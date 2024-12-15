Релиз среды рабочего стола Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland

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|1.1, Аноним (1), 18:46, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Они опоздали, я перешёл на ГНОМЕ, и ничуть не жалею. В прошлом начитался комментариев на этих ваших опеннетах, где ГНОМЕ смешивали с поносом и наивный был, поверил. А надо было попробовать просто - отличная ДЕ, всё продумано, всё работает, не глючит, скринсейвер работает нормально при включённом видео, в общем как надо, уровень Винды.
Не слушайте опеннет, пробуйте всё сами, ГНОМ ок.
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|3.9, Аноним (-), 19:13, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Пока лучше кед ничего не придумали
Как по мне - так оба отвратительные тормозные оверинженернутые монстры, пытающиеся сделать из компа "виндус висту" а пользователя - чуть ли не DBA.
Крайне интрузивные и бестолковые штуки с кучей наифгнужных либ, кишок и проч используемых только их собственным - абсолютно неюзаьельным и бесполезным - софтом. Типа какого-нибудь встроенного месенжера, который больше на пародию похож, зато более 9000 либ ради этого - приперто. И спасибо если не двигло БД для хранения целой сотни контактов. Видимо - авторам про Danbar Number никто не сказал, иначе они бы догадались что контактлист нормального человека - даже в тупом текстовике тормозить не будет. Потому что пользак начнет задаваться вопросом "кто все эти люди?" намного раньше этого момента.
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|3.12, cat666 (ok), 19:16, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, конечно, что может быть прекраснее чем виджеты спрессованные в одну кучу в окне или окна не помещающиеся на экран после локализации. Слава KDE великому и глючному.
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|2.3, Аноним (3), 18:55, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как раз читаю статью: "Почему мнение окружающих для нас так важно и как перестать от него зависеть? Рекомендации психотерапевта с личным примером."
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|3.29, Аноним (29), 20:09, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему совесть для нас так важна и как перестать от неё зависеть. Рекомендации маньяка-психопата с личным примером.
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|2.7, крабб (?), 19:05, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там всё также корзина убегает от файла при попытке его туда переместить мышкой?
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|2.8, Аноним (8), 19:05, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Не слушайте опеннет, пробуйте всё сами
В этом ты прав!
>ГНОМ ок
С одним дополнением: ДЛЯ ТЕБЯ
Лично я каких только ДЕ не перепробовал от KDE, Gnome, Cinnamon, Mate, Enlightenment, etc до Ion. ДЛЯ МЕНЯ оказался самый удобный Xfce. Кто вздумает меня переубедить - идет лесом.
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|3.22, Аноним (-), 19:44, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Кто вздумает меня переубедить - идет лесом.
А какой смысл пытаться переубеждать всяких копрофилов?
Путь наслаждаются чем хотят, главное чтобы свои фетеши на показ не выставляли.
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|2.27, Аноним (-), 20:04, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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До изобретения NVidia 555, то что писали люди касательно глюков - было правдой, только оно касалось вовсе не Gnome и не Wayland, а драйвера видеокарты NVidia. И тем не менее после выхода драйвера люди по инерции вспоминали недобрым словом Wayland, потому что драйвер именно с ним плохо работал. А вот KDE нормальную поддержку Wayland сделали позже Gnome. Я из-за этого от KDE отказался.
p.s. тоже люблю на практике все проверять сам.
p.s.s. вообще заморачивался с Linux и проблемами с дровами и DE из-за Stable Diffusion, но оно меня не впечатлило. Генерирует картинки, настроил как надо, но базы нужно делать свои или вообще свою нейронку, потому что сделано тяп-ляп на сегодняшний день.
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|3.34, Аноним (34), 20:23, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> До изобретения NVidia 555
Жаль только, с его изобретением куча вполне работоспособных карт отвалилась.
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|1.6, Аноним (6), 19:04, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Тоже вот сижу и выбираю дистрибутив с гномом. На минте привык к крыске. Всякие арчи-сранчи мне ненужны, воиды, генты и никсы непонятны.И везде гном старый, 47 на альт завезли только в стартеркит. А я старый уже, ленивый, привыкший к минту. Бяда.
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|1.11, Аноним (11), 19:14, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>В режиме просмотра в виде списка добавлена возможность раскрытия содержимого каталогов по месту.
конечно надо испортить файловый менеджер, руки ведь так чешутся
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|1.13, Аноним (13), 19:20, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Ключевым новшеством ветки Xfce 4.20 стала экспериментальная поддержка протокола Wayland.
Вялому уже почти 20 лет, а тут добавили его начальную экспериментальную поддержку. Ну такое себе.
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|2.31, Аноним (29), 20:14, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ага, очередная, не решающая никаких реальных проблем, никому не нужная, интрузивная технология от редхаты, пропихиваемая фанатами приседания перед корпами.
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|3.35, Аноним (35), 20:25, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно очень по-разному относиться к вяленому. Но УВЫ:
Иксы все эти годы фиксит и тянет это легаси на себе только РедХат.
Поэтому не понимаю недовольства.
Вперёд, вы тоже можете развивать и фиксить иксы, Вам никто не запрещает.
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|1.17, Аноним (17), 19:37, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда Thunar научится иконки нормально выравнивать? XXI век на дворе всё-таки.
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|2.32, Аноним (29), 20:17, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Иконки остались в XX веке, почили в бозе с Виндус 95, с как_увеличить_мозг.jpg.exe. Нормальные люди давно списками пользуются.
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|1.21, Аноним (-), 19:42, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland
"Вейланд же вот-вот загнется, а иксы будут жить вечно и поддерживаться 'сообществом'!"
Ну, по крайней мере в маняфантазиях местных комментаторов))
А тут... Ну надо же!
Даже всякие недоДЕ вроде крысы зашевелились и начали добавлять поддержку вейланда.
Что же случилось?
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|1.23, Аноним (17), 19:48, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Страшно. Как бы Xfce не превратилось в подобие Гнома, иначе тогда останется только одна дорога -- на Windows.
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|2.30, нах. (?), 20:11, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так не плыви по течению, обмани систему! Поставь 11ю венду уже сейчас, чтобы когда они там окончательно но уже почти станут готовы для вафлянда - просто гнусно хихикать со своей 11й (или уже 12й или какая она там будет - с этими уже почти готовыми не угадаешь), потому что ты давно уже там!
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|1.25, Аноним (17), 19:52, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Также нехватает возможности скрыть пргресс-бар при копировании файлов, чтобы копирование продолжалось в фоне и окошко прогресса не маячило всё время перед очами.
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|1.33, Аноним (35), 20:22, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Добрый вечер! Я НАДЕЮСЬ, что в декабре 2024 года, спустя 16 лет, после того, как фича превьюшек окон в реальном времени у тасков на панели была в кедах 4.0 и в винде семёрочке, разрабы крысы удосужились за 16 лет добавить эту очень НУЖНУЮ и ВАЖНУЮ функцию в xfce-panel? Спасибо за внимание!
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