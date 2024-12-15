Релиз среды рабочего стола Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland

После двух лет разработки представлен релиз среды рабочего стола Xfce 4.20, предлагающей классический рабочий стол, потребляющий по возможности минимальные системные ресурсы. Xfce состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые при желании можно использовать в других проектах. Среди таких компонентов: оконный менеджер xfwm4, панель для запуска приложений, менеджер управления пользовательскими сеансами, система управления энергопотреблением, графический конфигуратор, файловый менеджер Thunar, календарь-палнировщик Orage, медиапроигрыватель Parole, текстовый редактор Mousepad, эмулятор терминала xfce4-terminal. Ключевым новшеством ветки Xfce 4.20 стала экспериментальная поддержка протокола Wayland. Сеанс на базе Wayland охватывает большую часть возможностей, но пока рекомендован только для продвинутых пользователей, так как до конца не избавлен от ошибок и требует отдельных доработок для полноценного повседневного использования обычными пользователями. Для запуска сеанса на базе Wayland предложена команда "startxfce4 --wayland". Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 в Xfce 4.20 задействована новая библиотека libxfce4windowing, реализующая не зависящий от графической системы слой с компонентами управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Предложенная прослойка позволила реализовать поддержку Wayland почти во всех компонентах Xfce, сохранив при этом в них способность работы в оконных системах на базе протокола X11. Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway. В качестве композитных серверов в сеансе Wayland рекомендовано использовать Labwc или Wayfire. В сеансе на базе X11 продолжает использоваться оконный менеджер xfwm4. В будущем в xfwm4 планируют добавить возможность работы не только с X11, но и с Wayland. Из возможностей, пока недоступных в сеансе на базе Wayland, отмечается: отсутствие поддержки виртуальных рабочих столов; неготовность страниц с настройками клавиатуры и мыши в конфигураторе; возможность создания скриншотов только всего экрана (не отдельных окон); отсутствие в системном лотке пиктограмм некоторых приложений, не переведённых с API GtkStatusIcon на StatusNotifier. На Wayland остаются не переведены компоненты: Xfwm4, Xfdashboard, Xfce4-screensaver (порт есть, но не вошёл в релиз), Xfce4-windowck-plugin и Xfce4-xkb-plugin. Прочие изменения и улучшения в Xfce 4.20: Значительно расширены возможности файлового менеджера Thunar: В панель инструментов добавлены новые кнопки: переключение режима просмотра (компактный, список, сетка пиктограмм); вертикальное меню-гамбургер (показывается в случае скрытия основного меню); создание новой вкладки с содержимым текущего каталога; создание нового окна с содержимым текущего каталога. При уменьшении размера окна, не вмещающиеся элементы панели инструментов теперь переносятся в специальное меню "<". Добавлена опция для декорирования окна на стороне клиента (CSD), позволяющая совместить заголовок окна с меню или с панелью инструментов (при скрытии меню). Добавлена опция для показа символьных пиктограмм в боковой панели и цветных пиктограмм в панели инструментов. Переделан диалог подтверждения операции, показываемый, например, кода в целевом каталоге уже существует файл с тем же именем. Обеспечен корректный показ миниатюр. В режиме просмотра в виде списка добавлена возможность раскрытия содержимого каталогов по месту. В режиме раздельного просмотра (Split View), позволяющем бок о бок отобразить две разные панели с файлами, обеспечено выделение цветом активной панели и добавлена возможность переключения между панелями горячей клавишей. Добавлен диалог подтверждения операции, показываемый при попытке закрытия окна с несколькими вкладками. Во время перемещения файлов в режиме Drag&Drop при наведении курсора обеспечено автоматическое раскрытие каталогов и обновление фокуса ввода в многопанельном режиме. Проведена работа по повышению производительности и исключению подвисаний при работе с большим числом файлов. Клавиатурные комбинации для вызова собственных обработчиков теперь работают и для обработчиков, размещённых во вложенных меню. Функция проверки корректности копирования файлов теперь вместо вычисления и сверки хэшей MD5 использует прямое сравнение содержимого файлов. Добавлена опция, которая с целью снижения фрагментации на диске включает распараллеливание операций копирования файлов только при нахождении накопителя в состоянии простоя. В механизм монтирования внешних хранилищ добавлена поддержка IPv6 и возможность создания символических ссылок. При поиске файлов теперь можно сразу, не дожидаясь окончания поиска, использовать контекстное меню для уже показанных результатов поиска. Добавлена настройка для отображения в строке состояния числа скрытых файлов в текущем каталоге. В список недавно используемых файлов прекращено добавление каталогов, а также файлов, попытки открытия которых не увенчались успехом.

В панели (xfce4-panel) предоставлена возможность настройки ширины обрамления и обеспечен поиск доступных плагинов в типовых каталогах. Добавлена поддержка показа эскиза рабочего стола при наведении курсора мыши на кнопки "показать десктоп". Улучшен выбора размера пиктограмм на кнопках панели задач. Синхронизированы пиктограммы в конфигураторе панели и в самой панели.

В интерфейсе поиска и запуска установленных приложений (xfce4-appfinder) реализован опциональный режим фонового выполнения, позволяющий сократить время появления интерфейса. Добавлена опция для автоматического закрытия окна Appfinder при переключении фокуса. При щелчке правой кнопкой мыши на приложениях обеспечен показ контекстного меню с доступными действиями. Добавлена опция для запуска программ одиночным щелчком мыши.

В менеджере энергопотребления (xfce4-power-manager) переработано управление блокировкой экрана - связанные с блокировкой экрана настройки значительно упрощены и перенесены на страницу с настройками хранителя экрана. Добавлена обработка различных профилей энергопотребления, поддерживаемых в power-profiles-daemon. Реализована поддержка гибридного спящего режима. Добавлена поддержка клавиш для экспоненциального изменения яркости экрана, а также клавиш для изменения яркости подсветки клавиатуры.

В конфигураторе (xfce4-settings) в настройках внешнего вида обеспечена загрузка тем пиктограмм в отдельном потоке, чтобы не блокировать работу основного интерфейса. Использование режима декорирования на стороне клиента переведено в разряд опций, отключённых по умолчанию. Улучшена поддержка тёмных тем оформления. Добавлены настройки для выбора профиля ускорения курсора мыши и включён режим прокрутки с высоким разрешением, при наличии его поддержки мышью. При настройке MIME-типов разрешён одновременный выбор и изменение нескольких элементов за раз. Расширены возможности, связанные с профилями дисплеев, а также с настройкой зеркалирования вывода и раскладки экранов в многомониторных конфигурациях.

Изменения на рабочем столе (xfdesktop): Расширена поддержка обоев: При выборе показа случайных фоновых изображений, картинка теперь не повторяется, пока не будут показаны все изображения из набора. Старые обои в формате png переведены на использование векторного формата svg. Улучшена отрисовка градиентов. Добавлена возможность изменения цветов для меток и фона пиктограмм на рабочем столе. Раскладки пиктограмм на рабочем столе теперь обрабатываются раздельно для разных экранов. Пиктограммы свёрнутых окон теперь отображаются только на мониторах, на которых окна были открыты перед сворачиванием. Расширено число опций в контекстном меню. Пиктограммы новых и перемещённых файлов теперь появляются рядом с позицией курсора. Добавлена опция для показа пиктограмм постоянных накопителей. Для настройки клавиатурных комбинаций задействован новый виджет XfceShortcutsManager. Загрузка содержимого каталогов с изображениями обоев рабочего стола теперь выполняется в асинхронном режиме. В контекстном меню появилась возможность открытия разом нескольких выделенных каталогов. Контекстное меню теперь показывается в момент нажатия кнопки мыши, а не после её отпускания. Изменено оформление меню со списком окон, показываемое при нажатии средней кнопки мыши. В конфигураторе полностью переработана вкладка с настройками пиктограмм рабочего стола.

В менеджер сеансов xfce4-session добавлена минимальная поддержка порталов FreeDesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений. Добавлены порталы для установки обоев рабочего стола, создания скриншотов и запуска процессов в фоновом режиме.

В библиотеке виджетов libxfce4ui в диалоге с информацией о программе (About) теперь может выводиться логотип дистрибутива, а также сведения об операционной системе и GPU.

В библиотеке exo (надстройка над GTK и Glib) существенно повышена производительность работы с пиктограммами - компонент "Exo-Icon-View" теперь может обрабатывать 100 тысяч и более файлов без подвисаний. Реализована строка поиска с функциями вывода рекомендаций по мере ввода.

Решены проблемы с размытием элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Обеспечено корректное масштабирование пиктограмм и миниатюр в различных компонентах. Добавлены недостающие пиктограммы для высоких разрешений экрана.



