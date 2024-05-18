Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce

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|1.2, Аноним (2), 14:21, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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В этом весь ваш линакс: сидишь в гноме - боль с культями, сидишь в кедах - боль с жтк. Одни страдания.
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|2.6, Доктор (??), 14:36, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Угу, консерватория виновата.
Может лучше таблеточки какие попить, чтобы хроническую депрессию снять и перестать страдать где ни попадя?
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|2.7, НяшМяш (ok), 14:38, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В виндавсе ещё лучше: Win32, WinUI2, WinUI3, WPF, MAUI (это всё только в системных приложениях), GTK, Qt и бог весть что ещё.
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|2.8, Аноним (8), 14:46, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Жизнь это боль. Мы приходим в этот мир через страдания, страдаем, а потом через страдания уходим.
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|3.21, нейм (?), 15:42, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Страдания при уходе необязательны. Можно ж во сне, прям как тот водитель автобуса (с)
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|1.9, ППППРРР (?), 14:47, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Проблемка надумана. Точнее она из-за кривости С++ среды. Если б это была прога на Лазарусе, то все просто! Встраиваем в прогу imagelist в котором сидит наш набор иконок. Весь UI загружает иконки из этого imagelist. Если надо чтобы иконки были синх-нуты с ОСью, делаем LoadImageListFromЧтоНадо. И все. Разве не все? Разве это не решение? Почему в С++ среде это решение не работало? Криворукие!
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|3.25, НеАноним (?), 15:59, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> https://stopthemingmy.app/ !
надо бы наверно завести сайты типа stopeatmyram, stopeatmycpu, stopeatmyscreen, stoplaggingonmypc, stopshowingmeshittythemes и т.д.
Все их перечитают и человечество перейдет в новую эру
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|1.10, Аноним (8), 14:47, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Обхясните мне одну порстую вещь, почему KDE Plasma не может использовать свой набор иконок а GNOME свой? Это противоречит феншую freedesktop?
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|2.24, Аноним (24), 15:51, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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потому что в кде рассчитывали, что темы в гноме следуют феншую, больше не рассчитывают
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|2.26, Аноним (4), 16:05, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему бы каждому приложению не использовать свой нарисованный набор иконок? Подумай об этом на досуге.
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|1.11, Аноним (13), 14:49, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> подготовлена функциональность для встраивания эталонного стиля и пиктограмм Breeze
Расшифруйте, пожалуйста, что это значит? С программами будут дублироваться инкоки? Бриз в жёстких зависимостях с игнорированием иконок юзера?
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|1.12, Аноним (8), 14:49, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вообще вертикальная панель инструментов в KDE мне не нравится. В оффтопике её не было и здесь тоже не нужна.
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|1.15, Kuromi (ok), 15:01, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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То есть спустя Х лет они наконец узнали что есть ДРУГИЕ темы иконок, которые внезапно, могут отличаться?
Что до того что там могут показываться иные иконки - так вроде в темах иконкам роли определены, в этом же весь смысл, подменять иной?
Кедовики предложили встраивать иконки прямо в приложение, чтобы Кедовские приложения смотрелись одинакого чуждо везде? Лол, а Мозиллу за это ругали...
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|2.16, oficsu (ok), 15:12, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Наоборот, всё сломал гном и переименовал в своём дефолтном паке иконки без оглядки на стандарт и сохранение совместимости, решив, что им темы иконок больше не нужны, что и сломало kde-софт (и не только его, даже свой софт сумели сломать). Поэтому в kde-приложения решили вшить fallback-иконки. Т.е. они всё ещё будут брать иконки из темы. При наличии таковых
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|3.17, Kuromi (ok), 15:16, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Наоборот, всё сломал гном и переименовал в своём дефолтном паке иконки без
> оглядки на стандарт и сохранение совместимости, решив, что им темы иконок
> больше не нужны, что и сломало kde-софт (и не только его,
> даже свой софт сумели сломать). Поэтому в kde-приложения решили вшить fallback-иконки.
> Т.е. они всё ещё будут брать иконки из темы. При наличии
> таковых
О, ну это в духе Гнома.
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|1.19, Аноним (23), 15:23, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Шрифты указывать в зависимости норм, а иконки уже религия не позволяет? Причём в шрифтах типа Cantarell или Source Code Pro по факту нет жесткой необходимости, а вот без иконок приложение почти нерабочее.
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|1.28, lucentcode (ok), 16:14, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А стандартизировать шрифты, наборы пиктограмм и прочее - не судьба? Если бы был один стандарт, и ему обязаны были бы следовать все DE - ничего адаптировать, встраивать и переделывать бы не нужно было. Если бы ещё и KDE с Qt выкинули, заменив их на одну современную GUI-библитеку, к примеру, на Rust - цены бы им не было. Но, как минимум, пусть общий стандарт запилят, а уж его реализации - не столь важны, главное чтобы стандарту они следовали.
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