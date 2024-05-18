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Изменения для улучшения отображения KDE-приложений в GNOME и Xfce

18.05.2024 13:37

Нейт Грэм (Nate Graham), разработчик, занимающийся контролем качества в проекте KDE, опубликовал очередной отчёт о разработке KDE. Наиболее заметным изменением стала инициатива по решению проблем с пиктограммами, при запуске приложений, входящих в состав KDE Gear, в окружениях, отличных от KDE, таких как GNOME и Xfce. Проблема в том, что при формировании интерфейса KDE-приложений используются пиктограммы из общей темы Breeze. При запуске в KDE состояние темы пиктограмм и приложений синхронизировано, но в сторонних окружениях тема Breeze может отсутствовать или расходиться с эталонным вариантом, что приводит к показу в диалогах и виджетах пустот, заглушек или не тех пиктограмм, что задумали авторы приложения.

В качестве решения данной проблемы для KDE-приложений, нацеленных на использование вне окружения KDE Plasma, подготовлена функциональность для встраивания эталонного стиля и пиктограмм Breeze, который будет задействован по умолчанию, но сможет быть переопределён системой или пользователем. Новую возможность уже планируют задействовать проекты Kate, Konsole и Dolphin. Примечательно, что обсуждение симметричного варианта решения проблем, возникающих при запуске приложений GNOME в KDE, ведётся разработчиками GNOME.

Среди других улучшений:

  • В файловый менеджер Dolphin добавлена поддержка показа эскизов для каталогов, размещённых на удалённых хранилищах.
  • В Dolphin при активации режима работы с правами root (меню View/ Act as Administrator) сверху теперь постоянно показывается предупреждение о необходимости быть осторожным. Улучшена обработка файлов, доступных в режиме только для чтения.
  • В менеджере приложений Discover обеспечена обработка ситуации, кода приложение в пакете Flatpak помечено как прекратившее существование, и ему на смену пришло другое приложение. В подобной ситуации пользователю будет выведен запрос, оставить старое приложение или перейти на новое.
  • Программа для создания скриншотов Spectacle переведена на использование типового стиля вкладок с инструментами.


  1. Главная ссылка к новости (https://pointieststick.com/202...)
  2. OpenNews: В KDE убрана возможность установки тем пиктограмм GNOME. Недавние изменения в KDE 6.1
  3. OpenNews: Оценка влияния оптимизаций в GNOME 46 на эффективность работы эмуляторов терминала
  4. OpenNews: Макеты интерфейса инсталлятора и диалога открытия файлов от проекта GNOME
  5. OpenNews: Доступна мобильная платформа KDE Plasma Mobile 6
  6. OpenNews: Инцидент с темой оформления KDE, удаляющей пользовательские файлы
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61205-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 14:21, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    В этом весь ваш линакс: сидишь в гноме - боль с культями, сидишь в кедах - боль с жтк. Одни страдания.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:23, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зачем тебе все время радоваться?
     
  • 2.6, Доктор (??), 14:36, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Угу, консерватория виновата.
    Может лучше таблеточки какие попить, чтобы хроническую депрессию снять и перестать страдать где ни попадя?
     
  • 2.7, НяшМяш (ok), 14:38, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В виндавсе ещё лучше: Win32, WinUI2, WinUI3, WPF, MAUI (это всё только в системных приложениях), GTK, Qt и бог весть что ещё.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:45, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве все они в конечном итоге не дёргают WinAPI?
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:46, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Жизнь это боль. Мы приходим в этот мир через страдания, страдаем, а потом через страдания уходим.
     
     
  • 3.21, нейм (?), 15:42, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Страдания при уходе необязательны. Можно ж во сне, прям как тот водитель автобуса (с)
     

  • 1.9, ППППРРР (?), 14:47, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Проблемка надумана. Точнее она из-за кривости С++ среды. Если б это была прога на Лазарусе, то все просто! Встраиваем в прогу imagelist в котором сидит наш набор иконок. Весь UI загружает иконки из этого imagelist. Если надо чтобы иконки были синх-нуты с ОСью, делаем LoadImageListFromЧтоНадо. И все. Разве не все? Разве это не решение? Почему в С++ среде это решение не работало? Криворукие!
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 14:50, 18/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.18, Admino (ok), 15:17, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://stopthemingmy.app/ !
     
     
  • 3.25, НеАноним (?), 15:59, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://stopthemingmy.app/ !

    надо бы наверно завести сайты типа stopeatmyram, stopeatmycpu, stopeatmyscreen, stoplaggingonmypc, stopshowingmeshittythemes и т.д.

    Все их перечитают и человечество перейдет в новую эру

     

  • 1.10, Аноним (8), 14:47, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Обхясните мне одну порстую вещь, почему KDE Plasma не может использовать свой набор иконок а  GNOME свой? Это противоречит феншую freedesktop?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 15:25, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или оба моглибы использовать fontawesom хотябы.
     
  • 2.24, Аноним (24), 15:51, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что в кде рассчитывали, что темы в гноме следуют феншую, больше не рассчитывают
     
  • 2.26, Аноним (4), 16:05, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему бы каждому приложению не использовать свой нарисованный набор иконок? Подумай об этом на досуге.
     

  • 1.11, Аноним (13), 14:49, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > подготовлена функциональность для встраивания эталонного стиля и пиктограмм Breeze

    Расшифруйте, пожалуйста, что это значит? С программами будут дублироваться инкоки? Бриз в жёстких зависимостях с игнорированием иконок юзера?

     
     
  • 2.27, Аноним (4), 16:06, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да
     

  • 1.12, Аноним (8), 14:49, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вообще вертикальная панель инструментов в KDE мне не нравится. В оффтопике её не было и здесь тоже не нужна.
     
  • 1.15, Kuromi (ok), 15:01, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    То есть спустя Х лет они наконец узнали что есть ДРУГИЕ темы иконок, которые внезапно, могут отличаться?
    Что до того что там могут показываться иные иконки - так вроде в темах иконкам роли определены, в этом же весь смысл, подменять иной?
    Кедовики предложили встраивать иконки прямо в приложение, чтобы Кедовские приложения смотрелись одинакого чуждо везде? Лол, а Мозиллу за это ругали...
     
     
  • 2.16, oficsu (ok), 15:12, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Наоборот, всё сломал гном и переименовал в своём дефолтном паке иконки без оглядки на стандарт и сохранение совместимости, решив, что им темы иконок больше не нужны, что и сломало kde-софт (и не только его, даже свой софт сумели сломать). Поэтому в kde-приложения решили вшить fallback-иконки. Т.е. они всё ещё будут брать иконки из темы. При наличии таковых
     
     
  • 3.17, Kuromi (ok), 15:16, 18/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Наоборот, всё сломал гном и переименовал в своём дефолтном паке иконки без
    > оглядки на стандарт и сохранение совместимости, решив, что им темы иконок
    > больше не нужны, что и сломало kde-софт (и не только его,
    > даже свой софт сумели сломать). Поэтому в kde-приложения решили вшить fallback-иконки.
    > Т.е. они всё ещё будут брать иконки из темы. При наличии
    > таковых

    О, ну это в духе Гнома.

     

  • 1.19, Аноним (23), 15:23, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шрифты указывать в зависимости норм, а иконки уже религия не позволяет? Причём в шрифтах типа Cantarell или Source Code Pro по факту нет жесткой необходимости, а вот без иконок приложение почти нерабочее.
     
  • 1.28, lucentcode (ok), 16:14, 18/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А стандартизировать шрифты, наборы пиктограмм и прочее - не судьба? Если бы был один стандарт, и ему обязаны были бы следовать все DE - ничего адаптировать, встраивать и переделывать бы не нужно было. Если бы ещё и KDE с Qt выкинули, заменив их на одну современную GUI-библитеку, к примеру, на Rust - цены бы им не было. Но, как минимум, пусть общий стандарт запилят, а уж его реализации - не столь важны, главное чтобы стандарту они следовали.
     

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