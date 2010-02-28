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Макеты интерфейса инсталлятора и диалога открытия файлов от проекта GNOME

06.04.2024 20:50

Разработчики GNOME подвели итоги работы, проведённой в проекте за последнюю неделю. Мэйнтейнер файлового менеджера Nautilus (GNOME Files) опубликовал планы по созданию реализации интерфейса выбора файлов (Nautilus.org.freedesktop.impl.portal.FileChooser), который может применяться в приложениях вместо диалогов открытия файлов, предоставляемых GTK (GtkFileChooserDialog). По сравнению с реализацией из GTK в новом интерфейсе будет обеспечено более близкое к GNOME поведение и визуальное оформление, а также будут задействованы элементы и расширенные возможности платформы GNOME, такие как libadwaita и пометка избранных файлов звёздочкой.

Сэм Хьюитт (Sam Hewitt), дизайнер интерфейса из проекта GNOME, опубликовал макет интерфейса исталлятора для операционных систем.

Проведена работа по обеспечении вывода на печать для WebKitGTK и Epiphany/GNOME Web, используя Freedesktop-портал Print, который позволит организовать печать при установке из flatpak-пакета.

Для дисплейного менеджера GDM и оболочки GNOME Shell предложены изменения с реализацией защищённого режима блокировки экрана, при котором отмонтируется зашифрованный домашний каталог и ключи для его шифрования удаляются из памяти (во время блокировки данные не остаются в расшифрованном виде). Возможность доступна для систем, использующих сервис systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами.

Опубликован выпуск пакета Junction 1.8 с реализацией интерфейса выбора приложений, показываемого для выбора обработчика при попытке открытия файла или сcылки. Новая версия построена на базе GNOME 46 и предлагает улучшенную поддержку портретного режима и сенсорных экранов для мобильных устройств.

Подготовлен первый бета-выпуск набора привязок для разработки компонентов GNOME на языке TypeScript.

  1. Главная ссылка к новости (https://thisweek.gnome.org/pos...)
  2. OpenNews: Инициатива по созданию сборок GNOME OS для реального оборудования
  3. OpenNews: Цели, мотивы и планы разработки GNOME OS
  4. OpenNews: Представлен systemd-homed для управления переносимыми домашними каталогами
  5. OpenNews: В Fedora Workstation 39 планируют задействовать новый инсталлятор на основе web-интерфейса
  6. OpenNews: Проект openSUSE раскрыл планы по развитию нового инсталлятора Agama
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60939-gnome
Ключевые слова: gnome, installer
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 21:01, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    А макеты нормальной среды рабочего стола когда будут?
     
     
  • 2.47, Минона (ok), 23:31, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда нарисуешь.
     

  • 1.2, Аноним (2), 21:07, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А виджету Terms of Use места на экране пожалели, что б неудобнее было читать?
     
  • 1.3, Аноним (3), 21:13, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Молодцы, будущее!
     
  • 1.7, AlexYeCu (ok), 21:23, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    А кто этому самому Сэму Хьюитту сказал, что он дизайнер? Его мама?

    Вместо нормальной адресной строки хлебные крошки, или как это  называется.
    Нормальной формы фильтра, которая не выскакивает при вводе, а просто есть - нету.
    Опять эти уродские неправильные отображения имён каталогов: home > Home тот же.
    Это вот прям фетиш всех скорбных мозгом: разрабы Анрила тоже этим страдают, они переменные (!) так отображают. Те хоть и регистронезависимые у них, но блин, это ж додуматься надо так делать-то…
    Уродские скруглённые углы без сглаживания краёв и с какой-то невнятной кривизной.
    Это тоже вот жесть. Некоторое время назад выидел Винду Одиннадцутую — там такое же уродство местами. Эпидемия, похоже.

    Впрочем, если впомнить, что гномодиалоги при сортировке игнорируют нижнее подчёркивание… Понятно, почему он в команду гномоделов вписался: туда других не берут.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 21:47, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Что такое нижнее подчёркивание? Бывает верхнее подчёркивание? Кто тeбя этому научил, твоя мaмa?
     
     
  • 3.48, Аноним (48), 23:35, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    underscore / low line — «_»
    overline — «‾»

    В принципе, «верхнее подчёркивание», это — надчёркивание. А среднее подчёркивание — перечёркивание.

     
  • 3.51, Аноним (51), 00:09, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    верхнее надчеркивание
     
  • 3.54, Зазнайка (?), 00:31, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это так обыватели «землю» называют, хотя этим «подчёркиванием» ничего подчеркнуть нельзя, но когда логика останавливала обывателя?
     
  • 2.32, Аноним (32), 22:21, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давай уже не томи, показывай свои макеты, обсудим.
     
  • 2.35, Макар Чудра (?), 22:30, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Уродские скруглённые углы без сглаживания краёв и с какой-то невнятной кривизной.

    Хочешь быть настоящим соевым кyкoлдoм? Выбирай дизайн с закругленными формами. Острые углы оставь для токсичных маскулинных самцов ¯\_(ツ)_/¯

     
  • 2.55, Зазнайка (?), 00:35, 07/04/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.8, InuYasha (??), 21:35, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Зашёл ради интереса в кунц-камеру. Нет, от своей яблочной идеологии "сначала нет, потом да" эти гномопогромисты не откажутся. :( У них точно с мозгами что-то не то.
    - Хотите сохранить файл?
    - Нет, да.
     
     
  • 2.23, Аноним (23), 22:02, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сначала идёт левая рука, а потом правая, но основная рука у большинства людей правая.
     

  • 1.10, Аноним (10), 21:40, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Очень красиво, очень скруглено. Хорошо, что в кедах не так.
     
     
  • 2.18, Аноним (23), 21:53, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Никакие скругления не сделают кеды менее уродливыми, к сожалению.
     
     
  • 3.29, Макар Чудра (?), 22:18, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Никакие скругления не сделают кеды менее уродливыми, к сожалению.

    Очевидно, что ты попутал KDE с отражением в зеркале.

     
  • 2.37, anonnn (?), 22:44, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    да вроде ж в плазме 6 тоже скруглили углы
    а зря.
     

  • 1.12, Аноним (12), 21:42, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Для дисплейного менеджера GDM и оболочки GNOME Shell предложены изменения с реализацией защищённого режима блокировки экрана, при котором отмонтируется зашифрованный домашний каталог и ключи для его шифрования удаляются из памяти (во время блокировки данные не остаются в расшифрованном виде)

    А что будет происходить с запущенными программами когда домашний каталог отмонтируется?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 21:59, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сессия замораживаются пользователя этого. Очень не для всех этот режим будет.
     
  • 2.22, cheburnator9000 (ok), 22:00, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как что? Зависать крашиться конечно же. А те кто не упадут те, будут жрать процессор 100% одного ядра в зависшем виде.
    Но не волнуйтесь, этот ДЕ пишется под телефоны и планшеты, а значит через год или два напишут очередной systemd сервис, какой-нибудь systemd-lockedmemoryd и гайды по обработке lockscreen в таких системах на программном уровне.
    Одни будут завершаться и перезапускаться, другие получать сигналы SIGSTOP, SIGCONT. Кого интересует есть ли у программы "состояние" зависящее от данных на диске, данных в сетевом хранилище, или вообще оно зависит от интернет соединения.
    На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет. Руководители в GNOME считают что подобное для пользователя роскошь.
     
     
  • 3.30, AlexYeCu (ok), 22:18, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.

    1. Отмонтируются ли при этом в Винде каталоги?
    2. Если да, то обращается ли игра к этим каталогам для чтения/записи файлов после нажатия Win + L?
    3. Задумался ли ты об этом, прежде чем написать свой комментарий?

     
     
  • 4.52, cheburnator9000 (ok), 00:18, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.
    > 1. Отмонтируются ли при этом в Винде каталоги?
    > 2. Если да, то обращается ли игра к этим каталогам для чтения/записи
    > файлов после нажатия Win + L?
    > 3. Задумался ли ты об этом, прежде чем написать свой комментарий?

    Ничего в венде не отмонтируется потому что по дефолту нечего даже монтировать. Все банально и просто, работает уже несколько десятков лет. Никакой наркоман в венде не устанавливает игры на сетевую ФС и не монтирует раздел в каталог. Даже если так и сделать то при Win+L ничего не размонтируется, это не логаут, а lockscreen.
    В линуксе же что не год так очередная новость что куда-то запихали очередное шифрование, ограничили то что ни в одной ОС не ограничено (привет wayland). И обвешали все костылями для "элегантного" обхода своих же ограничений (привет freedesktop portals).
    Вместо того что оптимизировать потребление энергии и затраты CPU, они только и занимаются что повышают их. Особенно когда в федоре ввели zram то было заметно как система начинает микростаттерить с половиной свободной озу.
    Вы не заметите как вам в той же Федоре внедрят зонд в виде TPM2.0, для тестирования будущего "функционала" RedHat 10/11+, вы будете хлопать от радости.

     
  • 3.41, Аноним (51), 22:47, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.

    Вау, круто. А если как в гноме отмонтировать домашний каталог и удалить ключи шифрования из памяти?

     
     
  • 4.53, cheburnator9000 (ok), 00:29, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.
    > Вау, круто. А если как в гноме отмонтировать домашний каталог и удалить
    > ключи шифрования из памяти?

    Отмонтировать не примонтированный каталог из C:\Users\? Венда не позволяет так устанавливать ОС. Можно каталоги внутри C:\Users\Anonim перенести на другой диск и если ты его отключишь физически то логично что получишь кучу ошибок операции чтения-записи и зависания софта, что вполне очевидно и логично, ты сам создал проблемную ситуацию.

     
     
  • 5.60, Аноним (51), 00:56, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, ну если ничего не отмотировать и не отключать, то твой прикол с переключением профиля и дальнейшим восстановлением игры и в линуксе будет работать. В чем киллер-фича то?
     
  • 2.33, Аноним (32), 22:24, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что будет происходить с запущенными программами когда домашний каталог отмонтируется?

    Зависит от ущербности писавших их программистов. Хорошие программы переживут и не поперхнутся. Чуть менее хорошие покажут окно с ошибкой и возможностью попробовать ещё раз. А всякий шлак будет падать, жрать процессор и писать мимо буфера, всё как обычно.

     
     
  • 3.42, Аноним (42), 22:49, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хорошая программа должна в цикле проверять, доступен ли хомяк (к примеру на запись ирц-чатов)? или должна получить спец.сигнал от гнома что экран блокируется и тогда что, складывать логи чата в память? или завершить работу? :-D
     
  • 2.46, Аноним (46), 23:24, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а это не их проблемы 😆
     

  • 1.36, Аноним (36), 22:43, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    10 лет сидел на гноме, думал, что он на макос похож больше. Недавно решил попробовать кде и понял, что зря страдал 10 лет. В кде всё вообще для людей и из коробки. В гноме одни костыли.
     
     
  • 2.56, Зазнайка (?), 00:39, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Навеяло чем-то…
    «…Стоим на рынке, продаем козу, подходит мужик, спрашивает-почём козёл. Брат сразу умер, а я стал заикаться»
     

  • 1.38, Аноним (51), 22:44, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Блин, ну вот умели же раньше красивые интерфейсы делать: CDE/Motif, NEXTSTEP. Разучились чтоли? Теперь вот этот ужас на скринах предлагают
     
  • 1.40, Аноним (40), 22:47, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот так вот смотришь картинки - красиво, ммммм кайф
    А потом читаешь комментарии, где тебе подробно расписывают как там все на самом деле плохо)
    Эх, не даете вы деградировать братцы
     
     
  • 2.43, Аноним (51), 22:54, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У всех вкусы разные. Лично что мне сразу глаза режет до боли в них - эти синие овальные кнопки. Причем коэфициент их скругления не такой как у иконок (последние скрины с фаерфоксом). Почему нельзя было сделать ОДИНАКОВОЕ скругление?
     
     
  • 3.50, Аноним (-), 00:06, 07/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Почему нельзя было сделать ОДИНАКОВОЕ скругление?

    Вопрос некорректно поставлен. Можно выбрать бесконечное количество разных коэффициентов скругления. Наиболее очевидный подход выбрать рандомный. Идея согласовывать коэффициенты в разных местах требует обоснования. Она требует обоснования, а не отказ от неё.

    Но отказ от этой идеи, тем не менее имеет как минимум один аргумент: хотелось бы чтобы иконки и кнопки различались визуально на интуитивном уровне. Иначе какой смысл называть одни иконками, а другие кнопками.

     

  • 1.44, Аноним (-), 23:05, 06/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Выглядит мило :)
     
     
  • 2.45, Аноним (46), 23:21, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    ага
    пока этим пользоваться не начнешь 🤣
     

  • 1.49, Аноним (-), 00:04, 07/04/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.57, Зазнайка (?), 00:42, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    После второгномия всё остальное у них какая-то шляпа. Извините, если задел чьи-то чувства.
     
  • 1.58, Аноним (58), 00:49, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ребята, тепло дошло до Тюмени:
    у админа весенний приступ вахтёрства.
     
  • 1.59, Avririon (ok), 00:53, 07/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пиком графического дизайна был фрутигер. Потом гугл всё oбocpaл плоскостью. После гугла всё oбocpaл ещё сильнее аппле, со своими скруглениями окон и дисплеев. Гном - пик всего самого oбoccaного, что может быть в граф. интерфейсе.
     

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