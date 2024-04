Макеты интерфейса инсталлятора и диалога открытия файлов от проекта GNOME

2.20 , Аноним ( 20 ), 21:59, 06/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сессия замораживаются пользователя этого. Очень не для всех этот режим будет.

2.22 , cheburnator9000 ( ok ), 22:00, 06/04/2024 Как что? Зависать крашиться конечно же. А те кто не упадут те, будут жрать процессор 100% одного ядра в зависшем виде.

Но не волнуйтесь, этот ДЕ пишется под телефоны и планшеты, а значит через год или два напишут очередной systemd сервис, какой-нибудь systemd-lockedmemoryd и гайды по обработке lockscreen в таких системах на программном уровне.

Одни будут завершаться и перезапускаться, другие получать сигналы SIGSTOP, SIGCONT. Кого интересует есть ли у программы "состояние" зависящее от данных на диске, данных в сетевом хранилище, или вообще оно зависит от интернет соединения.

На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет. Руководители в GNOME считают что подобное для пользователя роскошь.

3.30 , AlexYeCu ( ok ), 22:18, 06/04/2024 >На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет. 1. Отмонтируются ли при этом в Винде каталоги?

2. Если да, то обращается ли игра к этим каталогам для чтения/записи файлов после нажатия Win + L?

3. Задумался ли ты об этом, прежде чем написать свой комментарий?

4.52 , cheburnator9000 ( ok ), 00:18, 07/04/2024 >>На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.

> 1. Отмонтируются ли при этом в Винде каталоги?

> 2. Если да, то обращается ли игра к этим каталогам для чтения/записи

> файлов после нажатия Win + L?

> 3. Задумался ли ты об этом, прежде чем написать свой комментарий? Ничего в венде не отмонтируется потому что по дефолту нечего даже монтировать. Все банально и просто, работает уже несколько десятков лет. Никакой наркоман в венде не устанавливает игры на сетевую ФС и не монтирует раздел в каталог. Даже если так и сделать то при Win+L ничего не размонтируется, это не логаут, а lockscreen.

В линуксе же что не год так очередная новость что куда-то запихали очередное шифрование, ограничили то что ни в одной ОС не ограничено (привет wayland). И обвешали все костылями для "элегантного" обхода своих же ограничений (привет freedesktop portals).

Вместо того что оптимизировать потребление энергии и затраты CPU, они только и занимаются что повышают их. Особенно когда в федоре ввели zram то было заметно как система начинает микростаттерить с половиной свободной озу.

Вы не заметите как вам в той же Федоре внедрят зонд в виде TPM2.0, для тестирования будущего "функционала" RedHat 10/11+, вы будете хлопать от радости.

3.41 , Аноним ( 51 ), 22:47, 06/04/2024 > На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет. Вау, круто. А если как в гноме отмонтировать домашний каталог и удалить ключи шифрования из памяти?

4.53 , cheburnator9000 ( ok ), 00:29, 07/04/2024 >> На винде я могу запустить игру, зайти в другой профиль венды через Win+L, вернуться через пол часа обратно в первый профиль и все будет прекрасно работать, браузер, софт и игра даже не зависнет.

> Вау, круто. А если как в гноме отмонтировать домашний каталог и удалить

> ключи шифрования из памяти? Отмонтировать не примонтированный каталог из C:\Users\? Венда не позволяет так устанавливать ОС. Можно каталоги внутри C:\Users\Anonim перенести на другой диск и если ты его отключишь физически то логично что получишь кучу ошибок операции чтения-записи и зависания софта, что вполне очевидно и логично, ты сам создал проблемную ситуацию.

5.60 , Аноним ( 51 ), 00:56, 07/04/2024 Не, ну если ничего не отмотировать и не отключать, то твой прикол с переключением профиля и дальнейшим восстановлением игры и в линуксе будет работать. В чем киллер-фича то?

2.33 , Аноним ( 32 ), 22:24, 06/04/2024 > А что будет происходить с запущенными программами когда домашний каталог отмонтируется? Зависит от ущербности писавших их программистов. Хорошие программы переживут и не поперхнутся. Чуть менее хорошие покажут окно с ошибкой и возможностью попробовать ещё раз. А всякий шлак будет падать, жрать процессор и писать мимо буфера, всё как обычно.

3.42 , Аноним ( 42 ), 22:49, 06/04/2024 хорошая программа должна в цикле проверять, доступен ли хомяк (к примеру на запись ирц-чатов)? или должна получить спец.сигнал от гнома что экран блокируется и тогда что, складывать логи чата в память? или завершить работу? :-D

2.46 , Аноним ( 46 ), 23:24, 06/04/2024 а это не их проблемы 😆