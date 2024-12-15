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Релиз среды рабочего стола Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland

15.12.2024 18:21

После двух лет разработки представлен релиз среды рабочего стола Xfce 4.20, предлагающей классический рабочий стол, потребляющий по возможности минимальные системные ресурсы. Xfce состоит из нескольких взаимосвязанных компонентов, которые при желании можно использовать в других проектах. Среди таких компонентов: оконный менеджер xfwm4, панель для запуска приложений, менеджер управления пользовательскими сеансами, система управления энергопотреблением, графический конфигуратор, файловый менеджер Thunar, календарь-палнировщик Orage, медиапроигрыватель Parole, текстовый редактор Mousepad, эмулятор терминала xfce4-terminal.

Ключевым новшеством ветки Xfce 4.20 стала экспериментальная поддержка протокола Wayland. Сеанс на базе Wayland охватывает большую часть возможностей, но пока рекомендован только для продвинутых пользователей, так как до конца не избавлен от ошибок и требует отдельных доработок для полноценного повседневного использования обычными пользователями. Для запуска сеанса на базе Wayland предложена команда "startxfce4 --wayland".

Для абстрагирования работы поверх Wayland и X11 в Xfce 4.20 задействована новая библиотека libxfce4windowing, реализующая не зависящий от графической системы слой с компонентами управления окнами (экраны, корневые окна, виртуальные рабочие столы и т.п.). Предложенная прослойка позволила реализовать поддержку Wayland почти во всех компонентах Xfce, сохранив при этом в них способность работы в оконных системах на базе протокола X11.

Вместо libmutter в сеансе на базе Wayland задействована библиотека wlroots, развиваемая проектом Sway. В качестве композитных серверов в сеансе Wayland рекомендовано использовать Labwc или Wayfire. В сеансе на базе X11 продолжает использоваться оконный менеджер xfwm4. В будущем в xfwm4 планируют добавить возможность работы не только с X11, но и с Wayland.

Из возможностей, пока недоступных в сеансе на базе Wayland, отмечается: отсутствие поддержки виртуальных рабочих столов; неготовность страниц с настройками клавиатуры и мыши в конфигураторе; возможность создания скриншотов только всего экрана (не отдельных окон); отсутствие в системном лотке пиктограмм некоторых приложений, не переведённых с API GtkStatusIcon на StatusNotifier. На Wayland остаются не переведены компоненты: Xfwm4, Xfdashboard, Xfce4-screensaver (порт есть, но не вошёл в релиз), Xfce4-windowck-plugin и Xfce4-xkb-plugin.

Прочие изменения и улучшения в Xfce 4.20:

  • Значительно расширены возможности файлового менеджера Thunar:
    • В панель инструментов добавлены новые кнопки: переключение режима просмотра (компактный, список, сетка пиктограмм); вертикальное меню-гамбургер (показывается в случае скрытия основного меню); создание новой вкладки с содержимым текущего каталога; создание нового окна с содержимым текущего каталога.
    • При уменьшении размера окна, не вмещающиеся элементы панели инструментов теперь переносятся в специальное меню "<".
    • Добавлена опция для декорирования окна на стороне клиента (CSD), позволяющая совместить заголовок окна с меню или с панелью инструментов (при скрытии меню).
    • Добавлена опция для показа символьных пиктограмм в боковой панели и цветных пиктограмм в панели инструментов.
    • Переделан диалог подтверждения операции, показываемый, например, кода в целевом каталоге уже существует файл с тем же именем. Обеспечен корректный показ миниатюр.
    • В режиме просмотра в виде списка добавлена возможность раскрытия содержимого каталогов по месту.
    • В режиме раздельного просмотра (Split View), позволяющем бок о бок отобразить две разные панели с файлами, обеспечено выделение цветом активной панели и добавлена возможность переключения между панелями горячей клавишей. Добавлен диалог подтверждения операции, показываемый при попытке закрытия окна с несколькими вкладками.
    • Во время перемещения файлов в режиме Drag&Drop при наведении курсора обеспечено автоматическое раскрытие каталогов и обновление фокуса ввода в многопанельном режиме.
    • Проведена работа по повышению производительности и исключению подвисаний при работе с большим числом файлов.
    • Клавиатурные комбинации для вызова собственных обработчиков теперь работают и для обработчиков, размещённых во вложенных меню.
    • Функция проверки корректности копирования файлов теперь вместо вычисления и сверки хэшей MD5 использует прямое сравнение содержимого файлов.
    • Добавлена опция, которая с целью снижения фрагментации на диске включает распараллеливание операций копирования файлов только при нахождении накопителя в состоянии простоя.
    • В механизм монтирования внешних хранилищ добавлена поддержка IPv6 и возможность создания символических ссылок.
    • При поиске файлов теперь можно сразу, не дожидаясь окончания поиска, использовать контекстное меню для уже показанных результатов поиска.
    • Добавлена настройка для отображения в строке состояния числа скрытых файлов в текущем каталоге.
    • В список недавно используемых файлов прекращено добавление каталогов, а также файлов, попытки открытия которых не увенчались успехом.
  • В панели (xfce4-panel) предоставлена возможность настройки ширины обрамления и обеспечен поиск доступных плагинов в типовых каталогах. Добавлена поддержка показа эскиза рабочего стола при наведении курсора мыши на кнопки "показать десктоп". Улучшен выбора размера пиктограмм на кнопках панели задач. Синхронизированы пиктограммы в конфигураторе панели и в самой панели.
  • В интерфейсе поиска и запуска установленных приложений (xfce4-appfinder) реализован опциональный режим фонового выполнения, позволяющий сократить время появления интерфейса. Добавлена опция для автоматического закрытия окна Appfinder при переключении фокуса. При щелчке правой кнопкой мыши на приложениях обеспечен показ контекстного меню с доступными действиями. Добавлена опция для запуска программ одиночным щелчком мыши.
  • В менеджере энергопотребления (xfce4-power-manager) переработано управление блокировкой экрана - связанные с блокировкой экрана настройки значительно упрощены и перенесены на страницу с настройками хранителя экрана. Добавлена обработка различных профилей энергопотребления, поддерживаемых в power-profiles-daemon. Реализована поддержка гибридного спящего режима. Добавлена поддержка клавиш для экспоненциального изменения яркости экрана, а также клавиш для изменения яркости подсветки клавиатуры.
  • В конфигураторе (xfce4-settings) в настройках внешнего вида обеспечена загрузка тем пиктограмм в отдельном потоке, чтобы не блокировать работу основного интерфейса. Использование режима декорирования на стороне клиента переведено в разряд опций, отключённых по умолчанию. Улучшена поддержка тёмных тем оформления. Добавлены настройки для выбора профиля ускорения курсора мыши и включён режим прокрутки с высоким разрешением, при наличии его поддержки мышью. При настройке MIME-типов разрешён одновременный выбор и изменение нескольких элементов за раз. Расширены возможности, связанные с профилями дисплеев, а также с настройкой зеркалирования вывода и раскладки экранов в многомониторных конфигурациях.
  • Изменения на рабочем столе (xfdesktop):
    • Расширена поддержка обоев: При выборе показа случайных фоновых изображений, картинка теперь не повторяется, пока не будут показаны все изображения из набора. Старые обои в формате png переведены на использование векторного формата svg. Улучшена отрисовка градиентов.
    • Добавлена возможность изменения цветов для меток и фона пиктограмм на рабочем столе.
    • Раскладки пиктограмм на рабочем столе теперь обрабатываются раздельно для разных экранов.
    • Пиктограммы свёрнутых окон теперь отображаются только на мониторах, на которых окна были открыты перед сворачиванием.
    • Расширено число опций в контекстном меню.
    • Пиктограммы новых и перемещённых файлов теперь появляются рядом с позицией курсора.
    • Добавлена опция для показа пиктограмм постоянных накопителей.
    • Для настройки клавиатурных комбинаций задействован новый виджет XfceShortcutsManager.
    • Загрузка содержимого каталогов с изображениями обоев рабочего стола теперь выполняется в асинхронном режиме.
    • В контекстном меню появилась возможность открытия разом нескольких выделенных каталогов.
    • Контекстное меню теперь показывается в момент нажатия кнопки мыши, а не после её отпускания.
    • Изменено оформление меню со списком окон, показываемое при нажатии средней кнопки мыши.
    • В конфигураторе полностью переработана вкладка с настройками пиктограмм рабочего стола.
  • В менеджер сеансов xfce4-session добавлена минимальная поддержка порталов FreeDesktop (xdg-desktop-portal), применяемых для организации доступа к ресурсам пользовательского окружения из изолированных приложений. Добавлены порталы для установки обоев рабочего стола, создания скриншотов и запуска процессов в фоновом режиме.
  • В библиотеке виджетов libxfce4ui в диалоге с информацией о программе (About) теперь может выводиться логотип дистрибутива, а также сведения об операционной системе и GPU.
  • В библиотеке exo (надстройка над GTK и Glib) существенно повышена производительность работы с пиктограммами - компонент "Exo-Icon-View" теперь может обрабатывать 100 тысяч и более файлов без подвисаний. Реализована строка поиска с функциями вывода рекомендаций по мере ввода.
  • Решены проблемы с размытием элементов на экранах с высокой плотностью пикселей (HiDPI). Обеспечено корректное масштабирование пиктограмм и миниатюр в различных компонентах. Добавлены недостающие пиктограммы для высоких разрешений экрана.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.xfce.org/about/new...)
  2. OpenNews: Релиз пользовательского окружения Xfce 4.18
  3. OpenNews: Для Xfce развивается поддержка Wayland
  4. OpenNews: Проект Xfce обновил планы, связанные с поддержкой Wayland
  5. OpenNews: Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce
  6. OpenNews: Основан Xfce Classic, форк Xfce без декорирования окон на стороне клиента
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62406-xfce
Ключевые слова: xfce
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Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:46, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Они опоздали, я перешёл на ГНОМЕ, и ничуть не жалею. В прошлом начитался комментариев на этих ваших опеннетах, где ГНОМЕ смешивали с поносом и наивный был, поверил. А надо было попробовать просто - отличная ДЕ, всё продумано, всё работает, не глючит, скринсейвер работает нормально при включённом видео, в общем как надо, уровень Винды.

    Не слушайте опеннет, пробуйте всё сами, ГНОМ ок.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 18:53, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока лучше кед ничего не придумали
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 19:13, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Пока лучше кед ничего не придумали

    Как по мне - так оба отвратительные тормозные оверинженернутые монстры, пытающиеся сделать из компа "виндус висту" а пользователя - чуть ли не DBA.

    Крайне интрузивные и бестолковые штуки с кучей наифгнужных либ, кишок и проч используемых только их собственным - абсолютно неюзаьельным и бесполезным - софтом. Типа какого-нибудь встроенного месенжера, который больше на пародию похож, зато более 9000 либ ради этого - приперто. И спасибо если не двигло БД для хранения целой сотни контактов. Видимо - авторам про Danbar Number никто не сказал, иначе они бы догадались что контактлист нормального человека - даже в тупом текстовике тормозить не будет. Потому что пользак начнет задаваться вопросом "кто все эти люди?" намного раньше этого момента.

     
  • 3.12, cat666 (ok), 19:16, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да, конечно, что может быть прекраснее чем виджеты спрессованные в одну кучу в окне или окна не помещающиеся на экран после локализации. Слава KDE великому и глючному.
     
  • 2.3, Аноним (3), 18:55, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как раз читаю статью: "Почему мнение окружающих для нас так важно и как перестать от него зависеть? Рекомендации психотерапевта с личным примером."
     
     
  • 3.28, Аноним (-), 20:06, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он там не рассказывал про эффект реакции на минусы?
     
  • 3.29, Аноним (29), 20:09, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему совесть для нас так важна и как перестать от неё зависеть. Рекомендации маньяка-психопата с личным примером.
     
  • 2.5, Анонасс (?), 18:56, 15/12/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.7, крабб (?), 19:05, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там всё также корзина убегает от файла при попытке его туда переместить мышкой?
     
  • 2.8, Аноним (8), 19:05, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Не слушайте опеннет, пробуйте всё сами

    В этом ты прав!
    >ГНОМ ок

    С одним дополнением: ДЛЯ ТЕБЯ

    Лично я каких только ДЕ не перепробовал от KDE, Gnome, Cinnamon, Mate, Enlightenment, etc  до Ion. ДЛЯ МЕНЯ оказался самый удобный Xfce. Кто вздумает меня переубедить - идет лесом.

     
     
  • 3.22, Аноним (-), 19:44, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Кто вздумает меня переубедить - идет лесом.

    А какой смысл пытаться переубеждать всяких копрофилов?
    Путь наслаждаются чем хотят, главное чтобы свои фетеши на показ не выставляли.

     
  • 2.27, Аноним (-), 20:04, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До изобретения NVidia 555, то что писали люди касательно глюков - было правдой, только оно касалось вовсе не Gnome и не Wayland, а драйвера видеокарты NVidia. И тем не менее после выхода драйвера люди по инерции вспоминали недобрым словом Wayland, потому что драйвер именно с ним плохо работал. А вот KDE нормальную поддержку Wayland сделали позже Gnome. Я из-за этого от KDE отказался.
    p.s. тоже люблю на практике все проверять сам.
    p.s.s. вообще заморачивался с Linux и проблемами с дровами и DE из-за Stable Diffusion, но оно меня не впечатлило. Генерирует картинки, настроил как надо, но базы нужно делать свои или вообще свою нейронку, потому что сделано тяп-ляп на сегодняшний день.
     
     
  • 3.34, Аноним (34), 20:23, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > До изобретения NVidia 555

    Жаль только, с его изобретением куча вполне работоспособных карт отвалилась.

     

  • 1.6, Аноним (6), 19:04, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Тоже вот сижу и выбираю дистрибутив с гномом. На минте привык к крыске. Всякие арчи-сранчи мне ненужны, воиды, генты и никсы непонятны.И везде гном старый, 47 на альт завезли только в стартеркит. А я старый уже, ленивый, привыкший к минту. Бяда.
     
     
  • 2.19, Аноним Анонимович Анонимов (?), 19:38, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > 47 на альт завезли только в стартеркит

    https://ximperlinux.ru/

    > Роллинг-релиз дистрибутив на основе ALT Sisyphus с рабочим столом GNOME

     

  • 1.11, Аноним (11), 19:14, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >В режиме просмотра в виде списка добавлена возможность раскрытия содержимого каталогов по месту.

    конечно надо испортить файловый менеджер, руки ведь так чешутся

     
  • 1.13, Аноним (13), 19:20, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Ключевым новшеством ветки Xfce 4.20 стала экспериментальная поддержка протокола Wayland.

    Вялому уже почти 20 лет, а тут добавили его начальную экспериментальную поддержку. Ну такое себе.

     
     
  • 2.15, дАнон (?), 19:28, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    и сколько из этих 20 лет он не сырой, 0.01?
     
  • 2.31, Аноним (29), 20:14, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, очередная, не решающая никаких реальных проблем, никому не нужная, интрузивная технология от редхаты, пропихиваемая фанатами приседания перед корпами.
     
     
  • 3.35, Аноним (35), 20:25, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно очень по-разному относиться к вяленому. Но УВЫ:
    Иксы все эти годы фиксит и тянет это легаси на себе только РедХат.
    Поэтому не понимаю недовольства.
    Вперёд, вы тоже можете развивать и фиксить иксы, Вам никто не запрещает.
     

  • 1.17, Аноним (17), 19:37, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда Thunar научится иконки нормально выравнивать? XXI век на дворе всё-таки.
     
     
  • 2.32, Аноним (29), 20:17, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Иконки остались в XX веке, почили в бозе с Виндус 95, с как_увеличить_мозг.jpg.exe. Нормальные люди давно списками пользуются.
     

  • 1.21, Аноним (-), 19:42, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Xfce 4.20 c частичной поддержкой Wayland

    "Вейланд же вот-вот загнется, а иксы будут жить вечно и поддерживаться 'сообществом'!"
    Ну, по крайней мере в маняфантазиях местных комментаторов))

    А тут... Ну надо же!
    Даже всякие недоДЕ вроде крысы зашевелились и начали добавлять поддержку вейланда.
    Что же случилось?

     
     
  • 2.24, Аноним (34), 19:50, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну как что случилось? Вейленд стал уже почти совсем готов!
     

  • 1.23, Аноним (17), 19:48, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Страшно. Как бы Xfce не превратилось в подобие Гнома, иначе тогда останется только одна дорога -- на Windows.
     
     
  • 2.30, нах. (?), 20:11, 15/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так не плыви по течению, обмани систему! Поставь 11ю венду уже сейчас, чтобы когда они там окончательно но уже почти станут готовы для вафлянда - просто гнусно хихикать со своей 11й (или уже 12й или какая она там будет - с этими уже почти готовыми не угадаешь), потому что ты давно уже там!

     

  • 1.25, Аноним (17), 19:52, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Также нехватает возможности скрыть пргресс-бар при копировании файлов, чтобы копирование продолжалось в фоне и окошко прогресса не маячило всё время перед очами.
     
  • 1.33, Аноним (35), 20:22, 15/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Добрый вечер! Я НАДЕЮСЬ, что в декабре 2024 года, спустя 16 лет, после того, как фича превьюшек окон в реальном времени у тасков на панели была в кедах 4.0 и в винде семёрочке, разрабы крысы удосужились за 16 лет добавить эту очень НУЖНУЮ и ВАЖНУЮ функцию в xfce-panel? Спасибо за внимание!
     

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