Макеты интерфейса инсталлятора и диалога открытия файлов от проекта GNOME

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|1.2, Аноним (2), 21:07, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А виджету Terms of Use места на экране пожалели, что б неудобнее было читать?
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|1.7, AlexYeCu (ok), 21:23, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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А кто этому самому Сэму Хьюитту сказал, что он дизайнер? Его мама?
Вместо нормальной адресной строки хлебные крошки, или как это называется.
Нормальной формы фильтра, которая не выскакивает при вводе, а просто есть - нету.
Опять эти уродские неправильные отображения имён каталогов: home > Home тот же.
Это вот прям фетиш всех скорбных мозгом: разрабы Анрила тоже этим страдают, они переменные (!) так отображают. Те хоть и регистронезависимые у них, но блин, это ж додуматься надо так делать-то…
Уродские скруглённые углы без сглаживания краёв и с какой-то невнятной кривизной.
Это тоже вот жесть. Некоторое время назад выидел Винду Одиннадцутую — там такое же уродство местами. Эпидемия, похоже.
Впрочем, если впомнить, что гномодиалоги при сортировке игнорируют нижнее подчёркивание… Понятно, почему он в команду гномоделов вписался: туда других не берут.
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|2.15, Аноним (15), 21:47, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Что такое нижнее подчёркивание? Бывает верхнее подчёркивание? Кто тeбя этому научил, твоя мaмa?
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|3.48, Аноним (48), 23:35, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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underscore / low line — «_»
overline — «‾»
В принципе, «верхнее подчёркивание», это — надчёркивание. А среднее подчёркивание — перечёркивание.
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|3.54, Зазнайка (?), 00:31, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это так обыватели «землю» называют, хотя этим «подчёркиванием» ничего подчеркнуть нельзя, но когда логика останавливала обывателя?
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|2.35, Макар Чудра (?), 22:30, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Уродские скруглённые углы без сглаживания краёв и с какой-то невнятной кривизной.
Хочешь быть настоящим соевым кyкoлдoм? Выбирай дизайн с закругленными формами. Острые углы оставь для токсичных маскулинных самцов ¯\_(ツ)_/¯
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|1.8, InuYasha (??), 21:35, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Зашёл ради интереса в кунц-камеру. Нет, от своей яблочной идеологии "сначала нет, потом да" эти гномопогромисты не откажутся. :( У них точно с мозгами что-то не то.
- Хотите сохранить файл?
- Нет, да.
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|2.23, Аноним (23), 22:02, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сначала идёт левая рука, а потом правая, но основная рука у большинства людей правая.
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|2.18, Аноним (23), 21:53, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Никакие скругления не сделают кеды менее уродливыми, к сожалению.
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|3.29, Макар Чудра (?), 22:18, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Никакие скругления не сделают кеды менее уродливыми, к сожалению.
Очевидно, что ты попутал KDE с отражением в зеркале.
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|1.12, Аноним (12), 21:42, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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>Для дисплейного менеджера GDM и оболочки GNOME Shell предложены изменения с реализацией защищённого режима блокировки экрана, при котором отмонтируется зашифрованный домашний каталог и ключи для его шифрования удаляются из памяти (во время блокировки данные не остаются в расшифрованном виде)
А что будет происходить с запущенными программами когда домашний каталог отмонтируется?
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|2.20, Аноним (20), 21:59, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Сессия замораживаются пользователя этого. Очень не для всех этот режим будет.
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|2.22, cheburnator9000 (ok), 22:00, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как что? Зависать крашиться конечно же. А те кто не упадут те, будут жрать процессор 100% одного ядра в зависшем виде.
Но не волнуйтесь, этот ДЕ пишется под телефоны и планшеты, а значит через год или два напишут очередной systemd сервис, какой-нибудь systemd-lockedmemoryd и гайды по обработке lockscreen в таких системах на программном уровне.
Одни будут завершаться и перезапускаться, другие получать сигналы SIGSTOP, SIGCONT. Кого интересует есть ли у программы "состояние" зависящее от данных на диске, данных в сетевом хранилище, или вообще оно зависит от интернет соединения.
На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет. Руководители в GNOME считают что подобное для пользователя роскошь.
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|3.30, AlexYeCu (ok), 22:18, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.
1. Отмонтируются ли при этом в Винде каталоги?
2. Если да, то обращается ли игра к этим каталогам для чтения/записи файлов после нажатия Win + L?
3. Задумался ли ты об этом, прежде чем написать свой комментарий?
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|4.52, cheburnator9000 (ok), 00:18, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.
> 1. Отмонтируются ли при этом в Винде каталоги?
> 2. Если да, то обращается ли игра к этим каталогам для чтения/записи
> файлов после нажатия Win + L?
> 3. Задумался ли ты об этом, прежде чем написать свой комментарий?
Ничего в венде не отмонтируется потому что по дефолту нечего даже монтировать. Все банально и просто, работает уже несколько десятков лет. Никакой наркоман в венде не устанавливает игры на сетевую ФС и не монтирует раздел в каталог. Даже если так и сделать то при Win+L ничего не размонтируется, это не логаут, а lockscreen.
В линуксе же что не год так очередная новость что куда-то запихали очередное шифрование, ограничили то что ни в одной ОС не ограничено (привет wayland). И обвешали все костылями для "элегантного" обхода своих же ограничений (привет freedesktop portals).
Вместо того что оптимизировать потребление энергии и затраты CPU, они только и занимаются что повышают их. Особенно когда в федоре ввели zram то было заметно как система начинает микростаттерить с половиной свободной озу.
Вы не заметите как вам в той же Федоре внедрят зонд в виде TPM2.0, для тестирования будущего "функционала" RedHat 10/11+, вы будете хлопать от радости.
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|3.41, Аноним (51), 22:47, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.
Вау, круто. А если как в гноме отмонтировать домашний каталог и удалить ключи шифрования из памяти?
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|4.53, cheburnator9000 (ok), 00:29, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.
> Вау, круто. А если как в гноме отмонтировать домашний каталог и удалить
> ключи шифрования из памяти?
Отмонтировать не примонтированный каталог из C:\Users\? Венда не позволяет так устанавливать ОС. Можно каталоги внутри C:\Users\Anonim перенести на другой диск и если ты его отключишь физически то логично что получишь кучу ошибок операции чтения-записи и зависания софта, что вполне очевидно и логично, ты сам создал проблемную ситуацию.
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|5.60, Аноним (51), 00:56, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не, ну если ничего не отмотировать и не отключать, то твой прикол с переключением профиля и дальнейшим восстановлением игры и в линуксе будет работать. В чем киллер-фича то?
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|2.33, Аноним (32), 22:24, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что будет происходить с запущенными программами когда домашний каталог отмонтируется?
Зависит от ущербности писавших их программистов. Хорошие программы переживут и не поперхнутся. Чуть менее хорошие покажут окно с ошибкой и возможностью попробовать ещё раз. А всякий шлак будет падать, жрать процессор и писать мимо буфера, всё как обычно.
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|3.42, Аноним (42), 22:49, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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хорошая программа должна в цикле проверять, доступен ли хомяк (к примеру на запись ирц-чатов)? или должна получить спец.сигнал от гнома что экран блокируется и тогда что, складывать логи чата в память? или завершить работу? :-D
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|1.36, Аноним (36), 22:43, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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10 лет сидел на гноме, думал, что он на макос похож больше. Недавно решил попробовать кде и понял, что зря страдал 10 лет. В кде всё вообще для людей и из коробки. В гноме одни костыли.
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|2.56, Зазнайка (?), 00:39, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Навеяло чем-то…
«…Стоим на рынке, продаем козу, подходит мужик, спрашивает-почём козёл. Брат сразу умер, а я стал заикаться»
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|1.38, Аноним (51), 22:44, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Блин, ну вот умели же раньше красивые интерфейсы делать: CDE/Motif, NEXTSTEP. Разучились чтоли? Теперь вот этот ужас на скринах предлагают
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|1.40, Аноним (40), 22:47, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот так вот смотришь картинки - красиво, ммммм кайф
А потом читаешь комментарии, где тебе подробно расписывают как там все на самом деле плохо)
Эх, не даете вы деградировать братцы
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|2.43, Аноним (51), 22:54, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У всех вкусы разные. Лично что мне сразу глаза режет до боли в них - эти синие овальные кнопки. Причем коэфициент их скругления не такой как у иконок (последние скрины с фаерфоксом). Почему нельзя было сделать ОДИНАКОВОЕ скругление?
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|3.50, Аноним (-), 00:06, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Почему нельзя было сделать ОДИНАКОВОЕ скругление?
Вопрос некорректно поставлен. Можно выбрать бесконечное количество разных коэффициентов скругления. Наиболее очевидный подход выбрать рандомный. Идея согласовывать коэффициенты в разных местах требует обоснования. Она требует обоснования, а не отказ от неё.
Но отказ от этой идеи, тем не менее имеет как минимум один аргумент: хотелось бы чтобы иконки и кнопки различались визуально на интуитивном уровне. Иначе какой смысл называть одни иконками, а другие кнопками.
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|1.57, Зазнайка (?), 00:42, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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После второгномия всё остальное у них какая-то шляпа. Извините, если задел чьи-то чувства.
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|1.59, Avririon (ok), 00:53, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Пиком графического дизайна был фрутигер. Потом гугл всё oбocpaл плоскостью. После гугла всё oбocpaл ещё сильнее аппле, со своими скруглениями окон и дисплеев. Гном - пик всего самого oбoccaного, что может быть в граф. интерфейсе.
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