторых системных компонентов изменения применяются на лету, без необходимости перезагрузки. Большая часть пакетов, включая ядро Linux, собрана при помощи компилятора Clang. Проектом также развиваются инсталлятор Lichen, система сборки boulder, панель управления summit, менеджер загрузки blsforme и система контейнеров moss-container.